AWS로 실시간 분석을 마스터하는 방법: Timestream 및 그 이상

데이터 처리

AWS Lambda 함수는 SQS 대기열에 게시된 이벤트를 처리하고 처리하는 데이터 프로세서로 구성됩니다. 처리 후 이벤트를 메트릭으로 Timestream 데이터베이스에 푸시합니다.





아래는 Lambda용 CFN 템플릿의 스니펫과 SQS에 대한 매핑입니다.





EventProcessorLambda: Type: 'AWS::Lambda::Function' Description: 'Lambda function that processes events from the SQS queue and writes to Timestream.' Properties: FunctionName: !Ref LambdaFunctionName Handler: 'index.lambda_handler' Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn Runtime: 'python3.12' MemorySize: 1024 Timeout: 120 Environment: Variables: TIMESTREAM_DATABASE_NAME: !Ref EventsDatabaseName TIMESTREAM_TABLE_NAME: !Ref EventsTableName Code: ZipFile: | # Lambda function code goes here SQSToLambdaEventSourceMapping: Type: 'AWS::Lambda::EventSourceMapping' Description: 'Maps the SQS queue as the event source for the Lambda function.' Properties: BatchSize: 10 EventSourceArn: !GetAtt EventQueue.Arn FunctionName: !GetAtt EventProcessorLambda.Arn Enabled: 'True'