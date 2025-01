AWS ашиглан бодит цагийн аналитикийг хэрхэн эзэмших вэ: Timestream ба түүнээс дээш

Өгөгдөл боловсруулах

AWS Lambda функц нь SQS дараалалд нийтлэгдсэн үйл явдлыг зохицуулах, боловсруулах үүрэгтэй өгөгдлийн процессороор тохируулагдсан. Энэ нь боловсруулалтын дараа үйл явдлуудыг Timestream мэдээллийн сан руу хэмжүүр болгон түлхдэг.





Доорх нь Lambda-д зориулсан CFN загварын хэсэг ба SQS-тэй зураглалыг харуулсан болно:





EventProcessorLambda: Type: 'AWS::Lambda::Function' Description: 'Lambda function that processes events from the SQS queue and writes to Timestream.' Properties: FunctionName: !Ref LambdaFunctionName Handler: 'index.lambda_handler' Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn Runtime: 'python3.12' MemorySize: 1024 Timeout: 120 Environment: Variables: TIMESTREAM_DATABASE_NAME: !Ref EventsDatabaseName TIMESTREAM_TABLE_NAME: !Ref EventsTableName Code: ZipFile: | # Lambda function code goes here SQSToLambdaEventSourceMapping: Type: 'AWS::Lambda::EventSourceMapping' Description: 'Maps the SQS queue as the event source for the Lambda function.' Properties: BatchSize: 10 EventSourceArn: !GetAtt EventQueue.Arn FunctionName: !GetAtt EventProcessorLambda.Arn Enabled: 'True'