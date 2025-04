Saynis yahan Candian ah ayaa isku dayaya inuu nafta ku duro AI, waxayna u egtahay inay shaqayn karto

Waxaa jira shirkad Kanadiyaanka ah oo leh yool hammi ah: in la siiyo robots naf. Aasaasaha shirkadda, Suzanne Gildert , waxa ay shahaadada PhD ku haysataa tijaabada physics-ka tijaabada ah, waxaanay hore u iibisay bilawgeeda, Kindred AI, 300 milyan oo doolarka Kanada ah. In kasta oo tani ay u ekaan karto khiyaali saynis, Suzanne aad ayay uga dhab tahay hadafkeeda-oo la siiyay asalkeeda, xaqiiqdii way mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho.

Muxuu qof u doonayaa inuu siiyo robots miyir-qabka?

Mid ka mid ah hadaladeeda , Suzanne waxay tusaale ahaan u isticmaashay wadista. Marka ugu horeysa ee aan barano wadista baabuurta, waxaan fiiro gaar ah u siineynaa dhaqdhaqaaq kasta oo yar. Xataa bilaabista baabuurka waxay u baahan tahay feejignaan xoogan, wadista lafteedu waxay ina dalbanaysaa in si buuxda diirada loo saaro. Muddo ka dib, si kastaba ha ahaatee, hawshu waxay noqotaa mid toos ah. Waxaan bilownaa inaan ka fikirno hawlaheenna maalinlaha ah, dhageysiga podcasts, ama ku lug yeelashada hawlo kale inta aan wadno baabuur wadida sababtoo ah baabuur wadista wuxuu noqday dabeecad labaad-sida socodka.





Tignoolajiyada AI ee hadda jirta waxay u egtahay gobolkan dambe. Noocyada luqadaha waaweyn (LLMs) sida ChatGPT waxay dhaliyaan jawaabo algorithmically ah oo ku salaysan xog-ururin tababar oo ballaadhan. Tababarka LLM wuxuu had iyo jeer ku bilaabmaa qaabka aasaasiga ah, kaas oo soo bandhigay qayb muhiim ah oo ka mid ah qoraalka internetka. Marxaladdan bilawga ah ka dib, nidaamku waxa uu marayaa habayn wanaagsan, kaas oo u baahan xaddi badan oo tayo sare leh oo xog sumadeysan. Baahida tamarta ee habkan waa mid aad u weyn, iyo tababarka qaabka sare ee AI wuxuu ku kacayaa tobanaan milyan oo doolar. Taas bedelkeeda, maskaxda bini'aadamku waxay u isticmaashaa tamar badan sida nalka iftiinka waxayna u baahan tahay tiro yar oo tusaalooyin ah si ay si hufan u barato.





Qaado nidaamka is-wadidda ee Tesla, tusaale ahaan-waxaa lagu tababaray jawi muuqaal ah oo u dhiganta boqolaal sano ka hor inta aan la geynin waddooyinka dhabta ah. Hase yeeshee, waxay weli la kulmeysaa xaalado aan la saadaalin karin oo aysan si sax ah u xamili karin. Dhanka kale, darawalka bani'aadamku wuxuu caadi ahaan u baahan yahay dhawr iyo toban saacadood oo tababar ah si uu u helo shatiga. Waxtarkan ayaa laga yaabaa inuu ku xiran yahay miyir-qabka, isagoo soo jeedinaya in horumarinta miyir-qabka macmalka ah ay u horseedi karto AI taas oo aad waxtar u leh iyo tamar-badbaadinta - arrin lagama maarmaan u ah horumarka mustaqbalka.





Mid kale, laga yaabee xitaa ka sii muhiimsan, yoolka robots miyir-qabka ah ayaa ah inay naga caawin karaan inaan si wanaagsan u fahamno miyir-qabka aadanaha laftiisa. Waxa laga yaabaa inay ka jawaabaan su'aalaha muddo dheer ku xidhnaa falsafada oo ay furaan tignoolajiyada cusub ee aan markii hore la qiyaasi karin. Si aan u xuso tusaale xad dhaaf ah: dad badan oo transhumanists ah, oo uu ku jiro Ray Kurzweil, ayaa saadaaliyay in hal maalin, tignoolajiyadu ay ku dayan karto dhammaan maskaxda aadanaha. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan maskaxdeena ku wareejino mashiino, taasoo suurtogal ah inaan gaadhno dhimashada dhijitaalka ah - fikradda si weyn loogu sahamiyay khayaalka sayniska.





