Aur, mândrie și o ușă încuiată: A Son's Final Goodbye

Astounding Stories of Super-Science februarie, 2026, de Astounding Stories face parte din seria HackerNoon's Book Blog Post. Puteți sări la orice capitol din această carte aici. The Moors and the Fens, volum 1 (din 3) - Capitolul II: The Wilfulness of Youth By J. H. Riddell Henry Ivraine abia încheiase, când uşa apartamentului era aruncată violent deschisă, dând admisibilitate baronului înalt, „Miser Sir Ernest”, aşa cum era numit universal de toţi cei care îl cunoşteau. El se asemăna, şi totuşi nu se asemăna, atât fiilor săi, având modul rapid, energic al unuia, cât şi expresia melancolică, nemulţumită a celuilalt; părul său, care fusese odată negru ca al lui Ernest, era acum gri şi zgâriat; faţa lui era zgâriată, deşi aparent mai degrabă de la temperă decât de la bătrâneţe; ochii lui erau întunecaţi şi ascuţiţi şi păreau să-i arunce mereu privirea rapidă în colţuri îndepărtate în căutarea oricărei monede, oricât de nesemnificative; gura lui, ca o bucată de geantă, părea să aibă o tendinţă naturală de a se deschide, cu excepţia unei clipiri; barba lui „Încă o dată, Henry”, a început el, îndepărtând cu grabă din poziţia lor logourile aprinse şi stingându-le, ca şi cum ar fi vrut să aprindă casa, „încă o dată, mângâind şi vorbind şi risipind combustibilul; vei muri în atelier încă, băiat; vei cheltui o avere într-o săptămână. „Nu mi-ai lăsat suficientă lumină ca să te informez”, a răspuns tânărul cu mânie, privindu-l pentru o clipă pe părintele său prin întuneric, cu o privire în care disprețul a câștigat cu hotărâre stăpânirea respectului filial; dar apoi, amintindu-și că chestionarul era tatăl său, a făcut un efort puternic și a adăugat, într-un ton diferit, „dacă îmi spui numele trimisului, îţi voi putea da mai multe detalii”. „Este o factură pe care nu intenționez să o plătesc”, a remarcat Sir Ernest, „de la un tăietor pe nume Turner: articole – o haină; ditto, vest; suma, cinci lire sterline. „Sunt sigur că nu-și poate permite să-l piardă”, a spus Henry cu căldură; „am comandat acele articole, domnule, când, la dorința ta, m-am dus la colonelul Purday pentru a propune pentru fiica lui urâtă, care a fugit cu lordul Rondeford înainte de a avea timp să o fac. „Şi poţi să le plăteşti”, a adăugat tatăl său, „ca şi cum nu te-ai căsători cu doamna Purday”. „După cum domnișoara Purday nu m-ar fi căsătorit, înseamnă, domnule”, a răspuns Henry, „în onoarea mea, în acel moment m-aș fi căsătorit cu Xantippe dacă ar fi promis doar că mă va scoate din Lincolnshire. „Oare mai degrabă nu trebuie să te grăbești”, a murmurat tatăl său, care avea propriile opinii private pe această temă. „Ei bine, așa cum am spus mai devreme, poți să plătești factura.” „Dacă aş fi avut mijloacele de a face acest lucru, n-ar fi trebuit să vi se trimită niciodată”, spuse Henry; „în ceea ce priveşte chestiunile, sper, domnule, că o veţi rezolva. „Da, ultimul – și ultimul – și ultimul, de ani de zile; nu, nu, Henry, care nu va face cu mine acum; sunt obosit de acel strigăt, nu am încredere în acea promisiune. Deoarece nu pot să te învăț să fii economic, voi împiedica acești comercianți să-ți dea credit: lasă-i să meargă o dată sau de două ori fără banii lor, și vor gândi o jumătate de duzină de ori înainte de a te încrede din nou. „Este un om sărac, domnule, și are o familie mare”, a insistat Henry; „nu ar fi o sumă foarte mare pentru tine