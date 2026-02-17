A pierdut totul, apoi s-a pariat pe sine

Astounding Stories of Super-Science februarie, 2026, de Astounding Stories face parte din seria HackerNoon's Book Blog Post. Povestiri uimitoare ale super-științei februarie 2026: Maurii și fanii, volumul 1 (din 3) - Capitolul III Cuvânt cheie: Alfred Westwood Etichetă: J. H. Riddell By J. H. Riddell Într-o zi rece, în cea mai deprimantă din toate lunile englezeşti, în noiembrie, ofiţerul-şef al domnului Merapie a stat într-un mod la un moment dat uşor şi graţios înainte de incendiul din biroul exterior. piciorul său drept era aşezat ferm pe un scaun de modă veche acoperit cu pânză de păr, şi astfel i s-a permis să-şi odihnească cotul pe genunchi, şi în cele din urmă să pună sub bărbia sa o mână de domn remarcabil de subţire, împodobită cu două inele, şi să pornească la un avantaj mai mare printr-un braţ de lenjerie larg, alb ca zăpada condusă, şi atât de fin pe cât ar putea să-l ţâşnească pânzele ir Pentru a se comporta după această modă, el a considerat unul dintre privilegiile speciale ale situației sale, niciunul dintre ofițerii mai mici fiind vreodată permis - cel puțin niciodată în prezența sa - astfel să se bucure împreună de luxul gândirii, căldurii și demnității, cu un picior susținut de scaunul nebun, care renunțase la umplerea sa în grade aproape imperceptibile. Ori de câte ori se afla într-un temperament deosebit de bun sau deosebit de rău, el a asumat poziția indicată mai sus și, adresat cu cuvinte de încurajare sau de reproș colegilor săi de muncă, în timp ce își expunea bijuteriile, își tunsese șoaptele și, aparent, reflecta cât de frumos era. Faptul de a fi înrădăcinat în cetate a fost cel al lui West, cel care a adus la iveală o singură caracteristică intrinsecă în personajul domnului Alfred Westwood, a cărui înțelepciune a fost egalizată doar de impudenta lui – impudenta lui de ipocrizia lui – ipocrizia lui de ambiția sa – și ambiția lui de a fi înrădăcinată aproape prin stima de sine. El era iubitor de bani, nu tocmai din dragoste pentru el, ci de dragoste pentru el însuși. El a vrut să-l cheltuiască pe cumpărarea de haine scumpe scumpe, lenjerie fină, cămăși de mână, pălării noi, parfumuri rare, uleiuri de macassar, lanțuri de aur, inele de În prezent se credea că el a avut odată părinţi, dar nimeni nu putea să declare împrejurarea ca pe un fapt al cunoştinţei sale. surori, fraţi, verişori, rude, prieteni, el nu a avut aparent nici unul; el părea pur şi simplu să fie un vagabond rătăcit, posedat de multe atracţii personale, plutind uşor peste marea societăţii londoneze, care a venit din necesitate în contact cu, şi a salutat zeci de semenii săi în cursul trecerii sale de la un port îndepărtat la o destinaţie necunoscută, dar care nu aparţinea nimănui, devenind un confident al nimănui, părea revendicat de nimeni, iubit de nimeni – salvează-l pe el însuşi. El era de ceea ce regina din memoria binecuvântată, Elisabeta, ar fi numit, probabil, o "înălţime dreaptă", pentru că nu era nici neplăcut de înalt, nici remarcabil de scurt; oarecum slab în figură, dar extrem de bine-proporţionat; de o înfăţişare dreaptă, cu ochi maro, păr şi whiskers mai degrabă întunecate decât lumină, şi dinţi atât de alb şi regulat, încât dintr-o dorinţă binevoitoare de a nu priva societatea în general de o anumită plăcere, el zâmbea neîncetat într-un mod care, deşi puţini neplăcuţi îl considerau artificial, el însuşi îl considera perfect înşelător. Dar dacă vanitatea este, dintre toate slăbiciunile și nebuniile omenești, cea mai disprețuitoare și insuportabilă, ea este și cea mai puțin dăunătoare pentru