Si kastaba ha ahaatee, ku dayashada maskaxda bini'aadamka ayaa suurtagal ah kaliya haddii aan marka hore ku dayan karno miyir-qabka. ( Maqaal hore oo ku saabsan HackerNoon, waxaan ku dooday in robots-ka miyir-qabka ah ay noqon karaan tallaabo muhiim u ah kobaca bini'aadamka oo u noqda noocyada intergalactic.)

Sideen u dhisi karnaa mashiino miyir qaba?

Suzanne waxay aaminsan tahay in miyirku uu ka yimaado hababka farsamada ee quantum, kuwaas oo aan lagu dayan karin kombuyuutar dhaqameed laakiin laga yaabo inay suurtogal tahay kombiyuutarada quantum. Kaligeed maaha aragtidan - cilmi-baarayaal badan ayaa ku doodaya in furaha fahamka miyir-qabka uu ku jiro ifafaale quantum iyo heer sare ah. Mid ka mid ah u doodayaasha ugu caansan ee aragtidan waa physicist ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize Sir Roger Penrose , kaas oo u hibeeyey buug dhan mawduuca.





Dhaleeceynta aragtidan ayaa ku doodaya in ay ka maqan tahay aasaas adag, iyaga oo meesha ka saaraya inay tahay mala-awaal kaliya - asal ahaan, waxay sheeganayaan in sababtoo ah makaanikada quantumku waa qarsoodi iyo miyir-beelku sidoo kale waa qarsoodi, dadku waxay u maleynayaan inay tahay in la isku xiro. Si kastaba ha ahaatee, dooda ayaa aad uga qoto dheer taas. Inta badan shuruucdeena jireed ee la yaqaan ayaa ah kuwo go'aamin kara, taasoo la macno ah inay ogolaadaan saadaalin buuxda. Haddii maskaxdu ay ku shaqeyso oo keliya sharciyada jireed ee go'aaminta, markaas xornimada ma jiri karto. Makaanikada Quantum, si kastaba ha ahaatee, waxay bixisaa ka baxsashada go'aaminta adag, taas oo u oggolaanaysa jiritaanka ikhtiyaari ikhtiyaari ah - mid ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah ee falsafada.





Waxaan dib ugu soo laaban doonaa falsafada falsafada fikraddan dambe ee maqaalka, laakiin marka hore, waxaan u baahannahay inaan fahamno waxa makaanikada quantum ay ku saabsan tahay.

Koorsada Shilalka Makaanikada Quantum

Marka loo eego makaanikada quantum-ka, sifooyinka qayb ka mid ah waxa kaliya oo lagu cabbiri karaa sax xaddidan. Tusaale ahaan, haddii aan ogaanno booska saxda ah ee elektarooniga waqti go'an, waxaan kaliya saadaalin karnaa meesha uu ku yaal daqiiqadaha soo socda iyada oo aan la hubin qaddar go'an. Inta ay le'eg tahay hubanti la'aantan waxaa lagu qeexay Mabaadi'da Hubanti la'aanta ee Heisenberg . Jaleecada hore, waxay u muuqan kartaa in mabda'aani uu ku saabsan yahay xaddidnaanta cabbirka, laakiin waxay u taagan tahay sharciga aasaasiga ah ee dabiiciga ah. Albert Einstein waxa uu sameeyay tijaabooyin fikir oo xariif ah oo taxane ah si uu u beeniyo, laakiin mid kastaa wuu guuldarraystay. Sharciyada fiisigiska si fudud uma oggola qiyaaso sax ah oo ka baxsan meel cayiman. Inkastoo tani aysan u muuqan wax weyn, waxay leedahay saameyn qoto dheer - oo ka bilaabma su'aasha ah in wax aan la qiyaasi karin xitaa ay jiraan dareen jireed.





