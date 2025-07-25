757 পড়া

কয়েক সেকেন্ডে আপনার আইডি নিশ্চিত করতে পারে - এভাবে এটি কাজ করে

by
byIgor Nikolaiev @hacker42316417

Igor Nikolaiev is a Product Technical Lead specializing in Fintech, Blockchain and AI.

2025/07/25
featured image - কয়েক সেকেন্ডে আপনার আইডি নিশ্চিত করতে পারে - এভাবে এটি কাজ করে
    Speed
    Voice
Igor Nikolaiev

About Author

Igor Nikolaiev HackerNoon profile picture
Igor Nikolaiev @hacker42316417

Igor Nikolaiev is a Product Technical Lead specializing in Fintech, Blockchain and AI.

Read my stories

মন্তব্য

avatar

আসে ট্যাগ

machine-learning#ai#ai-document-verification#automate-kyc-with-ai#google-document-ai-tutorial#vertex-ai-integration-guide#ocr-automation-for-business#ai-for-financial-compliance#hackernoon-top-story

এই নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories