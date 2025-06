Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka

Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Shirkadda waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Markaas ka mid ah dhismaha, dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha





Dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha





Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid





Markaas ka mid ah shuruudaha, Pratik waxay ku dhigi karaa in ay ku dhigi karaa qiyaastii ah oo ka mid ah shuruudaha adeegga ah. Markaas ka mid ah wax soo saarka ah ee shuruudaha ugu horeysay, waxay ku dhigiyaan shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ugu horeysay ee shuruudaha ah.





Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid





Markaas oo ka mid ah wax soo saarka, waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid





Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Markaas ka mid ah dhismaha adeegga ah ee adeegga ah ee adeegga ah, waxay ku yaalaynay dhismaha kala duwan ee adeegga back-end iyo mashiinka mashiinka, si ay u caawinayo xawaaraha adeegga ah oo ay ka caawinayaa in ay u dhismaha xawaaraha ganacsiga ah. Dhismaha adeegga ah ee Pratik ayaa ka mid ah dhismaha adeegga ah oo ka mid ah dhismaha adeegga soo saarka, dhismaha analytics si ay u dhismaha macluumaadka ah, iyo dhismaha infrastructure si ay u caawinay nidaamka ee dhismaha. Dhismaha dhismaha dhismaha ah ee adeegga ah ayaa ka caawinayaa in ay ka mid ah dhismaha adeegga iyo adeegga ah oo ka badan oo ka hor





Waayo, ka mid ah dhismaha iyo dhismaha, waxay ka mid ah dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha iyo dhismaha.





Dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha





Marka aad u isticmaali karaa macluumaadka, macluumaadka macluumaadka, iyo macluumaadka ku saabsan graph-based si loo isticmaali karaa macluumaadka macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka macluumaadka, oo ay u isticmaali karaa macluumaadka macluumaadka macluumaadka macluumaadka ah oo loo isticmaali karaa Kafka iyo Flink oo loo isticmaali karaa macluumaadka macluumaadka macluumaadka iyo macluumaadka macluumaadka macluumaadka macluumaadka.





Shirkadda dhismaha DoorDash ee ETA waxaa loo yaqaan "beacon of excellence in engineering leadership", oo loo yaabaa in ay ku yaalaa in ay ku saabsan innowation technology ah oo ka mid ah in ay ka mid ah in ay ka mid ah macluumaadka ganacsiga ah. Dhismaha dhismaha ah ee Pratik Mayur Parekh waa in ay ka mid ah in ay ka mid ah wax soo saarka technology ah oo ka mid ah dhismaha strategic si ay u sameeyaan qalabka ah oo ka mid ah shuruudaha ganacsiga.





Marka loo yaabaa in ay ka mid ah wax soo saarka ah oo ka mid ah adeegga macaamiisha iyo adeegga macaamiisha, loo isticmaali karaa in ay ka mid ah wax soo saarka adeegga ah, ka mid ah adeegga adeegga technology ah, waxay ka mid ah nidaamka adeegga macaamiisha ka mid ah adeegga strategic.Success of the ETA transformation validates the philosophy professed by Pratik Mayur Parekh – that persistence, innovation, and strategic thinking can overcome any technical challenge when aligned with clear business goals and executed with excellence.

Haku: Pratik Mayur Parekh

Sida loo yaabaa injiilada ugu horeysay ee mashiinka, nidaamka daabacaadda, iyo qaab-dhismaha, Pratik Mayur Parekh la soo bandhigay injiilada adeegga tehniska ah iyo awoodda dhismaha dhismaha.





Shuruudaha ugu horeysay ee loo yaabaa, Pratik waxay ku yaalaa in ay ku yaalaa daawada injiilada badan oo loo yaabaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa in ay ku yaalaa.





Dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha





Dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha dhismaha





Dhismaha adeegga technology ah iyo adeegga wax soo saarka ah, Pratik wuxuu ku dhismaha timaha adeegga sare ee adeegga ah oo ka mid ah dhismaha adeegga ah ee adeegga mashiinka ah.

Haddii loo yaqaan 'Echospire Media' waxaa loo yaqaan 'Business Blogging Program' ee HackerNoon.

This story was distributed as a release by Echospire Media under HackerNoon's Business Blogging Program. here .