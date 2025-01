Que se passe-t-il dans les coulisses des agences de relations publiques ? Le secteur des RP a gardé ses stratégies secrètes pendant des années, promettant des résultats sans offrir beaucoup de clarté. Mais cela commence à changer. Baden Bower, une entreprise qui s'éloigne des normes traditionnelles, lève le voile sur ce qu'implique réellement les RP.

La vérité derrière les placements médiatiques

Les placements dans les médias sont depuis longtemps la marque de fabrique du succès des relations publiques, mais les agences expliquent rarement le processus. Les clients sont souvent laissés dans l'incertitude. « Le secteur des relations publiques a conservé un air d'exclusivité. En réalité, il s'agit de relations, de narration forte et de persévérance », explique AJ Ignacio, PDG de Baden Bower.





Les compétences en relations publiques de Baden Bower fournissent une feuille de route à ceux qui se demandent Comment être présenté dans Forbes ou d’autres publications prestigieuses. L’entreprise a publié avec succès plus de 5 000 articles dans plus de 700 publications. Ses réalisations reposent sur des relations médiatiques significatives et un talent pour créer des récits captivants. Le partage de ces pratiques permet à Baden Bower d’éliminer les incertitudes et offre une plus grande transparence.





L'essor des médias numériques a également uniformisé les règles du jeu. « L'ère des listes secrètes de médias est révolue », déclare Ignacio. Avec des équipes opérant sur les cinq continents, Baden Bower s'appuie sur un vaste réseau pour aider ses clients à atteindre les bons publics.

Le coût réel des services de relations publiques

La tarification des relations publiques est souvent une énigme. De nombreuses agences utilisent des modèles de rémunération au forfait avec des honoraires peu clairs, ce qui laisse les clients dans l'incertitude quant à la valeur. « Les clients méritent d'avoir une idée claire de ce pour quoi ils paient », déclare Ignacio. Baden Bower utilise un modèle basé sur les projets et lié aux résultats, alignant les coûts sur des résultats tangibles.





Cette méthode simple a gagné en popularité à l'échelle mondiale. Les 1 800 clients actifs de Baden Bower viennent de pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, Singapour et la France. S'éloigner des honoraires traditionnels basés sur des honoraires permet aux clients de voir exactement ce qu'ils obtiennent en échange de leur investissement.





Si certaines agences de relations publiques justifient leurs honoraires élevés par des promesses de disponibilité constante, ces arrangements produisent souvent des résultats incohérents. La structure axée sur les projets de Baden Bower élimine les inefficacités et fournit des résultats cohérents et mesurables adaptés aux objectifs du client.

Mesurer le succès des relations publiques à l'aide d'indicateurs exploitables

Pendant trop longtemps, les RP se sont appuyées sur des indicateurs tels que la portée de l'audience ou l'équivalence de la valeur publicitaire (AVE), qui doivent souvent refléter les résultats réels de l'entreprise. « Le véritable succès génère de la croissance », explique Ignacio. Baden Bower suit le trafic sur le site Web, la génération de leads et les revenus comme indicateurs de performance.





Cette focalisation sur des indicateurs significatifs a généré plus de 30 000 demandes de renseignements sur ses services. Sa stratégie privilégie les placements médiatiques qui correspondent à l'audience et aux objectifs commerciaux d'un client, en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. De nombreux clients aspirent à Soyez sur Forbes comme base pour un succès en matière de relations publiques à fort impact.

Intégration de la technologie dans les pratiques de relations publiques

Baden Bower utilise des outils de pointe pour affiner ses méthodes de relations publiques. Les informations générées par l'IA permettent à l'agence d'identifier les tendances et de concevoir des campagnes adaptées à des publics spécifiques. « Les données et la narration vont de pair dans les relations publiques modernes », explique Ignacio. L'entreprise équipe ses équipes d'outils de pointe pour fournir des solutions plus intelligentes à ses clients.





L'entreprise revoit également sa relation avec les médias. Au lieu de lancer un vaste appel d'offres massif, elle se concentre sur la collaboration avec les médias pour créer un contenu pertinent qui correspond aux objectifs des lecteurs et de la publication.

Plaidoyer pour des relations publiques transparentes

Les entreprises demandent de plus en plus de comptes à leurs partenaires en relations publiques, et les pratiques ouvertes et honnêtes de Baden Bower se démarquent. Axée sur les résultats, les pratiques éthiques et les stratégies pratiques, la société est devenue un partenaire incontournable pour les entreprises qui recherchent plus de clarté et de valeur dans leurs efforts de relations publiques.





« Pour nous, la transparence est le fondement de relations publiques efficaces », déclare Ignacio. Avec sa philosophie axée sur le client et son souci de résultats mesurables, Baden Bower évolue vers un secteur plus ouvert et axé sur les résultats.