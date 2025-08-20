Cointel מעלה 7.4 מיליון דולר בסיבוב אסטרטגי המוביל על ידי Avalanche ו- Sugafam Inc.

, פלטפורמה ילידת AI לחינוך קריפטוגרפי, אינטליגנציה ותמיכה מסחר בזמן אמת, גייסה 7.4 מיליון דולר בסיבוב מימון אסטרטגי המוביל על ידי Avalanche, ה-Layer 1 blockchain בעלת ביצועים גבוהים הממוקם בארה"ב הידוע בעולם האמיתי, Sugafam Inc., אחת מחברות חדשנות Web3 האמינות ביותר ביפן, ומשקיעים יוקרתיים אחרים. Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- קווינטל קווינטל מימון זה מחזק את מעמדה של Cointel בצומת של AI, קריפטוגרפיה וחינוך, ובונה פלטפורמה מתוחכמת גלובלית שמתאימה לצרכים של משתמשים חדשים, סוחרים מבוססי נתונים, וכולם ביניהם. \n \n "Cointel הוא לא רק כלי נוסף – זהו מחט לדור הבא של משקיעים דיגיטליים ביפן, שם האמון והדיוק חשובים, זה כבר הופך להרגל יומיומי." - Sugafam Inc. "Cointel הוא לא רק כלי נוסף – זהו מחט לדור הבא של משקיעים דיגיטליים ביפן, שם האמון והדיוק חשובים, זה כבר הופך להרגל יומיומי." - Sugafam Inc. Cointel והאימוץ של Crypto אימוץ קריפטוגרפיות ברחבי העולם נשאר מתחת ל-7%, עם פחות מ-3% מהאנשים ברחבי העולם מחזיקים בביטקוין.מאז 2021, יותר מ -30 מיליארד דולר אבדו על הונאות - ומדגישים פער קריטי בחינוך המשתמשים, באבטחה וכלים אמין. Cointel פותר את הפער הזה על ידי מתן פלטפורמת מנוי אחת המשלבת תובנות מנוהלות על ידי AI, למידה משחק, ואינטליגנציה מאומתת - שנועדה לתמוך במשתמשים חדשים ובסוחרים מנוסים. צפון אמריקה, צפון אמריקה Next ההשקעה של Avalanche מעידה על יותר מאשר על התאמה טכנית – היא הצהרה של אמון באסטרטגיית ההתרחבות של Cointel בצפון אמריקה. אינטגרציה מקומית, תוכן ספציפי לאזור וכלים חינוכיים משופרים על ידי ה-AI יושקו ברבעון הרביעי ברחבי צפון אמריקה, עם הפעלת KOL וארגון אינטגרציות כבר בפיתוח. שיתוף פעולה מרתק מגיע קווינטל נכנסה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם KuCoin מתבטאת על בסיס מוצק בתשתית blockchain העדכנית, פתרונות נזילות מעולה, וחווית משתמש יוצאת דופן, וכל זה תוך העדיפות של אבטחה ברמה העליונה וקביעות. קווין קווין עם בסיס משתמשים עולמי העולה כעת על 41 מיליון ברחבי יותר מ-200 מדינות ומדינות, KuCoin מספק סדרה שלמה של שירותי נכסים דיגיטליים. הפרטים המלאים של השותפות שלהם ייחשפו בקרוב, אבל בלב שלה, היא מתמקדת בשיפור נגישות, קידום חינוך, ומניעת התרחבות גלובלית בחלל הקריפטוגרפי. ly. היא פלטפורמת קריפטוגרפיה ילידת AI שנועדה לתמוך בדור הבא של משתמשי נכסים דיגיטליים. קווינטל קווינטל קווינטל באמצעות למידה משחקנית, אנליטיקה צפויה ואינטליגנציה בזמן אמת של השוק, הפלטפורמה מציעה תובנות אינטראקטיביות ואמינות למשתמשים בכל הרמות, החל מסחר ראשון ועד אסטרטגיה מתקדמת, Cointel מספקת כלים ומידע שמטרתם לעזור למשתמשים לבנות ידע ולנווט את נוף הנכסים הדיגיטליים המתפתח עם ביטחון גדול יותר. Live & Upcoming תכונות: בעלי חיים מתחילים: \n \n \n \n \n \n קמפוס Cointel: מסעות למידה משותפים עם כלים וסימנים בלתי נסגרים Daily Briefs: 3× עדכוני חדשות וידאו שנוצרו על ידי AI ליום גישה קולית: משלוח מבוסס אודיו לתמיכה בטווח נמוך ובשפות רבות למידה אינטראקטיבית עם AVA: שיעורי קריפטוגרפיה רב-לשוניים, המנוהלים על ידי AI מאמן מונע Oracle Chatbot: היכולת לשאול כל דבר, לקבל תשובות בזמן אמת מבוססות על נתוני שוק עבור בעלי חיים: \n \n \n \n \n \n אנליטיקה צפויה: עדכוני שוק כל 6 שעות, כולל דחיפה, רגשות טוקן ושינויי תחזית אזהרות חכמות: תנועות מחיר בזמן אמת, גורמי שריפת ארנק לווייתנים, רשימות טוקן והודעות מותאמות אישית AI Reports: כיסוי מבוסס מחקר של סיפורי מפתח, מערכות אקולוגיות ומגמות ביצועים מומחה 1:1 Q&A: תשובות מותאמות אישית מאנליסטים מוכחים – לא צ'אטים אנונימיים רדאר הונאה: אזהרות ונתונים על ניצולי ארנק, הונאות טוקן ורישומים חשודים כוח על המערכת האקולוגית: טוקן $COLS נבנה על Avalanche, הוא מנהל את מערכת האקולוגיה של Cointel.הוא משחרר גישה לתכונות פרימיום, מאפשרת תגמולים, ותומך בפיתוח המוצר.מנגנון רכישה חוזרת נתמך על ידי הכנסה ומודל שריפה נשלט ליצור משאבים לטווח ארוך ללא אינפלציה ספקטולארית. דולר קולס דולר קולס המשתמשים יכולים להרוויח באמצעות הפניות, תרומות חינוכיות והשתתפות פעילה בפלטפורמה. דולר קולס דולר קולס צמיחה גלובלית עם דיוק מקומי Cointel מתרחבת עם אסטרטגיות ספציפיות לאזור ומעורבות קהילתית מוכחת. \n \n \n \n \n יפן – בשיתוף פעולה עם Sugafam Inc, יותר מ-30,000 משתמשים נמצאים כרגע בתהליך ההרשמה באמצעות רישום ישיר, תוכן המוביל על ידי KOL וגישה לפלטפורמה מקומית. טורקיה – עם שימוש לאומי בקריפטו עולה על 50%, Cointel מונעת אימוץ באמצעות קמפיינים להשפיע, תוכן מתורגם, ואירועים חינוכיים. צפון אמריקה - השלב הראשון של ההפצה מתוכנן ל- Q4 2025, נתמך על ידי שותפים אקולוגיים של Avalanche, יוזמות חינוכיות ופיתוח מוביל. שווקים מתפתחים – Onboarding מתבצע בפולין, דרום מזרח אסיה ובמזרח התיכון, עם הפעלה אזורית מלאה מתוכננת עד רבעון הראשון של 2026. Cointel: תמיכה גל הבא של אימוץ Web3 בעוד האינטרס העולמי לרכוש נכסים דיגיטליים גדל, משתמשים מחפשים יותר ויותר כלים אמין, תובנות אפקטיביות ותוצאות מוכחות.עם השקעה פעילה, תפיסה אזורית ופיתוח רב-שוק כבר בתהליך, Cointel ממוקמת כדי לשמש כמשאב מפתח בשלב הבא של הצמיחה של Web3. זה משקף פיתוח מתמשך ויישום, לא תחזיות עתידיות. אודות Cointel Cointel היא פלטפורמת אינטליגנציה וחינוך מקוריים AI במשימה להעלות ולהעצים את 100 מיליון המשתמשים הבאים במשאבים דיגיטליים.תומך על ידי Avalanche ו-Sugafam Inc., Cointel משלבת למידה משחק, אנליטיקה צפויה, ואינטליגנציה בשוק בזמן אמת לאקולוגיה של מנויים אלחוטיים. קווינטל קווינטל על ידי שילוב של חינוך מעורר עניין עם כלים ברמה מוסדית, Cointel חותכת את הפער בין משתמשי קמעונאים לבין משקיעים מקצועיים – מספקת תובנות אמינות, הגנה מפני הונאה ותחזיות מבוססות נתונים.עם התחזית המוקדמת ביפן והתרחבות אסטרטגית לטורקיה, צפון אמריקה ושווקים גלובליים מרכזיים אחרים, Cointel מגדירה מחדש כיצד העולם לומד, משקיע ומתפתח בקריפטו. משתמשים יכולים ליצור קשר עם Cointel לקבלת שאלות בתקשורת, בקשות לשותפות או לראיונות בכתובת: www.cointel.io אתר www.cointel.io קשר קווינטל שירות@cointel.io