Reálnočasové dátové potrubia premenia maloobchodné obchody Brick-and-Mortar prostredníctvom integrácie Edge Computing

V rozvíjajúcej sa krajine technológií, integrácia dátových potrubí v reálnom čase a edge computing preformuluje spôsob fungovania obchodov s tehlami a malty. Aktívne sa zapája do tejto postupnej evolúcie Suhas Hanumanthaiah, dátový architekt, ktorý aktívne pracoval na ovplyvnení prevádzkovej efektívnosti spoločnosti Grocery Outlet Inc. Počas svojho funkčného obdobia v Grocery Outlet zohral Hanumanthaiah dôležitú úlohu pri riadení potrubia údajov o predaji v reálnom čase, pri prechode z obchodov na sklad Cloud Data - AWS Redshift. Taktiež sa podieľal na projekte digitálnej transformácie, ktorý migroval údaje AWS Redshift do Google BigQuery Lakehouse. Further, a significant aspect of Hanumanthaiah's work and digital transformation involved integrating SAP systems into the new data architecture. He meticulously mapped data from SAP HANA to over 300 data warehouse tables, ensuring that the transition from legacy systems like AS400 to SAP-based systems did not disrupt the flow of critical business information. Jedným z pozoruhodných úspechov v tomto procese bol vývoj rámca ELT (Extract, Load, Transform) prispôsobeného pre migráciu dátového skladu. Tento rámec uľahčil efektívne spracovanie Change Data Capture (CDC) od SAP, metódy nevyhnutnej pre replikáciu dát v reálnom čase. Optimalizáciou procesu CDC Hanumanthaiah dosiahol podstatnú úsporu nákladov vo výške 10 000 dolárov v účtovníctve Google BigQuery. Okrem úspor nákladov Hanumanthaiah riešil výzvy vyplývajúce z vysoko normalizovaného dátového modelu SAP HANA. Komplexné procesné výpočtové dotazy boli náchylné k časovým výpadkom v vrstve middleware, čo ovplyvnilo výkon kritických aplikácií. Hanumanthaiahovo odborné znalosti sa rozšírili aj na integráciu dát z elektronického obchodu. Modeloval dáta zo spoločnosti SAP tak, aby spĺňali požiadavky poskytovateľov elektronického obchodu, ako sú Doordash, Instacart, Uber Eats a aplikácia Grocery Outlet. Táto integrácia bola nevyhnutná na rozšírenie digitálnej stopy spoločnosti a zabezpečenie toho, aby online platformy mali prístup k presným a včasným údajom. Okrem toho sa podieľal na vytváraní správ s vysokým dosahom, ako sú analýzy predajných marží, využitie nových zdrojových systémov a vývoj rámca na sledovanie toho, či SAP SLT, ELT od spoločnosti SAP, nedokáže replikovať údaje do Google Cloud. Okrem technických implementácií Hanumanthaiah spolupracoval s technickými dodávateľmi s cieľom optimalizovať využívanie cloudových zdrojov a vylepšil nastavenia MicroStrategy VLDB (Very Large Database) pre AWS Redshift, čím dosiahol 15% zlepšenie času vykonávania dotazov. Hovorí o výzvach, ktorým čelí počas týchto projektov, Hanumanthaiah zdôrazňuje dôležitosť budovania konektorov schopných spravovať CDC pri replikácii údajov zo SAP HANA do cloudových dátových skladov alebo lakehousov. navrhuje, že pri absencii takýchto konektorov môže byť použitie sprostredkovateľskej transakčnej cloudovej databázy účinné. Tento prístup umožňuje aplikáciám v reálnom čase spoliehať sa na cloudový transakčný systém, zatiaľ čo lakehouse slúži ako úložisko pre agregované podnikanie. Hanumanthaiah tiež poznamenáva, že konštrukcia potrubia v reálnom čase sa môže stať zložitou pri zaobchádzaní s vysokorýchlostnými údajmi.Predkladá dôkladné testovanie konektorov a technológií rozhrania pod simulovanými veľkými zaťaženiami, aby sa zabezpečila spoľahlivosť.Okrem toho poukazuje na to, že replikácie často nemajú natívne sledovanie chýb, čo zdôrazňuje potrebu silného monitorovania a testovania. Stručne povedané, príspevky Suhasa Hanumanthaiah na integráciu dátových potrubí v reálnom čase a edge computing v maloobchode viedli k prevádzkovým zlepšeniam v spoločnosti Grocery Outlet Inc. Jeho práca ilustruje, ako sa dátová architektúra modernizuje a zlepšuje skúsenosti zákazníkov. Tento príbeh bol distribuovaný ako vydanie Kashvi Pandey v rámci HackerNoon Business Blogging Program.