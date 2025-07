OFZA emëron Amir Tabch si CEO për të udhëhequr fazën e ardhshme të rritjes së rregulluar

OFZA, shkëmbimi i kriptovalutave i lindur në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka emëruar Amir Tabch si Drejtor Ekzekutiv për të udhëhequr OFZA përmes fazës së ardhshme të rritjes dhe aktivizimit të tregut.

Ky element udhëheqës pasqyron angazhimin e thelluar të OFZA për të ndërtuar shkëmbimin më të besuar të kripto në rajon - një që është projektuar që nga dita e parë për t'u përputhur me rregulloret, fuqizimin e përdoruesve dhe shkallëzimin pa shkurtime.

Një ekzekutiv me përvojë me më shumë se 20 vjet përvojë në institucionet e mëdha financiare të rregulluara, start-up-et e drejtuara nga dixhitali dhe platformat kripto-native, Tabch sjell llojin e udhëheqjes strategjike që përputhet me misionin e OFZA: për të bërë tregtinë e aseteve dixhitale të sigurt, të thjeshtë dhe të arritshme për të gjithë.





"OFZA nuk është këtu për të qenë më i madhi. ne jemi këtu për të qenë më i besuari", tha Tabch. "Kjo do të thotë parime rregullatore-përparësi, substanca e vërtetë operative, dhe një platformë që vë si përdoruesit me pakicë dhe institucionale në vend të parë."

Plotësisht i licencuar nga Autoriteti Rregullator i Aseteve Virtuale të Dubai (VARA), OFZA është i autorizuar të ofrojë Shërbime Broker-Dealer, Shërbime Exchange, Shërbime Menaxhimi dhe Investime dhe Shërbime Këshilluese.

Misioni i firmës është të fuqizojë dhe edukojë individët dhe bizneset për të marrë kontrollin e të ardhmes së tyre financiare duke thjeshtuar tregtinë me kripto dhe duke hequr pengesat për hyrje. OFZA kombinon një infrastrukturë të sigurt, të rregulluar me një përvojë intuitive të përdoruesit dhe mjete praktike, duke e bërë tregtinë e aseteve dixhitale të sigurt, të thjeshtë dhe të arritshme.

Me Tabch në krye, OFZA nuk është vetëm duke njoftuar një CEO të ri – ajo është sinjalizimi i ngritjes së një lloji të ri të shkëmbimit kripto: lindur e rregulluar, e ndërtuar për besim dhe e gatshme për të shkallëzuar në mënyrë të përgjegjshme.

About OFZA

Selia e saj në Dubai, Ofzë është një shërbim të plotë, VARA-regulluar Virtual Asset Service Provider (VASP) që lejon tregtarët për të blerë, shitur, dhe tregtare një gamë të gjerë të aseteve dixhitale. Duke ofruar një platformë kohezive të teknologjisë inovative, masa të fuqishme të sigurisë, dhe një qasje të konsumatorëve të parë, OFZA është i gatshëm për të prishur përvojën tregtare në rajonin e Lindjes së Mesme.

Për më shumë informacion, vizitoni https://ofza.com/en .

Kjo histori është shpërndarë si një lëshim nga ZEX MEDIA nën HackerNoon's Business Blogging Program.

