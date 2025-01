AWS को साथ वास्तविक-समय एनालिटिक्स कसरी मास्टर गर्ने: टाइमस्ट्रीम र परे

डाटा प्रशोधन

AWS Lambda प्रकार्य डेटा प्रोसेसरको रूपमा कन्फिगर गरिएको छ, SQS लाममा प्रकाशित घटनाहरू ह्यान्डल गर्न र प्रशोधन गर्न जिम्मेवार। यसले घटनाहरूलाई प्रक्रिया पछि टाइमस्ट्रीम डाटाबेसमा मेट्रिक्सको रूपमा धकेल्छ।





तल Lambda को लागि CFN टेम्प्लेटको स्निपेट र SQS मा यसको म्यापिङ छ:





EventProcessorLambda: Type: 'AWS::Lambda::Function' Description: 'Lambda function that processes events from the SQS queue and writes to Timestream.' Properties: FunctionName: !Ref LambdaFunctionName Handler: 'index.lambda_handler' Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn Runtime: 'python3.12' MemorySize: 1024 Timeout: 120 Environment: Variables: TIMESTREAM_DATABASE_NAME: !Ref EventsDatabaseName TIMESTREAM_TABLE_NAME: !Ref EventsTableName Code: ZipFile: | # Lambda function code goes here SQSToLambdaEventSourceMapping: Type: 'AWS::Lambda::EventSourceMapping' Description: 'Maps the SQS queue as the event source for the Lambda function.' Properties: BatchSize: 10 EventSourceArn: !GetAtt EventQueue.Arn FunctionName: !GetAtt EventProcessorLambda.Arn Enabled: 'True'