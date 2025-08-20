Cointel은 Avalanche와 Sugafam Inc.가 이끄는 전략적 라운드에서 7.4M 달러를 모으고 있습니다.

암호화 교육, 정보 및 실시간 거래 지원을위한 인공지능 기반 플랫폼 인 Avalanche는 실시간 유틸리티로 알려진 고성능 레이어 1 블록체인 Avalanche, 일본에서 가장 신뢰받는 Web3 혁신 회사 중 하나 인 Sugafam Inc., 그리고 다른 권위있는 투자자들에 의해 주도 된 전략적 자금 조합에서 7.4 백만 달러를 모았습니다. Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- 카운터 카운터 이 자금 조달은 인공지능, 암호화폐 및 교육의 교차점에서 Cointel의 위치를 강화하여 새로운 사용자, 데이터 기반 거래자 및 그 사이의 모든 사람들의 요구를 충족시키는 글로벌 확장 가능한 플랫폼을 구축합니다. \n \n “Cointel은 단순히 또 다른 도구가 아니라 다음 세대 디지털 투자자를위한 지팡이입니다. 신뢰와 정밀도가 중요한 일본에서는 이미 일상적인 습관이되고 있습니다.” — Sugafam Inc. “Cointel은 단순히 또 다른 도구가 아니라 다음 세대 디지털 투자자를위한 지팡이입니다. 신뢰와 정밀도가 중요한 일본에서는 이미 일상적인 습관이되고 있습니다.” — Sugafam Inc. Cointel 및 Crypto Adoption 글로벌 암호화 채택은 7 % 미만으로 남아 있으며 전 세계 인구의 3 % 미만이 비트코인을 보유하고 있습니다.2021 년부터 30 억 달러 이상이 사기에 손실되었으며 사용자 교육, 보안 및 신뢰할 수있는 도구에 중요한 격차가 있습니다. Cointel은 AI가 지원하는 통찰력, 게임화 된 학습 및 검증 된 지능을 결합한 단일 구독 플랫폼을 제공함으로써이 격차를 해결합니다 - 새로운 사용자와 경험 많은 거래자를 지원하도록 설계되었습니다. 북아메리카, 북아메리카 다음 Avalanche의 투자 신호는 기술적 일치보다 더 중요하다 – Cointel의 북미 확장 전략에 대한 신뢰의 선언이다. 지역화된 온보딩, 지역별 콘텐츠 및 AI 향상된 교육 도구는 북미 전역에서 Q4에 출시되며, KOL 활성화 및 브로커링 통합은 이미 개발 중입니다. 흥미로운 파트너십 약속이 온다 Cointel은 전략적 협력을 맺고 있습니다. KuCoin은 최첨단 블록체인 인프라, 우수한 유동성 솔루션 및 뛰어난 사용자 경험에 대한 강력한 기초, 최고 수준의 보안 및 준수에 우선 순위를두고 있습니다. KuCoin 쿠코인 현재 200개 이상의 국가 및 지역에서 41백만 명이 넘는 글로벌 사용자 기반을 보유한 KuCoin은 디지털 자산 서비스의 전체 세트를 제공합니다.그들의 파트너십의 전체 세부 사항은 곧 공유 될 것이지만 핵심적으로 접근성을 향상시키고 교육을 촉진하며 암호화 공간에서 글로벌 확장을 추진합니다. ly. 다음 세대의 디지털 자산 사용자를 지원하도록 설계된 AI 원주민 암호화 플랫폼입니다. 카운터 카운터 카운터 게임화 된 학습, 예측 분석 및 실시간 시장 정보를 통해 플랫폼은 모든 수준의 사용자에게 검증 된 대화 형 통찰력을 제공합니다.