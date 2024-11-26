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ແນະນຳ Inbox HackerNoon: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກັບ Tech Editors ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງບລັອກຂອງເຈົ້າ!ໂດຍ@product
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ແນະນຳ Inbox HackerNoon: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກັບ Tech Editors ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງບລັອກຂອງເຈົ້າ!

ໂດຍ HackerNoon Product Updates2m2024/11/26
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ການສື່ສານກັບບັນນາທິການ HackerNoon ດຽວນີ້ງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍ! ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງຈາກການຕັ້ງຄ່າສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ ຫຼືຈັດການການສົນທະນາທັງໝົດຂອງທ່ານໃນກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ອັບເກຣດໃໝ່. ດ້ວຍຕົວກອງ, ຟັງຊັນການຊອກຫາ, ການຕອບແບບກະທູ້, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມືຖື, ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງການຮ່ວມມືຂອງທ່ານແລະປັບປຸງປະສົບການການເລົ່າເລື່ອງຂອງທ່ານ.
featured image - ແນະນຳ Inbox HackerNoon: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກັບ Tech Editors ແລະປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງບລັອກຂອງເຈົ້າ!
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ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບັນນາທິການຂອງພວກເຮົາງ່າຍຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ!


ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດວາງ DM ໂດຍກົງຈາກສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ ຫຼືໄປຫາອິນບັອກຂອງທ່ານໄປຫາຕົວແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອ. ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກ 👇

ສົ່ງ DM ສິດຈາກຫນ້າສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ

ຄຸນສົມບັດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງໃໝ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ໃນການຕັ້ງຄ່າສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານເພື່ອການສື່ສານໄວ, ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອໃຊ້ມັນ, ພຽງແຕ່ເລື່ອນລົງໄປຫາສ່ວນ "ຂໍ້ຄວາມ" ໃນການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງທ່ານ (ກ່ອນຫນ້ານີ້ເອີ້ນວ່າຫມາຍເຫດ), ພິມຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານແລະຄລິກໃສ່ລູກສອນເພື່ອສົ່ງ. ເມື່ອບັນນາທິການຕອບ, ທ່ານຈະພົບເຫັນຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນພາກດຽວກັນ. ການສົນທະນາທັງໝົດຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ພາຍໃນຮ່າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມປະຫວັດການສື່ສານຂອງເຈົ້າ.


ຫຼື... ໄປທີ່ອິນບັອກຂອງເຈົ້າ

ຕອນນີ້ HackerNoon ມີລັກສະນະ ເປັນກ່ອງຈົດຫມາຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງການສົນທະນາທັງຫມົດລະຫວ່າງບັນນາທິການແລະນັກຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງອິນບັອກຂອງເຈົ້າ, ໃຫ້ໄປທີ່ app.hackernoon.com/inbox ແລະເບິ່ງຜ່ານ DMs ຂອງທ່ານ.


App.HackerNoon.com/Inbox

ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງຄຸນສົມບັດກ່ອງຈົດໝາຍທັງໝົດຂອງເຈົ້າ:

  • ນຳທາງອິນບັອກຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍໃຊ້ຕົວກອງຂໍ້ຄວາມ “ເປີດ,” “ປິດ” ແລະ “ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ”.
  • ໃຊ້ຟັງຊັນຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຄວາມສະເພາະ
  • ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ HackerNoon ຜ່ານ “ການສົນທະນາໃໝ່” ແລະເລືອກຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.
  • ເພີດເພີນໄປກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລະຫັດສີ ແລະການຕອບກັບແບບກະທູ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
  • ບັນທຶກສະບັບຮ່າງຕອນນີ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນການສົນທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  • ເປີດການສົນທະນາໂດຍກົງຈາກສະບັບຮ່າງ.
  • ແກ້ໄຂແລະລຶບຂໍ້ຄວາມເພື່ອການຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າ.
  • ເລື່ອນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສໍາລັບການທ່ອງເວັບຜ່ານການສົນທະນາທັງຫມົດ
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບມືຖືສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນເວລາເດີນທາງ
  • ທາງ​ເລືອກ​ການ​ນໍາ​ທາງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​: ເຂົ້າ​ເບິ່ງ FAQs ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​, ການ​ແກ້​ໄຂ​ຫນ້າ Protocol​



ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການ HackerNoon ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ, ສະຫຼາດຂຶ້ນ, ແລະຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຂົ້າໄປ, ສຳຫຼວດ ແລະເບິ່ງວ່າຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນຳການເລົ່າເລື່ອງຂອງເຈົ້າໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ!

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ວາງປ້າຍ

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