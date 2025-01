AWS менен реалдуу убакыттагы аналитиканы кантип өздөштүрүү керек: Timestream жана андан тышкары

Маалыматтарды иштетүү

AWS Lambda функциясы SQS кезегинде жарыяланган окуяларды иштетүү жана иштетүү үчүн жооптуу маалымат процессору катары конфигурацияланган. Ал окуяларды метрика катары иштетүүдөн кийин Timestream маалымат базасына түртөт.





Төмөндө Lambda үчүн CFN шаблонунун үзүндүсү жана анын SQS менен картасы келтирилген:





EventProcessorLambda: Type: 'AWS::Lambda::Function' Description: 'Lambda function that processes events from the SQS queue and writes to Timestream.' Properties: FunctionName: !Ref LambdaFunctionName Handler: 'index.lambda_handler' Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn Runtime: 'python3.12' MemorySize: 1024 Timeout: 120 Environment: Variables: TIMESTREAM_DATABASE_NAME: !Ref EventsDatabaseName TIMESTREAM_TABLE_NAME: !Ref EventsTableName Code: ZipFile: | # Lambda function code goes here SQSToLambdaEventSourceMapping: Type: 'AWS::Lambda::EventSourceMapping' Description: 'Maps the SQS queue as the event source for the Lambda function.' Properties: BatchSize: 10 EventSourceArn: !GetAtt EventQueue.Arn FunctionName: !GetAtt EventProcessorLambda.Arn Enabled: 'True'