oricine, cu excepția individului care, prin intervenția sa, trăiește într-o atmosferă de felicitare perpetuă; și, dacă singura caracteristică a domnului Westwood ar fi fost o admirație nelimitată pentru propria sa persoană, el ar fi putut să meargă cu blândețe prin viață, prin oraș și prin iubitul său West End, necroniculat, neascultat de mine. El dorea nu numai admiraţie, ci şi poziţie; dorea să facă afaceri, să strângă bogăţii, să se retragă, să aibă o reşedinţă în oraş şi un sediu de ţară, slujitori, echipaj, viticole, case verzi, picturi, marea societate; şi pentru a împlini aceste puţine dorinţe mărunte, la vârsta de şaptezeci de ani, el a început, aşa cum spune expresia, „pe cont propriu”, cu un capital disponibil de zece lire sterline trei şi nouă pence, şi un stoc de asigurări pe care, dacă ar fi putut doar să-l monedeze în aur, ar fi putut să-l atragă ani de zile. , cu o certitudine pozitivă că orice bancher din regat ar onora cecul. În libidou Dar nepăsarea, din nefericire, nu poate fi transformată în suverani prin nici un proces alchimic, deşi poate, şi de multe ori face, să dovedească mijloacele de a le obţine; şi zece lire trei şi nouă, spre deosebire de vestele de înot la modă actuale, nu se vor extinde la dimensiuni fără precedent, şi vor păstra capul posesorului norocos deasupra apei „pentru totdeauna”; şi, în plus, oamenii se vor plictisi uneori să dea credit, şi vor începe să ceară cu hotărâre o soluţie. Între timp trăise ca un stăpân, ţinea un covor, angaja un valet şi se aşezase la St. James’s; şi când, la timp, a trecut prin curtea de faliment, i-a spus cu blândeţe comisarului că cheltuielile sale erau cele mai moderate. El a intrat într-un protest indignant împotriva unei cereri iliberale şi insultătoare a creditorilor săi (când a apărut politicos, la dorinţa lor, să le răspundă întrebărilor şi să le acorde toată asistenţa în puterea sa), ca să renunţe, în favoarea lor, la ceasul, la lanţul, la inelele şi la ochelarii cu care se înfrumuseţase, pentru ca, chiar în ruină, să arate ca un domn. numai Dar răsuflarea s-a dovedit zadarnică, a renunţat cu un suflare la aceste amintiri neplătite de zile mai fericite, a făcut o declaraţie completă a afacerilor sale, a afirmat solemn că el şi el singur era partea vrednică de compasiune, şi a dovedit la satisfacţie, deşi cu hotărâre nu la satisfacţia, a tuturor prezentelor, că, fie el ce-ar fi putut – şmecherie, simpleton, dupe, schemer, sau fop – nimic în formă de despăgubire nu putea fi luat de la el, fie el liber, fie prizonier; că el nu avea prieteni care „să stea alături de el” sau, cu alte cuvinte, să le plătească; că o urmărire milostivă i-ar face puţin rău Deşi se gândea la o afacere imensă pe această temă, el a spus „niciodată un cuvânt” când a auzit că creditorii săi erau pe cale să-i asigure viaţa, pentru a se asigura, dacă este posibil, împotriva pierderii totale; dar aparent contrită, frântă de spirit şi frântă de inimă, a făcut tot ce se cerea de la el, a primit cu blândeţe documentele necesare completate şi semnate, a mers liniştit în faţa puterilor conducătoare „să fie văzute”, şi a avut probabilităţile morţii sale discutate şi rata de primă rezultată hotărâtă; a ţinut cu răbdare pacea pentru o perioadă de timp şi a permis celor pe care îi înşela atât de deliberat să-şi finalizeze partea afacerii înainte ca el, cu un z Cât despre anxietatea reală, o ușoară indispoziție și două sau trei nopți fără somn, el s-a găsit suficient de bolnav ca să-și poată duce proiectul la îndeplinire cu o șansă de succes; și, în consecință, aruncând toate ornamentele inutile, cu o haină foarte zgomotoasă, părul nici strălucitor, nici bine aranjat, și o pălărie pe care o dresase puțin pentru ocazie, a reparat într-un birou de asigurări, unde știa bine că viața sa era considerată o chestiune de importanță. El dorea să vorbească cu conducătorii despre chestiuni importante, a spus el; și pe baza acestei afirmații, el a fost introdus imediat în „camera prezenței”. "Domnilor", a început el, într-un mod rece, simplu, "cred că sunteţi mai degrabă interesaţi de longevitatea mea; eu sunt Alfred Westwood, fost negustor, acum cerşetor, ale cărui creditori mi-au asigurat viaţa în biroul vostru". Faptul că era amintit cu precizie, indivizii i-au adresat astfel privirile îngrijorătoare îndreptate pe față, l-au examinat de la cap până la picioare și au calculat mental câte prime era "bun pentru", în timp ce el a continuat: „Am venit, prin urmare, să vă informez, cu sentimente de profundă regretare – regret, mai desigur pe contul meu decât pe al vostru – că mă tem că veți fi chemați foarte repede să plătiți diferitele politici care au fost aplicate în acest caz.” A fost cu siguranţă un anunţ oarecum uimitor, şi cei doi bătrâni şi un domn de vârstă mijlocie, cărora le-a comunicat atât de liniştit probabilitatea morţii sale, au strigat într-un respiraţie: „Dumnezeule, nu este posibil...” „Cu tot respectul dat”, a răspuns domnul Westwood, „permiteți-mi să observ, nu este pur și simplu posibil, ci probabil; moartea mea Într-adevăr, nu de la orice boală pe care medicina sau priceperea o poate vindeca, ci de la o boală, de la efectele aproape fatale ale cărei voi, şi numai voi, mă puteţi elibera.” trebuie „Noi!” a ejaculat trio-ul, din nou în unanimitate. „Voi, domnilor”, a răspuns solemn vizitatorul lor. „Şi ce poate fi boala şi cum o putem preveni?” au cerut ei. „Din păcate, singurul motiv pentru care te-ai îmbolnăvit este foametea”, a răspuns el, ascundând, printr-un efort destul de disperat, o înclinație aproape irezistibilă de a zâmbi; „Oamenii sau o muncă profitabilă îmi vor salva viața și buzunarele.Toate bunurile mele lumești, totul, pe scurt, am fost posedat de, în afară de o conștiință liniștită și hainele pe care le port acum, trebuie să le dau creditorilor mei.52 Ce altceva mi-ar putea oferi omul? și totuși ei nu sunt mulțumiți; răutatea lor mă urmărește atât de nerăbdător încât, ca urmare a rapoartelor lor rele, nu pot obține nici o situație, oricât de umilă ar fi.Nu Westwood a avut dreptate; el a studiat cu atenţie cea mai rea parte a naturii umane şi a judecat-o corect.Dacă ar fi avut elocvenţa unui Demosthenes, nu ar fi putut să lovească mai repede sentimentul din inimile auditorilor săi, pe care dorea să-l atingă, decât afirmând astfel liniştit că, dacă nu ar fi pus imediat o mică sumă, fie de timp sau de bani, pentru a-i salva viaţa, ei ar fi trebuit cel mai probabil să plătească, pentru mult timp, o sumă mare, ca urmare a morţii sale.Povestea lui era probabil una suficientă; gardul său privea confirmând afirmaţia; aur, ei erau mulţumiţi că nu avea nimic; ar putea fi aproape corect că obstacolele insurmontabile i-au împiedicat obţinerea Șefii biroului de asigurări căruia creditorii i-au plătit primele, au ținut împreună un fel de conferință perplexă; sfârșitul căruia a fost, că o situație, nu foarte profitabilă într-adevăr, ci încă un „început”, a fost achiziționată pentru domnul Alfred Westwood. El a primit cincizeci de lire sterline pentru necesități presante, pentru a-și reîmprospăta ușor garderoba și a-i permite din nou să apară ca un „gentleman”. falimentul s-a aflat din nou în poziția de a câștiga bani, și-a răsucit cu bucurie șoaptele, a trecut pe oamenii pe care i-a „robit”, cu cuvinte simple, cu capul înalt și aer încrezător, și murmurând mental: „Am fost prea rapid înainte, voi fi încet și sigur de data aceasta”, a început, Lupta