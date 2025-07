Cooking.Cityがソラナフェアのリリースに価値の再分配を戻す

香港、香港、7月3日(日)2025/Chainwire/-Cooking.City、最近導入されたフェア・スタート・プラットフォームは、生態系の持続可能性と長期的な発展を強調しています。

今日、 Cooking.City は完全に立ち上げられ、そのコアメカニズムとポイントシステムを明らかにし、トレーダーと開発者間のインセンティブをよりよく調和させ、チェーン上でのリリースに参加する新しい方法を作成しました。

ソラナフェアのリリースに価値の再分配を取り戻す

Cooking.Cityは、価値の抽出ではなく価値の再分配に焦点を当てたコミュニティファーストプラットフォームです。

Referral System により Cooking.City はユーザーとプラットフォーム収益を共有します. Referrers は招待者の取引活動に基づいて手数料割引とポイントを獲得します. Cooking.City は公式トークンをリリースしていない唯一の launchpad として、非常に期待されるエアドロップを通じて初期ユーザーを引き付けることを目指し、トレーダー間の相互作用と品質トークンのリリースを奨励します。

ユーザーは毎日のダッシュボードで報酬のルールとポイント履歴を確認することができます. Top referrers and traders will receive significant reward multipliers to further amplify their future rewards.

調理ポイント:多層奨励制度

Cooking Points システムは現在、複数の次元でプラットフォームと積極的に関わるユーザーに報酬を与えています。

Cooking.City での取引:より高い取引量はより多くのポイントをもたらします。そして、健康な取引量のトークンを持つ高い市場キャップはミシュラン・トークンと指定され、それらを取引することはボーナスポイントの倍増者を提供することができます。

リファレンス:ユーザーはリファレンスコードを共有し、リファレンスユーザーの取引活動に基づいて最大10倍のポイント倍数を獲得することができます。

ソーシャルクエスト: 気に入ったり、コメントしたり、公式のツイートを共有したり、 #CookingCity タグを使用したりすると、追加のポイントの報酬が解除されます。

各ユーザーは、日々更新する個人のダッシュボードを持っています。ポイントは、打ち上げ以来の活動に基づいてリトロアクティブに計算され、将来のエアドロップイベントに直接関連付けられます。

Conviction Pool: Good Launch を意味する資本ベースのスタート機能

Cooking.City の Conviction Pool は、開発者が責任を問われる新しいメカニズムであり、トレーダーがランダムから質の高いリリースを伝えるのに役立ちます。

開発者のコミットメント: 選択するには、開発者はSOLをいくつか入金し、トークンに対する信念を示す価格を設定することができます。

ソフト価格保護:トークンが卒業したら、信念プールが活性化します。価格が設定されたレベルに下落した場合、ユーザーは信念プールから購入したトークンをSOLに交換し、保険として機能し、市場における品質の基準を確立することができます。

このデザインは、低労力の打ち上げをフィルターし、トレーダーを保護し、ビルダーからの真剣なコミットメントをシグナルします。

Onchain Convictionの誕生地

Cooking.Cityは信念の市場を作り出し、建設者や投資家がリリースや取引を通じて信念を現実化し、キャプチャすることを可能にしています。

チームは、発行インフラとメカニズムの進化を通じて、資産発行と資本調達のアプローチを多様化することを期待しています。

Cooking.Cityについて

キッチン・シティ Cooking.Cityは、ビルダー、信者、およびトレーダー間の価値を調和させることによって、品質のリリースとトークンプロジェクトの早期サポートを報酬する新しい機会を作り出し、ビルダーと投資家が一緒に成長することを奨励します。





ウェブサイト: Cooking.City

X: x.com/cookingcityHQ トップページ

Gitbook: トップページ.gitbook.io/docs/

マーケティングチーム

マーケティング@cooking.city

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireによってリリースされました。

