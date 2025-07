Cooking.City නැවත වටිනාකම ප්රදර්ශනය Solana Fair ප්රදර්ශනය වෙත ගෙන එයි

HONG KONG, HONG KONG, July 3, 2025/Chainwire/-Cooking.City, මෑතකදී ප්රකාශයට පත් කරන ලද සාධාරණ ප්රවේශ පද්ධතියක් වන අතර, ekosystem sustainability සහ දිගුකාලීන සංවර්ධනය මත අවධානය යොමු කරයි.

අද, Cooking.City සම්පූර්ණයෙන්ම ආරම්භ කර ඇති අතර, වෙළෙඳාම්කරුවන් සහ සංවර්ධකයින් අතර උනන්දුවක් වඩා හොඳින් සකස් කිරීම සඳහා එහි මූලික ක්රියාකාරකම් සහ ලකුණු පද්ධතිය හෙළි කරයි.

Solana Fair ප් රදර්ශනය සඳහා වටිනාකම නැවත බෙදාහැරීම

Cooking.City යනු තවත් launchpad එකක් පමණක් නොවේ.එය වටිනාකම අලෙවි වෙනුවට වටිනාකම නැවත බෙදාහැරීමට අවධානය යොමු කරන සමාජය ප්රථම වේදිකාවක් වේ.

Referral System සමඟ, Cooking.City පරිශීලකයන් සමඟ වේදිකාව ආදායම් බෙදා ගනී. Referrers ඔවුන්ගේ ආරාධනාකරුවන්ගේ වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම් මත පදනම්ව ගාස්තු අඩුපාඩු සහ ප්රතිලාභ ලබා ගනී. එහි නිල ටෝකන් ආරම්භ නොකළ එකම launchpad ලෙස, Cooking.City ඉතා බලාපොරොත්තු වූ airdrops හරහා මුල් පරිශීලකයන් ආකර්ෂණය කිරීමට, වෙළෙඳසැල්කරුවන් අතර සන්නිවේදනය සහ ගුණාත්මක ටෝකන් ප්රදර්ශන ආධාර කරයි.

පරිශීලකයින් සෑම දිනකම තැපැල් තැපැල් මත ප්රතිලාභ නීති සහ ප්රතිලාභ ඉතිහාසය පරීක්ෂා කළ හැකිය. top referrers and traders will receive significant reward multipliers to further amplify their future rewards.

උයන ස්ථාන: Multi-Layered incentive system

Cooking Points පද්ධතිය දැන් සජීවි වේ.එය විවිධ ප්රමාණයන් හරහා වේදිකාව සමඟ ක්රියාකාරීව සම්බන්ධ වන පරිශීලකයන්ට ප්රසාද කරයි.

ගනුදෙනු ප්රමාණය: ඉහළ ගනුදෙනු ප්රමාණය වඩාත් ලකුණු ගෙන එයි. සහ සෞඛ්යීය ගනුදෙනු ප්රමාණය ටෝකන් සහිත ඉහළ වෙළෙඳපොළ ප්රමාණය Michelin ටෝකන් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ, ඔවුන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීම ප්රසාද ප්රමාණය multipliers ලබා ගත හැකිය.

නිර්දේශ: පරිශීලකයින් නිර්දේශ කේත බෙදා ගත හැකි අතර, නිර්දේශ කරන පරිශීලකයන්ගේ වෙළඳ ක්රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව 10x ප්රශ්න ප්රදර්ශක ලබා ගත හැකිය.

සමාජ ප්රශ්න: කැමැත්ත, අදහස්, නිල ට්විටර් බෙදා ගැනීම, හෝ #CookingCity ටැග් භාවිතා කිරීම අතිරේක ප්රතිලාභ ප්රතිලාභ විවෘත කරයි.

සෑම පරිශීලකයාම දිනපතා යාවත්කාලීන කරන ලද පෞද්ගලික ආකෘති පුවරුවක් ඇත.පෝන් ආරම්භයේ සිට ක් රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව පසුපසින් ගණනය කරන අතර අනාගත ගුවන් තොටුපල සිදුවීම් වලට සෘජුවම සම්බන්ධ වනු ඇත.

Conviction Pool: හොඳ ආරම්භයක් සංකේත කිරීම සඳහා මූල්ය මත පදනම් වූ ප්රවේශය

Cooking.City's Conviction Pool යනු සංවර්ධකයින් වගකිව යුතු බවට පත් වන නව ක්රමයක් වන අතර, වෙළෙඳසැල්කරුවන්ට අසාමාන්යයන්ගෙන් ගුණාත්මක නිකුත් කිරීම් වාර්තා කිරීමට උපකාරී වේ.

Developer Commitment: තෝරා ගැනීම සඳහා, සංවර්ධකයින් සමහර SOL තැන්පතු කිරීමට තෝරා ගත හැකි අතර, ටෙක්නිනයේ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය සලකා බලන මිලක් ස්ථාපනය කළ හැකිය.

මෘදු මිල ආරක්ෂාව: තැපැල් පාඨමාලා නම්, විනිශ්චය පුවරුව ක්රියාකාරී වනු ඇත. මිල නියමිත මට්ටමකට වැටෙන විට, පරිශීලකයින් විනිශ්චය පුවරුවෙන් ඔවුන්ගේ මිලදී ගත් තැපැල් SOL වෙත මාරු කළ හැකි අතර, වෙළෙඳපොළේ ගුණාත්මක ප්රවේශම් සකස් කිරීමෙන් සහතිකයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.

මෙම ව්යාපෘතිය අඩු ප්රවේශ ප්රවාහන ප්රවාහන, වෙළෙඳාම්කරුවන් ආරක්ෂා කරයි, සහ නිර්මාණකරුවන්ගේ බරපතල ගෞරවය සලකුණු කරයි.

Onchain Conviction හි උපත

Cooking.City විශ්වාසයන් වෙළෙඳපොළක් නිර්මාණය කරයි, ඉදිකිරීම් සහ ආයෝජකයින් ආරම්භ සහ වෙළෙඳාම් හරහා ඔවුන්ගේ විශ්වාසය සකස් කිරීමට සහ අල්ලා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.The launchpad යනු එහි විශාලතම on-chain ජාතිකයා වෙත පළමු පියවර වන අතර, Cooking.City හරහා වඩාත් විනිසුරු ව්යාපෘති ක්රියාත්මකව ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වර්ධනය වන ප්රවේශ පද්ධති සහ ක්රියාකාරකම් හරහා ආයෝජනයක් නිකුත් කිරීමේ ප්රවේශයන් හා මූල්ය අනුකූලතාවයන් සංවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Cooking.City ගැන

කෑම - නගරය උපාධිධාරීන්, විශ්වාසවන්තයින් සහ වෙළෙඳාම්කරුවන් අතර වටිනාකම් සකස් කිරීමෙන්, Cooking.City ගුණාත්මක ප්රවේශ සහ උපාධි ව්යාපෘති සඳහා වහාම සහාය ලබා දීමට නව අවස්ථා නිර්මාණය කරයි, ඉදිකිරීම් සහ ආයෝජකයින් එක්ව වර්ධනය කිරීමට උනන්දු වේ.





වෙබ් අඩවිය: Cooking.City

X: x.com/cookingcityHQ පිලිබදව

Gitbook: මාලිගාව.gitbook.io/docs/

Marketing කණ්ඩායම

වෙළඳපොළ@cooking.city

