Imayna chiqa pacha t'aqwiyta AWS kaqwan kamachiy: Pacha puriy chaymanta aswan karu

Willayta ruway

AWS Lambda ruwana willay ruwaq hina ruwasqa kachkan, SQS filaman lluqsisqa ruwaykunata hapinapaq chaymanta ruwanapaq. Ruwaykunata mitricakuna hina Timestream willay tantanaman tanqan ruwaymanta qhipaman.





Uraypi huk fragmento plantilla CFN Lambdapaq chaymanta mapeo SQSman:





EventProcessorLambda: Type: 'AWS::Lambda::Function' Description: 'Lambda function that processes events from the SQS queue and writes to Timestream.' Properties: FunctionName: !Ref LambdaFunctionName Handler: 'index.lambda_handler' Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn Runtime: 'python3.12' MemorySize: 1024 Timeout: 120 Environment: Variables: TIMESTREAM_DATABASE_NAME: !Ref EventsDatabaseName TIMESTREAM_TABLE_NAME: !Ref EventsTableName Code: ZipFile: | # Lambda function code goes here SQSToLambdaEventSourceMapping: Type: 'AWS::Lambda::EventSourceMapping' Description: 'Maps the SQS queue as the event source for the Lambda function.' Properties: BatchSize: 10 EventSourceArn: !GetAtt EventQueue.Arn FunctionName: !GetAtt EventProcessorLambda.Arn Enabled: 'True'