Kanadalı Bir Bilim İnsanı Yapay Zekaya Ruh Enjekte Etmeye Çalışıyor ve İşe Yarayabilir Gibi Görünüyor





İddialı bir hedefi olan Kanadalı bir şirket var: Robotlara bir ruh vermek. Şirketin kurucusu Suzanne Gildert , deneysel kuantum fiziği alanında doktora derecesine sahip ve daha önce girişimi Kindred AI'yı 300 milyon Kanada dolarına satmıştı. Bu kulağa bilim kurgu gibi gelse de Suzanne misyonu konusunda ciddidir ve geçmişi göz önüne alındığında kesinlikle dikkat çekmeye değerdir.

Birisi neden robotlara bilinç vermek istesin ki?

Suzanne konuşmalarından birinde örnek olarak araba kullanmayı kullandı. Araba kullanmayı ilk öğrendiğimizde, her küçük harekete dikkat ederiz. Arabayı çalıştırmak bile yoğun bir konsantrasyon gerektirir ve araba kullanmak tam odaklanmamızı gerektirir. Ancak zamanla süreç tamamen otomatik hale gelir. Araba kullanırken günlük görevlerimizi düşünmeye, podcast dinlemeye veya başka aktivitelerde bulunmaya başlarız çünkü araba kullanmak ikinci doğamız haline gelmiştir; tıpkı yürümek gibi.





Mevcut AI teknolojisi bu son duruma benzer. ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM'ler), geniş eğitim veri kümelerine dayalı olarak algoritmik yanıtlar üretir. Bir LLM'nin eğitimi her zaman internetin metninin önemli bir bölümüne maruz kalan bir temel modelle başlar. Bu ilk aşamadan sonra, sistem ince ayardan geçer ve büyük miktarda yüksek kaliteli etiketli veri gerektirir. Bu sürecin enerji talepleri muazzamdır ve gelişmiş bir AI modelinin eğitimi onlarca milyon dolara mal olur. Buna karşılık, insan beyni bir ampul kadar enerji tüketir ve etkili bir şekilde öğrenmek için yalnızca az sayıda örneğe ihtiyaç duyar.





Örneğin Tesla'nın otonom sürüş sistemini ele alalım; gerçek yollara yerleştirilmeden önce yüzlerce yıl boyunca sanal bir ortamda eğitildi. Yine de, düzgün bir şekilde başa çıkamayacağı öngörülemeyen durumlarla karşılaşıyor. Bu arada, bir insan sürücünün ehliyet almak için genellikle sadece birkaç düzine saat eğitime ihtiyacı vardır. Bu verimlilik bilinçle bağlantılı olabilir ve yapay bilincin geliştirilmesinin çok daha verimli ve enerji tasarruflu bir AI'ya yol açabileceğini öne sürüyor; bu da gelecekteki ilerleme için olmazsa olmaz bir faktör.





Bilinçli robotların bir diğer, belki de daha önemli hedefi, insan bilincini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilmeleridir. Uzun zamandır felsefeyle sınırlı olan sorulara yanıtlar sağlayabilir ve daha önce hayal bile edilemeyen yeni teknolojilerin kilidini açabilirler. Aşırı bir örnek vermek gerekirse: Ray Kurzweil dahil birçok transhümanist, bir gün teknolojinin tüm bir insan beynini taklit edebileceğini öngörüyor. Bu, zihinlerimizi makinelere aktarmamızı ve potansiyel olarak dijital ölümsüzlüğe ulaşmamızı sağlayacaktı; bu, bilim kurguda kapsamlı bir şekilde araştırılan bir kavramdır.





Ancak insan beynini taklit etmek ancak önce bilinci taklit edebilirsek mümkün. (HackerNoon'daki önceki bir makalemde , bilinçli robotların insanlığın galaksiler arası bir türe dönüşmesinde önemli bir adım olabileceğini savunmuştum.)

Bilinçli makineler nasıl inşa edilebilir?

