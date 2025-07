OFZA, shuruudaha cryptocurrency ah oo ku yaalaa UAE, oo ku yaala Amir Tabch si loo yaqaan Chief Executive Officer si ay u caawiyaan OFZA ka dib markii ay u soo bandhigiisa iyo shuruudaha mashiinka.

Markaad ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.

Tabch waa mid ka mid ah adeegga ah oo ka mid ah 20 sano oo ka badan oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ah





"OFZA waa in ay ku yaalaa in ay ugu weyn. Waxaan ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku salaysan," wuxuu ku yidhi Tabch.

"HakuWaxaad ka mid ah ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah

Waayo, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah

Shirkadda waxaa loo yaabaa in ay ku habboonayaan iyo si ay u baabuurtaan dadka iyo shirkadaha si ay u qiyaastii wax soo saarka ah si ay u qiyaastii cryptocurrencies iyo si ay u qiyaastii qiyaastii ah. OFZA waxay la xayawaanka xayawaanka dhismaha dhismaha ah oo ku yaalaa isticmaalka user experience iyo macluumaadka dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha.

Sida loo yaabaa Tabch, OFZA waa in la soo bandhigay in uu ku saabsan CEO-ka ah, laakiin waxaa loo yaabaa in ay ku yaalaa karaan ka mid ah macluumaadka cripto ah: ku yaqaan 'Crypto Exchange: born regulated, built for trust, and ready to scale responsibly'.

About OFZA

Qiyaasadda Dubai, Haku Waayo, waxaa laga yaabaa in ay ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah.

Sida loo isticmaali karaa, waxaa loo isticmaali karaa https://ofza.com/en .

Haddii loo yaqaan "ZEX Media" waxaa loo yaqaan "Business Blogging Program" ee HackerNoon.

Haddii loo yaqaan "ZEX Media" waxaa loo yaqaan "Business Blogging Program" ee HackerNoon.