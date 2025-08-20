仮想通貨教育、インテリジェンス、リアルタイム取引サポートのためのAIネイティブプラットフォームであるAvalancheは、現実世界のユーティリティで知られる高性能な米国ベースのLayer 1ブロックチェーン、日本で最も信頼されているWeb3イノベーション企業の1つであるSugafam Inc、および他の有名な投資家によって率いる戦略的な資金調達ラウンドで740万ドルを調達しました。 Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- Cointel Cointel この資金調達は、AI、暗号化、教育の交差点におけるCointelの地位を強化し、新しいユーザー、データベースのトレーダー、およびその間のすべてのニーズを満たすグローバルにスケーラブルなプラットフォームを構築します。 \n \n 「Cointelはもう一つのツールではなく、次世代のデジタル投資家のコンパスであり、信頼性と精度が重要な日本では、すでに日常の習慣になっています」 - Sugafam Inc. 「Cointelはもう一つのツールではなく、次世代のデジタル投資家のコンパスであり、信頼性と精度が重要な日本では、すでに日常の習慣になっています」 - Sugafam Inc. CointelとCryptoの採用 世界の仮想通貨の採用率は7%未満で、世界の人口の3%未満がビットコインを所有しているが、2021年以来、30億ドル以上が詐欺に失われており、ユーザー教育、セキュリティ、信頼性の高いツールの重要な格差が強調されている。 Cointelは、新しいユーザーと経験豊富なトレーダーの両方をサポートするように設計された、AI駆動の洞察、ゲーム化された学習、検証されたインテリジェンスを組み合わせた単一のサブスクリプションプラットフォームを提供することで、このギャップを解決します。 北朝鮮、次に北朝鮮。 Avalancheの投資信号は、技術的な調和以上のものであり、コインテルの北米拡張戦略に対する信頼の表明である。 地元のオンボード、地域特有のコンテンツ、AI強化教育ツールは、北米全土で第4四半期に導入され、コールアクティベーションとブローカーインテグレーションはすでに開発中です。 エキサイティングなパートナーシップがやってくる。 Cointelは、戦略的パートナーシップを結びました。 KuCoinは、最先端のブロックチェーンインフラストラクチャ、優れた流動性ソリューション、優れたユーザーエクスペリエンスの強力な基盤、そして最高レベルのセキュリティとコンプライアンスを優先する一方で、世界をリードする仮想通貨取引所の1つです。 クコイン クコイン 現在、200以上の国と地域で4100万人を超えるグローバルユーザーベースを持つKuCoinは、デジタル資産サービスの完全なスイートを提供しています。パートナーシップの詳細はすぐに共有されますが、その核心として、アクセシビリティを向上させ、教育を促進し、暗号空間におけるグローバルな拡大を推進することに焦点を当てています。 ly. AIネイティブの暗号プラットフォームで、次世代のデジタル資産ユーザーをサポートするように設計されています。 Cointel Cointel Cointel ゲーム化学習、予測分析、リアルタイム市場インテリジェンスを通じて、プラットフォームはあらゆるレベルのユーザーに検証されたインタラクティブな洞察を提供します。 Live & Upcoming Features : 動物の始まり: \n \n \n \n \n \n Cointel Campus: Unlockable Tools and Badges でゲーム化された学習旅行 Daily Briefs: 3× AI生成ビデオニュースアップデート per day Voice Access: 低帯域幅と多言語サポートのためのオーディオベースの配信 AVAによるインタラクティブな学習:アニメーションインストラクターからの多言語、AIガイドの暗号レッスン Oracle Chatbot:市場データに基づいて何でも尋ね、リアルタイムで回答を得る能力 動物について: \n \n \n \n \n \n 予測分析:市場の動き、トークン情勢、予測の変化を含む6時間ごとに更新 スマートアラート:リアルタイムの価格動き、クジラの財布トリガー、トークンリスト、カスタム通知 AI Reports: Key Narratives, Ecosystems, and Performance Trendsの研究主導のカバー Expert 1:1 Q&A: 匿名のチャットではなく、検証されたアナリストからのパーソナライズされた回答 Scam Radar:Warnings and data on wallet exploits, token fraud, and suspicious listings (詐欺レーダー:財布の取、トークン詐欺、および疑わしいリストに関する警告とデータ) エコシステムのパワーアップ:$COLSトークン Avalancheで作られ、 コインテルのエコシステムを支配します。プレミアム機能へのアクセスをロックし、プレミアム報酬を可能にし、製品開発をサポートします。収益支援の買戻しメカニズムとコントロールされた燃焼モデルは、投機的なインフレなしで長期的なユーティリティを作成します。 コールズ コールズ ユーザーは稼げる アドバイス、教育貢献、アクティブなプラットフォーム参加を通じて。 コールズ コールズ 地域正確さによるグローバル成長 Cointelは、地域特有の戦略とコミュニティへの関与を示すことで拡大しています。 \n \n \n \n \n 日本 - Sugafam Inc.と協力して、30,000人以上のユーザーが直接登録、コール主導のコンテンツ、ローカライズされたプラットフォームアクセスを通じて現在オンボードパイプラインに入っています。 トルコ - 全国の仮想通貨使用率が50%を超え、Cointelは影響力のあるキャンペーン、翻訳されたコンテンツ、ライブ教育イベントを通じて採用を推進しています。 北米 - 第1段階の展開は、Avalancheエコシステムパートナー、教育イニシアチブ、およびクリエイター主導のアウトレッチの支援を受けて、2025年第4四半期に予定されています。 新興市場 - オンボードはポーランド、東南アジア、およびMENAで行われ、2026年第1四半期までに完全な地域展開が予定されている。 Cointel: Next Wave of Web3 Adoption をサポート デジタル資産に対する世界的な関心が高まると、ユーザーはますます信頼できるツール、実行可能な洞察、検証可能な結果を求めています。アクティブな投資、地域の引き寄せ、および既に進行中の複数の市場の展開により、CointelはWeb3の成長の次の段階で重要なリソースとして機能する立場にあります。 これは、継続的な開発と実装を反映しており、将来の予測ではありません。 Cointelについて AvalancheとSugafam Inc.が支援するCointelは、ゲーム化された学習、予測分析、リアルタイムの市場情報をシームレスなサブスクリプションエコシステムに統合します。 Cointel Cointel Cointelは、関心のある教育と機関レベルのツールを組み合わせ、小売ユーザーとプロの投資家との間のギャップを縮め、信頼できる洞察力、詐欺保護、データベースの予測を提供します。 ユーザーは、メディアの問い合わせ、パートナーシップの要請、またはインタビューのためにCointelに連絡することができます。 www.cointel.io トップページ > Cointel.io コンタクト Cointel サービス@cointel.io \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 . プログラム プログラム