să plătești, și ar fi o pierdere grea pentru el să suporte.” „Cu cât pierderea este mai grea, cu atât mai mult îşi va aminti de ea”, a spus baronul sălbatic. "Poate să te forţeze să rezolvi contul", a remarcat fiul său. „Şi cum să ne rugăm?” "El te poate chema pentru suma; eu sunt sub vârstă", s-a reunit Henry, fierbinte. „Lăsaţi-l să încerce”, zâmbea baronul, „lăsaţi-l să încerce şi-l voi învăţa o lecţie pe care nu o va uita niciodată: dar el nu o va încerca. „Du-te la lege cu Sir Ernest Ivraine! nu există nici un om, nobil sau mai obişnuit, în Lincolnshire, care să încerce: chemaţi-mă!” şi bătrânul nenorocit a râs atât de mult de idee, încât Henry a avut timp să se liniştească puţin înainte ca baronul să fi încheiat. „Poate că m-am gândit şi am spus, mai târziu, că te voi elibera de povara sprijinirii mele”, a început fiul său, când moartea lui Sir Ernest era pe cale să se încheie; „dar am jurat acum: douăzeci şi patru de ore mai mult, şi voi fi plecat să-mi caut averea sau să-mi găsesc un mormânt undeva; căci mai degrabă aş fi săpat pământul ca cel mai sărac muncitor, decât să rămân aici. Din nou, baronetul a izbucnit într-un fel de râs diabolic, întrebându-l unde se gândea Henry să meargă. „Du-te în lume, domnule”, a răspuns tânărul cu tristeţe, şi într-un ton foarte diferit de cel pe care l-a folosit în cursul conversaţiei cu fratele său; „unde îmi pasă foarte puţin, ori de est, ori de vest, ori de nord, ori de sud, aşa încât mă îndepărtează destul de mult de acest loc mizerabil. „Te-ai bucurat de ea”, a remarcat Sir Ernest, cu îndrăzneală, uitându-te la stâlpiul fiului său; „nu arăți mizerabil, deși vorbești atât de mult despre asta: probabil toată durerea ta se evaporă în cuvinte. „Există plângeri prea adânci pentru cuvinte”, murmura Ernest, în timp ce Henry se alătură: Cum am privit şi cum am vorbit, ştiţi; cum am Am spus adesea înainte de 27 că voi pleca de acasă, cu intenţia deplină de a pune în aplicare această intenţie atunci când va fi prezentat un plan de susţinere. sunt hotărât să plec acum: mi-aţi spus adesea că pot; că tinerii ar trebui să lupte şi să lupte pentru ei înşişi. Sentimentul "Vei rămâne pentru multe morrows", a strigat părinții săi. „Soarele cerului nu va mai străluci niciodată pe faţa mea aici, decât dacă, după trecerea anilor, mă voi întoarce, bogat şi independent, pentru a dovedi ce poate realiza o voinţă puternică şi un scop drept pentru orice om”, a răspuns Henry. „Dacă mai târziu aş fi fericit şi prosper, cum aş fi mândru să mă uit încă o dată la aceste fântâni şi pânze şi să mă gândesc la viaţa obositoare pe care am trăit-o în mijlocul lor şi la felul în care am urât şi am urât chiar numele Paradisului.” „Henry!” a strigat fratele său, repede; dar baroneta a râs şi a zis: „Lăsaţi-l să meargă mai departe; nu-mi face rău, nu face Paradisul mai puţin preţios, nu-i costă bani, nu-i costă decât respiraţie şi are multe de economisit: îi face bine, lăsaţi-l să meargă mai departe.” „Tu ai dreptate, domnule”, a spus Henry, vehement; „mi face bine în această ultimă seară a șederii mele sub acoperișul tatălui meu, să vorbesc o dată pe deplin și cu sinceritate.Îmi urăsc acest loc; de ani de zile nu am avut decât o singură dorință – să scap de el prin orice mijloace. „Cât timp?” a întrebat bătrânul. „Fără a fi fost îngrijit din nou de viață, dar a fost suficient să existe”, a răspuns Henry, „unele dintre rudele noastre te îngrijesc, domnule, pentru propriile lor scopuri. „Eu vorbesc acum, nu ca un fiu educat unui tată, nu ca unul care speră sau așteaptă din partea ta, nici acum, nici în orice moment viitor, ci ca un om să se aștepte să treacă la altul, în mod clar și sincer; și spun că te îngrijesc pentru propriile lor scopuri, și vorbesc ca și cum Ernest și cu mine am avut ani de viață pentru a fi recunoscători, dacă noi am fi niciodată mulțumiți; ei urmăresc toată nenorocirea acestei case nefericite a noastră, nici acum, nici în viitor, ci la cei care, în loc să fie cauzele neferic „Aţi făcut-o cu siguranţă?” a cerut baronul, întregul său cadru agitat de furie. – Aproape – spuse Henry – nu pot decât să adaug că, pentru că Paradisul a fost un loc de tortură pentru mine, vreau să-l las în spațiul a câteva ore scurte.” “O să cred când vei pleca: şi Ernest –” „Ce va face, nu ştiu”, a răspuns fratele mai mic. „Mi-aş dori să vină cu mine; am încredere că va fi condus la o hotărâre masculină; dar, fie că va decide să meargă să alăpteze lumea aşa cum poate, fie că va rămâne aici, nu va face nici cea mai mică schimbare în scopul meu: nimic nu m-ar putea întoarce acum.” „Du-te, a zis bătrânul, cu amărăciune; îţi poruncesc să ieşi într-o lume pe care crezi că ţi-o va face o parte mai blândă decât tatăl tău; departe de acele relaţii ale căror sfaturi le dispreţuieşti: fă ce-ţi place. te renunţ, te arunc; copilul meu eşti, moştenitorul meu nu vei fi niciodată: du-te afară – vezi din ce este făcută lumea; învaţă natura oamenilor; descoperă ceea ce le câştigă inimile, le întoarce scopurile, şovăie destinele naţiunilor, zguduie imperii, mişcă lumea – şi apoi regretă pentru totdeauna că l-ai aruncat de la tine pe cel care, pentru tine, a luptat ani de „Ştiu ce aur binecuvântat se poate face; am simţit ce blestem poate deveni”, a răspuns tânărul cu tristeţe: „lumea nu mă poate învăţa nimic despre asta, nu am învăţat-o încă. „Întotdeauna același lucru”, murmura bătrânul; „întotdeauna vorbind, întotdeauna căitând: întotdeauna amenințând, niciodată executând; întotdeauna visând, niciodată acționând; întotdeauna murmurând, niciodată satisfăcut; întotdeauna extravagant, niciodată reformând; întotdeauna ofensând, întotdeauna cerând scuze, dar niciodată modificând; întotdeauna același - întotdeauna - întotdeauna - până la sfârșitul timpului.” „Nu ameninț, nu visez acum; vreau să merg: înainte de răsăritul zilei până mâine, voi fi la kilometri de aici.După noapte, s-ar putea să nu ne mai întâlnim ani de zile, cel mai probabil, niciodată: vorbește-mi, spune-mi ceva înainte de a părăsi acest loc, pe care, în toată probabilitatea umană, nu-l voi mai vedea niciodată.” 32 Şi Henry, care era mereu în extreme, fie de mânie, fie de tristeţe, a pus mâna pe braţul omului, care, cu numeroasele sale defecte şi virtuţi scurte, era încă, şi, în ciuda tuturor, tatăl său. Cât timp şi cu câtă seriozitate au rămas fraţii, după plecarea lui, în acea locuinţă tristă, vorbind împreună, ar fi imposibil de spus; au rămas acolo până când stelele s-au uitat şi luna s-a ridicat; şi apoi Ernest, obosit şi întristat, l-a rugat pe Henry să se odihnească şi să doarmă pe ea. Câte ori, după ani, Ernest Ivraine îşi amintea cuvintele şi gândurile acelei nopţi memorabile, când, fără somn şi mizerabil, se gândea pe ce drum să meargă, pe ce drum să aleagă; când libertatea neînfrumuseţată şi sclavia aurită i-au fost prezentate alegerii sale; când încerca să vadă corect prin lumina întunecată şi strălucitoare a prudenţei şi, la urma urmei, a acţionat greşit; când era încă în puterea lui să arunce capcanele din sufletul său, dar numai să le lege mai strâns în jurul lui; când l-a numit pe Henry râs şi nebun şi călăuzit şi s-a străduit să-l gândească aşa; când s-a gândit că alegerea lui era mai bună În timp ce cea mai slabă nuanță de gri a colorat cerul estic, Henry stătea lângă fratele său; el ținea o lumânare aprinsă într-o mână, o valiză în cealaltă. “Te-ai gândit vreodată?” a întrebat el. „Da”, a spus Ernest. „Şi care este decizia ta?” a cerut Henry. 34 Răspunsul a fost: „Să rămâi; pentru că nu vei rămâne să ai grijă de propriile tale interese, le voi păzi cu fidelitate pentru tine.” „Păstrează-ţi propriile tale”, i-a răspuns fratele său repede, dar nu nedrept. „Vă spun că nu vreau nimic, nu mă aştept la nimic şi încep în viaţă – nu ca fiul lui Sir Ernest Ivraine, ci ca un om fără un şiling sau speranţa de a face unul, cu excepţia propriilor sale eforturi. Și amintește-ți, Ernest, că voințele celor săraci sunt adesea documente ciudate: nu ești sigur de bogăție după ani de perseverență: alegi o anumită mizerie pentru o simplă șansă. sigură „Nu”, a răspuns Ernest, „nu voi lăsa bogății nelimitate la lăcomia relațiilor noastre; nu voi arunca o astfel de șansă de la mine, când, prin a îndura un pic mai mult, pot fi liber să-mi modelez destinul așa cum îmi place. „Dar nu pentru moarte, Ernest, nu pentru moartea lui”, a spus Henry în mod solemn. lui „Nimic altceva decât moartea lui nu ne poate aduce vreodată fericire, Henry”, a răspuns fratele său. „O, Ernest, nu mi-am dorit niciodată ca el să moară, nici măcar în cel mai rău moment.” „De multe ori am”, a fost scurta mărturisire a bătrânului, şi uitându-se în faţa fratelui său, după ce a rostit cuvintele, l-a văzut palid şi slăbit, ca şi cum fraza l-ar fi îmbolnăvit. "Dumnezeu să te ajute de la gânduri şi fapte păcătoase, Ernest", murmura el, părăsind apartamentul împreună, iar Ernest a răspuns: "Amen". Ei au mers pe jos de-a lungul coridorului pentru câteva metri în tăcere; dar apoi Henry, oprindu-se la o uşă aproape la capătul ei, a spus în grabă: Nu pot să plec fără să-l văd”. Un zâmbet amar l-a încurcat pe Ernest la idee; el nu putea să înțeleagă sentimentele semi-instinctive ale fratelui său de afecțiune vagă, variabilă față de părinții lor. El avea o ură stabilită față de cel mizerabil însuși și nu putea să înțeleagă cum Henry, care suferea atât de mult încât arunca în spatele lui toată speranța de bogăție pentru totdeauna, mai devreme decât să îndure mai mult, putea să-și distreze orice sentiment decât acela de aversiune fixă față de omul care, deși era tatăl lor, le întunecase viața, le împiedica dorințele, le întuneca viitorul, le mortificase mândria de-a lungul anilor. „Nu-ţi va mulţumi că l-ai deranjat şi că i-ai ridicat în minte tot felul de orori, în legătură cu hoţii şi cheile de schelet”, a spus fratele mai mare, cu o batjocură pe care părinţii săi ar fi putut să o invidieze; dar Henry a strigat cu blândeţe prin uşa închisă, care, după cum ştia bine, era înfundată şi blocată înăuntru. „Tată, vreau să-ţi vorbesc – doar un cuvânt.” Cel nenorocit era treaz şi treaz într-o clipă; cu degetele tremurând, el îndepărta fixările. „Ce e în neregulă?” a întrebat el. „Ce s-a întâmplat?” „Mă duc, domnule”, a spus Henry. „Asta-i tot?” a răspuns tatăl său. „M-am gândit, poate, că unul dintre ei s-a rupt. „Dacă trăiesc, înainte de a fi părul gri”, a fost răspunsul. "Un răspuns sigur - timpul de a veni și de a intra: poate însemna mâine, sau astăzi, pentru asta", a remarcat bătrânul. 37 „Nu înseamnă astăzi, nici mâine, nici a doua zi”, a răspuns fiul său; „este înseamnă ani, mulţi ani, de aceea: când am făcut o avere: când nu mai sunt tânăr, ci un om care s-a luptat şi s-a luptat şi a câştigat. Poate că prezența fratelui său l-a împiedicat să ceară binecuvântarea unui părinte pentru întreprinderea sa; poate că el a simțit că un astfel de cuvânt din buzele subțiri și lacomi nu ar fi fost decât o batjocură; poate că o astfel de idee nu i-a trecut niciodată prin minte: în orice caz, fraza scurtă de despărțire sinceră din limba engleză a fost tot ce a cerut și tot ce a primit. „Adio, atunci”, a spus bătrânul, care a trecut prin scenă ca și cum ar fi fost un fel de farsă – (de fapt, el a considerat-o ca atare; singurul lucru serios de care se temea în piesă era o cerere de bani); „Adio, atunci”, și a ținut o mână lungă și subțire, pe care fiul său a luat-o cu tristețe. Toată trecutul i-a răsărit ochii: copilăria, mama, moartea, puţinele bunătăţi pe care tatăl său i le conferise vreodată, multele expresii furioase şi nerăbdătoare pe care le-a folosit faţă de acel părinte! El s-a uitat înapoi în anii precedenţi ai existenţei sale şi, la acea privire, toate evenimentele, încercările, scopurile, dezamăgirile şi greşelile îi părăsiseră o casă care, deşi visătoare, fusese încă un fel de casă; un tată care, deşi un om egoist, fără sentimente, era doar părintele său supravieţuitor; un frate căruia i s-a adresat fără prieten, nici lumină, nici rudă, nici busol; un loc care, Lăsând pe toți – o casă mizerabilă, un tată mizerabil, un frate melancolic! plecând într-o țară străină pentru a se confrunta cu moartea ca un soldat obișnuit! plecând, poate ani de zile, poate pentru totdeauna! Întreaga viziune a trecutului, prezentului și viitorului a străpuns rapid sufletul său și l-a înmuiat; și pe atunci, ultima dată când el și tatăl său s-au întâlnit sau s-au despărțit, tânărul, uitător sau indiferent de zâmbetul mormântului, disprețuitor al lui Ernest, și-a plecat capul peste acea mână, 39 care nu a apucat niciodată cu nerăbdare să salveze o bucată de aur și a sărutat-o. Era ceva în legătură cu actul care atinsese pentru o clipă sufletul de fier al bătrânului nenorocit; dar mutilându-se cu cuvintele: „El nu va pleca la urma urmei; totul este vorbă”, el a spus doar: „Bună ziua, atunci, băiat, te vei întoarce în curând”, și astfel să-l lase pe fiul său să plece. Un fel de film a întunecat ochii lui Henry pe măsură ce se întorcea de la acea ușă pentru a rupe toate legăturile: o propoziție l-ar fi făcut să rămână atunci – dar bătrânul nu l-a vorbit – deși un cuvânt l-ar fi făcut să plece a doua zi. Când au ajuns la sala principală, totuși, sunetul vocii lui Sir Ernest care îi cheamă le-a răsunat dureros prin coridoarele lungi. „Nu, nu, nu vreau să fii tu”, a strigat mizerul, înclinându-se peste banistere în timp ce vorbea, „dar Ernest; pot avea încredere în el, şi nu-ţi mai aminteşti niciodată nimic. Şi bătrânul, coborând pe scări şi peste hol, a închis şi a încuiat uşa grea de stejar pe chipul celui mai tânăr născut, 40 şi, cu o dorinţă tremurândă, a reglat fiecare lanţ şi fiecare bară, ca să vadă că totul era la locul lui, în timp ce Ernest a remarcat, pe când mergeau împreună pe terasă: „El ar putea dormi dacă am fi în sicrie, Henry, dar nu dacă un șurub din casă ar fi neglijat să fie tras.” Sufletul fratelui mai mic fusese cuprins de o răceală când a auzit uşa bătând violent în spatele lui, iar zgomotul lanţurilor şi grătarul încuietorilor i-a lovit tare în ureche: a fost rămas bun de la tatăl său; a fost ultimul sunet pe care l-a ascultat în acea casă, până când, după ani de exil, s-a întors să-şi găsească părintele mort, îndepărtat în cealaltă lume, unde aurul şi comorile pământeşti nu-i servesc. Vântul umed al dimineţii nu-i sufla mai rece pe obraji decât cuvintele mizerului l-au lovit pe suflet; îngheţurile de iarnă nu aveau niciodată o amărăciune mai reală decât fraza scurtă a fratelui său.Aşa că Henry Ivraine a trecut, după multe hotărâri şi multe lupte, aşa cum spunea el, „în lume;” şi Sir Ernest, tatăl său, fără un cuvânt de regret sau de duioşie, a înfăşurat uşa casei în spatele lui. Timp de cinci mile, fraţii şi-au continuat drumul în tăcere; pentru că Henry era prea bolnav de inimă şi prea supărat în duh ca să rostească o silabă, iar lui Ernest nu-i pasă de efortul când putea fi evitat; dar pe termen lung, când au ajuns pe drumul londonez şi au văzut la lumina întunecată a unei dimineţi de noiembrie, antrenorul avansează rapid de-a lungul drumului drept, plat, fără sfârşit, a spus cel mai tânăr, „Acum, Ernest, hotărăşte-te în sfârşit: vei veni cu mine?” Răspunsul era: „Nu, dar vei gândi de trei ori şi te vei întoarce?” „Nu pentru lumi”, i-a răspuns Henry, tremurând; şi, aşezându-şi braţul pe o bucată veche de viţel care stătea de-a lungul drumului, s-a uitat mai întâi, cu tristeţe, la obiectul întunecat care se învârtea spre ei, iar apoi la fratele său. „Niciodată nu te voi uita”, a spus el, în sfârşit, cu o voce şocantă, „în viaţă sau în moarte, niciodată; şi orice va veni, fie noroc, fie rău, tu, Ernest, să nu mă uiţi niciodată.” Fără să răspundă, bătrânul a luat mâna întinsă în a lui şi a apăsat-o în propria sa mână; apoi, trasând de la degetul său un inel de 42 de ori – un inel simplu de aur, care conţinea câteva fire fine de păr auburn – l-a dat în tăcere fratelui său, cu o privire pe care Henry a interpretat-o corect: „Păstrează-l pentru Sakura şi aminteşte-ţi de mine”. aici Aşa cum s-ar fi putut să-şi împletească braţele când un copil se apropia de gâtul mamei sale, cel care plecase acum l-a aruncat sălbatic în jurul lui Ernest, fratele său întunecat şi rigid: acesta din urmă şi-a simţit respiraţia caldă pe obraji pentru o clipă, iar celălalt l-a auzit chemându-l cu voce tare la şofer să se oprească: a văzut o mână care-i tremurea de pe partea de sus a vehiculului, iar apoi caii, care se învârteau în jurul unei curbe pe drum, au purtat totul din perspectiva lui şi l-au lăsat singur acolo. Unul dintre ei a pornit destul de repede în lume; iar Ernest, cu o nuanţă mai neagră ca oricând pe obraji, s-a întors, şi mai singur decât ieri, la mlaştinile, mlaştinile şi pârâurile Paradisului. Într-adevăr, Henry Ivraine s-a dus la Londra „pentru a-şi căuta averea", şi acolo trebuie să mergem şi noi, deşi nu pentru a-l urma: nu – el a mers acolo pentru a deveni soldat; şi noi călătorim acolo pentru a-l cunoaşte pe domnul Alfred Westwood, şi – unii alţii, pentru a îndeplini scopul lăudabil de care este necesar să închidem acest al doilea capitol şi să începem un al treilea. 