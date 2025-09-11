실시간 데이터 파이프라인은 Edge Computing 통합을 통해 Brick-and-Mortar Retail를 재구성합니다.

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/11
featured image - 실시간 데이터 파이프라인은 Edge Computing 통합을 통해 Brick-and-Mortar Retail를 재구성합니다.
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my stories더 알아보기

코멘트

avatar

태그 걸기

cloud#real-time-data-pipelines#edge-computing-retail#sap-to-cloud-migration#google-bigquery-optimization#ecommerce-data-integration#grocery-outlet-inc.#retail-digital-transformation#good-company

이 기사는 다음에서 발표되었습니다.

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories