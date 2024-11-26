ແນະນຳ Inbox HackerNoon: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກັບ Tech Editors ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງບລັອກຂອງເຈົ້າ!

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບັນນາທິການຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ!
ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດວາງ DM ໂດຍກົງຈາກສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ ຫຼືໄປຫາອິນບັອກຂອງທ່ານໄປຫາຕົວແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອ. ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກ 👇
ຄຸນສົມບັດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງໃໝ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ໃນການຕັ້ງຄ່າສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານເພື່ອການສື່ສານໄວ, ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອໃຊ້ມັນ, ພຽງແຕ່ເລື່ອນລົງໄປຫາສ່ວນ "ຂໍ້ຄວາມ" ໃນການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງທ່ານ (ກ່ອນຫນ້ານີ້ເອີ້ນວ່າຫມາຍເຫດ), ພິມຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານແລະຄລິກໃສ່ລູກສອນເພື່ອສົ່ງ. ເມື່ອບັນນາທິການຕອບ, ທ່ານຈະພົບເຫັນຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນພາກດຽວກັນ. ການສົນທະນາທັງໝົດຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ພາຍໃນຮ່າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມປະຫວັດການສື່ສານຂອງເຈົ້າ.
ຕອນນີ້ HackerNoon ມີລັກສະນະ ເປັນກ່ອງຈົດຫມາຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງການສົນທະນາທັງຫມົດລະຫວ່າງບັນນາທິການແລະນັກຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງອິນບັອກຂອງເຈົ້າ, ໃຫ້ໄປທີ່ app.hackernoon.com/inbox ແລະເບິ່ງຜ່ານ DMs ຂອງທ່ານ.
ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການ HackerNoon ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ, ສະຫຼາດຂຶ້ນ, ແລະຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຂົ້າໄປ, ສຳຫຼວດ ແລະເບິ່ງວ່າຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳການເລົ່າເລື່ອງຂອງເຈົ້າໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ!