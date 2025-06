Ako zistiť, či je AI skutočne revolúciou

Jednoduchý test z roku 1950 nám povie čoskoro dosť.A ak áno – čo budú robiť všetci nezamestnaní lekári, právnici a programátori?









„Siri, chceš si vziať moju prácu?“

„Je mi ľúto, nechcem odpovedať na túto otázku, je tu niečo iné, čo by som pre teba dnes mohol urobiť?“

„Siri, chceš si vziať moju prácu?“





„Je mi ľúto, nechcem odpovedať na túto otázku, je tu niečo iné, čo by som pre teba dnes mohol urobiť?“





Technológia je v podstate zvýšenie efektívnosti. Čo bolo vykonané s viac (čas a zdroje) – môže byť teraz vykonané s menej. Potrebujete urobiť kópiu knihy? Mesiace pre spisovateľa, sekundy na tlačiarni. Potrebujete ísť z Ríma do New Yorku? Týždne loďou, hodiny lietadlom. Ak je zmena dostatočne veľká – v šírke a hĺbke (počet postihnutých osôb a množstvo ušetrených zdrojov) – technologické zlepšenie možno považovať za revolúciu * .





* Funguje to aj opačným spôsobom. Ak technologické zlepšenie nie je dostatočne veľké - spoločnosti, ktoré ho poskytujú, zlyhajú. Ľudia nezmenia návyky pre malé zlepšenie. Samozrejme - mini-disky sú malé, nevynechávajú a dokážu nahrávať v porovnaní s CD-ROM, ale ... budem čakať na iPod.

* Funguje to aj opačným spôsobom. Ak technologické zlepšenie nie je dostatočne veľké - spoločnosti, ktoré ho poskytujú, zlyhajú. Ľudia nezmenia návyky pre malé zlepšenie. Samozrejme - mini-disky sú malé, nevynechávajú a dokážu nahrávať v porovnaní s CD-ROM, ale ... budem čakať na iPod.





Čas „oslobodený“ tiež znamená, že ľudia platia za ten čas (ich práca a nadobúdanie ich schopností) sa teraz tiež stávajú „slobodnými“. Čo je pekný spôsob, ako povedať „z práce“. Na slnečnej strane – vznikajú aj nové pracovné miesta. Ak je technológia dostatočne základná – celé nové ekosystémy.





Keď je zmena príliš rýchla, môže dôjsť k sociálnemu nepokoju (prostredníctvom rastúcej nerovnosti medzi tými, ktorí majú kapitál a tými, ktorí sa spoliehajú na svoju prácu).





Teraz, keď mám vašu pozornosť a váš nočný spánok, poďme diskutovať o AI. Ako budeme vedieť, či je to „revolúcia“ alebo len „zúrivosť“?













Ako zistiť, či je AI skutočne revolúcia

Máme krátku pamäť a nikdy sme nepočúvali v histórii.





V opačnom prípade je ťažké vysvetliť výkriky „zastaviť AGI skôr, než bude príliš neskoro!“ a „Skladovať čipy NVIDIA pod matracom!“ keď by sme mali v skutočnosti šepkať „AI znova? naozaj?“ AI bol naštvaný, že sa chystá zmeniť svet už v päťdesiatych rokoch. A potom šesťdesiatych rokov, preskočil sedemdesiatych rokov, späť v osemdesiatych rokoch, znovu sa objavil v deväťdesiatych rokoch, potom v dvadsiatych rokoch a konečne teraz.













Takže ako to môžeme vedieť? Našťastie – existuje test z roku 1950. Turingov test. Ak ho prekoná súčasná AI – dôležitá zmena pravdepodobne nasleduje. Turingov test vyžaduje, aby človek, ktorý hovorí so skrytou „ vecou“, nemohol rozlíšiť medzi odpovedajúcim strojom a odpovedajúcim človekom. Keď sa to stane – podľa testu – stroj bude považovaný za „inteligentný“.akýkoľvekČlovek bude maťRozhovors „ vecou“ a nebude môcť povedať, či druhá strana jevedomýčlovek alebo stroj – sme prišli. prečo „každý“, „konverzácia“ a „poznateľný“?expert, ,refinementatruthNeexistuje žiadna reálna hodnota.





Nie sme tu ešte? a novýNa zimuMnožstvo dát, výkon počítača, algoritmus – nemusia byť pripravené. AI bude peknou funkciou – ako vyhľadávanie automaticky dokončené, personalizované krmivá a reklamné algoritmy. Sú užitočné, generujú veľa peňazí – ale nie sú sociálnou revolúciou.





AGI a APapierová apokalypsaAlgoritmy tam ani nie sú cielené (nevieme, kam sa zamerať). „Hoping“ inteligencia sa spontánne „vyskytne“ z Turingovho testu je trochu (úmyselne) naivná.





Ale predstavme si, že Turingov test bude odteraz odovzdaný o rok. Že lekár bude môcť mať hĺbkovú lekársku diskusiu s „ vecou“ a nebude môcť vedieť, či ide o stroj alebo peer. Že stroj bude v skutočnosti robiť menej chýb ako človek, ktorý dáva diagnózu a odporúčanie na liečbu. Bude vás môcť naučiť japončinu, zatiaľ čo sa pohybujete. Budete môcť opísať, čo by mal softvér robiť a bude bežať na vašom zariadení.





V tom momente – študovať roky, pracovať a účtovať stovky dolárov za hodinu na človeka – prestane mať zmysel pre tieto profesie.





Osoba, ktorá má otázky – potreba diagnózy, právne poradenstvo, nápad na softvér, túžba študovať alebo cestovať do cudzej krajiny – je stále tam.





A tieto úlohy sa vykonávajú pre rôznych ľudí s rôznymi vkusmi, v rôznych časoch. Austrálsky surfer vo svojich 20 rokoch nie je rovnaký ako dôchodca japonský inžinier – aj keď obaja žiadajú o cestovné návrhy.





Vstúpte do spoločenského dizajnu.

Čo je Companion Design?

„Brahhhhh! Surfuje sa na južnej pláži! Rolling 60 do jedného! Chcete, aby som napísal Gonzu a Frenchie, aby som zistil, či sú dole?“



„Brahhhhh! Surfuje sa na južnej pláži! Rolling 60 do jedného! Chcete, aby som napísal Gonzu a Frenchie, aby som zistil, či sú dole?“





„Je pravda, že zbierka v White je viac Dada ako Blaue Reiter, ale myslím si, že sa vám to bude zdať zaujímavé.



„Je pravda, že zbierka v White je viac Dada ako Blaue Reiter, ale myslím si, že sa vám to bude zdať zaujímavé.





„Nan! chcete, aby som vám učil japončinu so zameraním na manga? budete potrebovať veľa Dokonjou, ale ok. Ganbatte!“

„Nan! chcete, aby som vám učil japončinu so zameraním na manga? budete potrebovať veľa Dokonjou, ale ok. Ganbatte!“





A keďže my (rôzni ľudia) komunikujeme s rôznymi ľuďmi rôznymi spôsobmi – tak bude aj naše želanie. Budeme chcieť, aby náš cestovný spoločník zodpovedal našej preferencii pre extrémne zimné športy a mal našu chrbticu z hľadiska sprievodcov, vybavenia, poistenia a počasia. Uprednostňovali by sme, aby vedel, aký je rozdiel medzi rámom, doskou, železnicou a AT väzbami bez toho, aby sme sa museli „opraviť“. A v kontexte práce – predpokladáme, že vie, čo sú DAU, CTR a CLTV a bude ich používať v správnom kontexte.





Inými slovami – chceme, aby boli naši AI spoločníci „kultúrne prispôsobení“. A niekto bude musieť vytvoriť týchto spoločníkov. AI nebude môcť uhádnuť, kto ste a ako chcete interagovať v každom kontexte.









Zručnosti potrebné pre Companion Design

Companion Design bude zmesou produktového riadenia, produktového dizajnu, psychológie, sociológie, kultúrnych štúdií a umenia.





Fine-tuned Companions budú môcť chaperone užívateľov prostredníctvom svojich úloh – spôsobom, ktorý bude efektívny a príjemný. To je miesto, kde všetky vyššie uvedené schopnosti prídu do hry.





Vzhľadom k tomu, že existuje mnoho subkultúr a každý človek patrí k viacerým v danom čase (technická osoba v práci môže mať veľmi špecifický vkus v hudbe a móde) a pohybovať sa medzi nimi ako čas prechádza (výber nových a pokrok v záľubách, zmenené chute, skúšanie nových vecí, zmenený rodinný stav, kariéra) tam bude veľa postáv, ktoré sa majú vyjadriť.