Nasiib wanaag, xisaabtu waxay bixisaa hab lagu maareeyo hubaal la'aantan. Haddii elektarooniga laga helo meel gaar ah waqti cayiman oo aan ognahay heerka hubaal la'aanta, waxaan xisaabin karnaa meesha ay u badan tahay in laga helo cabbirka xiga. Inta u dhaxaysa wakhtiga u dhexeeya laba cabbir, waa sii weynaada goobtan suurtogalka ah. Waxay la mid tahay in quruurux lagu dhex tuuro biyaha—waqti dabadeed, dooxooyinka ayaa ku fidsan goobo waaweyn. Suurtagalnimada in la helo qayb ka mid ah waxaa lagu qeexay mawjada, oo loo yaqaan shaqada hirarka . Waxaa muhiim ah in la fahmo in tani aysan ahayn hir "dhab ah", balse ay tahay dhisme xisaabeed oo loo isticmaalo in lagu xisaabiyo itimaalka booska qaybta wakhti kasta.





Shaqada mowjadda lafteedu waa mid go'aaminaysa, taasoo la micno ah inaan xisaabin karno qaybinta itimaalka si sax ah, laakiin marnaba ma saadaalin karno goobta saxda ah ee qayb ka mid ah cabbirka soo socda. Waxay la mid tahay duubista dhinta lix-dhinac ah - waxaynu ognahay in duubab badan, tiro kastaa ay u muuqan doonto qiyaas ahaan tiro isku mid ah (haddii dhimashadu tahay mid caddaalad ah), laakiin marnaba ma saadaalin karno natiijada saxda ah ee liiska soo socda. Tani waa nuxurka oraahda caanka ah ee Einstein: "Ilaah ma ciyaaro laadhuu," taas oo ka tarjumaysa shakigiisa ah in makaanikada tiradu ay tahay aragtida ugu dambeysa ee xaqiiqda.





In kasta oo ay faa'iido leedahay, shaqada mawjadu waxay soo bandhigaysaa dhibaato weyn oo dhalisay doodo adag: mar kasta oo aan fiirino qayb, had iyo jeer waxaan ku aragnaa meel gaar ah. Dhacdadan waxa loo yaqaan burburka shaqada mawjada . Ilaa aan cabbirno, qaybtu waxay ku jirtaa xaalad "faafin", sida haddii ay ku sugan tahay meelo badan oo isku mar ah. Hase yeeshee, marka aynu u fiirsanno, waxay si lama filaan ah u "boodaysaa" hal dhibic. Tani waxay dhalinaysaa laba su'aalood oo aasaasi ah: Maxaa sababa burburka? iyo Maxaa go'aaminaya meesha ay qaybtu ku dunto?





Tarjumaadda asalka ah ee Kobanheegan ee makaanikada quantum waxay soo jeedinaysaa in shaqada mawjadu ay burburto marka uu kormeeraha miyir qabo sameeyo cabbir. Tani waxay si buuxda noo keentaa mawduuceenii asalka ahaa — miyir-qabka — dib ugu soo celinta fiisigiska ka dib markii muddo dheer loo tixgeliyey maaddo falsafadeed. Fikirkani waxa uu dhibsaday culimo badan oo uu ka mid yahay Einstein oo u arkay Fiisigiska mid nadiif ah oo sax ah oo ku salaysan mabaadi'da xisaabeed. Soo bandhigida kormeeraha miyir-qabka ah oo ah shay asaasi ah oo ka mid ah xaqiiqada jireed ayaa ka dhigtay makaanikada quantum-ka inay dareemaan xasillooni darro iyo muran. Qaar badan ayaa isku dayay in ay meesha ka saaraan doorka kormeeraha miyir-qabka ah ee fiisigiska si ay u soo celiyaan ujeedadoodii, laakiin ilaa hadda, qofna kuma guulaysan si lagu qanci karo.





