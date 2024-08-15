Уверенность: это не дар, это навык









Вы просыпаетесь каждое утро с чувством, что вас недостаточно?





Тяжесть неуверенности в себе давит на вашу грудь, тревога терзает ваши мысли.





Видишь вокруг себя уверенных в себе людей и задаешься вопросом: « Как, черт возьми, они это делают? ».





Вы начинаете свой день с ободряющей речи перед зеркалом, только чтобы понять, что даже ваше отражение выглядит неубежденным. Вы тот человек, который репетирует разговоры в душе, а затем запинается в словах в реальной жизни, как будто вы прослушиваетесь на роль неловкого помощника в плохом ситкоме.





Между тем, уверенные в себе люди, кажется, скользят по жизни. Они выступают с презентациями, словно подражая Тони Роббинсу или кому-то в этом роде. Они ведут светские беседы на вечеринках, словно родились с коктейлем в одной руке и остроумным замечанием в другой.





Мне это чувство знакомо слишком хорошо, потому что я прожил его 36 лет.





Это верно..





97,3% своей жизни я боролся с уверенностью. Я чувствовал себя в ловушке собственной неуверенности.





Я не был честен с собой относительно своих способностей и потенциала, что удерживало меня от попыток нового. Я избегал неудач любой ценой, но, делая это, я также избегал роста.





Хуже того, я считал уверенных в себе людей высокомерными, потому что их уверенность в себе казалась мне недостижимой .





Но это восприятие возникло из-за моей собственной неуверенности.





Однажды что-то изменилось. Переломный момент наступил, когда я решил посмотреть своим страхам в лицо.





Сначала я занялся физическими вопросами:





Я начала регулярно заниматься спортом, что не только изменило мое тело, но и дало моему разуму столь необходимый пинок под зад.



А потом были мои зубы. Представьте себе британский стереотип — да (прочищает горло) — Хватит говорить.



Состояние зубов ухудшилось.





Итак, в 36 лет я поставил брекеты. Скажу вам, ставить брекеты во взрослом возрасте — это как добровольно пристегнуть к лицу средневековое орудие пыток. Мои деловые встречи были тяжелыми.





Но эти первые шаги научили меня, что уверенность — как мышца : она требует регулярной работы и внимания.





Если бы вы были хоть немного похожи на меня... Уверяю вас, выход ЕСТЬ — путь к жизни, в которой вы просыпаетесь, чувствуя себя сильным и готовым покорить мир.





Заблуждения относительно уверенности:

Прежде чем мы углубимся в основы укрепления уверенности в себе, давайте развеем некоторые из самых больших мифов, которые, по-видимому, сдерживают людей.





Заблуждение 1: Уверенность — это врожденное качество.





Представьте себе: вы на вечеринке, и там есть один человек, который, кажется, излучает уверенность без усилий. Поэтому, естественно, вы думаете: «Как ему повезло, что он родился таким...»





Но правда в том, что уверенность не дана нам по рождению, она приобретается.





Это не какая-то магическая черта, которой наделены лишь немногие. Это скорее мышца, которую можно развивать и укреплять со временем.





В детстве я считал, что уверенность — это то, что либо есть, либо нет. Я завидовал тем, кто, казалось, скользил по жизни с непоколебимой верой в себя.





Но я не видел тех бесчисленных часов, которые они тратили на оттачивание своего мастерства, тех безмолвных сражений, которые они вели, и тех маленьких побед, которые они праздновали по пути.





И нет, они не просто проснулись однажды утром с неоновой вывеской «УВЕРЕН» над головой. Уверенность формируется через опыт и самоанализ.





Речь идет о том, чтобы приходить на работу изо дня в день и выполнять ее.



Речь идет о том, чтобы сдерживать обещания, данные себе, даже самые незначительные. Ни в коем случае... ОСОБЕННО самые незначительные.



Каждый раз, когда вы говорите, что сделаете что-то, а затем действительно делаете это , вы говорите себе: « Я могу доверять себе ». А это доверие? Это основа самооценки и уверенности.





Так что в следующий раз, когда вы подумаете, что кто-то просто от природы уверен в себе, помните: они, вероятно, терпели неудачу чаще, чем вы когда-либо пытались. Они просто стали экспертами в том, чтобы терпеть неудачи, как этот парень.





Да ладно... Он даже не потерял НИ ОДНОЙ капли!

Заблуждение 2: Уверенность равняется высокомерию.





Мы часто путаем уверенность с высокомерием (ну... по крайней мере, я так делал). Мы предполагаем, что любой уверенный в себе человек должен быть также и самодовольным.





Но высокомерие — это не уверенность, а неуверенность, облаченная в яркий костюм.





Настоящая уверенность тихая . Это о том, чтобы чувствовать себя комфортно в своей шкуре, не нуждаясь в том, чтобы что-то кому-то доказывать. Это о том, чтобы стоять прямо, не потому, что вы думаете, что вы лучше других, а потому, что вы даже не играете в эту игру сравнения в первую очередь.





Раньше я думал, что уверенные в себе люди — просто высокомерные придурки, принимая их смелость за самонадеянность.





Но настоящая уверенность не нуждается в крике. Это спокойная уверенность в том, что у вас есть все, что нужно, без необходимости сбивать других с ног, чтобы чувствовать себя хорошо.





Подумайте о высокомерии как о болтуне в баре, который отчаянно хочет рассказать всем, какой он замечательный. Уверенность — это человек, который спокойно наслаждается своим напитком, довольный собой, не нуждаясь ни в чьем одобрении.





По своей сути уверенность — это тихий разговор с самим собой, в ходе которого вы напоминаете себе о своей ценности и возможностях.





Теперь давайте рассмотрим, как можно начать развивать такую уверенность уже сегодня.





Формирование самооценки: Самооценка — это основа уверенности. Она формируется за счет:





Делать то, что вы говорите, вы сделаете: Доверие к себе растет, когда вы выполняете обязательства. Каждый раз, когда вы выполняете обещание, данное себе, вы укрепляете свою веру в себя.



Согласование действий с внутренним диалогом: будьте честны с собой и совершайте действия, которые отражают ваши ценности. Такое согласование способствует чувству целостности и внутреннего покоя.



Размышления о своих отношениях с самим собой: Регулярный самоанализ помогает определить области для роста и улучшения. Спросите себя, относитесь ли вы к себе с той же добротой и уважением, с которыми вы предлагаете другим.



Основы укрепления доверия:





Оригинальный пост: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7224706885927514112/





1. Сосредоточьтесь на небольшом прогрессе:

Успех часто кажется внезапным, но он строится на небольших ежедневных усилиях. Разбивка больших целей на управляемые шаги и празднование каждой победы может значительно повысить уверенность. Вот пошаговое руководство по постановке и достижению небольших целей:





Поставьте четкие цели: Начните с четкой, конкретной цели. Например, вместо того, чтобы сказать «Я хочу быть в форме», скажите «Я буду заниматься по 30 минут три раза в неделю».



Разбейте его: разделите свою цель на более мелкие, выполнимые шаги. Если ваша цель — написать книгу, разбейте ее на ежедневные писательские задачи.



Празднуйте победы: Каждое маленькое достижение — это шаг к вашей большой цели. Празднуйте эти победы, чтобы создать импульс и укрепить уверенность.



2. Используйте системы

Создание рутины для здоровья, письма и сна может облегчить формирование привычек и повысить уверенность. Системы упрощают принятие решений и обеспечивают последовательность. Вот несколько примеров:





Здоровые процедуры: Разработайте последовательный режим упражнений и сбалансированную диету. Это не только улучшит физическое здоровье, но и повысит ясность ума и уровень энергии.



Письменные процедуры: Выделите специальное время для письма каждый день. Последовательность — ключ к оттачиванию мастерства и укреплению уверенности в своих способностях.



Режим сна: Отдайте приоритет сну, установив регулярный график сна. Хороший сон имеет решающее значение для общего благополучия и уверенности.



3. Сравните себя с прошлым: Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, отслеживайте свой прогресс и сосредоточьтесь на саморазвитии. Самооценка и размышления жизненно важны (они также являются ключом к счастью):





Самооценка: Регулярно оценивайте свой прогресс. Ведение дневника может быть мощным инструментом для этого. Документируйте свои достижения, проблемы и области для улучшения.



Размышления: размышляйте о своем пути и достигнутом прогрессе. Это поможет вам оценить свой рост и оставаться мотивированным.



4. Берегите свое здоровье

Здоровый образ жизни играет важную роль в формировании уверенности. Хорошее питание, регулярные упражнения и времяпрепровождение на природе могут иметь глубокие последствия:





Диета: придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой питательными веществами. Избегайте обработанных продуктов и отдавайте предпочтение цельным, натуральным продуктам.



Упражнения: Регулярно занимайтесь физической активностью. Это может быть что угодно: от бега до тяжелой атлетики и йоги. Найдите то, что вам нравится, и занимайтесь этим.



Природа: Проводите время на свежем воздухе. Природа оказывает успокаивающее действие и может помочь снизить стресс и улучшить психическое здоровье.



5. Создайте «Папку с доказательствами»

Сохранение ваших лучших работ и положительных отзывов в папке с доказательствами может послужить мощным напоминанием о ваших достижениях:





Создание папки: используйте цифровой инструмент вроде Notion или физическую папку. Сохраните примеры своих лучших работ, положительные отзывы и значимые достижения.



Ведение папки: Регулярно обновляйте свою папку новыми достижениями и отзывами. Просматривайте ее всякий раз, когда сомневаетесь в себе, чтобы напомнить себе о своих возможностях.



6. Примите установку на рост

Ростовое мышление, как его называет психолог Кэрол Дуэк, — это убеждение, что способности можно развивать с помощью самоотверженности и упорного труда. Такое мышление воспитывает устойчивость и любовь к обучению:





Развитие мышления роста: бросайте себе вызов, чтобы освоить новые навыки и принять новые вызовы. Рассматривайте неудачи как возможности для роста.



Истории успеха: Многие успешные люди приписывают свои достижения мышлению роста. Поделитесь историями таких людей, чтобы проиллюстрировать силу этого мышления.



7. Верьте в себя





Уверенность приходит от ежедневных усилий и признания своих достижений. Методы формирования веры в себя включают:





Ежедневные аффирмации: Начните свой день с позитивных аффирмаций. Такие утверждения, как «Я способен» или «Я верю в свои способности», могут задать позитивный тон на весь день.



Признавайте достижения: найдите время, чтобы признать свои достижения, какими бы незначительными они ни были. Это создает чувство достижения и укрепляет веру в себя.



Празднуйте себя: Регулярно празднуйте свой прогресс и достижения. Побалуйте себя чем-то особенным, когда достигнете цели.



Заключительные мысли

Если вы все еще со мной, то вам честь и хвала.





Резюме: чему мы научились





Уверенность создается, а не рождается

Уверенность ≠ Высокомерие

Маленькие шаги ведут к большим победам

Системы — ваши лучшие друзья

Размышляйте и сравнивайте только с собой в прошлом

Берегите свое здоровье

Примите установку на рост

Верь в себя



Помните, что обретение уверенности не означает, что вы станете супергероем за одну ночь. Это больше похоже на сборку мебели IKEA — иногда это раздражает, но приносит огромное удовлетворение, когда вы видите конечный продукт.





И как и в случае с инструкциями IKEA, можно ошибиться несколько раз, прежде чем получится правильно.





И если после всех этих усилий вы все еще держите некоторые детали в руках... ну, я бы хотел рассказать вам, что есть один секретный трюк, но...





Возможно, пришло время признать, что эти дополнительные детали никогда не были по-настоящему необходимы.





Итак, вот ваш призыв к действию: начните сегодня. Сделайте один маленький шаг к обретению уверенности в себе. Возможно, это будет постановка маленькой цели или выполнение обещания, данного себе.





Возможно, это начало той программы тренировок, которую вы откладывали.





Что бы это ни было, сделайте это.





И когда вы начнете видеть прогресс, пусть даже незначительный, празднуйте его.





Ты это, черт возьми, заслужил.





Стратегически ваш,





Бенуа.





P.S. Если вы нашли эту рассылку полезной, не будьте эгоистами. Перешлите ее другу, которому тоже нужно услышать это сообщение.





PPS Ты тот друг? Ну, у тебя есть хороший друг, который поделился этим с тобой. А теперь, как насчет того , чтобы подписаться и стать тем, кто распространяет мудрость на следующей неделе? Это как финансовая пирамида, но с самосовершенствованием вместо неловких семейных вмешательств.







