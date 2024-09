Quaisquer opiniões expressas abaixo são as opiniões pessoais do autor e não devem formar a base para a tomada de decisões de investimento, nem ser interpretadas como uma recomendação ou conselho para se envolver em transações de investimento.





A história dos mercados de capitais criptográficos é centrada no norte da Ásia – especificamente, na Grande China.





Nota lateral : a Grande China é a combinação da China Continental, Hong Kong, Taiwan e Macau. Se você voltar à China dinástica, a maior parte do sudeste e norte da Ásia prestou homenagem ao imperador, e seus scripts e culturas foram diretamente impactados pelo que se originou e foi popularizado primeiro na China. (Mal posso esperar para ver os comentários dos meus leitores coreanos e japoneses...)





Aqui está uma rápida linha do tempo do desenvolvimento dos mercados de capitais criptográficos que ilustra sua natureza centrada na Grande China:





Para o bem ou para o mal, no início de 2010, Mt. Gox – uma bolsa de criptomoedas japonesa – colocou os volumes de negociação de criptomoedas no mapa. (Se você não está familiarizado com o infame incidente do Mt. Gox, você precisa atualizar seu conhecimento histórico criptográfico. Você pode ler um pouco mais sobre essa saga aqui .)





Quando comecei a negociar criptomoedas em 2013, Mt. Gox tinha uma participação de mercado de 80% dos volumes globais de negociação de criptomoedas. Quando o Monte Gox implodiu no início de 2014, a maior parte do bastão de volume foi entregue às Três Grandes na China onshore: Huobi (com sede em Pequim), OkCoin (com sede em Pequim) e BTC China (com sede em Xangai). E para os participantes do mercado fora da área da Grande China, a Bitstamp da China offshore (com sede na Eslovênia) e a Bitfinex (com sede em Hong Kong) processaram a maior parte dos volumes de negociação baseados em USD.





A próxima grande revolução no comércio de criptomoedas foi liderada pela Bitfinex, que supostamente (pelo menos inicialmente) construiu sua plataforma usando código de Bitcoinica , uma bolsa com sede na Nova Zelândia iniciada por um fundador chinês que passou seus anos de formação em Cingapura. Independentemente da origem de sua base de código, a Bitfinex inovou ao popularizar com sucesso um mercado de empréstimos e empréstimos peer-to-peer para fiduciários e criptomoedas. Pela primeira vez, isso permitiu que os traders tomassem emprestado de outros traders para efetuar negociações de margem. A Bitfinex também permitiu que os usuários usassem qualquer forma de garantia para financiar suas negociações. Por exemplo, se você possui Litecoin, você pode colocar uma longa negociação de margem Bitcoin vs. USD. Na época em que eu negociava criptomoedas no dia, entender a quantidade de empréstimos pendentes da Bitfinex era uma variável crucial na previsão de movimentos de preços. Após um hack de $ 5 milhões da Bitstamp – a principal bolsa não RMB na época – em 2016, essas inovações permitiram que a Bitfinex tomasse a coroa da Bitstamp como a maior bolsa não RMB globalmente.





Naquela época, o mercado de derivativos de cripto representava apenas uma pequena fatia do mercado mais amplo de negociação de cripto. A primeira bolsa de derivativos reais foi a ICBIT – fundada por dois russos que vivem no Caribe. ICBIT inventou contratos futuros inversos de Bitcoin/USD. Em 2013, quando o ICBIT governou supremo, o comércio futuro de cash-and-carry rendeu 200% ao ano. Wowzers!





Em 2014, 796 (com sede em GuangZhou), Huobi, OkCoin, BTC China e BitMEX (começou em Hong Kong – viva!) Todos lançaram sua versão de um mercado futuro usando a estrutura inversa de contratos futuros do ICBIT. (Tecnicamente, a 796 usava um derivativo no estilo quanto, mas explodiu porque não entendia as características não lineares dos contratos quanto.) A grande inovação dessas bolsas com foco na China era o sistema de perda socializada. Isso protegeu a bolsa do risco de falências de comerciantes individuais. Esse recurso era essencial devido à natureza volátil do Bitcoin e outras criptomoedas.





