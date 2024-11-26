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Представляем почтовый ящик HackerNoon: общайтесь с техническими редакторами и оптимизируйте рабочий процесс ведения блога!к@product
333 чтения
333 чтения

Представляем почтовый ящик HackerNoon: общайтесь с техническими редакторами и оптимизируйте рабочий процесс ведения блога!

к HackerNoon Product Updates2m2024/11/26
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Слишком долго; Читать

Общение с редакторами HackerNoon теперь проще, чем когда-либо! Отправляйте прямые сообщения прямо из настроек черновика или управляйте всеми своими разговорами в недавно обновленном почтовом ящике. Благодаря фильтрам, функциям поиска, цепочкам ответов и мобильной оптимизации эти инструменты призваны оптимизировать вашу совместную работу и улучшить ваш опыт повествования.
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Общение с нашими редакторами стало немного проще!


Теперь вы можете отправить DM прямо из черновика или перейти в папку «Входящие», чтобы написать редакторам или в службу поддержки. Вот как это работает 👇

Отправьте личное сообщение прямо со страницы черновика

Новая функция прямых сообщений была добавлена в настройки черновика для более быстрой и упорядоченной коммуникации. Чтобы использовать ее, просто прокрутите вниз до раздела «Сообщения» в настройках истории (ранее называвшегося «Заметки»), введите сообщение и щелкните стрелку для отправки. Когда редактор отвечает, вы найдете его ответ в том же разделе. Все разговоры сохраняются в черновике, что позволяет легко отслеживать историю общения.


Или... Перейдите в свой почтовый ящик

HackerNoon теперь имеет почтовый ящик , который выглядит как приложение для обмена сообщениями, где вы можете просматривать все разговоры между редакторами и писателями, связанные с вашими черновиками. Чтобы получить доступ к почтовому ящику, перейдите на app.hackernoon.com/inbox и просмотрите свои DM.


App.HackerNoon.com/Входящие

Вот список всех функций вашего почтового ящика:

  • Удобная навигация по почтовому ящику с помощью фильтров сообщений «Открытые», «Закрытые» и «Непрочитанные».
  • Используйте функцию поиска, чтобы найти конкретные сообщения.
  • Обратитесь в службу поддержки HackerNoon через «Новый чат» и выберите вариант, соответствующий вашему запросу.
  • Для удобства чтения используйте цветные сообщения и цепочки ответов.
  • Черновики заметок теперь объединяются в непрерывные беседы.
  • Открывайте беседы прямо из черновиков.
  • Редактируйте и удаляйте сообщения для лучшего контроля.
  • Бесконечная прокрутка для удобного просмотра всех разговоров
  • Оптимизация для мобильных устройств для легкого доступа на ходу
  • Дополнительные возможности навигации: посетите раздел «Часто задаваемые вопросы», раздел «Справка», страницы «Редактирование протокола».



Эти обновления призваны сделать ваш опыт работы с HackerNoon более плавным, умным и более совместным. Погрузитесь, исследуйте и посмотрите, как эти функции могут вывести ваше повествование на новый уровень!

Miro-Leaders
L O A D I N G
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