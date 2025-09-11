Real-time data-pijpleidingen hervormden brick-and-mortar retail door Edge Computing-integratie

In het evoluerende technologische landschap is de integratie van real-time data pipelines en edge computing het opnieuw vormgeven van de manier waarop bakstenen- en mortierwinkels werken.Actief betrokken bij deze geleidelijke evolutie is Suhas Hanumanthaiah, een data-architect die actief heeft gewerkt om de operationele efficiëntie van Grocery Outlet Inc. te beïnvloeden. Tijdens zijn ambtstermijn bij Grocery Outlet speelde Hanumanthaiah een belangrijke rol bij het beheren van de real-time pipeline van verkoopgegevens, de overgang van winkels naar cloud data warehouse - AWS Redshift. Een belangrijk aspect van Hanumanthaiah’s werk en digitale transformatie omvatte de integratie van SAP-systemen in de nieuwe gegevensarchitectuur. Een van de opmerkelijke prestaties in dit proces was de ontwikkeling van een ELT (Extract, Load, Transform) framework op maat voor de data warehouse migratie. Dit framework faciliteerde de efficiënte verwerking van Change Data Capture (CDC) van SAP, een methode die essentieel is voor real-time data replication. Door het CDC-proces te optimaliseren, behaalde Hanumanthaiah een aanzienlijke kostenbesparing van $ 10.000 in Google BigQuery-facturering. Naast kostenbesparingen heeft Hanumanthaiah de uitdagingen van het zeer gestandaardiseerde SAP HANA-gegevensmodel aangepakt. Complexe procesberekeningsquesties waren gevoelig voor timeouts in de middleware-laag, wat de prestaties van kritieke toepassingen beïnvloedde. Hanumanthaiah's expertise breidde zich ook uit tot eCommerce data-integratie. hij modelleerde gegevens van SAP om te voldoen aan de vereisten van eCommerce-leveranciers zoals Doordash, Instacart, Uber Eats en de Grocery Outlet App. Deze integratie was essentieel voor het uitbreiden van de digitale voetafdruk van het bedrijf en ervoor te zorgen dat online platforms toegang hadden tot nauwkeurige en tijdige gegevens. Bovendien speelde hij een belangrijke rol bij het opstellen van rapporten met hoge impact, zoals analyses van de verkoopmarge, het benutten van de nieuwe bronsystemen en het ontwikkelen van een kader om op te sporen of SAP SLT, een ELT van SAP, gegevens niet in de Google Cloud kan repliceren. Naast technische implementaties werkte Hanumanthaiah samen met technische leveranciers om het gebruik van cloudbronnen te optimaliseren. Hij heeft de instellingen van MicroStrategy VLDB (Very Large Database) voor AWS Redshift verfijnd, wat resulteerde in een verbetering van de query-uitvoeringstijden met 15%. Reflectend op de uitdagingen die tijdens deze projecten werden geconfronteerd, benadrukt Hanumanthaiah het belang van het bouwen van connectoren die in staat zijn om CDC's te beheren bij het repliceren van gegevens van SAP HANA naar cloud-gebaseerde data warehouses of lakehuizen. Hanumanthaiah merkt ook op dat het bouwen van real-time pijpleidingen complex kan worden bij het omgaan met high-speed data. hij pleit voor grondige testen van connectoren en interface-technologieën onder gesimuleerde grote lasten om betrouwbaarheid te garanderen. Kortom, de bijdragen van Suhas Hanumanthaiah aan de integratie van real-time data pipelines en edge computing in de detailhandel hebben geleid tot operationele verbeteringen bij Grocery Outlet Inc. Zijn werk illustreert hoe de data-architectuur een moderne makeover ondergaat en de klantervaring verbetert. Dit verhaal werd verspreid als een release door Kashvi Pandey onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd verspreid als een release door Kashvi Pandey onder HackerNoon's Business Blogging Program.