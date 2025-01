Baden Bower o Utolla Diphiri Tšeo Di-PR Agencies di sa Nyakego gore O di Tsebe

Ke eng seo se diregago ka morago ga ditiragalo mekgatlong ya dikamano tša setšhaba? Intasteri ya PR e bolokile maano a yona a utilwe ka mengwaga, e holofetša dipoelo mola e fa go hlaka mo gonyenyane. Eupša seo se thoma go fetoga. Baden Bower, feme yeo e kgaoganago le ditlwaelo tša setšo, e gogela morago seširo, e fa bareki pono ye e kwagalago ya seo PR e se akaretšago e le ka kgonthe.

Therešo yeo e lego ka morago ga go bewa ga methopo ya ditaba

Go bewa ga boraditaba ke kgale e le leswao la katlego ya PR, eupša ke ka sewelo ditheo di hlalošago tshepedišo ye. Bareki gantši ba tlogelwa ba phopholetša. "Intasteri ya PR e bolokile moya wa go ikgetha. Ge e le gabotse, e mabapi le dikamano, go anega dikanegelo tše maatla, le go phegelela," go bolela AJ Ignacio, CEO ya Baden Bower.





Bokgoni bja PR bja Baden Bower bo fa mmapa wa tsela go bao ba ipotšišago kamoo o ka hwetšago go tšweletšwa ka go Forbes goba dikgatišo tše dingwe tša maemo a godimo. Feme ye e gatišitše ka katlego dikanegelo tša go feta 5,000 ka dikgatišong tša go feta 700. Diphihlelelo tša yona di ithekgile ka dikgokagano tša boraditaba tše di nago le mohola le bokgoni bja go hlama dikanegelo tše di kgahlišago. Go abelana mekgwa ye go dumelela Baden Bower go tloša diphopholetšo gomme go fa go ba pepeneneng mo gogolo.





Go hlatloga ga boraditaba ba dijithale le gona go lekaleditše lepatlelo la go bapala. "Mehla ya mananeo a sephiri a boraditaba e fedile," Ignacio o re. Ka dihlopha tšeo di šomago go ralala le dikontinente tše hlano, Baden Bower e šomiša netiweke ye e nabilego go thuša bareki go fihlelela batheetši ba maleba.

Ditshenyagalelo tša Nnete tša Ditirelo tša PR

PR theko gantši e bile enigma. Ditheo tše dintši di diriša dika tša go boloka dilo tšeo di nago le ditefelo tše di sa kwagalego, e lego seo se tlogelago bareki ba sa kgonthišege ka boleng. "Bareki ba swanelwa ke go hlaka ka seo ba se lefago," Ignacio o re. Baden Bower o šomiša mohlala wo o theilwego godimo ga projeke wo o tlemilwego go dipoelo, a logaganya ditshenyegelo le dipoelo tše di bonagalago.





Mokgwa wo o otlologilego o hweditše go gogwa lefaseng ka bophara. Bareki ba mafolofolo ba Baden Bower ba 1 800 ba tšwa mafelong a go swana le US, Canada, Australia, UK, UAE, Singapore le Fora. Go tloga go ditefelo tša setšo tše di theilwego godimo ga bašireletši go thuša bareki go bona gabotse seo ba se hwetšago bakeng sa peeletšo ya bona.





Le ge difeme tše dingwe tša PR di šireletša ditefelo tša tšona tše di phagamego ka dikholofetšo tša go hwetšagala ka mehla, dithulaganyo tše gantši di tšweletša dipoelo tše di sa dumelelanego. Sebopego sa Baden Bower seo se lebanego le diprotšeke se fediša go se šome gabotse, se tliša dipoelo tše di sa fetogego, tše di ka lekantšhwago tšeo di rulagantšwego go ya ka maikemišetšo a bareki.

Go ela Katlego ya PR ka Dimetriki tše di ka Dirilwego

Ka nako ye telele kudu, PR e ithekgile ka dimetriki tša go swana le go fihlelela batheetši goba go lekana ga boleng bja papatšo (AVE), tšeo gantši di swanetšego go bontšha dipoelo tša nnete tša kgwebo. "Katlego ya nnete e tliša kgolo," Ignacio o a hlaloša. Baden Bower e latela sephethephethe sa weposaete, moloko wa lead, le letseno bjalo ka ditšhupetšo tša tshepedišo.





Go tsepelela mo go dimetriki tše di nago le mohola go tšweleditše dipotšišo tša go feta 30,000 ka ga ditirelo tša yona. Leano la yona le etiša pele dipeelo tša boraditaba tšeo di swanago le batheetši ba moreki le dinepo tša kgwebo, le lebeletše kudu boleng go e na le bontši. Bareki ba bantši ba fagahletše go tsena go Forbes bjalo ka motheo wa katlego ya PR ya khuetšo ye kgolo.

Go kopanya Theknolotši go Mekgwa ya PR

Baden Bower e šomiša didirišwa tša maemo a godimo go hlwekišwa ga mekgwa ya yona ya PR. Ditemogo tšeo di laolwago ke AI di kgontšha setheo go šupa ditshekamelo le masolo a go dira ka diatla ao a rulagantšwego go ya ka batheetši ba itšego. "Data le go anega dikanegelo di sepela mmogo ka go PR ya sebjalebjale," Ignacio o re. Feme e hlomela dihlopha tša yona ka didirišwa tša maemo a godimo go fa ditharollo tše bohlale go bareki.





Khamphani ye gape e nagana gape ka kamano ya yona le boraditaba. Go e na le go lahlela letlooa le le sephara ka dipitšhe tša boima, e lebeletše kudu go dirišana le mafelo a go rekiša go hlama diteng tše di nago le mohola tšeo di sepelelanago le dinepo tša babadi le tša phatlalatšo.

Go buelela PR ye e lego Pepeneneng

Dikgwebo di kgopela boikarabelo ka mo go oketšegago go tšwa go balekane ba tšona ba PR, gomme mekgwa ya Baden Bower yeo e bulegilego le ya potego e tšwelela. Ka go tsepelela dipoelong, mekgwa ya boitshwaro, le maano a go šoma, feme e fetogile molekane wa go ya go dikgwebo tšeo di nyakago go hlaka kudu le boleng go tšwa maitekong a tšona a PR.





"Go rena, go ba pepeneneng ke motheo wa dikamano tša setšhaba tše di šomago gabotse," Ignacio o re. Ka filosofi ya yona ya pele ya bareki le go tsepelela go dipoelo tše di ka lekantšhwago, Baden Bower e lebiša go intasteri ye e bulegilego kudu le yeo e laolwago ke dipoelo.