첫 번째 거래에서 고급 전략에 이르기까지 Cointel은 사용자가 지식을 구축하고 진화하는 디지털 자산 풍경을 더 자신있게 탐색하는 데 도움이되는 도구와 정보를 제공합니다. Live & Upcoming 기능: 시작하는 동물 : \n \n \n \n \n \n Cointel Campus : 잠금 해제할 수 있는 도구와 배지를 가진 게임화된 학습 여행 Daily Briefs: 매일 3× AI 생성 비디오 뉴스 업데이트 음성 액세스: 낮은 대역폭 및 다국어 지원을 위한 오디오 기반 배달 AVA와의 인터랙티브 학습 : 애니메이션 강사로부터의 다국어, AI 가이드 암호 교훈 Oracle Chatbot: 무엇이든 묻고, 시장 데이터에 기반한 실시간 응답을 얻을 수있는 능력 동물에 대 한 : \n \n \n \n \n \n 예측적 분석: 매 6시간마다 시장 업데이트, 움직임, 토큰 기분 및 예측 변화 스마트 알림: 실시간 가격 움직임, 고래 지갑 트리거, 토큰 목록 및 사용자 지정 알림 AI Reports: Key narratives, ecosystems, and performance trends에 대한 연구 중심의 커버링 전문가 1:1 Q&A: 익명 채팅이 아닌 검증된 분석가의 개인화된 응답 사기 레이더 : 지갑 착취, 토큰 사기 및 의심스러운 목록에 대한 경고 및 데이터 생태계를 전원화 : $COLS 토큰 Avalanche에 의해 만들어진, Cointel 생태계를 지배합니다. 그것은 프리미엄 기능에 대한 액세스를 잠금 해제하고, 보상을 제공하며, 제품 개발을 지원합니다.수익을 지원하는 구입 반환 메커니즘과 통제 된 버닝 모델은 투기적 인 인플레이션없이 장기적인 유틸리티를 창출합니다. 콜스 콜스 사용자가 획득할 수 있는 추천, 교육 기여 및 적극적인 플랫폼 참여를 통해. 콜스 콜스 지역적 정확성으로 글로벌 성장 Cointel은 지역별 전략과 커뮤니티 참여를 통해 확장하고 있습니다. \n \n \n \n \n 일본 - Sugafam Inc.와 협력하여 현재 30,000 명 이상의 사용자가 직접 등록, KOL-led 콘텐츠 및 로컬 플랫폼 액세스를 통해 탑재 파이프라인에 있습니다. 터키 - 국가 암호화 사용률이 50%를 초과함으로써 Cointel은 영향력있는 캠페인, 번역 된 콘텐츠 및 라이브 교육 이벤트를 통해 채택을 추진하고 있습니다. 북아메리카 – 첫 번째 배포 단계는 Avalanche 생태계 파트너, 교육 이니셔티브 및 창조주가 이끄는 홍보의 지원을 받아 2025년 Q4에 예정되어 있습니다. Emerging Markets – Onboarding은 폴란드, 동남아시아 및 MENA에서 진행되고 있으며 2026년 Q1까지 완전한 지역 배포가 예정되어 있습니다. Cointel: Web3의 다음 파도를 지원 디지털 자산에 대한 글로벌 관심이 증가함에 따라 사용자는 신뢰할 수 있는 도구, 실행 가능한 통찰력 및 검증 가능한 결과를 점점 더 찾고 있습니다.Active investment, regional traction, and a multi-market deployment already in progress, Cointel is positioned to serve as a key resource in the next phase of Web3 growth. 이것은 지속적인 개발 및 구현을 반영하며 미래 예측이 아닙니다. Cointel에 관해 Avalanche와 Sugafam Inc.에 의해 지원되는 Cointel은 게임화 된 학습, 예측 분석 및 실시간 시장 정보를 완벽한 구독 생태계로 통합합니다. 카운터 카운터 매력적인 교육과 기관 수준의 도구를 결합함으로써 Cointel은 소매 사용자와 전문 투자자 간의 격차를 교차하고 신뢰할 수있는 통찰력, 사기 보호 및 데이터 기반 예측을 제공합니다.일본의 초기 트랙션과 터키, 북미 및 기타 핵심 글로벌 시장으로의 전략적 확장으로 Cointel은 세계가 암호화폐를 배우고, 투자하고, 번영하는 방법을 재정의하고 있습니다. 사용자는 미디어 질문, 파트너십 요청 또는 인터뷰를 위해 Cointel에 연락할 수 있습니다. www.cointel.io 웹사이트 www.cointel.io 연락처 카운터 서비스@cointel.io \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램