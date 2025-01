Introduktion af HackerNoon-indbakken: Besked med tekniske redaktører og strømlin din blog-workflow!

Det er lige blevet lidt nemmere at kommunikere med vores redaktører!





Du kan nu sende en DM direkte fra din kladde eller gå til din indbakke til beskedredaktører eller support. Sådan fungerer det 👇

Send en DM direkte fra din kladdeside

En ny funktion til direkte beskeder er blevet tilføjet til dine kladdeindstillinger for hurtigere og mere strømlinet kommunikation. For at bruge det skal du blot rulle ned til afsnittet "Beskeder" i dine historieindstillinger (tidligere kaldet Notes), skrive din besked og klikke på pilen for at sende. Når en redaktør svarer, vil du finde deres svar i samme afsnit. Alle samtaler gemmes i kladden, hvilket gør det nemt at holde styr på din kommunikationshistorik.





Eller... Gå over til din indbakke

HackerNoon har nu en indbakke , der føles ligesom en beskedapp, hvor du kan se alle samtaler mellem redaktører og skribenter relateret til dine kladder. For at få adgang til din indbakke skal du gå til app.hackernoon.com/inbox og gennemse dine DM'er.





Her er en oversigt over alle dine indbakkefunktioner:

Naviger let i din indbakke ved hjælp af meddelelsesfiltrene "Åben", "Lukket" og "Ulæst".

Brug søgefunktionen til at finde bestemte beskeder

Kontakt HackerNoon support via "Ny chat" og vælg en mulighed, der er skræddersyet til din forespørgsel.

Nyd farvekodede beskeder og trådede svar for bedre læsbarhed.

Udkast til noter samles nu i kontinuerlige samtaler.

Åbn samtaler direkte fra kladder.

Rediger og slet beskeder for bedre kontrol.

Uendelig rul for problemfri browsing gennem alle samtaler

Mobiloptimering for nem adgang på farten

Flere navigationsmuligheder: Besøg vores ofte stillede spørgsmål, Hjælp-sektionen, Redigeringsprotokolsider









Disse opdateringer er designet til at gøre din HackerNoon-oplevelse glattere, smartere og mere samarbejdende. Dyk ned i, udforsk og se, hvordan disse funktioner kan tage din historiefortælling til næste niveau!