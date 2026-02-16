Oro, orgullo y una puerta cerrada: el último adiós de un hijo

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes saltar a cualquier capítulo de este libro aquí. The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo II: The Wilfulness of Youth Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero de 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo II La voluntad de la juventud por J. H. Riddell The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo II: La voluntad de la juventud Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes ir a cualquier capítulo de este libro aquí. Aquí Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero de 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo II La voluntad de la juventud By J. H. Riddell Henry Ivraine apenas había concluido, cuando la puerta del apartamento se abrió violentamente, dando admisión al barón alto, el “Miser Sir Ernest”, como lo llamaban universalmente todos los que lo conocían. Él se parecía, y sin embargo era diferente, tanto a sus hijos, teniendo la forma rápida, enérgica de uno, como la melancolía, la expresión insatisfecha del otro; su cabello, que había sido negro como el de Ernest, era ahora gris y grizzled; su rostro era arrugado, aunque aparentemente más de temperamento que de gran edad; sus ojos eran oscuros y agudos, y parecía ser perpetuamente mirando rápidamente a los rincones remotos en busca de cualquier moneda, no importa cuán insignificante; su boca, como el agujero de un bolsillo, parecía tener una desinclinación natural para abrir, excepto con un instante; su barba sin triturar dio una expresión salvaje a sus rasgos desperdiciados; sus manos eran largas y delgadas, sus ded “Henry”, comenzó, retirando apresuradamente de su lugar las llaves ardientes y apagándolas, como si estuvieran a punto de incendiar la casa, “de nuevo, harangando y hablando y desperdiciando el combustible; todavía morirás en el taller, muchacho; gastarías una fortuna en una semana. “No me has dejado luz suficiente para informarte”, respondió el joven con ira, mirando por un momento a su padre a través de la oscuridad, con una mirada en la que el desprecio había ganado decisivamente el dominio sobre el respeto filial; pero entonces, recordando que el interrogante era su padre, hizo un fuerte esfuerzo, y añadió, en un tono diferente, “si me dices el nombre del remitente, puedo darte más detalles”. “Es una factura que no tengo intención de pagar”, comentó Sir Ernest, “de un cortador del nombre de Turner: artículos – un abrigo; ditto, vest; cantidad, cinco libras. "Estoy seguro de que él no puede permitirse perderlo", dijo Henry cálidamente; "He ordenado esos artículos, señor, cuando, a tu deseo, fui a la casa del coronel Purday para proponerle a su horrible hija, que salió con Lord Rondeford antes de que tuviese tiempo para hacerlo. no podía ir a Bellefort Park en una chaqueta de disparos sencilla; y en todo mi armario, en ese período, no había una chaqueta inocente del crimen de estar fuera de los cóbados: fui obligado a ordenar las ropas de alguien, y, en consecuencia, Turner las hizo". “Y usted puede pagar por ellos”, añadió su padre, “como no se casaría con Miss Purday”. “Como la señorita Purday no se casaría conmigo, tú quieres decir, señor”, replicó Henry, “en mi honor, en ese momento habría casado con Xantippe si ella sólo hubiera prometido llevarme físicamente fuera de Lincolnshire.Si hubiera sabido que estaba secretamente comprometida con ese pobre, Lord Rondeford, ¿por qué, por supuesto, no debería haber desperdiciado un nuevo abrigo sobre ella; pero siendo ignorante de ese hecho, lo hice, y Turner no debe sufrir por mi exceso de prisa”. “O más bien no tiene prisa”, murmuró su padre, que tenía sus propias opiniones privadas sobre el tema. “Bueno, como dije antes, usted puede pagar la factura”. “Si yo tuviera los medios para hacerlo, nunca debería haber sido enviado a usted”, dijo Henry; “en lo que se refiere a las cosas, espero, señor, que lo resolverá. “Sí, el último – y el último – y el último, por años; no, no, Henry, que no va a hacer conmigo ahora; estoy cansado de ese grito, no tengo fe en esa promesa. Como no puedo enseñarle a ser económico, voy a impedir que estos comerciantes le den crédito: deje que se vayan una o dos veces sin su dinero, y pensarán media docena de veces antes de confiarle de nuevo. “Es un hombre pobre, señor, y tiene una gran familia”, insistió Henry; “no sería una gran suma para usted pagar, y sería una gran pérdida para él soportar”. “Cuanto más pesada sea la pérdida, más tiempo lo recordará”, dijo el barón salvajemente. “Puede forzarte a liquidar la cuenta”, comentó su hijo. “¡Ay! y cómo, oración?” “Puede llamarte por la cantidad; estoy por debajo de la edad”, se unió Henry, caliente. “Sólo déjame probarlo”, gritó el barón, “sólo déjame probarlo, y le enseñaré una lección que nunca olvidará: pero él no la intentará.¡Vaya a la ley con Sir Ernest Ivraine! no hay un hombre, noble o más común, en Lincolnshire que lo intente: llámame!” y el viejo miserable se reía tanto de la idea, que Henry tuvo tiempo de calmarse un poco antes de que el barón lo hubiera concluido. “Puede haber pensado, y he dicho, antes ahora, que te libraría de la carga de sostenerme”, comenzó su hijo, cuando el asedio de Sir Ernest estaba justo al final; “pero lo he jurado ahora: veinticuatro horas más, y estaré fuera para buscar mi fortuna, o para encontrar una tumba en algún lugar; porque preferiría haber cavado el suelo como el trabajador más pobre, que quedarse aquí.Después de mañana puede que nunca nos volvamos a encontrar, y como mi última petición, como mi único 26 antes de irme, te pido que deseches esta pequeña deuda; es mi única, y no extravagante. Una vez más, el barón entró en una especie de ridículo diabólico, preguntando a dónde pensaba ir Henry. “Ven al mundo, señor”, respondió el joven con tristeza, y en un tono muy diferente al que había usado durante su conversación con su hermano; “dónde me importa muy poco, ya sea al este, al oeste, al norte o al sur, por lo que me lleva bastante lejos de este lugar miserable. “Usted ha prosperado”, comentó Sir Ernest, mirando el cuadro de su hijo; “no parece miserable, aunque hable tanto sobre ello: probablemente toda su tristeza se evapore en palabras. “Hay lamentos demasiado profundos para las palabras”, murmuró Ernest a los embriagadores, mientras que Henry se reunió: “Cómo he mirado y hablado, lo sabes; cómo he Muchas veces antes de los 27 dije que iba a salir de casa, totalmente con la intención de llevar esa intención a la ejecución cuando se presentara cualquier plan de apoyo definitivo.Estoy decidido a partir ahora: a menudo me has dicho que puedo; que los jóvenes deben luchar y luchar por sí mismos.Seguiré tu consejo: me aprovecharé por fin de tu permiso, y comenzaré mañana”. Sentido “Quedará por muchos morros”, murmuró su padre. “El sol del cielo nunca volverá a brillar en mi rostro aquí, a menos que, después de los años, vuelva, rico e independiente, para demostrar lo que una fuerte voluntad y un propósito justo pueden lograr para cualquier hombre”, respondió Henry. “Henry!” exclamó su hermano, rápidamente; pero el barón sólo se rió, y dijo: “Deja que vaya; no me hace daño, no hace que el Paraíso sea menos valioso, no cuesta dinero, no cuesta nada más que respirar, y tiene mucho que ahorrar: le hace bien, déjelo seguir”. "Tienes razón, señor", dijo Henry, vehementemente; "me hace bien en esto la última noche de mi estancia bajo el techo de mi padre, para hablar por una vez completamente y francamente. detesto este lugar; durante años he tenido sólo un deseo: escapar de él por cualquier medio. he pensado por el día, he meditado por la noche, cómo ese objeto podría ser mejor efectuado; pero sólo esta mañana tomé mi resolución final de partir en todos los peligros, y, por favor, Dios, me adheriré a él". “¿Cuánto tiempo?” preguntó el anciano. “Todo lo que se ha hecho de la tierra ha sido suficiente para que haya existido”, respondió Henry, “algunos de nuestros parientes te han dado la razón, señor, por sus propios fines. —No hablo ahora, no como hijo educado de un padre, no como alguien que espera o espera de ti, ya sea ahora o en cualquier momento futuro, sino como un hombre podría pasar a otro, claramente y verdaderamente; y digo que te fanfarronean por sus propios fines, y hablan como si Ernest y yo tuvieran todo en la vida por lo que estar agradecidos, si nunca nos contentasen; trazan toda la miseria de esta desgraciada casa nuestra a aquellos que, en lugar de ser las causas de la desgracia y de las humillaciones de otro hombre, son meramente dueños del mal que nos ha hecho lo que es, y te dicen que “¿Claro que lo has hecho?” demandó el barón, todo su marco temblando de rabia. “Casi”, dijo Henry, “sólo tengo que añadir que como el Paraíso ha sido un lugar de tortura para mí, quiero dejarlo en el espacio de unas pocas breves horas”. “Yo lo creeré cuando te hayas ido: y Ernest—” “Lo que va a hacer no lo sé”, regresó el hermano menor. “Deseo que venga conmigo; confío en que será guiado por una determinación masculina; pero si o no, si decide salir a amamantar al mundo como puede, o permanecer aquí, no hará la menor alteración en mi propósito: nada podría cambiarme ahora”. “Vaya, pues”, dijo el viejo, amargamente; “te ordeno que vayas al mundo que piensas que te hará una parte más cariñosa que tu padre; alejándote de aquellas relaciones cuyo consejo desprecias: haz lo que te guste. te renuncio, te expulso; hijo mío eres, heredero mío nunca serás: sal, mira de qué cosas está hecho el mundo; aprende la naturaleza de los hombres; descubre lo que gana sus corazones, vuelve sus propósitos, sacude los destinos de las naciones, agita los imperios, mueve el mundo, y luego arrepíntate para siempre de haberle echado de ti a aquel que, por tu causa, luchó durante años para ganar el precioso talismán, pero que, por tu causa, no luchará más”. "Sé lo que se puede hacer de un oro de bendición; he sentido qué maldición puede convertirse", respondió el joven triste: "el mundo no me puede enseñar nada al respecto, yo no lo he aprendido ya.No pido ayuda de ti; pero para que después mi conciencia no me reproche por haber pronunciado algunas expresiones que acaban de escapar de mis labios, pido, antes de que nos separemos para siempre, que digas que las perdones; porque, aunque sea cierto, admito que, tal vez, no las hubiera hablado". “Siempre lo mismo”, murmuró el anciano; “siempre hablando, siempre arrepentido: siempre amenazando, nunca actuando; siempre soñando, nunca actuando; siempre murmurando, nunca satisfecho; siempre extravagante, nunca reformando; siempre ofendido, siempre disculpando, pero nunca modificando; siempre lo mismo – siempre – siempre – hasta el fin del tiempo”. “No estoy amenazando, no estoy soñando ahora; quiero ir: antes del amanecer hasta mañana, estaré a miles de distancia.Después de esta noche, puede que no nos reencuentremos por años, más probablemente, nunca: hable conmigo, diga algo antes de salir de este lugar, que, con toda probabilidad humana, nunca volveré a ver”. 32 Y Henry, que siempre estaba en extremo, ya sea de ira o de tristeza, puso la mano en el brazo del hombre, que, con sus numerosos defectos y escasas virtudes, estaba todavía, y, a pesar de todo, su padre. Cuánto tiempo y con cuánta seriedad los hermanos se quedaron después de su salida en ese triste apartamento, conversando juntos, sería imposible decir; se quedaron allí hasta que las estrellas miraron hacia adelante y la luna se levantó; y entonces Ernest, cansado y lamentado, pidió a Henry que se descanse, y duerma en él. ¿Cuántas veces, después de años, Ernest Ivraine se acordó de las palabras y pensamientos de aquella noche memorable, cuando, insomne y miserable, pensaba en qué camino tomar, qué camino elegiría; cuando la libertad sin decoración y la esclavitud dorada se presentaron a su elección; cuando trataba de ver correctamente a través de la oscura luz de la prudencia, y actuó equivocadamente después de todo; cuando todavía estaba en su poder lanzar las garras de su alma, pero solo las atóplase más cerca de ella; cuando llamó a Henry rash y estúpido y mal guiado, y trató de pensarlo así; cuando imaginó que su elección era mejor y más sensata, y sintió en su corazón que estaba equivocado; cuando soñaba por un minuto de felicidad en tierras lejan Cuando la más oscura sombra de gris coloreaba el cielo oriental, Henry estaba de pie al lado de su hermano; tenía una vela encendida en una mano y una maleta en la otra. “¿Has inventado tu mente?” le preguntó. “Sí”, dijo Ernest. “¿Y cuál es tu decisión?” preguntó Henry. 34 La respuesta fue: “Quedarte, porque no te quedarás a cuidar de tus propios intereses, yo los guardaré fielmente para ti”. “Guárdate la tuya”, respondió su hermano rápidamente, pero no de manera desagradable. “te digo que no quiero nada, no espero nada, y estoy comenzando en la vida –no como el hijo de Sir Ernest Ivraine, sino como un hombre sin un shilling o la esperanza de hacer uno, excepto por sus propios esfuerzos. Y recuerda, Ernest, que los votos de los miserables son a menudo documentos extraños: no estás seguro de las riquezas después de años de resistencia: estás escogiendo cierta miseria por una mera oportunidad.Ven conmigo, y mostraremos al mundo lo que dos jóvenes sin ayuda pueden hacer: ¿vendrás?” Seguro “No”, respondió Ernest, “no dejaré una riqueza ilimitada a la avaricia de nuestras relaciones; no echaré de mí esa oportunidad, cuando, por aguantar un poco más, pueda ser libre para modelar mi destino como me guste.Si alguna vez soy rico, tú también lo serás; si no, yo, un pobrecito titulado, entonces tomaré el paso que temo en el presente.Vete y trabaja, y sea feliz si puedes, y yo permaneceré y trataré de hacer para ti mejor que tú mismo, esperando y rezando y confiando en tiempos más felices”. “Pero no por muerte, Ernest, no por su muerte”, dijo Henry solemnemente. Su “Nada más que su muerte nos puede traer felicidad, Henry”, respondió su hermano enfatizando. “¡Oh! Ernest, nunca le deseé morir; nunca, ni siquiera en mi peor momento.” “A menudo lo hago”, fue la breve confesión del anciano, y mirando al rostro de su hermano, después de haber pronunciado las palabras, lo vio volverse pálido y desmayado, como si la frase lo enfermara. "Dios te ayude de pensamientos y actos pecaminosos, Ernest", murmuró, mientras salieron del apartamento juntos, y Ernest respondió, "Amen". Caminaron por el pasillo unos cuantos metros en silencio; pero entonces Henry, detenido cerca de una puerta casi al final de ella, dijo apresuradamente: “No puedo irme sin verlo”. Una amargura sonreía en la boca de Ernest sobre la idea; no podía comprender los sentimientos semi-instintivos de su hermano de afecto vago, cambiable por su padre. Tenía un odio establecido por el miserable mismo, y no podía comprender cómo Henry, que había sufrido tanto que estaba echando detrás de él toda la esperanza de la riqueza para siempre, antes de soportar la traldad más tiempo, podía entretener cualquier sentimiento que no sea el de aversión fija hacia el hombre que, aunque era su padre, había oscurecido sus vidas, obstaculizado sus deseos, oscurecido sus futuros, mortificado su orgullo a lo largo de los años. "No te agradecerá que lo molestes y le planteas todo tipo de horrores en la mente, sobre ladrones y llaves de esqueleto", comentó el hermano mayor con una risa que sus padres podrían haber envidiado; pero Henry llamó suavemente a través de la puerta cerrada, que, como sabía, estaba envuelta y bloqueada en el interior. “Padre, quiero hablarte, sólo una palabra”. El miserable estaba despierto y en un instante se levantó; con los dedos temblantes desató los adhesivos. “¿Qué está mal?” preguntó; “¿Qué ha pasado?” “Voy a ir, señor”, dijo Henry. “¿Eso es todo?”, reiteró su padre; “Pensé, quizá, que alguien se había rompido. “Si vivo, antes de ser gris”, fue la respuesta. “Una respuesta segura, el tiempo de venir y entrar: puede significar mañana, o hoy, por eso”, comentó el anciano. "No significa hoy, ni mañana, ni el día después", respondió su hijo, "es decir años, años largos, por lo tanto: cuando he hecho una fortuna: cuando ya no soy un joven, sino un hombre que ha luchado y luchado y ganó. yo -no podía dejarte, quizás para siempre, sin una palabra más- me arrepiento de lo que dije la noche pasada; ¿me despedirás, señor, ¿no?" Tal vez la presencia de su hermano lo contenía de pedir la bendición de un padre para su empresa; tal vez sentía que tal palabra de esos labios delgados y avariciosos habría sido poco más que una burla; tal vez tal idea nunca le cruzaba la cabeza: de todos modos, la breve frase de despedida honesta en inglés era todo lo que pedía, y todo lo que recibió. "Adiós, entonces", dijo el anciano, que pasó por la escena como si fuera una especie de farsa (en realidad, lo consideraba como tal; lo único serio que temía en la pieza era una demanda de dinero); "Adiós, entonces", y extendió una larga mano delgada, que su hijo tomó con tristeza. Todo el pasado flotaba sombrío ante sus ojos: su infancia, su madre, su muerte, las pocas bondades que su padre jamás le había conferido, las muchas expresiones enojadas e impacientes que había hecho uso hacia ese padre! ¡Miró a los 38 años anteriores de su existencia, y a esa mirada todos los acontecimientos, y pruebas, y propósitos, y decepciones, y errores, salieron como fantasmas a la vista de un maestro: miró casi con miedo hacia el oscuro, sombrío, incierto futuro, en el que, sin amigo, ni luz, ni rodillo, ni búfalo, se estaba sumergiendo: estaba dejando una casa que, aunque soñadora, todavía había sido una especie de hogar; un padre que, aunque egoísta, sin sentimiento, era sólo su padre sobreviviente; Dejar a todos —un hogar miserable, un padre miserable, un hermano melancólico! ir a una tierra extranjera para enfrentarse a la muerte como un soldado común! irse, tal vez durante años, tal vez para siempre! La visión entera del pasado, presente y futuro se derrumbó rápidamente sobre su alma y la suavizó; y entonces, la última vez que él y su padre se encontraron o se separaron, el joven, olvidado o independientemente de la tumba, sonreír despreciable de Ernest, inclinó su cabeza sobre esa mano, 39 que nunca se agarró ansiosamente a salvar un pedazo de oro, y lo besó. Había algo en el acto que tocó por un instante el alma de hierro del viejo miserable; pero mutilando a sí mismo las palabras: “No va a irse después de todo; todo es conversación”, sólo dijo: “Adiós, entonces, muchacho, volverás pronto”, y así dejar que su hijo se vaya. Una especie de película oscurecía los ojos de Henry cuando se volvió de esa puerta para romper todos los lazos: una frase lo habría hecho quedarse entonces —pero el viejo no lo habló— aunque una palabra podría haberlo hecho marchar al día siguiente. Cuando llegaron al salón principal, sin embargo, el sonido de la voz de Sir Ernest llamándoles ecoó con tristeza a través de los largos pasillos. “No, no, no te quiero”, gritó el miserable, inclinándose sobre los banistas mientras hablaba, “pero Ernest; puedo confiar en él, y nunca te acuerdas de nada. Y el anciano, bajando las escaleras y atravesando el salón, cerró y cerró la puerta de roble pesada sobre la figura de su hijo menor, que se había ido, 40 y con tremendo anhelo ajustó cada cadena y barra, para ver que todo estaba en su lugar, mientras que Ernest observó, mientras caminaban juntos por la terraza: “Podría dormir si estuviéramos en nuestros cajones, Henry, pero no si un tornillo en la casa fuera negligenciado para ser tirado”. Un frío había caído sobre el alma del hermano menor cuando oyó la puerta golpear violentamente detrás de él, y el agitación de las cadenas y el rascado de las cerraduras golpeó severamente en su oído: fue el adiós de su padre a él; fue el último sonido que escuchó en esa casa, hasta que, después de años de exilio, volvió a encontrar a su padre muerto, retirado a ese otro mundo donde el oro y los tesoros terrenales no sirven. El viento húmedo de la mañana no sopló más frío sobre su mejilla que las palabras del miserable golpearon a su alma; las heladas de invierno nunca poseían una amargura de más realidad que la breve frase de su hermano.Así Henry Ivraine salió, después de muchas resoluciones y muchas luchas, como había dicho que iba, “en el mundo;” y Sir Ernest, su padre, sin una palabra lamentable o tierna, volvió la puerta de su casa detrás de él. Durante cinco millas los hermanos persiguieron su camino en silencio; porque Henry estaba demasiado enfermo en el corazón, y molestado en el espíritu, para pronunciar una sílaba, y Ernest no se preocupó por el esfuerzo cuando se podía evitar; pero a lo largo cuando llegaron a la carretera de Londres, y vieron por la sombría luz de una mañana de noviembre, el entrenador avanzaba rápidamente a lo largo de la carretera recta, plana, interminable, dijo el más joven: “Ahora, Ernest, finalmente decide: ¿Vendrás conmigo?” “No”, fue la respuesta; “pero ¿pensarás tres veces y girarás?” “No para los mundos”, respondió Henry, con un temblor; y, reposando su brazo sobre un viejo tronco de un árbol de ladrillo que se encontraba al lado de la carretera, miró primero, con tristeza, al objeto oscuro que se acercaba hacia ellos, y luego a su hermano. “Nunca te olvidaré”, dijo finalmente, con una voz vacilante, “en la vida o en la muerte, nunca; y lo que venga, sea buena suerte o maldad, tú, Ernest, nunca me olvidarás”. Sin responder, el anciano tomó la mano extendida en la suya, y la presionó en su propia; entonces, dibujando 42 anillos de su dedo -un anillo de oro puro, que contenía algunos hilos finos de pelo aburrido- lo entregó silenciosamente a su hermano, con una mirada que Henry interpretó correctamente: "Guárdelo para siempre. Saka, y recuerda de mí”. aquí Como si hubiera doblado los brazos cuando un niño se acercaba al cuello de esa madre, el que se había ido ahora los arrojó a su hermano Ernest, su hermoso y sombrío hermano: este último sintió su aliento caliente en su mejilla por un momento, y el siguiente lo oyó llamar en voz alta al conductor para que se detuviera: vio una mano vacilando hacia él desde la parte superior del vehículo, y luego los caballos, arrastrando alrededor de una curva en la carretera, lo soportaron todo desde su vista, y lo dejaron allí solo. El primero había comenzado bastante bien en el mundo; y Ernest, con una sombra más negra que nunca en su frente, regresó, aún más solitario que antes, a los pantanos, marismas y poplars del Paraíso. En efecto, Henry Ivraine había ido a Londres para “buscar su fortuna”, y allí también debemos proceder, aunque no para seguirlo: no, él se fue allí para convertirse en soldado; y viajamos allí para conocer al señor Alfred Westwood, y —algunas otras personas, para alcanzar cuyo glorioso propósito es necesario cerrar este segundo capítulo, y comenzar un tercero. \n \n \n \n Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026*, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Fecha de lanzamiento: 14 de febrero de 2026*, de * Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. 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