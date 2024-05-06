Человеческие корни растущего фашизма

Фашистские движения набирают обороты и влияние в Соединенных Штатах и по всей Европе. Чтобы понять эту тенденцию, мы должны выйти за рамки риторики и политики отдельных политиков или партий и изучить более глубокие человеческие потребности и сейсмические социальные сдвиги, подпитывающие это политическое движение.





На самом фундаментальном уровне все люди жаждут комфорта и значимости. Мы стремимся к предсказуемости, статусу, уважению и безопасности принадлежности к сообществу, которое разделяет наши ценности. Для многих людей, особенно тех, кто исторически обладал социальной властью, эти психологические потребности долгое время удовлетворялись традиционными социальными иерархиями и культурными нормами. Однако в последние десятилетия экономические, технологические и социальные изменения глубоко разрушили эти давние структуры.





Чтобы удовлетворить эти потребности, многие люди сегодня обращаются к фашизму как к решению. Фашизм, авторитарный национализм, характеризующийся диктаторской властью, насильственным подавлением оппозиции и сильной регламентацией общества и экономики, часто подчеркивает агрессивную мужественность, этническую чистоту и воинственную внешнюю политику. Фашистские движения разделяют враждебность к либеральной демократии, приверженность насилию и доминированию, а также политику «мы против них», которая изображает оппонентов как угрозу нации. Фашизм предлагает простые решения сложных проблем.

Экономический кризис и эрозия традиционных мужских ролей

Глобализация и автоматизация подорвали ценность производства как источника стабильных рабочих мест, которое когда-то обеспечивало экономический и социальный статус многим мужчинам. Утрата экономической стабильности и социального статуса кормильца семьи привела к тому, что многие почувствовали себя брошенными на произвол судьбы и почувствовали негодование по поводу системы, которая, по их мнению, оставила их позади.





В то же время рост экономики знаний и растущая отдача от высшего образования перевернули традиционные классовые структуры. Экономический успех все больше определяется способностью человека приобретать навыки и знания, а не семейным происхождением или социальными связями. Женщины все чаще превосходят мужчин в сфере высшего образования, что является изменением исторических норм, которое нарушило традиционные гендерные роли и социальную динамику. Женщина с высшим образованием теперь может зарабатывать больше, чем ее партнер-мужчина, но такое изменение гендерных ожиданий обостряет брачные отношения, ожидания в отношении которых не развивались так быстро, как менялась наша экономика.





Социальный институт нуклеарной семьи с отцом во главе находится в движении. Контроль над рождаемостью предоставил женщинам гораздо больше автономии в вопросах воспроизводства, а развитие социальных нравов сделало разнообразие семейных структур более приемлемым. Однополые отношения, одиночество, смешанные семьи и полиамория становятся или становятся мейнстримом. Для тех, кто черпает чувство смысла и моральной уверенности из жестких семейных гендерных ролей и традиционных сексуальных ценностей, эти сдвиги могут поставить под сомнение их собственную идентичность.

Психологическое воздействие растущего разнообразия

Растущий уровень иммиграции в Европе и США также способствовал ощущению сильных культурных и демографических изменений. По мере того, как численность иммигрантов растет и становится все более заметной, многие из них оказываются рядом с людьми, которые выглядят, говорят и действуют иначе, чем те, к которым они привыкли. Даже когда люди не существуют в одном физическом пространстве, в наших средствах массовой информации и развлечениях различные типы людей и точки зрения теперь гораздо более заметны. Люди по своей природе являются племенными существами, и мы получаем чувство комфорта и безопасности, находясь в окружении тех, кого мы считаем похожими на себя. Столкновения с «инаковостью» в нашей повседневной жизни вызывают чувство беспокойства и дезориентации.

Наследие расовых иерархий и проблема равенства

Борьба за гражданские права и расовое равенство стала одной из определяющих задач современной американской истории. Успехи Движения за гражданские права в ликвидации правовой сегрегации и обеспечении больших политических и экономических возможностей для чернокожих американцев коренным образом изменили расовую иерархию, которая долгое время лежала в основе американского общества. Для тех нечерных американцев, которые извлекли выгоду из этой иерархии, активно или пассивно, этот сдвиг представлял собой глубокое нарушение их чувства идентичности и места в мире.





В последние годы рост «проснувшейся» культуры и повышение осведомленности общества о продолжающихся реалиях расизма и дискриминации еще больше бросили вызов традиционной динамике власти. Открытое выражение расовых предрассудков или дискомфорта по поводу разнообразия, когда-то обычное и принятое, становится все более табуированным. Для тех, кто питает такие настроения, этот культурный сдвиг ощущается как форма цензуры, отрицание их права выражать свои подлинные чувства и страхи.





Однако социальная неприемлемость открытого расизма не может волшебным образом искоренить лежащие в его основе отношения и тревоги. Предрассудки, загнанные в подполье, не исчезают, а часто метастазируют в более коварные формы. Страх перед демографическими изменениями, чувство негодования по поводу предполагаемого «особого обращения» с группами меньшинств, внутренний дискомфорт от мира, который больше не является центром собственной идентичности — эти чувства кипят под поверхностью вежливого общества в поисках выхода и подтверждения.

Привлекательность фашизма в сложном мире

В этом контексте быстрых перемен и разрушения социальных иерархий привлекательность фашистских идей становится понятной, если не простительной. Для многих сложности навигации в постоянно меняющемся мире кажутся непосильными. Политика, как и многие другие аспекты современной жизни, стала царством головокружительной сложности. Кажется, что сложное взаимодействие глобализированных экономик, транснациональных институтов и меняющихся культурных ценностей невозможно проанализировать, не говоря уже о том, чтобы на них повлиять.