Xisaab ahaan, makaanikada tiradu aad bay u saxan tahay, haddana fasiraadda ayaa weli ah mawduuc dood weyn leh. Natiijo ahaan, waxaa jira aragtiyo badan oo tartamaya oo ku saabsan macnaha makaanikada quantum-ka. Fikradda ah in miyir-qabku uu keeno burburka shaqada mawjada waa mid ka mid ah tarjumaadaha "muxaafid badan". Aragtiyo kale waxay soo jeedinayaan jiritaanka adduunyo isbarbar socda oo aan dhammaad lahayn oo dhammaan dhacdooyinka suurtagalka ah ay dhacaan, ama xitaa dib-u-dhac, halkaasoo saameyntu ay dib u socoto waqtiga. Buugaag oo dhan ayaa loo qoray kaliya si loo falanqeeyo tafsiirradan, xitaa sheekooyinka mala-awaalka sayniska ayaa dhiirigeliyay iyaga. Tafsiir kastaa waxa uu leeyahay meelaha uu ku fiican yahay iyo meelaha uu ku liito—midna si dhab ah uma roona ama uga xun yahay kuwa kale. Maaddaama aysan jirin caddayn la taaban karo oo u hiilinaysa hal tafsiir, midkee ayaan rumaysanahay inuu yahay arrin doorasho.

Xisaabinta Quantum

Qaybta makaanikada quantum-ka, si ay u fududaato, waxaan kaliya ka hadlay hubanti la'aanta booska qaybta. Si kastaba ha ahaatee, hubanti la'aantan, oo lagu tilmaamay shaqada mawjada, waxay khuseysaa waxyaabo kale oo badan oo qayb ka mid ah sidoo kale. Mid ka mid ah hantida noocaas ah waa lafdhabarta. Adiga oo aan tafaasiil badan gelin, lafdhabarku waa sifada aasaasiga ah ee qaybaha loo malayn karo in ay kor u jeedaan ama hoos u jeedaan, taas oo ka dhigaysa matalaad ku habboon waxoogaa kombuyuutar ah. Ilaa iyo inta wareegga xuubku uu yahay mid aan la cabbirin (ie, hawshii mawjadadu ma dumin), waxay ka jirtaa labada gobolba isku mar - ifafaale loo yaqaan superposition . Qayb ka mid ah gobolkan ayaa haysa macluumaadka tirada, taasoo la macno ah inay tahay 0 iyo 1 isku mar.





Hal quantum-bit (ama qubit) keligiis wax badan ma qabato, laakiin marka qubits la isku xiro, waxay sameyn karaan diiwaannada quantum, sida quantum byte ka kooban 8 qubits. Hawlaha mowjadaha ee qubits-yadani waxay noqdaan kuwo isku xidhan , taasoo la micno ah inay midba midka kale saameyn ku yeeshaan hab u oggolaanaya nidaamka inuu ka jiro gobollo badan isku mar. Tusaale ahaan, nidaamka 8-qubit ee isku xidhan wuxuu matali karaa 256 gobol oo kala duwan isku mar. Awoodda kombuyuutarrada quantumku waxay ku jirtaa awoodda ay u leeyihiin inay ku sameeyaan xisaabinta dhammaan gobolladan isku mar, iyagoo si wax ku ool ah u fulinaya 256 hawlgallo barbar socda hal tallaabo.





Si aad u fahanto muhiimada tan, ka fiirso tusaale macquul ah oo aduunka dhabta ah. Furaha gaarka ah ee Bitcoin ayaa dhererkiisu yahay 256 bit. Haddii aan haysano kombuyuutar quntum 256-qubit ah, aragti ahaan waxay dillaaci kartaa boorsada Bitcoin. Calaamadda ugu horreysa ee muujinaysa in qof uu si guul leh u dhisay kombuyuutar tiradaas ah waxay u badan tahay inay noqoto dhaqdhaqaaqa lama filaanka ah ee balaayiin doollar ee Bitcoin ee boorsada Satoshi Nakamoto ee ciwaan kale…

Ruuxa Mashiinka ku jira

Qaar badan ayaa aaminsan in miyir-qabka bini'aadamka aan lagu dayan karin kombuyuutar dhaqameed sababtoo ah waxay ka soo baxdaa hababka farsamada quantum. Mid ka mid ah u doodayaasha ugu caansan aragtidan waa Sir Roger Penrose oo hore loo sheegay. Marka laga soo tago aragtidiisa miyir-qabka, Penrose wuxuu soo bandhigay tarjumaaddiisa makaanikada tirada, oo loo yaqaan dhimista Ujeeddada Orchestrated (Orch OR). Siyaabaha qaarkood, aragtidani waxay ka soo horjeedaa fasiraadda Copenhagen: halka aragtida Copenhagen ay soo jeedinayso in kormeeraha miyir-qabka ah uu burburiyo shaqada hirarka, Penrose waxay ku doodaysaa in cuf-isjiidadka uu keeno burburka iyo in miyirku uu soo baxo natiijada hababka tirada. Marka la eego aragtidan, maskaxdu waxay u shaqeysaa sidii kombuyuutar quantum ah .





