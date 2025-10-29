Ramadevi Nunna ප්රධාන ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂිත වලාකුළු පරිවර්තනය ඉංජිනේරු කළේ කෙසේද

ප්රධාන මූල්ය පද්ධති මෘදුකාංගයේ සාර්ථක නවීන කිරීම ප්රධාන වටිනාකමක් ඇති වන මූල්ය සේවා ලෝකයේ ඉංජිනේරු විශිෂ්ටත්වය සහ ප්රධාන මූල්ය ආයතනයේ මූල්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිවර්තනය කිරීමේ Ramadevi Nunna හි නායකත්වය මූල්ය ආයතනයේ මූල්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නව ප්රමිතීන් සකස් කිරීම, මූල්ය අංශයේ ආරක්ෂිත, පුළුල් කළ හැකි ගනුදෙනු ක්රියාකාරකම් සඳහා නව ප්රමිතීන් සකස් කිරීම. The Challenge: Mission-Critical Financial Operations Modernization අභියෝගය: මෙහෙයුම් ප්රධාන මූල්ය ක්රියාකාරකම් නඩත්තු කිරීම ප්රධාන මූල්ය ආයතනයට මුහුණ දෙන අභියෝගය සංකීර්ණ හා ප්රධාන විය. ආයතනයේ සේවකයින්ගේ මූල්ය ආධාර, අනුමැතිය, අසාධාරණතා කළමනාකරණය සහ සම්පූර්ණ වාර්තා කිරීමේ හැකියාවන් ඇතුළත් සේවකයින්ගේ මූල්ය ආධාර කළමනාකරණය සංකීර්ණ කිරීමට අවශ්ය විය. ආයතනයේ මූල්ය ආධාර ප්රතිලාභ සමඟ සෘජුවම කටයුතු කරන නිසා, වැරදි ප්රමාණය අර්ධ විය - එක් වරක් පවා මූල්ය අහිමි වීම හා ආයතනයේ ක්රියාකාරී හැකියාවන් පිළිබඳ විශ්වාසය අහිමි විය හැකිය. Ramadevi Nunna උසස් දත්ත ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස මෙම ඉහළ තැපැල් අරමුණු භාර ගත්තේ, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ මූල්ය ව්යාපාර ක්රියාවලියක පද්ධති නිර්මාණය හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සීමා-අධිමත් ය. Strategic Cloud-Native Architecture Leadership Cloud-Native Architecture ආකෘතිය මෙම පරිවර්තනයේ මූලධර්මය වන්නේ .NET සහ Azure සේවා භාවිතා කිරීමෙන් cloud-native පද්ධති නිර්මාණය කිරීම සඳහා Ramadevi Nunna හි නවකතාවක් වන අතර, ඇය Azure Data Factory, Logic Apps, Function Apps සහ Service Bus ඇතුළත් කරන සංකීර්ණ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති අතර, අත්හදා බැලීම් බිඳවැටීම් ඉවත් කරන ලද සහ මිනිස් වැරදි අවදානම අඩු කරන ස්වයංක්රීය දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ අනුමත කිරීමේ ක්රියාවලිය නිර්මාණය කරන ලදී. Ramadevi Nunna සාර්ථකව ස්ථාපිත මූලාශ්රයෙන් Pivotal Cloud Foundry සහ පසුව OpenShift වෙත යෙදුම් මාරු කර, පද්ධති පුළුල් කිරීම සහ ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කර ඇත. විවිධ වලාකුළු පද්ධති හරහා ආරක්ෂිත මූල්ය වැඩපිළිවෙළක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අතිශයින්ම තාක්ෂණික අවබෝධය සහ ව්යාපාරික අවබෝධය අවශ්ය වන අතර Ramadevi Nunna හි සංකීර්ණ මූල්ය අවශ්යතා ශක්තිමත්, පුළුල් කළ හැකි වලාකුළු විසඳුම් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව, අභියෝග ප්රධාන ක්රියාකාරී ක්රියාකාරිත්වයන් සාර්ථකව කළ හැකි පද්ධතිය සපයීම සඳහා ප්රයෝජනවත් විය. Innovation in Security and Compliance Framework ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතා පද්ධතිය පිළිබඳ නවකතා මූල්ය පද්ධති උසස් මට්ටම් ආරක්ෂාව අවශ්ය බව පිළිගන්නා අතර, Ramadevi Nunna කර්මාන්තය සඳහා අවශ්යතා ඉහලින් ඇති සම්පූර්ණ අනාවැකි සහ සංකේතය ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කර ඇත.ඔහු ශක්තිමත් Identity Management සඳහා Azure Active Directory ඇතුළත් කර ඇති අතර, සංවේදී ආකෘති දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැඩි සංකේතය ප්රොටොක්ලට් බලපත්ර ක්රියාත්මක කර ඇත. ආරක්ෂක ආකෘතිය පිළිබඳ ඇයගේ ප්රවේශය මූල්ය දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම සලකා බැලිය යුතු අතර, නීත්යානුකූල අවශ්යතා සපුරාලීම සහ පද්ධති ක්රියාත්මකභාවය සහ පරිශීලකයින් වෙත ප්රවේශය තබා ගැනීම සහ ආරක්ෂිත API කළමනාකරණය සහ සම්පූර්ණ විනිශ්චය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම මගින්, Ramadevi Nunna සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහ අනවශ්ය ප්රවේශය සහ දත්ත දූෂණය සඳහා ආරක්ෂාව සපයන මෙහෙයුම් පරිසරයක් නිර්මාණය කළේය. Measurable Impact on Operational Excellence මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ ප්රමාණවත් බලපෑම Ramadevi Nunna හි තාක්ෂණික නායකත්වය යටතේ, වැඩි දියුණු කළමනාකරණ පද්ධතිය විසින් මෑත 40% ක් පමණ මෑත කළමනාකරණ කාලය අඩු කර ඇති අතර, ප්රධාන මූල්ය ගණනවල මනුෂ් ය වරදක් ඇති අවදානම අවලංගු කර ඇති අතර මෙහෙයුම් ඵලදායීත්වය වැඩි දියුණු කර ඇත. වඩාත් වැදගත් වන්නේ, පද්ධතිය කිසිදු හානියක් නොමැතිව නිවැරදි හා නිවැරදිව සේවකයාට මූල්ය ආධාර ලබා දී ඇති අතර, Workday කණ්ඩායමට සෘජුව ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කිරීම සහ ආයතනයේ ගෙවීමේ පද්ධතිවලට සේවකයින්ගේ විශ්වාසය තබා ගැනීම සඳහා සෘජුවම සහාය ලබා දී ඇති අතර, මෙම සාර්ථකත්වය මූල්ය ක්රියාකාරකම් කළමනාකරණයේ මෘදුකාංගයේ සංකීර්ණ වටිනාකම පෙන්වා දුන්නා. ව්යාපාරික වැඩි දියුණු කිරීම් වලට අමතරව, Ramadevi Nunna, Power BI ආකෘති පාවිච්චි කිරීමෙන් සැබෑ කාලීන ව්යාපාරික බුද්ධි හැකියාවන් සකස් කර, ව්යාපාරික නායකයින්ට ගනුදෙනු ප්රමාණයන් පිළිබඳ වහාම දර්ශනය ලබා දීම සහ සංවිධානයේ දී දත්ත පදනම් තීරණ ගැනීම සඳහා ඉඩ සලසයි. Cross-Functional Leadership and DevOps Excellence ක්රියාකාරී නායකත්වය සහ DevOps විශිෂ්ටත්වය ස්ථාවර පද්ධති සාර්ථකත්වය සඳහා ශක්තිමත් ස්ථාපනය කිරීම හා සංරක්ෂණය හැකියාවන් අවශ්ය බව තේරුම් ගැනීමෙන්, Ramadevi Nunna සම්පූර්ණ DevOps pipelines ක්රියාත්මක කර ඇති අතර එය සම්පූර්ණ මෘදුකාංග සැපයුම් ජීවිත සීමාව ස්වයංක්රීය කර ඇත. ඇයගේ නායකත්වය ක්රියාකාරී සන්නිවේදනය වෙත පුළුල් වී, එහිදී ඇය සාර්ථකව සංවේදී ප්රතිපත්තිය භාවිතා කිරීමෙන් විවිධ කණ්ඩායම් සමඟ සකස් කරන ලදී.මෙම සන්නිවේදන ප්රවේශය සියලුම ආයෝජකයින් පද්ධති හැකියාවන් තේරුම් ඇති අතර ඔවුන්ගේ දිනපතා ක්රියාකාරීත්වය තුළ නව රැකියාව ක්රියාකාරීව භාවිතා කළ හැකි බව සහතික කළේය. Industry Recognition and Technical Excellence කර්මාන්තය හඳුනා ගැනීම සහ තාක්ෂණික විශිෂ්ටත්වය මෙම මූල්ය පද්ධති පරිවර්තනය සාර්ථකව ප්රධාන මූල්ය ආයතනයක් Cloud-native ව්යාපාර පද්ධති ප්රධාන ස්ථාපනය කර ඇත.Ramadevi Nunna ආරක්ෂිත, පුළුල් කරගත හැකි ආකෘතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රවේශය, බැංකු ක්ෂේත්රයට අත්යවශ්ය වන දැඩි ආරක්ෂක හා අනුකූලතා අවශ්යතා පවත්වාගෙන යන අතර, මූල්ය ආයතන මෘදු තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ නව ප්රවේශයන් සකස් කර ඇත. මෙම ව්යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය ප්රධාන ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් පරිවර්තනය කළ හැකි ආකාරය සහ ඵලදායීත්වය, නිවැරදිතාවය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමාණවත් වැඩි දියුණු කිරීම් ලබා දීමයි.ඔහුගේ වැඩ අනෙකුත් මූල්ය ආයතන සඳහා උදාහරණයක් ලෙස සේවය කරයි. Setting New Standards for Financial System Architecture මූල් ය පද්ධති ආකෘතිය සඳහා නව මට්ටම් සකස් කිරීම මෙම මූල්ය පද්ධති පරිවර්තනය සාර්ථක තාක්ෂණය සංක්රමණයට වඩා ප්රමාණවත් වන අතර, එය ආකෘති විශිෂ්ටත්වය ව්යාපාරික හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සහ ක්රියාකාරී ප්රතිරෝධය පවත්වා ගැනීමට හැකි ආකාරය උදාහරණයකි. අනාගතය දිහා බලන විට, මෙම ව්යාපෘතිය ප්රධාන මූල්ය ආයතනයේ ක්රියාකාරී විශිෂ්ටත්වය සහාය වන අර්බුදික ආකෘති සහ මෙහෙයුම් හැකියාවන් සකස් කර ඇත.රැම්ඩෙවි නෝන්නාගේ නායකත්වය යටතේ සංවර්ධනය කරන ලද cloud-native frameworks සහ ආරක්ෂක ප්රොටොටෝල් නව පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම සහ නව මූල්ය තාක්ෂණය අවශ්යතා වලට අනුකූල කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සපයයි. මෙම පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීමේ සාර්ථකත්වය මූල්ය මෙහෙයුම් කළමනාකරණ සඳහා උසස් වෝල් ආකෘතියට ආයෝජනය කිරීමේ ප්රධාන වැදගත්කම තහවුරු කරයි Ramadevi Nunnaගේ අධ්යක්ෂණය යටතේ, ප්රධාන මූල්ය ආයතනය පමණක් නොව ගනුදෙනු පරිශීලකත්වය වැඩි දියුණු කර ඇති අතර එහි තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හැකියාවන් මූලිකව දියුණු කර ඇති අතර ආරක්ෂිත, පුළුල් කළ හැකි මූල්ය පද්ධති නිර්මාණය සඳහා නව ප්රමිතීන් සකස් කර ඇත. About Ramadevi Nunna Ramadevi Nunna ගැන Ramadevi Nunna යනු මූල්ය සේවා සහ දුරකථන අංශවල සංකීර්ණ ව්යාපාරික පද්ධති ආකෘති කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වසර 11 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් සහිත උසස් දත්ත ඉංජිනේරුවෙක් වන අතර, පරිගණක විද්යාව හා වෙළඳාමේ උසස් උපාධි සහ පුළුල් අත්දැකීම් සමඟ සංකීර්ණ වන අතර, ඇය මයික්රොසොෆ්ට් .NET තාක්ෂණය, Azure Cloud සේවා සහ සම්පූර්ණ දත්ත ඉංජිනේරු විසඳුම් සඳහා විශේෂඥයෙකි. ඇගේ තාක්ෂණික පරිශීලකත්වය .NET Core සහ C# භාවිතා කිරීමෙන් සම්පූර්ණ ස්කෑම් සංවර්ධනය, Data Factory සහ Logic Apps ඇතුළත් Azure සේවා සමඟ උසස් වෘත්තීය ආකෘතිය, සහ SQL Server සහ Oracle සමඟ මෘදුකාංග නිර්මාණය.Ramadevi Nunna සාර්ථකව ව්යාපාරික යෙදුම් ප්රවේශයන් කිහිපයක් ස්ථාපිතයෙන් වෘත්තීය වේදිකාවන් වෙත මාරු කර ඇත, සම්පූර්ණ DevOps pipelines ක්රියාත්මක කර ඇත, සහ දැඩි නීතිමය අවශ්යතා සපුරාලන ආරක්ෂිත විසඳුම් සංවර්ධනය කර ඇත, අනාගතය සහ ක්රියාකාරී විශිෂ්ටත්වය හරහා ප්රමාණවත් ව්යාපාරික වටිනාකම සපයයි. මෙම කතාව Sanya Kapoor විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ ප්රදර්ශනය කරන ලදී.