existentei, nu ca un experiment placut, ci ca o realitate importanta. interesului Înainte din nou Anii au trecut: unii l-au numit pe Alfred Westwood un nebun cinstit, dar alţii au afirmat că el ştia perfect despre ce era vorba: el se îmbrăca întotdeauna bine, păstra mereu aparenţele, aparent nu s-a lăsat mulţumit, a păstrat o situaţie până când a văzut o altă situaţie probabil să-i fie mai potrivită, dar nu o clipă mai mult; a devenit remarcat pentru pricepere şi îndelungare; a urcat cu grijă scara norocului domnului John Merapie, în calitate de asistent al clericului-şef, şi, cu o amintire vie a fostului său mormânt disperat, nu şi-a luat niciodată piciorul de la un pas, până când a fost sigur din punct de vedere moral că va putea să-l pună pe următorul Şi astfel, cititor răbdător, s-a întâmplat că, la vârsta nu prea înaintată de treizeci şi cinci de ani, domnul Alfred Westwood, posedat de un venit confortabil, chinuit fără sarcină, sub forma unui tată neajutorat, a unei mame neajutorate, a unui frate nebun, a unei surori delicate sau a unui copil obosit, stătea bucurându-se de luxul propriilor lui gânduri fericite, aşa cum a fost cronicat mai înainte la începutul acestui capitol. "Westwood" a fost cuvântul care i-a coborât piciorul și i-a ridicat capul într-o secundă de timp - "Westwood". „Domnule”, a răspuns individul astfel adresat; după ce a ridicat ce semn de atenţie, domnul Merapie a procedat: „Trebuie să particip la bancheta domnului primar în această seară şi aş fi bucuros dacă aţi putea să o faceţi convenabil să o întâlniţi pe sora mea, doamna Frazer, 56 care, după cum aţi auzit, vine din nord şi o vede în siguranţă acasă pe piaţă.” Domnul Westwood, zâmbind în felul său cel mai dulce, a declarat: „Nimic nu i-ar putea da mai multă plăcere.” „Vă mulţumesc – nu v-aş deranja dacă aş putea să evit acest lucru”, a răspuns domnul Merapie, „dar necesitatea, sunteţi conştienţi de asta –”. „Nu cunoaşte nici o lege”, i-a furnizat ofiţerul cu un arc deferenţial, care l-a îndepărtat pe domnul Merapie de biroul exterior şi l-a lăsat pe domnul Westwood stăpânitorul temporar al celui interior, l-a reparat imediat pe acesta din urmă, a tras două scaune aproape unul de celălalt, a înclinat capul spre spatele unuia şi şi-a aşezat membrele într-o atitudine graţioasă asupra celuilalt, şi-a încrucişat braţele maiestuos peste piept şi a continuat astfel să se gândească şi să calculeze şansele până când a sosit timpul pentru el să se întâlnească cu noii veniţi, doamna Frazer şi cu cei doi copii ai ei. Cu grijă, ca şi cum ar fi scanat paginile unei cărţi în care era scrisă averea sa, Alfred Westwood a examinat feţele „văduvelor şi ale orfanilor”, pe care el, un străin, i-a întâlnit şi i-a salutat la sosirea lor într-un loc aproape necunoscut. El a văzut o doamnă leneșă, cu aspect la modă, un băiat în care chiar sufletul ei părea centrat și, în sfârșit, un copil ușor palid, cu nimic deosebit de remarcabil despre ea, cu excepția unui cuplu de ochi blânzi, a unei sălbăticii perfecte de bucle întunecate și a unei expresii inteligente deosebit de rapide a feței. Alfred Westwood a notat fiecare gest, caracteristică, cuvânt, pe măsură ce conducea trio-ul „acasă"; şi când, după ce i-a văzut pe ei şi bagajele lor depozitate în siguranţă în casa domnului Merapie, situate în ceea ce domnul acela a numit „Piaţa", s-a întors să meargă la propriile sale locuinţe prin lumina luminoasă a gazelor prin unele dintre nenumăratele străzi ale Londrei, a murmurat, ca şi cum, ca o concluzie la o discuţie foarte agitată, el ar fi discutat de multă vreme în el însuşi: „Ei pot să se dovedească de serviciu pentru mine; oricum, îi sfid pentru a ridica un obstacol în calea mea." 