Nástroje potrebné pre Companion Design

First- bude sathe sourceNiektoré objektívne (ako je internet) a niektoré subjektívne (ako sú naše chaty, e-maily, fotografie, záujmy v sociálnych médiách, kam ideme a čo vidíme).





Then– Spoločníci budú musieť byť schopní spojiť sa s týmito bazénmi – a urobia to prostredníctvomAI gatewaysTieto brány – ktoré dnes idú menami ako ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (vtip. Ale pravdepodobne niečo nové v júni) – sú to, čo dáva zmysel neštruktúrovaným údajom, s ktorými sú kŕmené.





ThenBude to spoločník aleboCharacter Building Tools(vhodne obidve skrátené na CBT) – podobné dnešným nástrojom na navrhovanie rozhrania (Figma, Sketch). Umožnia „nazdobiť“ charakter spoločníka. Jazyk, žargón, slang, postoj – a vedomosti, z ktorých čerpá pomoc.





FinallySpoločníci budú musieť byťdeployedVo voľnej prírode





Stanú sa súčasťou existujúcich nástrojov – Fashion, Travel and Politics Companions v Instagrame a Twitteri. Budú prispôsobené špecifickým potrebám podniku – know-all inžinier Toyota na výrobnom podlaží továrne v Južnej Afrike. Bude "jazdiť" na Objektívne zmiešané s Subjektívnymi zdrojmi - váš rodinný digitálny lekár, váš maratónový tréner, váš geografický učiteľ, váš stylista, váš poradca pre datovania, váš sprievodca optimalizáciou výsadby. Bude stáť sám spoločníci - niekto, s kým sa rozprávať, bez úsudku alebo požiadaviek.





Prevádzkovanie týchto nástrojov (pomocou pracovníkov AI, ktoré robia technické úlohy konverzačné) sú spoločníkmi dizajnérov. Budú rozumieť ľudskej potrebe, budovať charakter spoločníka, aby na to odpovedal a pripojil ho k zdrojom, ktoré potrebuje, aby mohol uspieť vo svojej práci.

Ukážte mi peniaze!

Udržať Companion Agent "čistý" z komerčných zámerov (na rozdiel od platených výsledkov vyhľadávania) – to nemôže mať zainteresované strany skresliť jeho rozhovor s užívateľom. Ale to neznamená, že nemôže zarobiť peniaze. Na dosiahnutie oboch – to potrebuje "uzavrieť" peniaze-deal "po" odporúčanie bolo vykonané (kde ísť na dovolenku, ktorý let rezervovať, aké oblečenie kúpiť, ktorý byt prenajať).





Môže to znieť trochu časovo cestovateľsky, ale v skutočnosti existuje spoločnosť, ktorá pôsobí podobným spôsobom. Amazon. Za určitých podmienok sa Amazon nestará o to, čo referovaný návštevník nakupuje (takže referent môže byť úplne neutrálny). Zarobí peniaze zo všetkého, takže platí províziu bez ohľadu na to. V prípade Amazonu je to jednoduché – sú všetko obchod, ale svet je stále o niečo väčší ako ich sklady.





Budú sa zaregistrovať ako ad hoc pridružené spoločnosti. Zakaždým, keď sa odvolajú na podnikanie – budú rokovať prostredníctvom spracovateľskej spoločnosti a priradia im odvolaného zákazníka. Bez uzavretia transakcie vopred alebo bez „preferovaných obchodníkov“, s ktorými Spoločnosť spolupracuje.









Premýšľajte o tom ako o hotelovom concierge. Tí, ktorí sa naozaj starajú o to, aby sa dozvedeli o preferenciách svojich zákazníkov. Potom dávajú perfektné personalizované odporúčanie. Volajú dopredu na rezerváciu a tesne predtým, než sa zavesia – žiadajú miesto, aby umiestnilo svoje meno vedľa toho zákazníka. „Odporúčané pánom Concierge“.





Neskôr prídu zbierať.

Turing, spoločníci, peniaze

Ak AI čoskoro prekoná profesionálny Turingov test, budeme musieť byť schopní dať mu charakter. Charakter relevantný pre zákazníkov v kontexte ich rôznorodých potrieb. Bude navrhnutý odborníkmi v oblasti humanitných vied, členmi nového remesla, ktoré rozumie ľuďom, potrebám a kultúre.





Budúcnosť však nie je až taká temná.





Ak zlyháme, sme späť v chladničke – hneď vedľa blokovej nádoby.