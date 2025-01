Çfarë ndodh prapa skenave në agjencitë e marrëdhënieve me publikun? Industria e PR i ka mbajtur të fshehura strategjitë e saj për vite, duke premtuar rezultate duke ofruar pak qartësi. Por kjo ka filluar të ndryshojë. Baden Bower, një firmë që shkëputet nga normat tradicionale, po tërheq perden, duke u dhënë klientëve një vështrim të qartë se çfarë përfshin realisht PR.

E vërteta pas vendosjeve në media

Vendosjet në media kanë qenë prej kohësh shenjë dalluese e suksesit të PR, por agjencitë rrallë e shpjegojnë procesin. Klientët shpesh lihen duke hamendësuar. "Industria e PR ka ruajtur një atmosferë ekskluziviteti. Në realitet, ka të bëjë me marrëdhëniet, tregimin e fortë dhe këmbënguljen," thotë AJ Ignacio, CEO i Baden Bower.





Aftësitë PR të Baden Bower ofrojnë një udhërrëfyes për ata që pyesin si të paraqiteni në Forbes apo botime të tjera prestigjioze. Firma ka publikuar me sukses mbi 5000 tregime në më shumë se 700 botime. Arritjet e tij mbështeten në lidhjet kuptimplote mediatike dhe aftësinë për të krijuar narrativa tërheqëse. Ndarja e këtyre praktikave lejon Baden Bower të heqë hamendjet dhe ofron transparencë më të madhe.





Rritja e mediave dixhitale ka barazuar gjithashtu fushën e lojës. "Epoka e listave të fshehta të mediave ka përfunduar," thotë Ignacio. Me ekipe që veprojnë në pesë kontinente, Baden Bower përdor një rrjet të gjerë për të ndihmuar klientët të arrijnë audiencën e duhur.

Kostoja reale e shërbimeve PR

Çmimi i PR ka qenë shpesh një enigmë. Shumë agjenci përdorin modele mbajtëse me tarifa të paqarta, duke i lënë klientët të pasigurt për vlerën. "Klientët meritojnë qartësi për atë që paguajnë," thotë Ignacio. Baden Bower përdor një model të bazuar në projekte të lidhur me rezultatet, duke përafruar kostot me rezultatet e prekshme.





Kjo metodë e drejtpërdrejtë ka fituar tërheqje globalisht. 1800 klientët aktivë të Baden Bower vijnë nga vende si SHBA, Kanada, Australia, MB, Emiratet e Bashkuara Arabe, Singapori dhe Franca. Largimi nga tarifat tradicionale të bazuara në mbajtës i ndihmon klientët të shohin saktësisht se çfarë po marrin për investimin e tyre.





Ndërsa disa firma PR mbrojnë tarifat e tyre të larta me premtime për disponueshmëri të vazhdueshme, këto marrëveshje shpesh prodhojnë rezultate jokonsistente. Struktura e fokusuar te projekti e Baden Bower eliminon joefikasitetin, duke ofruar rezultate të qëndrueshme dhe të matshme të përshtatura për objektivat e klientit.

Matja e suksesit të PR me Metrika Vepruese

Për një kohë të gjatë, PR është mbështetur në metrika si arritja e audiencës ose ekuivalenca e vlerës së reklamës (AVE), të cilat shpesh duhet të pasqyrojnë rezultatet reale të biznesit. "Suksesi i vërtetë sjell rritje," shpjegon Ignacio. Baden Bower gjurmon trafikun e faqes në internet, gjenerimin e plumbit dhe të ardhurat si tregues të performancës.





Ky fokus në metrikë kuptimplotë ka gjeneruar mbi 30,000 pyetje rreth shërbimeve të saj. Strategjia e saj i jep përparësi vendosjeve në media që përputhen me audiencën e klientit dhe qëllimet e biznesit, duke u fokusuar në cilësi dhe jo në sasi. Shumë klientë aspirojnë futuni në Forbes si bazë për suksesin e PR me ndikim të lartë.

Integrimi i teknologjisë në praktikat e PR

Baden Bower po përdor mjete të avancuara për të përmirësuar metodat e tij të PR. Vështrimet e drejtuara nga AI i mundësojnë agjencisë të identifikojë tendencat dhe fushatat artizanale të përshtatura për audienca specifike. "Të dhënat dhe tregimi shkojnë dorë për dore në PR moderne," thotë Ignacio. Firma pajis ekipet e saj me mjete moderne për të ofruar zgjidhje më të zgjuara për klientët.





Kompania po rimendon gjithashtu marrëdhënien e saj me median. Në vend që të krijojë një rrjet të gjerë me zëra masive, ai fokusohet në bashkëpunimin me mediat për të krijuar përmbajtje kuptimplote që përputhet me qëllimet e lexuesve dhe publikimit.

Avokimi për PR transparente

Bizneset kërkojnë gjithnjë e më shumë përgjegjshmëri nga partnerët e tyre PR, dhe praktikat e hapura dhe të ndershme të Baden Bower bien në sy. Duke u fokusuar në rezultatet, praktikat etike dhe strategjitë praktike, firma është bërë një partner i preferuar për bizneset që kërkojnë më shumë qartësi dhe vlerë nga përpjekjet e tyre PR.





"Për ne, transparenca është themeli i marrëdhënieve efektive me publikun," thotë Ignacio. Me filozofinë e tij të parë nga klienti dhe fokusin në rezultatet e matshme, Baden Bower po udhëheq drejt një industrie më të hapur dhe më të drejtuar nga rezultatet.