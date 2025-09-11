Pipelines de dados em tempo real redefinem varejo de tijolos e mortares através da integração de computação de borda

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/11
featured image - Pipelines de dados em tempo real redefinem varejo de tijolos e mortares através da integração de computação de borda
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesAprender mais

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

cloud#real-time-data-pipelines#edge-computing-retail#sap-to-cloud-migration#google-bigquery-optimization#ecommerce-data-integration#grocery-outlet-inc.#retail-digital-transformation#good-company

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories