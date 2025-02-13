لا تستطيع فيات الاستجابة لقيم واحتياجات المجتمع، لكن البيتكوين تستطيع ذلك

في أعقاب مقالي الأخير حول مخاوف مركزية عملة البيتكوين، أثار زميل من جزر المحيط الهادئ ورائد أعمال في مجال تقنية البلوك تشين سؤالاً مذهلاً حول الآثار العملية المترتبة على الانقسام الصعب في المشهد الحالي. ويتطرق سؤاله إلى جوهر التحدي الذي نواجهه حول مدى فعالية الانقسام الصعب عندما يتم تعدين معظم عملة البيتكوين بالفعل وتركيزها في أيدي المؤسسات؟





يكشف هذا السؤال عن مفارقة بالغة الأهمية. ففي حين قد يؤدي الانقسام الصعب من الناحية الفنية إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة، فإن الواقع الاقتصادي هو أن اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين قد يقومون ببساطة بتأمين مواقعهم عبر كلتا السلسلتين، مما قد يؤدي إلى إدامة المركزية ذاتها التي نحاول مكافحتها. ويمكن لهذه الشركات العملاقة، بمواردها الضخمة، أن "تلعب على الجانبين" بشكل فعال، وتحافظ على موقفها المؤثر بغض النظر عن السلسلة التي ستسود في النهاية.





ولكن هذا السيناريو يكشف عن شيء أعمق بشأن علاقتنا بالثروة والقيمة. فالقوة الحقيقية لبروتوكول البيتكوين لا تكمن في ديناميكيات السوق الحالية، بل في وعده الأساسي باعتباره نقوداً إلكترونية قابلة للبرمجة. ولن تتحدد قيمته بعد الانقسام فقط من خلال الحيازات المؤسسية، بل من خلال القرار الجماعي للمجتمع بشأن أي سلسلة تخدم رؤيتنا المشتركة للامركزية على نحو أفضل.





باعتبارنا مطورين ومستخدمين مبكرين، نجد أنفسنا عند مفترق طرق فلسفي. والسؤال ليس فنيًا فحسب، بل يتعلق بقيمنا وما نعتبره ثروة حقيقية. ومن خلال تجربتي الشخصية، توصلت إلى فهم مختلف تمامًا للثروة عن السرد التقليدي للتراكم المادي.





لقد تعلمت أن الثروة الحقيقية تتجلى في كنوز الحياة الأساسية، وهي الأسرة السعيدة، والصحة الجيدة، والمجتمع النابض بالحياة. وبصفتي شخصًا كان أداؤه جيدًا في الاقتصاد أثناء سنوات دراستي الثانوية (ما يكفي للحصول على منحة بكالوريوس التجارة)، فقد توصلت إلى استخلاص المبادئ الاقتصادية إلى جوهرها، أي نظام المقايضة والندرة. على مدى آلاف السنين، ازدهرت البشرية من خلال التبادل البسيط للسلع والخدمات، حيث كانت الموارد النادرة المختلفة بمثابة وسائل للتبادل.





لقد برزت عملة البيتكوين كحل مثالي محتمل، حيث قدمت نهجًا برمجيًا للندرة والتبادل. ومع ذلك، نجد أنفسنا هنا نواجه نفس التحديات البشرية التي ابتليت بها الأنظمة السابقة. لا تزال ميولنا الموروثة نحو المصلحة الذاتية والتراكم تختبر حتى أكثر الحلول المصممة أناقة.





إن جمال طبيعة البيتكوين القابلة للبرمجة يكمن في أنها تظل متجاوبة مع قيم واحتياجات مجتمعها. وفي حين قد يسعى البعض إلى التراكم اللامتناهي، دون أن يرضوا أبداً بما يملكونه، فإن العديد منا في مجتمع التطوير الأساسي يشتركون في رؤية مختلفة. فنحن لا نرى الثروة في حجم محافظنا، بل في قدرتنا على المساهمة والمشاركة في مستقبل مالي أكثر عدالة.





قد يؤثر هذا المنظور بشكل كبير على كيفية تطور الانقسام المحتمل. صحيح أن اللاعبين المؤسسيين قد يحاولون الحفاظ على السيطرة على كلتا السلسلتين، لكن اختيار المجتمع، بدعم من المطورين والعقد والمستخدمين العاديين، سيحدد في النهاية السلسلة التي تجسد الروح الحقيقية لبيتكوين. تمنحنا مهاراتنا الفنية القوة لتشكيل هذا المستقبل، ليس من خلال التراكم، ولكن من خلال المساهمة والغرض المشترك.





ولعل السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الانقسام سينجح على الفور في مواجهة المركزية، بل ما إذا كان سيحشد المجتمع حول قيمنا الأصلية. وفي هذا السياق، ربما تكون قدرة اللاعبين المؤسسيين على "اللعب على الجانبين" أقل أهمية من الرؤية الموحدة للمجتمع لما ينبغي أن تكون عليه عملة البيتكوين.





إن الطريق إلى الأمام يتطلب منا الموازنة بين الحلول التقنية والواقع الإنساني. وفي حين لا يمكننا تجاهل التحديات العملية المتمثلة في تنفيذ الشوكة أو التأثير المؤسسي، يتعين علينا أن نتذكر أن القيمة الحقيقية لبيتكوين كانت تنبع دائمًا من المعتقدات والأهداف المشتركة لمجتمعها.





وبينما نتأمل هذه القرارات الحاسمة بشأن مستقبل البيتكوين، فلنتذكر أن قوتنا لا تكمن في حيازاتنا الفردية بل في التزامنا الجماعي بالرؤية الأصلية للتمويل اللامركزي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. وسواء من خلال التقسيم الصعب أو غيره من الوسائل، فإن نجاحنا في نهاية المطاف سوف يعتمد على قدرتنا على إعطاء الأولوية لثروة المجتمع على المكاسب الفردية.





في النهاية، قد لا يكون الاختبار الأعظم الذي يواجهه البيتكوين تقنيًا بل إنسانيًا، فهل يمكننا التغلب على ميولنا نحو المركزية والتراكم من أجل خلق شيء إنساني حقًا؟ لا تكمن الإجابة في الكود الخاص بنا فحسب، بل في قيمنا المشتركة ورؤيتنا للمستقبل.