Suzanne, bilincin geleneksel bilgisayarlar tarafından taklit edilemeyen ancak kuantum bilgisayarlarla mümkün olabilecek kuantum mekaniksel süreçlerden kaynaklandığına inanıyor. Bu görüşte yalnız değil; birçok araştırmacı bilinci anlamanın anahtarının kuantum fenomenlerinde ve üst üste binmede yattığını savunuyor. Bu teorinin en bilinen savunucularından biri, konuya bütün bir kitap adamış olan Nobel Ödüllü fizikçi Sir Roger Penrose'dur .





Bu teorinin eleştirmenleri, bunun sağlam bir temele sahip olmadığını, onu yalnızca bir spekülasyon olarak reddettiğini savunuyorlar; esasen, kuantum mekaniğinin gizemli olması ve bilincin de gizemli olması nedeniyle insanların bunların bağlantılı olması gerektiğini varsaydıklarını iddia ediyorlar. Ancak, argüman bundan çok daha derinlere gidiyor. Bilinen fizik yasalarımızın çoğu deterministiktir, yani tam bir öngörülebilirliğe izin verirler. Beyin yalnızca deterministik fizik yasaları altında çalışıyorsa, o zaman özgür irade var olamaz. Ancak kuantum mekaniği, katı determinizmden bir kaçış sağlayarak potansiyel olarak özgür iradenin varlığına izin verir; bu da felsefedeki en temel sorulardan biridir.





Bu fikrin felsefi çıkarımlarına makalenin ilerleyen kısımlarında tekrar değineceğim, ancak öncelikle kuantum mekaniğinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

Kuantum Mekaniği Hızlandırılmış Kursu

Kuantum mekaniğine göre, bir parçacığın belirli özellikleri yalnızca sınırlı bir kesinlikle ölçülebilir. Örneğin, belirli bir andaki bir elektronun tam konumunu biliyorsak, bir sonraki andaki konumunu yalnızca belirli bir belirsizlik derecesiyle tahmin edebiliriz. Bu belirsizliğin kapsamı Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi ile tanımlanır. İlk bakışta, bu ilkenin yalnızca ölçüm sınırlamalarıyla ilgili olduğu düşünülebilir, ancak doğanın temel bir yasasını temsil eder. Albert Einstein bunu çürütmek için bir dizi akıllıca düşünce deneyi tasarladı, ancak hepsi başarısız oldu. Fizik yasaları, belirli bir noktanın ötesinde daha hassas ölçümlere izin vermez. Bu büyük bir sorun gibi görünmese de, ölçülemeyen bir şeyin fiziksel anlamda var olup olmadığı sorusuyla başlayarak derin etkileri vardır.





Neyse ki matematik bu belirsizliği ele almanın bir yolunu sağlar. Belirli bir zamanda belirli bir konumda bir elektron bulunursa ve belirsizlik seviyesini biliyorsak, bir sonraki ölçümde bulunma olasılığının en yüksek olduğu alanı hesaplayabiliriz. İki ölçüm arasındaki zaman ne kadar uzun olursa, bu olası alan o kadar büyür. Bu, suya bir çakıl taşı atmaya benzer; zamanla, dalgalanmalar daha büyük daireler halinde yayılır. Bu nedenle, bir parçacığı bulma olasılığı dalga fonksiyonu olarak bilinen bir dalga ile tanımlanır. Bunun "gerçek" bir dalga olmadığını, ancak parçacığın herhangi bir zamandaki konumunun olasılığını hesaplamak için kullanılan matematiksel bir yapı olduğunu anlamak çok önemlidir.





Dalga fonksiyonunun kendisi deterministiktir, yani olasılık dağılımını aşırı bir kesinlikle hesaplayabiliriz, ancak bir sonraki ölçümde parçacığın tam yerini asla tahmin edemeyiz. Altı yüzlü bir zar atmak gibidir; birçok atışta her sayının kabaca aynı sayıda görüneceğini biliriz (eğer zar adilse), ancak bir sonraki atışın tam sonucunu asla tahmin edemeyiz. Bu, Einstein'ın ünlü sözünün özüdür: "Tanrı zar atmaz", kuantum mekaniğinin gerçekliğin nihai teorisi olduğuna dair şüpheciliğini yansıtır.





Faydalı olmasına rağmen, dalga fonksiyonu yoğun tartışmalara yol açan önemli bir sorun sunar: Bir parçacığı her gözlemlediğimizde, onu her zaman belirli bir konumda buluruz. Bu olguya dalga fonksiyonu çöküşü denir. Parçacığı ölçene kadar, parçacık aynı anda birden fazla konumda bulunuyormuş gibi "yayılmış" bir durumda bulunur. Ancak onu gözlemlediğimiz anda, aniden tek bir noktaya "sıçrar". Bu iki temel soruyu gündeme getirir: Çökmeye ne sebep olur? ve Parçacığın nerede çökeceğini ne belirler?





Kuantum mekaniğinin orijinal Kopenhag yorumu, dalga fonksiyonunun çöküşünün bilinçli bir gözlemcinin ölçüm yaptığında meydana geldiğini ileri sürer. Bu bizi orijinal konumuza, yani bilince, uzun süredir tamamen felsefi bir konu olarak kabul edildikten sonra onu fiziğe yeniden dahil ederek tam bir daire çizer. Bu fikir, fiziği matematiksel ilkelere dayalı temiz ve kesin bir bilim olarak gören Einstein da dahil olmak üzere birçok fizikçiyi rahatsız etti. Bilinçli gözlemcinin fiziksel gerçekliğin temel bir unsuru olarak tanıtılması, kuantum mekaniğini rahatsız edici ve tartışmalı hissettirdi. Birçok kişi, nesnelliğini geri kazandırmak için bilinçli gözlemcinin rolünü fizikten çıkarmaya çalıştı, ancak şimdiye kadar kimse ikna edici bir şekilde başarılı olamadı.





Matematiksel olarak, kuantum mekaniği inanılmaz derecede kesindir, ancak yorumu büyük bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, kuantum mekaniğinin ne anlama geldiğine dair çok sayıda rekabet eden teori vardır. Bilincin dalga fonksiyonunun çökmesine neden olduğu fikri "daha muhafazakar" yorumlardan biridir. Diğer teoriler, tüm olası olayların meydana geldiği sonsuz paralel dünyaların varlığını veya hatta etkilerin zamanda geriye doğru hareket ettiği retro-nedenselliği öne sürer. Sadece bu yorumları analiz etmek için kitaplar yazılmıştır ve hatta daha fazla bilimkurgu hikayesine ilham kaynağı olmuştur. Her yorumun kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır; hiçbiri diğerlerinden kesin olarak daha iyi veya daha kötü değildir. Hiçbir somut kanıt herhangi bir yorumu desteklemediğinden, hangisine inanacağımız bir seçim meselesi olmaya devam etmektedir.

Kuantum Bilgisayarı

Kuantum mekaniği bölümünde, basitlik adına, yalnızca bir parçacığın konumunun belirsizliğini ele aldım. Ancak, dalga fonksiyonu tarafından tanımlanan bu belirsizlik, parçacıkların birçok başka özelliği için de geçerlidir. Bu özelliklerden biri spindir. Çok fazla ayrıntıya girmeden, spin, yukarı veya aşağıyı işaret ettiği düşünülebilen parçacıkların temel bir özelliğidir ve bu da onu bir bilgisayardaki bitin ideal bir temsili yapar. Parçacığın spini ölçülmediği sürece (yani, dalga fonksiyonu çökmediği sürece), aynı anda her iki durumda da bulunur; bu, süperpozisyon olarak bilinen bir olgudur. Bu durumdaki bir parçacık kuantum bilgisi taşır, yani aynı anda hem 0 hem de 1'dir.





Tek başına tek bir kuantum biti (veya kübit) pek bir şey başaramaz, ancak kübitler birbirine bağlandığında, 8 kübitten oluşan bir kuantum baytı gibi kuantum kayıtları oluşturabilirler. Bu kübitlerin dalga fonksiyonları birbirine karışır , yani birbirlerini, sistemin aynı anda birden fazla durumda var olmasına izin verecek şekilde etkilerler. Örneğin, birbirine karışmış 8 kübitlik bir sistem aynı anda 256 farklı durumu temsil edebilir. Kuantum bilgisayarların gücü, tüm bu durumlarda aynı anda hesaplamalar yapabilme ve tek bir adımda 256 paralel işlemi etkili bir şekilde yürütebilme yeteneklerinde yatar.





