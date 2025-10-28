QuickSwap integruje Perpetual Hub Ultra spoločnosti Orbs, čím prináša inštitucionálne Perps obchodovanie na základňu

Tel Aviv, Izrael, 28. októbra 2025/Chainwire/--Orbs, popredný poskytovateľ infraštruktúry Layer-3, dnes oznámil, že QuickSwap, jedna z najdlhšie trvajúcich decentralizovaných burz v DeFi, integrovala Perpetual Hub Ultra, poháňaný spoločnosťou Orbs. Prostredníctvom tejto integrácie získajú používatelia QuickSwap prístup k hlbokej likvidite, prispôsobiteľnému pákovému efektu a efektívnej exekúcii v plne spravovanom, modulárnom stack perps.Posilnený decentralizovanou sieťou validátorov spoločnosti Orbs, systém poskytuje bezproblémový obchodný zážitok, ktorý kombinuje transparentnosť na reťazci s výkonom na úrovni CeFi. Vytvorený v spolupráci s Symm.io, Perpetual Hub Ultra efektívne spúšťa likviditu pre decentralizované burzy, čo im umožňuje spustiť rýchlejšie a s optimálnym užívateľským zážitkom od prvého dňa. Ultra poskytuje všetko, čo DEX potrebuje na spustenie vysokovýkonnej platformy perps, vrátane krytia, likvidácie, oraclov a profesionálneho rozhrania používateľa.Akonáhle je integrovaný, Ultra umožňuje smerovanie likvidity z on-chain aj off-chain zdrojov, vrátane veľkých centralizovaných burz, ako je Binance, čo dáva protokolom prístup k hlbokej implementácii bez komplexného vývoja backendov. Zbalením celej infraštruktúry perps do modulárnej integračnej vrstvy Ultra umožňuje burzám, agregátorom a frontendom nasadzovať obchodné produkty na inštitucionálnej úrovni s minimálnym technickým overheadom a rýchlym časom na uvedenie na trh. Perpetual Hub Ultra prináša obchodovanie založené na zámeroch do trvalých futures, čo umožňuje novým obchodným miestam zodpovedať výkonu a flexibilite centralizovaných platforiem pri zachovaní decentralizácie a bezpečnosti. Informácie o QuickSwap QuickSwap bol navrhnutý tak, aby riešil problémy s vysokými poplatkami za plyn a pomalými transakciami nájdenými v iných decentralizovaných burzách, najmä na Ethereume.Spustený v októbri 2021, QuickSwap využíva riešenia na škálovanie vrstvy 2 siete Polygon, aby ponúkol používateľom rýchlejšie a lacnejšie transakcie. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ O spoločnosti Orbs Orbs je decentralizovaný blockchain Layer-3 (L3) navrhnutý špeciálne pre pokročilé onchainové obchodovanie. Používaním konsenzu Proof-of-Stake, Orbs pôsobí ako doplnková vrstva vykonávania, uľahčujúca komplexnú logiku a skripty nad rámec nativných funkcií inteligentných zmlúv. Orbs-powered protokoly ako dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub a Perpetual Hub posúvajú hranice technológie DeFi a inteligentných zmlúv a zavádzajú výkon na úrovni CeFi do obchodovania na reťazci. Naučte sa viac: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ kontaktovať Príslušenstvo pre Hammer Dobrý deň@orbs.com \n \n Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Btcwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Btcwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy