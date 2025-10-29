නව ඉතිහාසය

Ramadevi Nunna ප්රධාන ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂිත වලාකුළු පරිවර්තනය ඉංජිනේරු කළේ කෙසේද

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Ramadevi Nunna ප්රධාන ආයතනයක් සඳහා ආරක්ෂිත වලාකුළු පරිවර්තනය ඉංජිනේරු කළේ කෙසේද
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesතවත් හදාරන්න

අදහස්

avatar

ටැග් එල්ලන්න

cloud#azure-cloud-architecture#financial-systems#ramadevi-nunna#secure-financial-workflows#enterprise-cloud-migration#devops-automation-in-finance#data-security-compliance#good-company

මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන ලදී

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories