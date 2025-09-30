DeCard и Visa запускают DeCard Luminaries, премиальную кредитную карту для Web3 Visionaries

Компания DCS (ранее Diners Club Singapore) сегодня объявила о запуске DeCard Luminaries, премиальной кредитной карты Visa, которая вводит стабильные монеты в реальные платежи в местах торговли, принимающих Visa, предлагая членам глобальный доступ и эксклюзивные привилегии образа жизни. Декард Декард Kerri Teo, Head of Sellers & Fintechs, Сингапур и Бруней, Visa; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Chairman, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Этот запуск следует за введением оригинальной карты DeCard Visa в мае 2025 года, которая позволяет пользователям конвертировать стабильные монеты, такие как USDT и USDC для повседневных расходов. DeCard Luminaries представляет собой следующий шаг в этом путешествии — поднятие флагманского продукта для удовлетворения потребностей премиальной аудитории, включая визионеров Web3, руководителей C-Suite и влиятельных лидеров сообщества, которые ищут не только платежи, но и доступ к стилю жизни и эксклюзивные преимущества. В соответствии с За последние два года мировой рынок стабильных монет более чем удвоился в размерах — с 125 миллиардов долларов США до примерно 255 миллиардов долларов США к июню 2025 года. Банк международных расчетов Банк международных расчетов В то же время, нормативно-правовая ясность в США и Европе создает более четкие рамки для эмитентов, прокладывая путь для более широкого принятия.На этом фоне запуск DeCard Luminaries намечен, помогая превратить цифровые активы в реальные платежные решения. DeCard Luminaries предлагает глобальное принятие в более чем 150 миллионах торговых точек по всему миру, принимающих Visa, один из самых конкурентоспособных курсов валют на рынке, и до 10% возврата денежных средств (на 200 долларов США в месяц) с высоким лимитом расходов. Владельцы карт также пользуются привилегиями, включая услуги 24/7 Visa Concierge, два бесплатных посещения аэропорта ежегодно, а также страхование от несчастных случаев до 1 миллиона долларов США. Помимо туристических преимуществ, владельцы карт могут получить доступ к эксклюзивным вознаграждениям в области образа жизни, таким как специальные просмотры, курированные мероприятия и индивидуальные предложения.Карта в настоящее время предлагается в виртуальном формате, с эксклюзивной премиальной металлической картой, которая скоро появится. \n \n \n «С помощью DeCard Luminaries мы поддерживаем растущее число профессионалов и лидеров Web3, которые хотят простого способа использования цифровых активов в повседневной жизни, не компрометируя безопасность или соответствие требованиям», - говорит Джоан Хан, COO, DCS. DeCard Luminaries расширяет наше флагманское предложение, чтобы удовлетворить потребности лидеров Web3 и строителей сообществ, предоставляя бесперебойные платежи, глобальный доступ и эксклюзивные привилегии в одном премиальном продукте». 

«Мы рады углубить наше партнерство с DeCard by DCS с запуском DeCard Luminaries, решения stablecoin, разработанного специально для людей с высокой чистой стоимостью и видетельных основателей Web3. В Visa мы преодолеваем разрыв между традиционными финансами и цифровыми валютами, признавая ключевую роль, которую играют stablecoins в этом путешествии. Сотрудничая с нашими партнерами, чтобы представить больше stablecoin продуктов, мы удовлетворяем спрос потребителей и делаем stablecoins практичными для повседневной торговли. Эта инновация обеспечивает масштаб, глобальный охват и доверие, которое выделяет Visa для следующей волны создания цифрового богатства и инноваций», - сказала Аделин Ким, Visa Country Manager для Сингапура и Брунея. «Мы рады углубить наше партнерство с DeCard by DCS с запуском DeCard Luminaries, решения stablecoin, разработанного специально для людей с высокой чистой стоимостью и видетельных основателей Web3. В Visa мы преодолеваем разрыв между традиционными финансами и цифровыми валютами, признавая ключевую роль, которую играют stablecoins в этом путешествии. Сотрудничая с нашими партнерами, чтобы представить больше stablecoin продуктов, мы удовлетворяем спрос потребителей и делаем stablecoins практичными для повседневной торговли. Эта инновация обеспечивает масштаб, глобальный охват и доверие, которое выделяет Visa для следующей волны создания цифрового богатства и инноваций», - сказала Аделин Ким, Visa Country Manager для Сингапура и Брунея. Запуск будет отмечен высокоэффективной активацией на Token2049 Singapore 2025.Ранние участники будут иметь возможность выбрать ограниченный пакет приветствия стоимостью до 1700 долларов США, который можно будет выкупить на стенде DeCard в Token2049 Singapore с 1 по 2 октября 2025 года. 

About DeCard DeCard является брендом карт следующего поколения, созданным для бесперебойных расходов на stablecoin в реальном мире. Наш флагманский продукт, DeCard, делает повседневные транзакции простыми и доступными. DeCard Luminaries строит на этом фундаменте — это эволюция DeCard, разработанная для визионеров Web3, раскрывающая эксклюзивные привилегии, повышенный опыт и неограниченные возможности. Декард Все продукты DeCard предлагают кредитный лимит с гибкими требованиями, поддерживаемый D-Vault, эксклюзивным аккаунтом с инновационными цифровыми функциями. D-Vault поддерживает бесперебойное согласование и отслеживание платежей, позволяя эффективно управлять расходами и погашениями через единую систему. Поддерживаемый DCS и подкрепленный более чем 50-летним наследием по выдаче карт, DeCard сочетает доверие с инновациями Web3. Эволюционировав из своих корней как Diners Club Singapore, DCS теперь является следующим мировым провайдером платежей, предоставляющим безопасные, соответственные и инновационные решения. Узнать больше в https://www.thedecard.com/ Следите за нами на X

About Visa Visa (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей, облегчая транзакции между потребителями, торговцами, финансовыми учреждениями и государственными органами более чем в 200 странах и территориях. Наша миссия заключается в том, чтобы соединить мир через самую инновационную, удобную, надежную и безопасную платежную сеть, позволяя людям, бизнесу и экономике процветать.Мы считаем, что экономики, которые включают всех везде, поднимают всех везде и видят доступ как фундамент будущего движения денег. Visa.com

Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon. Программа