A Bitfinex foi então responsável pelo crescimento inicial do mercado de stablecoin por meio de sua afiliação/propriedade da Tether. As trocas de criptomoedas precisavam de uma maneira de financiar em USD sem tocar no sistema bancário. Da mesma forma, os chineses precisavam de uma maneira de enviar dólares ao redor do mundo sem envolver os bancos. A Bitfinex era a bolsa líder e tinha laços profundos com a Grande China, e seu apoio ao USDT melhorou ainda mais a posição do USDT como a maior stablecoin porque a Binance – que, dependendo de quem você perguntou, tinha sede em Tóquio, Xangai ou Hong Kong – baseava todas seus pares fiduciários vs. criptográficos contra USDT.





A partir daí, os volumes de derivativos cresceram rapidamente, à medida que as principais bolsas onshore chinesas dominavam os volumes diários de negociação. Sua dominação foi baseada em alguns fatores. Primeiro, a maioria das empresas que mineram Bitcoin e produzem equipamentos de mineração estão todas na China continental. Essas empresas eram as baleias OG, pois tinham grandes pools de Bitcoin para especular e fazer hedge. Em segundo lugar, a maior parte de todo o volume comercial global no lado spot foi centrado na China. Em terceiro lugar, não havia uma classe de investidores institucionais para atender, pois os comerciantes de varejo reinavam supremos. Portanto, os produtos foram criados para atrair as pessoas que realmente usam criptomoedas, e não os gerentes de dinheiro.





Em maio de 2016, a BitMEX inventou o swap perpétuo (também conhecido como "criminosos" ou "o criminoso" ). A ascensão da BitMEX à proeminência decorre quase inteiramente dessa invenção financeira e, em 2020, todas as principais bolsas de derivativos copiaram esse design de produto e alcançaram grande sucesso. Com trilhões de dólares em volumes acumulados de negociação até o momento, tornou-se o instrumento criptográfico mais negociado de todos os tempos. Queda de microfone, vadias!





Depois disso, a Deribit – originalmente sediada na Holanda e agora no Panamá – abriu o mercado de negociação de opções criptográficas. Pela minha avaliação, esta é a única bolsa não baseada na Ásia que contribuiu com qualquer inovação importante para os mercados de capitais criptográficos.





Binance (atualmente a maior exchange por volume de negociação da maioria dos produtos), FTX (começou em Hong Kong, agora nas Bahamas) e Bybit (começou em Pequim, agora em Cingapura/Dubai) são três plataformas monstruosas que nos últimos anos levaram o melhores produtos e características de todos os seus antecessores, melhorados sobre eles e alcançado sucesso.





Para recapitular, vamos recapitular a lista dos principais desenvolvimentos em ordem e observar a origem de sua invenção.





Contratos Futuros Inversos - ICBIT, que partiu de um iate russo no Caribe.

- ICBIT, que partiu de um iate russo no Caribe. Socialized Loss Derivatives Margining System - 796, Huobi, OKCoin e BTC China, provenientes de GuangZhou, Pequim, Pequim e Xangai, respectivamente (todas a Grande China).

- 796, Huobi, OKCoin e BTC China, provenientes de GuangZhou, Pequim, Pequim e Xangai, respectivamente (todas a Grande China). Margin Trading - Bitfinex, que vem de Hong Kong – (Grande China).

- Bitfinex, que vem de Hong Kong – (Grande China). Stablecoins (USDT) - Bitfinex, que vem de Hong Kong (Grande China).

- Bitfinex, que vem de Hong Kong (Grande China). Perpetual Swap - BitMEX, que começou em Hong Kong (Grande China).

- BitMEX, que começou em Hong Kong (Grande China). Opções - Deribit, que vem da Holanda.

- Deribit, que vem da Holanda. Maior volume de câmbio atual - Binance, que começou na Grande China.





Eu espero supremamente que o Crypto Twitter possa me desafiar neste próximo ponto, que eu sei que é picante: eu sustento que não houve absolutamente nenhuma inovação trazida para os mercados de capitais criptográficos por bolsas centralizadas baseadas nos Estados Unidos. Enquanto empresas como Coinbase, Gemini, Kraken e outros. são importantes, negociam volumes sérios e são altamente valorizados, eles não contribuíram com nada de “novo” para nossos mercados. Eles são simplesmente lugares onde os investidores institucionais e de varejo americanos podem comprar criptomoedas e guardá-las.

Alguma Perspectiva

Até o século 16, a China era a maior economia do mundo. Uma variedade de fatores – que não vou abordar porque não são importantes para este ensaio – contribuíram para sua queda em relevância econômica e inovação tecnológica em relação à Europa Ocidental. Mas, independentemente do status econômico da China, Hong Kong (um porto de águas profundas na foz do Delta do Rio das Pérolas) sempre foi a janela da China para o mundo. Quer se trate de remessa, capital ou narcóticos fornecidos pelo maior traficante de drogas da história da humanidade (a Coroa Britânica), Hong Kong tem sido historicamente onde a China e o Ocidente se encontram.





Como Deng XiaoPing permitiu que a China se reencontrasse com o mundo a partir do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a importância de Hong Kong cresceu. Seu status de porto isento de impostos, onde bens e capital chineses e ocidentais podiam ser trocados, fez com que a riqueza e a importância global da cidade disparassem. Hong Kong era o mais próximo que se podia chegar de um lugar onde a ideologia do livre mercado era praticada.





Hong Kong é um lugar do tipo “posso fazer”. A energia e a agitação de seus residentes são inebriantes – é por isso que eu sabia desde a minha primeira noite de bar pulando em Lan Kwai Fong que seria minha casa. (Estou um pouco envergonhado com a minha total falta de domínio da língua cantonesa, mas ninguém é perfeito, certo???)





Hong Kong é Hong Kong porque está aberto e a China está fechada (pelo menos em muitos aspectos). Pequim permite que Hong Kong exista dessa maneira porque é benéfico para ela ter uma abertura controlada. Como todos já sabemos, Hong Kong faz parte da China. Hong Kong não tem economia real além de ser um portal para a China, com alguma suavidade nas bordas. E, portanto, seu sistema financeiro pode ser mais livre e experimental. É por isso que, como um território minúsculo e pobre em recursos naturais, Hong Kong supera seu peso em termos de empresas de mercados de capitais criptográficos globalmente significativas que promoveu.





A China possuía todos os ingredientes necessários para se tornar o epicentro dos volumes de negociação de cripto e inovações relacionadas, mas em certo ponto, Pequim decidiu que a cripto não fazia parte do plano. Lentamente, ao longo de muitos anos, os mercados de criptoativos foram separados do lado da China e um êxodo começou.





Em 2017, as ICOs eram a moda e, a certa altura, Chandler Guo dirigiu pela China em um ônibus assinando projetos para fazer ICOs. Tudo isso chegou a um ponto insuportável no outono daquele ano, quando a negociação de ICOs foi proibida pelo governo chinês. Nos anos seguintes, o PBOC proibiu isso e aquilo, até que finalmente nenhum chinês foi autorizado a negociar criptomoedas de qualquer forma. A BTC China tornou-se BTCC e foi vendida para uma empresa listada em Hong Kong. Tanto a Huobi quanto a OkCoin (que se tornou OKEx e, desde então, renomeada novamente como OKX) fizeram aquisições reversas e cada uma listou uma linha de negócios em Hong Kong, encerrando posteriormente todos os negócios na China continental. E esse foi o fim dos Três Grandes.





CZ, fundador e CEO da Binance, é de etnia chinesa, mas possui passaporte canadense. A folha de bordo que adorna seus papéis, juntamente com uma estratégia hábil de estar em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo, permitiu que ele e a Binance sobrevivessem à repressão na China e consolidassem os negócios da diáspora chinesa. As Três Grandes estavam sob pressões diferentes na época, já que alguns de seus executivos mais antigos passaram algum tempo sob custódia. Isso deu à Binance espaço para expandir seus negócios rapidamente.





Em conjunto com a repressão onshore da China, Hong Kong tornou-se um lugar menos amigável para criptomoedas. A ambiguidade estratégica do território em relação ao status legal da criptomoeda – que inicialmente deu a muitas empresas espaço para inovar – foi consolidada em um regime que estava do lado mais restritivo das coisas. Como resultado, as empresas líderes se mudaram para Cingapura, Dubai e Bahamas.





A posição de Hong Kong como o hub criptográfico mais importante começou a cair gradualmente no início e depois rapidamente com a imposição de suas políticas de COVID zero. Mas agora, parece que algo curioso está acontecendo…





Por alguma razão, Hong Kong quer a criptomoeda de volta. Relatórios do Cointelegraph : Diferente da China: Hong Kong supostamente quer legalizar o comércio de criptomoedas .





Sua reação inicial pode ser “e daí?” Hong Kong tem uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, o que você pode pensar que é muito pequeno para ser relevante. Mas é preciso lembrar que Hong Kong é o proxy por meio do qual a China interage com o mundo. Isso é um prenúncio de uma reinicialização do domínio cripto da China? O capital chinês encontrará seu caminho para os mercados criptográficos globais por meio de Hong Kong?





O mercado de baixa de criptografia nuclear de 2013 a 2015 foi derrotado quando a China conduziu uma desvalorização chocante do CNY em agosto de 2015. Daquele ponto até novembro, o preço do Bitcoin triplicou de $ 200 para $ 600. O restante deste ensaio argumentará que a reorientação amigável de Hong Kong em relação à cripto pressagia a China se reafirmando nos mercados de capitais criptográficos. Quando Choyna amar as criptomoedas, o mercado altista voltará. Será um processo lento, mas os brotos vermelhos estão brotando.

Hong Kong = China

Como investidores criptográficos, nos preocupamos com a capacidade de Hong Kong de atender às necessidades do capital chinês. Seja nas vendas no varejo ou nos fluxos de capital, são os chineses ricos comuns que impulsionam a economia de Hong Kong. Em breve, compartilharei alguns gráficos que demonstram o poder do consumidor e investidor chinês. E a razão pela qual nos preocupamos com o consumidor chinês – e não apenas com os investidores chineses – é porque acredito que os investidores e consumidores chineses são a mesma coisa.





De acordo com o Conselho de Turismo de Hong Kong, em 2019, 78% de todas as chegadas a Hong Kong vieram da China Continental. No final do primeiro trimestre de 2020, os bloqueios do COVID resultaram no fechamento da fronteira entre Hong Kong e China continental. Embora alguém ainda pudesse se mover entre os dois territórios, as longas estadias de quarentena exigidas em uma ou ambas as extremidades efetivamente significavam que ninguém além de alguém com uma necessidade muito séria de estar em Hong Kong viajaria da China continental para lá.





Se quisermos formar uma opinião sobre o impacto da China Continental na economia de Hong Kong, precisamos nos concentrar nos indivíduos mais ricos. Um bom substituto para eles são as vendas de joias, relógios e relógios relatados pelo Departamento de Censo e Estatística de Hong Kong. Há uma alta concentração de lojas de relógios e ouro em qualquer lugar que seja um ponto de embarque ou desembarque de ônibus, trens e balsas para a China.









Como você pode ver no gráfico acima, a quantidade total de joias, relógios e relógios vendidos no total entre 2020 e 2021 caiu 54% quando comparado ao total entre 2018 e 2019. A conclusão é que são os turistas do Continente que compram a fantasia merda (e, portanto, têm um impacto descomunal na economia de Hong Kong). Os bloqueios da COVID afastaram os turistas chineses e, portanto, as vendas foram prejudicadas.





Passando para os mercados de capitais, uma boa métrica para medir a Chinafication de Hong Kong é olhar para as tabelas de classificação para a subscrição de Equity IPO.

Ano 2022 2012 Mudar Participação total dos 20 principais bancos 82,52% 85,51% -2,99% % dos bancos no Top 20 que são chineses 65,00% 50% 15,00% Bancos chineses entre os 20 maiores em participação de mercado 54,43% 37,34% 17,09%





Até o momento, em 2022, os quatro primeiros lugares são ocupados por bancos chineses. Em 2012, os dois primeiros lugares foram ocupados por dois bancos europeus. Os mercados de capitais de Hong Kong tornaram-se um reflexo da China, mas com um leve toque ocidental. Os grandes bancos chineses são direta ou indiretamente controlados por Pequim, o que significa que os mercados de capitais de Hong Kong – embora abertos a empresas e capitais ocidentais – são administrados por empresas controladas por Pequim.

