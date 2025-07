OFZA nomme Amir Tabch à la tête de la prochaine phase de croissance réglementée

OFZA, l’échange de crypto-monnaies né aux Émirats arabes unis et aligné sur les régulateurs, a nommé Amir Tabch comme directeur général pour diriger OFZA à travers sa prochaine phase de croissance et d’activation du marché.

Cette étape de leadership reflète l'engagement croissant de l'OFZA à construire l'échange de crypto la plus fiable de la région - celui qui est conçu dès le premier jour pour s'aligner sur les réglementations, donner des pouvoirs aux utilisateurs et évoluer sans raccourcis.

Exécutif expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience dans les grandes institutions financières réglementées, les start-ups dirigées par le numérique et les plates-formes crypto-natives, Tabch apporte le genre de leadership stratégique qui correspond à la mission d'OFZA: rendre le trading d'actifs numériques sûr, simple et accessible à tous.





« L’OFZA n’est pas là pour être le plus grand, nous sommes là pour être le plus fiable », a déclaré Tabch. « Cela signifie des principes réglementaires en premier, une substance opérationnelle réelle et une plate-forme qui met les utilisateurs de détail et institutionnels en premier. »

Complètement autorisée par l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï (VARA), OFZA est autorisée à fournir des services de courtier, des services d'échange, des services de gestion et d'investissement et des services de conseil.

La mission de l’entreprise est d’autonomiser et d’éduquer les individus et les entreprises à prendre le contrôle de leur avenir financier en simplifiant le trading des crypto-monnaies et en éliminant les obstacles à l’entrée. OFZA combine une infrastructure sécurisée et réglementée avec une expérience utilisateur intuitive et des outils pratiques, rendant le trading des actifs numériques sûr, simple et accessible.

Avec Tabch à la tête, OFZA n'annonce pas seulement un nouveau PDG - il signale l'émergence d'un nouveau type d'échange crypto: né réglementé, construit pour la confiance et prêt à évoluer de manière responsable.

About OFZA

siège social à Dubaï, Officier est un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) réglementé par VARA qui permet aux traders d'acheter, de vendre et de négocier une large gamme d'actifs numériques.En fournissant une plate-forme cohérente de technologies innovantes, des mesures de sécurité robustes et une approche client-first, OFZA est prêt à perturber l'expérience de négociation dans la région du Moyen-Orient.

Pour plus d’informations, visitez https://ofza.com/en .

Cette histoire a été distribuée comme une sortie par ZEX MEDIA dans le cadre du Programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

