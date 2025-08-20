Cointel strânge 7,4 milioane de dolari în runda strategică condusă de Avalanche și Sugafam Inc.

, o platformă nativă AI pentru educație cripto, inteligență și suport de tranzacționare în timp real, a strâns 7,4 milioane USD într-o rundă de finanțare strategică condusă de Avalanche, blockchain-ul de înaltă performanță Layer 1 din SUA, cunoscut pentru utilitatea din lumea reală, Sugafam Inc., una dintre cele mai de încredere companii de inovare Web3 din Japonia, și alți investitori de top de prestigiu. Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- Cointelă Cointelă Această finanțare consolidează poziția Cointel la intersecția dintre IA, cripto și educație, construind o platformă scalabilă la nivel global care să răspundă nevoilor noilor utilizatori, comercianților conduși de date și tuturor celor din mijloc. \n \n „Cointel nu este doar un alt instrument – este busola pentru următoarea generație de investitori digitali.În Japonia, unde încrederea și precizia contează, devine deja un obicei zilnic.” – Sugafam Inc. „Cointel nu este doar un alt instrument – este busola pentru următoarea generație de investitori digitali.În Japonia, unde încrederea și precizia contează, devine deja un obicei zilnic.” – Sugafam Inc. Cointel și adoptarea cripto Adoptarea criptografică globală rămâne sub 7%, cu mai puțin de 3% din oamenii din întreaga lume deținând orice Bitcoin.Începând cu 2021, mai mult de 30 de miliarde de dolari au fost pierduți din cauza escrocheriilor - evidențiind un decalaj critic în educația utilizatorilor, securitatea și instrumentele de încredere. Cointel abordează această lipsă oferind o singură platformă de abonament care combină cunoștințele bazate pe IA, învățarea gamificată și inteligența verificată - concepute pentru a sprijini atât utilizatorii noi, cât și comercianții cu experiență. Avalanche-Backed. America de Nord Next. Investiția Avalanche semnalează mai mult decât alinierea tehnică – este o declarație de încredere în strategia de expansiune a Cointel în America de Nord. Cu fundații prietenoase cu reglementările și potrivire a produselor pe piața confirmată în Japonia, Cointel se extinde rapid în SUA și Canada. Onboarding-ul localizat, conținutul specific regiunii și instrumentele educaționale îmbunătățite de IA vor fi lansate în al patrulea trimestru din America de Nord, cu activări KOL și integrări de brokeraj deja în curs de dezvoltare. Parteneriate interesante care vin Cointel a încheiat o colaborare strategică cu KuCoin se remarcă prin fundația sa robustă în infrastructura blockchain de ultimă oră, soluții de lichiditate superioare și o experiență de utilizator excepțională, toate prioritizând securitatea și conformitatea la nivel înalt. KuCoin cocaină Cu o bază globală de utilizatori care depășește acum 41 de milioane în peste 200 de țări și regiuni, KuCoin oferă o suită completă de servicii de active digitale. Detaliile complete ale parteneriatului lor vor fi împărtășite în curând, dar în centrul său, se concentrează pe îmbunătățirea accesibilității, promovarea educației și impulsionarea expansiunii globale în spațiul cripto. Împreună, ei lansează o serie de campanii conduse de comunitate pentru a trezi curiozitatea, a stimula angajamentul și a încuraja explorarea – utilizatorii pot rămâne atenți la primele anunțuri care vin în scurt timp. ly. este o platformă criptografică nativă AI concepută pentru a sprijini următoarea generație de utilizatori de active digitale. Cointel Cointelă Cointelă Prin învățare gamificată, analize predictive și informații de piață în timp real, platforma oferă informații interactiv verificate pentru utilizatori la toate nivelurile.De la prima tranzacție la strategia avansată, Cointel oferă instrumente și informații menite să ajute utilizatorii să construiască cunoștințe și să navigheze peisajul digital al activelor cu mai multă încredere. Caracteristici live și viitoare: Animalele începătoare: \n \n \n \n \n \n Cointel Campus: Călătorii de învățare gamificate cu instrumente și insigne deblocabile Daily Briefs: 3x actualizări de știri video generate de AI pe zi Acces vocal: livrare bazată pe audio pentru bandă redusă și suport pentru mai multe limbi Învățarea interactivă cu AVA: Lecții de criptografie multilingve, ghidate de AI de la un instructor animat Oracle Chatbot: Abilitatea de a întreba orice, de a obține răspunsuri în timp real bazate pe date de piață Pentru animale : \n \n \n \n \n \n Analiza predictivă: actualizări ale pieței la fiecare 6 ore, inclusiv momentum, sentimentul de token și schimbările de prognoză Alerte inteligente: mișcări de preț în timp real, declanșatori de portofel de balene, listări de token și notificări personalizate Rapoartele AI: acoperire bazată pe cercetare a narrativelor cheie, a ecosistemelor și a tendințelor de performanță Expert 1:1 Q&A: Răspunsuri personalizate de la analiști verificați – nu chat-uri anonime Scam Radar: Avertizări și date despre exploiturile portofelului, fraudele cu token și listările suspecte Alimentarea ecosistemului: tokenul $COLS Construit pe Avalanche, guvernează ecosistemul Cointel.Deschide accesul la caracteristici premium, permite recompensele de pariere și sprijină dezvoltarea produselor.Un mecanism de cumpărare înapoi susținut de venituri și un model de ardere controlat creează utilități pe termen lung fără inflație speculativă. Colțuri Colțuri Utilizatorii pot câştiga prin referințe, contribuții educaționale și implicare activă a platformei. Colțuri Colțuri Creștere globală cu precizie locală Cointel se extinde cu strategii specifice regiunii și implicare demonstrată a comunității. \n \n \n \n \n Japonia – În colaborare cu Sugafam Inc., peste 30.000 de utilizatori sunt în prezent în conducta de onboarding prin înregistrare directă, conținut condus de KOL și acces la platformă localizată. Turcia – Cu utilizarea criptografică la nivel național de peste 50%, Cointel conduce adoptarea prin campanii de influență, conținut tradus și evenimente educaționale live. America de Nord – Prima fază de implementare este programată pentru al patrulea trimestru al anului 2025, cu sprijinul partenerilor din ecosistemul Avalanche, al inițiativelor educaționale și al difuzării conduse de creatori. Piețele emergente – Onboarding-ul este în curs în Polonia, Asia de Sud-Est și MENA, cu implementări regionale complete programate până în Q1 2026. Cointel: Sprijinirea următoarei valuri de adoptare a Web3 Pe măsură ce interesul global pentru activele digitale crește, utilizatorii caută din ce în ce mai mult instrumente de încredere, perspective acționabile și rezultate verificabile.Cu investiții active, tracțiune regională și o implementare multi-piață deja în curs, Cointel este poziționat să servească ca o resursă cheie în următoarea fază a creșterii Web3. Acest lucru reflectă dezvoltarea și implementarea în curs de desfășurare – nu proiecțiile viitoare. Despre Cointel este o platformă de cripto-inteligență și educație nativă AI pe o misiune de a se alătura și de a împuternici următorii 100 de milioane de utilizatori în activele digitale. Sponsorizat de Avalanche și Sugafam Inc., Cointel combină învățarea gamificată, analiza predictivă și informațiile de piață în timp real într-un ecosistem de abonament fără probleme. Prin combinarea educației captivante cu instrumente la nivel instituțional, Cointel depășește decalajul dintre utilizatorii cu amănuntul și investitorii profesioniști - oferind perspective de încredere, protecție împotriva fraudei și predicții bazate pe date. Cu atracția timpurie în Japonia și expansiunea strategică în Turcia, America de Nord și alte piețe globale cheie, Cointel redefinește modul în care lumea învață, investește și prosperă în cripto. Utilizatorii pot contacta Cointel pentru întrebări media, cereri de parteneriat sau interviuri la: www.cointel.io Site-ul www.cointel.io Contactul Servicii@cointel.io 