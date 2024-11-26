Представляем почтовый ящик HackerNoon: общайтесь с техническими редакторами и оптимизируйте рабочий процесс ведения блога!

Общение с нашими редакторами стало немного проще!
Теперь вы можете отправить DM прямо из черновика или перейти в папку «Входящие», чтобы написать редакторам или в службу поддержки. Вот как это работает 👇
Новая функция прямых сообщений была добавлена в настройки черновика для более быстрой и упорядоченной коммуникации. Чтобы использовать ее, просто прокрутите вниз до раздела «Сообщения» в настройках истории (ранее называвшегося «Заметки»), введите сообщение и щелкните стрелку для отправки. Когда редактор отвечает, вы найдете его ответ в том же разделе. Все разговоры сохраняются в черновике, что позволяет легко отслеживать историю общения.
HackerNoon теперь имеет почтовый ящик , который выглядит как приложение для обмена сообщениями, где вы можете просматривать все разговоры между редакторами и писателями, связанные с вашими черновиками. Чтобы получить доступ к почтовому ящику, перейдите на app.hackernoon.com/inbox и просмотрите свои DM.
Эти обновления призваны сделать ваш опыт работы с HackerNoon более плавным, умным и более совместным. Погрузитесь, исследуйте и посмотрите, как эти функции могут вывести ваше повествование на новый уровень!