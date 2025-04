Fiat kama jawaabi karto qiyamka bulshada iyo baahiyaha, laakiin Seeraar ayaa qabta

Ka dib gabalkii ugu dambeeyay ee ku saabsan welwelka bartamaha Bitcoin, saaxiibka Jasiiradaha Baasifiga iyo ganacsadaha blockchain ayaa kiciyay su'aal cajiib ah oo ku saabsan saameynta la taaban karo ee fargeeto adag ee muuqaalkeena hadda. Weydiintiisu waxay gooysaa wadnaha caqabadayada ku saabsan sida waxtarka leh ee fargeeto adag u noqon lahaa marka inta badan Seeraar horeba la qoday oo ay ku ururtay gacmaha hay'adaha?





Su'aashani waxay daaha ka qaadaysaa is-bar-bar-dhigga muhiimka ah. In kasta oo fargeeto adag uu farsamo ahaan dib u habayn karo garoonka ciyaarta, haddana xaqiiqada dhaqaale ayaa ah in ciyaartoyga waaweyn ee hay’adaha ahi ay si fudud ugu xidhi karaan jagooyinkooda labada silsiladood, taasoo suurtogal ah inay sii waddo dhex-dhexaadinta aannu isku dayeyno inaan la dagaallano. Shirkadahan waaweyn, oo wata kheyraadkooda la taaban karo, waxay si wax ku ool ah u "ciyaari karaan labada dhinac," iyagoo ilaalinaya booskooda saameynta leh iyadoon loo eegin silsiladda ugu dambeyntii guuleysato.





Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani waxay muujinaysaa wax ka qoto dheer oo ku saabsan xiriirka aan la leenahay hantida iyo qiimaha. Awoodda dhabta ah ee borotokoolka Bitcoin kuma jirto dhaqdhaqaaqeeda suuqa ee hadda, laakiin waxay ku jirtaa ballanqaadkeeda aasaasiga ah oo ah lacag caddaan ah oo elektaroonik ah oo la qorsheeyay. Qiimaha ay leedahay fargeeto ka dib ma aha mid lagu go'aamin doono oo kaliya hay'adaha hay'adaha, laakiin waxaa go'aamin doona go'aanka wadajirka ah ee bulshada ee ku saabsan silsiladda si fiican ugu adeegta aragtida aan wadaagno ee maamul-daadejinta.





Haddaynu nahay horumariyeyaal iyo kuwii hore, waxaynu isku aragnaa isgoys falsafadeed. Su'aashu maaha mid farsamo oo keliya, ee waxay ku saabsan tahay qiyamkayaga iyo waxa aan u aragno hantida dhabta ah. Anigoo ka duulaya safarkayga gaarka ah, waxaan u imid inaan u fahmo maalka si aad uga duwan sheeko-dhaqameedka urursiga maadiga.





Hantida dhabta ah, waan bartay, waxay ka muuqataa waxyaalaha aasaasiga ah ee nolosha, qoys faraxsan, caafimaad wanaagsan, iyo bulsho firfircoon. Anigoo ah qof si fiican ugu fiicnaa xagga dhaqaalaha intii aan ku jiray dugsiga sare (ku filan inaan kasbado deeqda waxbarasho ee Bachelor of Commerce), waxaan u imid inaan mabaadi'da dhaqaalaha ka saaro nuxurkooda sida nidaamka wax iibsiga iyo yaraanta. Ilaa kun sano, bini'aadantinimadu waxay ku horumartay isweydaarsiga fudud ee badeecadaha iyo adeegyada, oo leh ilo aad u yar oo kala duwan oo u adeegaya sidii dhexdhexaadin wax-is-weydaarsiga.





Bitcoin waxay u soo baxday sidii xal macquul ah, oo bixisa hab barnaamij ah oo yaraanta iyo wax-isweydaarsiga. Hase yeeshee, halkan waxaan ku aragnaa inaan wajahayno isla caqabadaha aadanaha ee ragaadiyay nidaamyadii hore. Dareenka dhaxalka ah ee ku wajahan danaha gaarka ah iyo isu-ururinta waxay sii wadaan tijaabinta xitaa xalalka ugu quruxda badan ee loo qaabeeyey.





Quruxda hab-dhaqanka Bitcoin ee barnaamijyadeeda waa in ay ka jawaabto qiyamka bulshadeeda iyo baahideeda. In kasta oo qaar laga yaabo inay raacaan ururin aan dhammaad lahayn, oo aan weligood ku qanacsanayn hantidooda, qaar badan oo naga mid ah oo ka tirsan bulshada horumarinta asaasiga ah waxay wadaagaan aragti ka duwan. Waxaan u aragnaa hanti ma ahan cabbirka boorsadayada, laakiin awooddayada aan wax ku biirinno oo aan ku wadaagno mustaqbal maaliyadeed oo siman.





Aragtidani waxay si fiican u saameyn kartaa sida fargeetada suurtagalka ah u ciyaaro. Haa, ciyaartoyda hay'aduhu waxay isku dayi karaan inay gacanta ku hayaan labada silsiladood, laakiin doorashada bulshada, oo ay taageerayaan horumariyayaal, noodhadhka, iyo isticmaalayaasha maalinlaha ah, ayaa ugu dambeyntii go'aamin doona silsilada ka kooban ruuxa dhabta ah ee Bitcoin. Xirfadaheenna farsamo waxay na siinayaan awoodda aan ku qaabayn karno mustaqbalkan, ma aha in la ururiyo, laakiin iyada oo loo marayo tabaruc iyo ujeeddo la wadaago.





Waxaa laga yaabaa in su'aasha dhabta ahi aanay ahayn in fargeeto isla markiiba wax ku ool u noqon doonto ka-hortagga xaruntu, laakiin haddii ay ku soo ururin lahayd bulshada qiyamkayaga asalka ah. Marka la eego, awoodda ciyaartoyda hay'adaha inay "labada dhinac ciyaaraan" ayaa laga yaabaa inay ka yaraato aragtida midaysan ee bulshada ee waxa Bitcoin ay tahay.





Waddada horay loo marayo waxay nooga baahan tahay inaan isku dheelitirno xalalka farsamada iyo xaqiiqooyinka aadanaha. In kasta oo aynaan iska indho tiri karin caqabadaha la taaban karo ee hirgelinta fargeeto ama saamaynta hay'ad, waa in aan xasuusannaa in qiimaha dhabta ah ee Bitcoin uu had iyo jeer ka soo jeedo caqiidada iyo hadafyada ay wadaagaan bulshada.





Markaan ka fekereyno go'aamadan muhiimka ah ee ku saabsan mustaqbalka Seeraar, aan xasuusanno in xooggayagu uusan ku jirin hanti shaqsiyeed balse ay ka go'an tahay wadajirkeena aragtida asalka ah ee baahsanaanta, maaliyadda la heli karo. Ha ahaato fargeeto adag ama siyaabo kale, guusheenu waxay ugu dambeyntii ku xirnaan doontaa awoodda aan u leenahay inaan ka hormarino hantida bulshada midda gaarka ah.





Dhammaadka, imtixaanka ugu weyn ee Bitcoin ma noqon karo farsamo laakiin aadanaha, ma ka adkaan karnaa rabitaankeena ku wajahan xarun dhexe iyo ururinta si aan u abuurno wax dhab ah oo bini'aadantinimo? Jawaabtu kuma jirto xeerkeena oo keliya, balse waxay ku jirtaa qiyamka aynu wadaagno iyo aragtida mustaqbalka.