Фашизм, напротив, предлагает соблазнительно простое повествование. Оно обещает возврат к идеализированному прошлому, где традиционные ценности безраздельно господствовали, а привилегированное положение доминирующих этнических и религиозных групп было безопасным. Демонизируя меньшинства, интеллектуалов и прогрессивные социальные движения как источник всех социальных бед, фашизм предоставляет явного врага и прямое решение. Для тех, кого не беспокоят темпы перемен и разрушение некогда стабильных иерархий, эта ясность может быть глубоко утешительной.





Действительно, привлекательность фашизма проявляется не столько на уровне рационального политического анализа, сколько на уровне глубоко укоренившихся эмоциональных потребностей. Точно так же, как у немногих людей есть время или желание развивать тонкое понимание глобальной финансовой системы, даже когда она формирует их экономические перспективы, большинство из них не занимаются тонкостями политической идеологии. Вместо этого, перед лицом тревоги и бессилия, фашистское обещание восстановить утраченное величие, защитить праведников от внешних угроз и вернуть мир в состояние утешительной простоты обладает огромной психологической силой.





Фашистский лидер, неизменно харизматичный отец, становится воплощением этого обещания. Он предлагает себя в качестве сосуда для надежд и неуверенности тех, кто чувствует себя брошенным на произвол судьбы в мире, находящемся в смятении. Возвышая традиционные мужские идеалы силы, агрессии и доминирования как противоядие от чувства уязвимости и выхолащивания, он дает своим последователям чувство обновленной силы и цели. Специфика его политики и ее последствия для реального мира имеют гораздо меньшее значение, чем его способность использовать глубокие источники экзистенциальной тревоги и создавать иллюзию контроля.





Как бы трудно ни было противостоять подъему фашизма, он не является отклонением или исключительно результатом того, что несколько харизматических лидеров эксплуатируют общественные страхи. Во многих отношениях это понятная, хотя и глубоко проблематичная, человеческая реакция на глубокие социальные сдвиги и исчезновение давних источников идентичности и уважения. Признание этого не требует принятия или подтверждения фашистских идей, которые неизбежно ведут к угнетению и насилию. Но это требует, чтобы мы признали мощные человеческие силы в действии.





Поскольку мы боремся с подъемом фашизма, крайне важно признать, что его привлекательность заключается не в видении лучшего будущего, а в обещании восстановить мифологизированное прошлое. Такие лозунги, как «Сделаем Америку снова великой», в основном ориентированы на потери, стремление отменить социальные и культурные изменения, которые заставили многих чувствовать себя перемещенными и обесцененными. Фашизм не предлагает дорожную карту для решения сложных проблем XXI века, а скорее отступает в воображаемую эпоху простоты и уверенности.





Эта обратная ориентация глубоко укоренена в человеческой психологии. Исследования неизменно показывают, что мы чувствуем боль утраты в два раза острее, чем удовольствие от приобретения. Поскольку быстрый технологический прогресс и глобализация разрушают традиционные экономические и социальные структуры, многие испытывают глубокое чувство потери статуса, идентичности, четкого места в мире. Фашистское обещание восстановить утраченное величие напрямую говорит об этой боли, предлагая бальзам для психологических ран, нанесенных меняющимся миром.

Построение будущего, свободного от фашизма

Однако суровая реальность такова, что темпы перемен не демонстрируют никаких признаков замедления. Мы живем в эпоху экспоненциального технологического роста, где каждая инновация влечет за собой дальнейшие экономические и социальные потрясения. Традиционные карьерные пути, семейные структуры и культурные ориентиры, которые когда-то обеспечивали стабильность и смысл, все больше становятся пережитками прошлого. Крайне важно то, что этот разрыв больше не разворачивается между поколениями, а в пределах отдельных жизней. Теперь рабочий может рассчитывать на то, что ему придется менять карьеру несколько раз по мере подъема и падения целых отраслей, в то время как социальные нормы, касающиеся пола, сексуальности и идентичности, радикально меняются в течение одного десятилетия.





В этом контексте возникнет мощный политический искушение нажать на тормоза, попытаться замедлить темп перемен и сохранить привычное. Но каким бы привлекательным ни казалось такое сокращение перед лицом дезориентирующих перемен, в конечном итоге это проигрышная стратегия. Волны технологических и социальных преобразований невозможно повернуть вспять, их можно только адаптировать. Попытка сделать это не только принесет в жертву огромные потенциальные выгоды от инноваций, но и просто отсрочит неизбежную расплату.





Вместо этого мы должны найти способы использовать динамизм, одновременно смягчая его наиболее дестабилизирующие последствия. Это потребует активного переосмысления нашего общественного договора, наших систем образования и нашего подхода к работе и целям. Что особенно важно, это потребует выхода за рамки мышления с нулевой суммой и политики негодования, признавая, что общество, которое обеспечивает достоинство, смысл и чувство принадлежности всем, является единственным противоядием от песни сирен о «величии» через доминирование.





Путь вперед неопределенен, а соблазн ложных, фашистских решений силен. Но мы должны сопротивляться стремлению вернуться к воображаемому прошлому и вместо этого лицом к лицу столкнуться с проблемой построения общества, устойчивого к потрясениям и инклюзивного в своем процветании. Наше будущее зависит от принятия сложности, создания новых форм идентичности и солидарности, а также от смелости думать о том, что мы можем построить, а не о том, что мы потеряли. Только обращаясь к человеческим потребностям, которые эксплуатирует фашизм, отказываясь при этом от его ложных обещаний и темной логики, мы сможем адаптироваться к миру непрерывных изменений.