Bunun önemini kavramak için olası bir gerçek dünya örneğini ele alalım. Bir Bitcoin özel anahtarı 256 bit uzunluğundadır. 256-kübitlik bir kuantum bilgisayarımız olsaydı, teorik olarak bir Bitcoin cüzdanını kırabilirdi. Birinin böyle bir kuantum bilgisayarı başarıyla inşa ettiğinin ilk işareti muhtemelen milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin'in Satoshi Nakamoto'nun cüzdanından başka bir adrese aniden taşınması olurdu...

Makinedeki Hayalet

Birçok kişi, insan bilincinin kuantum mekaniksel süreçlerden kaynaklandığı için geleneksel bilgisayarlarda taklit edilemeyeceğine inanır. Bu teorinin en önde gelen savunucularından biri daha önce bahsedilen Sir Roger Penrose'dur. Penrose, bilinç teorisine ek olarak, Orchestrated Objective Reduction (Orch OR) olarak bilinen kuantum mekaniğinin kendi yorumunu ortaya koydu. Bazı açılardan, bu teori Kopenhag yorumuyla çelişir: Kopenhag görüşü bilinçli gözlemcinin dalga fonksiyonunu çökerttiğini öne sürerken, Penrose yerçekiminin çöküşe neden olduğunu ve bilincin kuantum süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunur. Bu görüşe göre, beyin bir kuantum bilgisayarı gibi işlev görür .





Bu teori, beyindeki mikrotübüllerin süreçte önemli bir rol oynadığını öne süren Stuart Hameroff tarafından daha da geliştirildi. Bu mikroskobik yapıların kuantum hesaplama için gerekli koşulları yarattığını ve bilincin ortaya çıkmasını sağladığını öne sürüyor.





Benzer bir bakış açısı Google'ın Kuantum Yapay Zeka Laboratuvarı başkanı Hartmut Neven tarafından da paylaşılıyor. Neven bir konuşmasında , insan benzeri bilinç yaratmanın yalnızca kuantum bilgisayarlarla mümkün olduğunu belirtti.





O halde Suzanne Gildert'in, bilinçli yapay zeka geliştirmenin kuantum hesaplamayı gerektireceğine inanan tek kişi olmadığı açıktır.

Bilinç Nedir?

Bilincin ne olduğunu veya Nirvanic'in tam olarak neyi inşa etmeyi amaçladığını tanımlamadan bilinç hakkında çok şey yazdım. Bunun nedeni oldukça basit: Bilincin evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı yok. Benim de mükemmel bir tanımım olmadığından, Nirvanic'in bunu SSS'lerinde nasıl tanımladığına bakalım:





Bilinçli yapay zeka, dünyaya dair içsel, birinci şahıs öznel deneyimine sahip olan ve dünyada nasıl davranacağına dair özgür iradeyle seçimler yapabilen herhangi bir sistemdir.





Ancak bu tanım da pek fazla açıklık sağlamaz. Bilincin belirsiz kavramını, "öznel deneyim" ve "özgür irade" gibi eşit derecede belirsiz ve tanımlanması zor terimler kullanarak açıklar.





Ancak bilincin paradoksal ve son derece kafa karıştırıcı bir niteliği var: Onu kesin olarak tanımlayamasak bile, bilincimiz gerçekten emin olabileceğimiz tek şeydir.





Etrafımızdaki gerçeklik, Matrix'teki gibi bir simülasyondan başka bir şey olmayabilir. Etrafımızdaki insanların bilinç sahibi olduğundan bile emin olamayız; onlar son derece gelişmiş AI ajanları olabilir. Bu olasılıkları ne kanıtlayabiliriz ne de çürütebiliriz.





Kesinlikle emin olabileceğimiz tek şey kendi varlığımız ve bilincimizdir.

Felsefi Sonuçlar

Birçok kişi bilincin uzay, zaman, enerji veya madde kadar temel olduğuna inanır. Bazı teoriler, her şeyin bir dereceye kadar bilince sahip olduğunu öne sürerek bu fikri mevcut fiziksel dünya görüşümüze entegre etmeye çalışır; bir kaya veya temel bir parçacık bile.





Bana göre bu teoriler tuhaf geliyor. Bir kayanın veya bir parçacığın bilincinin ne anlama gelebileceğini kavramakta zorlanıyorum. Bu fikri daha da ileri götüren teorileri kabul etmeye çok daha meyilliyim; bilincin tek başına temel olduğunu ve diğer her şeyin ondan ortaya çıktığını savunanlar. Bu görüşün en bilinen savunucularından biri Donald Hoffman'dır .





Hoffman'a göre, fiziksel dünyanın davranışını tanımlayan yasalar (uzay, zaman ve madde) bilincin işleyişinden türetilebilir. Ona göre evren, milyarlarca farklı bilinçli varlık olarak tezahür eden tek bir uçsuz bucaksız bilinçtir ve gerçekliğin kendisi bu bilinçli varlıklar arasındaki bir arayüzdür. Bu model, algıladığımız gerçekliğin nihai nesnel gerçeklik olmadığını öne sürdüğünden, simülasyon hipotezinin özel bir varyasyonu olarak görülebilir, ancak simülasyon bir bilgisayar tarafından değil, bilincin kendisi tarafından üretilir. Bu konu hakkında HackerNoon'da çok sayıda makale yazdım:





Serbest Enerji İlkesi ve Simülasyon Hipotezi





Evren Düşünme Yeteneğine Sahip Midir?





Boltzmann Beyin Teorisine Kısa Bir Giriş





Evrenimiz Devasa Bir Sinir Ağıdır: İşte Nedeni





Hoffman'ın aksine, fizik yasalarının doğrudan bu teoriden türetilebileceğine ikna olmadım. Temel bir bilincin üstünde birden fazla evrenin ve farklı fizik yasalarının ortaya çıkabileceğine inanıyorum. Bunu nasıl kanıtlamaya çalışırsak çalışalım, dünyanın nesnel doğasını her zaman doğrulayamayacağımız gerçeğin temel bir kuralı gibi görünüyor.





Fiziksel gerçekliğin feda edilmesi kulağa ne kadar uç gelse de, bu teori kuantum mekaniğiyle tamamen uyumludur. Hepimizin tek bir birleşik bilincin parçası olduğumuzu varsayarsak, o zaman kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumundaki paradoksların çoğu ortadan kalkar. Ancak, bilincin gerçekliği şekillendirebilmesinin, bu süreç üzerinde herhangi bir kontrolümüz olduğu anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir.





Bilinç temelse ve özgür irade varsa, evren deterministik olamaz. Beynin nasıl işlediğini tam olarak hesaplayabilseydik, gerçek özgür seçim olasılığını ortadan kaldırırdık. Böyle bir dünyada, bazı temel ilkeler fiziğe determinizmi sokmalıdır. Bu nedenle, bilincin temel bir varlık olduğu temelindeki teoriler, doğası gereği kuantum mekaniğine veya mutlak determinizmi engelleyen benzer bir mekanizmaya yol açar.

Özet

Nirvanic ve benzeri projeler, yapay zekanın yeni ve potansiyel olarak çok daha verimli bir dalını temsil ediyor; mevcut yaklaşımlardan çok daha doğal zekaya yakın bir şekilde çalışıyor.





Bilinç söz konusu olduğunda, tıpkı kuantum mekaniğinin birden fazla geçerli yorumunun olması gibi, bilinç hakkında da birden fazla rekabet eden teorimizin olması muhtemeldir; bundan bin yıl sonra bile muhtemelen onun doğasını tartışıyor olacağız.





Ama o zamana kadar bu tartışmaları artık insanların değil, bilinçli robotların yürüttüğünü görürsem hiç şaşırmam...