Aragtidan waxaa sii horumariyay Stuart Hameroff , kaas oo soo jeediyay in microtubules ee maskaxdu ay door muhiim ah ka ciyaaraan habka. Waxa uu soo jeedinayaa in qaababkan yar yar ay abuuraan shuruudaha lagama maarmaanka u ah xisaabinta tirada, taas oo awood u siinaysa soo bixitaanka miyir-qabka.





Aragti la mid ah waxa la wadaaga Hartmut Neven , madaxa Google Quantum's Artificial Intelligence Lab. Hadal ahaan, Neven wuxuu sidoo kale sheegay in abuurista miyir-qabka aadanaha oo kale ay suurtagal tahay oo keliya kombiyuutarada quantum.





Way caddahay, markaa, in Suzanne Gildert aysan kaligeed aaminsanayn in horumarinta miyirka AI ay u baahan doonto xisaabinta tirada.

Waa maxay Miyirku?

Wax badan ayaan ka qoray miyir-qabka aniga oo aan si dhab ah u qeexin waxa uu yahay ama waxa dhabta ah ee Nirvanic uu doonayo inuu dhiso. Sababta tani waa wax iska fudud: ma jiro qeexitaan caalami ah oo la aqbali karo oo miyir-qabka ah. Maadaama aanan haysan qeexitaan qumman midkood, aan eegno sida Nirvanic uu ugu qeexay FAQ-gooda:





Miyir AI waa nidaam kasta oo leh gudaha, qofka koowaad ee waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed ee adduunka oo awood u leh inuu sameeyo doorashooyin ikhtiyaari ah oo ku saabsan sida looga dhaqmo adduunka.





Si kastaba ha ahaatee, qeexidani sidoo kale ma bixinayso caddayn badan. Waxay sharraxaysaa fikradda miyir-qabka ah ee aan caddayn iyadoo la adeegsanayo ereyo kale oo isku mid ah oo aan caddayn oo ay adag tahay in la qeexo sida "waayo-aragnimada mawduuca" iyo "rabitaanka xorta ah."





Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, tayada miyir-qabka ah oo si qoto dheer u jahwareersan: inkastoo aynaan si sax ah u qeexi karin, miyir-qabkayaga ayaa ah waxa kaliya ee aan si dhab ah u hubin karno.





Xaqiiqada nagu xeeran ayaa laga yaabaa inay tahay wax ka badan jilitaanka, sida Matrixka . Xitaa ma hubin karno in dadka nagu wareegsan ay leeyihiin miyir-waxay noqon karaan wakiilada AI oo aad u sarreeya. Ma cadeyn karno mana beenin karno fursadahan.





Waxa kaliya ee aan si buuxda u hubin karno waa jiritaankeena iyo miyirkeena.

Saamaynta falsafada

Kuwo badan ayaa aaminsan in miyirku uu aasaas u yahay sida meel, waqti, tamar, ama arrin. Aragtiyada qaarkood waxay isku dayaan in ay fikraddan ku dhex daraan aragtidayada jireed ee jirta iyaga oo soo jeedinaya in wax walba ay leeyihiin heer miyir-xitaa dhagax ama qayb hoose.





Aniga ahaan, aragtiyahani waxay dareemayaan wax yaab leh. Way igu adag tahay in aan fahmo waxa miyirka dhagaxa ama qayb ka mid ah xitaa macnaheedu noqon karo. Waxa aan aad ugu sii jeedaa in aan aqbalo aragtiyaha fikirkan sii fogaynaya—kuwa ku doodaya in miyirka oo keliya uu aasaas u yahay, wax kasta oo kalena ay ka soo baxaan. Mid ka mid ah taageerayaasha ugu caansan ee aragtidan waa Donald Hoffman .





Sida laga soo xigtay Hoffman, sharciyada qeexaya hab-dhaqanka adduunka jireed-meel, waqti, iyo arrin-dhammaantood waxay ka soo jeedaan hawlaha miyir-qabka. Aragtidiisa, caalamku waa mid ka mid ah miyir-qabka ballaaran, oo muujinaya balaayiin hay'ado miyir leh, iyo xaqiiqda lafteedu waxay si fudud u tahay isdhexgalka u dhexeeya kuwan miyir-qabka ah. Maaddaama qaabkani uu soo jeedinayo in xaqiiqda aan aragno aysan ahayn xaqiiqda dhabta ah ee ugu dambeysa, waxaa loo arki karaa kala duwanaansho gaar ah oo ku saabsan mala-awaalka jilitaanka , marka laga reebo in jilitaanka uusan soo saarin kombuyuutar, laakiin miyir-qabka laftiisa. Mawduucan waxaan ku qoray maqaalo badan oo ku saabsan HackerNoon:





Mabaadi'da Tamarta Xorta ah iyo mala-awaalka Jilitaanka





Caalamku ma yahay mid ka fikiri kara?





Hordhac Kooban oo ku saabsan Aragtida Maskaxda ee Boltzmann





Caalamkayadu Waa Shabakad Dareer ah oo Weyn: Waa kan Sababta





Si ka duwan Hoffman, kuma qanacsani in sharciyada fiisigiska si toos ah looga soo saari karo aragtidan. Waxaan aaminsanahay in caalamyo badan iyo sharciyo jireed oo kala duwan ay ka soo bixi karaan xagga sare ee miyirka aasaasiga ah. Waxay u muuqataa sida qaanuunka aasaasiga ah ee dhabta ah, iyada oo aan loo eegin sida aan isku dayno inaan caddayno, had iyo jeer ma awoodi doono inaan xaqiijiyo dabeecadda ujeedada adduunka.





Si kasta oo ay u dhawdahay naf-huridda xaqiiqada jireed, aragtidani waxay si buuxda ula jaan qaadaysaa makaanikada tirada. Haddii aan u qaadanno in aan dhammaanteen qayb ka nahay mid ka mid ah miyir-qabka midaysan, markaa qaar badan oo ka mid ah isbarbardhigga tarjumaadda Kobanheegan ee makaanikada quantum-ka ayaa meesha ka baxaya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in miyirku uu qaabayn karo xaqiiqda, macnaheedu maaha in aan wax xakameyn ah ku yeelaneyno habkan.





Haddii miyirku aasaas u yahay oo uu jiro xornimo doon, caalamku ma noqon karo mid go'aamin kara. Haddii aan si sax ah u xisaabin karno sida maskaxdu u shaqeyso, waxaan meesha ka saari karnaa suurtagalnimada doorasho xor ah oo dhab ah. Dunidan oo kale, qaar ka mid ah mabda'a aasaasiga ah waa inay soo bandhigaan go'aan la'aan xagga fiisigiska. Sidaa darteed, aragtiyaha ku salaysan miyir-qabka oo ah hay'ad lama huraan ah ayaa si dabiici ah u horseedaysa makaanikada tirada ama hab la mid ah oo ka hortagaya go'aaminta buuxda.

Soo koobid

Nirvanic iyo mashaariicda la midka ah waxay matalaan laan cusub oo suurtagal ah oo aad uga waxtar badan AI, mid ka shaqeysa si aad ugu dhow sirdoonka dabiiciga ah marka loo eego hababka hadda jira.





Marka ay timaado miyir-qabka, waxay u badan tahay inaynu wali ka doodi doono dabeecadiisa kun sano ka dib, sida aan u haysanno tafsiiro badan oo isku mid ah oo ku saabsan makaanikada quantum, waxaa laga yaabaa inaan haysano aragtiyo badan oo baratan oo miyir.





Si kastaba ha ahaatee, la yaabi maayo haddii, markaas, doodahaas aysan hadda qabanin bini'aadamka, laakiin taa beddelkeeda robots miyir leh…