Política de Hong Kong

Pouco antes do COVID, protestos ocorreram em toda a cidade. Lembro-me de descer a escada rolante para Wyndham Street para jantar uma noite, apenas para ser saudado de um lado pela polícia em equipamento anti-motim e do outro lado por estudantes com máscaras de gás tocando tambores. Eu prontamente mudei meus planos de jantar para um estabelecimento mais acima na montanha.





Os protestos foram frustrados por uma pandemia, assim como Pequim decidiu que bastava. A Lei de Segurança Nacional – objeto de grande parte dos protestos – foi aprovada e ficou claro em termos inequívocos que Hong Kong era um território firmemente dentro da China. Isso foi confirmado durante a eleição do Chefe do Executivo, quando John Lee, o principal policial durante os protestos, concorreu sem oposição para garantir o primeiro lugar.

A primeira viagem de Xi Jinping fora da China continental após o COVID foi para Hong Kong, onde ele viajou para prestar juramento ao novo CE John Lee. Você vê alguma bandeira com uma bauhinia?





Pequim monitora Hong Kong por meio do Gabinete de Ligação de Hong Kong. Abaixo está uma foto do escritório, que você notará que se assemelha ao Olho de Sauron.

Militarmente, o Exército Popular de Libertação (PLA) tem mais de dez mil soldados estacionados em Hong Kong. Como diversão à parte, joguei rúgbi em sua base militar em Stanley, retratada abaixo.

O objetivo desta apresentação de slides (além do meu humilde brag de rugby) é ilustrar que, politicamente, os líderes de Hong Kong fazem o que Pequim lhes diz para fazer. Qualquer política substantiva – e especialmente as que divergem do que tem sido implementado no Continente – deve ser pré-aprovada pelo órgão partidário competente.





Vimos isso acontecer quando Hong Kong seguiu a China diligentemente na execução da estratégia de COVID-zero. Mas agora, com a notícia de que Hong Kong está repensando sua postura em relação à criptomoeda, parece que Pequim pode permitir que seu território de teste siga um pouco mais o Ocidente. Hong Kong está começando a se abrir para negócios com o Ocidente – e para provar isso, deixe-me compartilhar um exemplo recente particularmente pungente.





Alguns meses atrás, as autoridades de Hong Kong estavam separando as crianças de seus pais e enviando as pessoas para instalações de quarentena na infame Penny Bay, a fim de conter um surto de COVID.





Avançando para cerca de um mês atrás, o governo de Hong Kong de repente permitiu que o Estádio de Hong Kong fosse começar a vender ingressos para o Hong Kong Sevens, o torneio de estréia na competição World Rugby Sevens Series. Você pode esperar que as arquibancadas na próxima competição sejam mais ou menos assim:

E apenas na semana passada, as autoridades anunciaram que vão permitir que dezenas de milhares de participantes comer e beber (e seja feliz) todos juntos em um estádio de rugby.





Até recentemente, a aplicação contínua de Hong Kong das políticas de COVID-zero de Pequim fazia com que eu e muitos outros expatriados de Hong Kong nos perguntássemos se Pequim estava contente com o desaparecimento de Hong Kong como um centro financeiro internacional e concedeu sua coroa a Cingapura.





Uma rápida lição cultural: um “expatriado” é um código para uma versão de classe alta de um imigrante. Os ajudantes, que vêm de lugares como Filipinas e Indonésia e fazem o trabalho árduo necessário para manter o país em pé – como limpeza e cuidado de crianças para pessoas de renda média e alta – são respeitosamente chamados de “trabalhadores estrangeiros estrangeiros”.





A rivalidade entre Hong Kong e Cingapura é profunda. Ambas as cidades-estados estão competindo para ser o centro das finanças internacionais na Ásia. Xangai ocuparia facilmente o primeiro lugar se Pequim estivesse confiante de que poderia permanecer politicamente puro, mas suspeito que entregar esse tipo de relevância à camarilha de Xangai não é algo em que Pequim esteja interessado.





Cingapura se saiu muito bem como destino de capital internacional durante o COVID. Foi o único grande centro financeiro da Ásia que permaneceu aberto a negócios estrangeiros. Hong Kong fechou suas fronteiras para viagens internacionais e só recentemente as reabriu. Tóquio foi fechada devido à política japonesa de não permitir a entrada de estrangeiros. Cingapura tinha uma política semelhante no início da era COVID, mas foi mais rápido do que suas contrapartes asiáticas em afrouxar as restrições de entrada para empresários estrangeiros e turistas.





Muitos bancos que tinham uma grande presença asiática de funcionários de front office bem pagos começaram a transferir funcionários de Hong Kong para Cingapura. (Como resultado, o mercado de aluguel de apartamentos em Cingapura está pegando fogo agora. Alguns de meus amigos estão tendo o aluguel aumentado de 50 a 100% ao negociar renovações de aluguel.)





No que diz respeito à criptografia, muitas empresas e indivíduos - principalmente os chineses - mudaram seus negócios e pessoas para Cingapura durante a pandemia. Meus passarinhos me dizem que Token2049 era LIT AF. A vibração da cena criptográfica estava em plena exibição. Cingapura também acaba de lançar um novo esquema de visto de trabalho voltado diretamente para engenheiros e banqueiros com altos salários.





As políticas necessárias para reafirmar a relevância de Hong Kong em termos de finanças (e cripto especificamente) são bastante diretas. A questão é de vontade política e se o governo chinês se sente confortável em permitir que Hong Kong se afaste ainda mais da China continental. Isso deixou muitos – inclusive eu – se perguntando se Hong Kong irá (ou mesmo pode) responder.





Dito isso, eventos recentes, como o subsídio do Hong Kong Sevens, parecem sugerir que o governo chinês está começando a ver Cingapura como uma ameaça maior ao seu domínio do que a contínua deriva política de Hong Kong. Nesse mesmo sentido, as quarentenas obrigatórias no caminho para a China e entre as províncias ainda são a norma, e os surtos de COVID são tratados por meio de bloqueios severos - mas em Hong Kong, a estadia em um hotel de quarentena não é mais necessária na chegada.





Também estamos vendo uma mudança semelhante na frente do visto de trabalho. Hong Kong tem historicamente um sistema mais direto para a emissão de passes de emprego estrangeiro em comparação com a China Continental (eu não o caracterizaria como fácil ou difícil), mas agora está tornando ainda mais fácil emitir e receber esses passes, dispensando muitas de suas estipulações usuais, como exigir que as empresas anunciem todas as vagas para o mercado local e fazer com que provem que as vagas oferecidas só podem ser preenchidas por estrangeiros.





Aqui está Fortuna falando sobre o quão agressivamente Hong Kong está cortejando talentos estrangeiros:





Hong Kong está reformulando as regras de vistos para atrair talentos estrangeiros enquanto luta com centros financeiros rivais como Cingapura por talentos após quase três anos de isolamento pandêmico.

O presidente-executivo, John Lee, disse em seu discurso inaugural que a cidade concederá um visto de dois anos para pessoas com altos rendimentos que ganharam pelo menos HK$ 2,5 milhões (US$ 318.480) no ano passado, bem como para graduados das melhores universidades. A cidade também suspenderá a cota anual de seu atual programa de talentos qualificados e estenderá o limite de permanência para graduados não locais de um para dois anos.

Os movimentos buscam conter uma Dreno cerebral após a lenta reabertura de Hong Kong de suas fronteiras internacionais, com muitos estrangeiros deixando a cidade para locais alternativos como Cingapura, que relaxou as restrições da Covid muito mais rapidamente.





E então, mais recentemente, temos a aparente divergência futura na política criptográfica de Hong Kong. Os comerciantes de varejo não podem negociar cripto na China, mas a cobertura recente da mídia sugere que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) está pronta para permitir que o varejo compre e venda diretamente cripto em um futuro próximo.

Hong Kong está fazendo o que precisa para recuperar seu papel como centro global de negociação de criptomoedas. O capital pode vir da China via varejo. Se a capital chinesa estiver lá, a capital ocidental a atenderá. É por isso que os mercados financeiros de Hong Kong são tão poderosos. As pessoas necessárias para construir os serviços agora podem facilmente obter vistos de trabalho.

Mas só porque pode ser feito, não significa que será feito. O que dizer de que Pequim não mudará de opinião amanhã e rescindirá todas essas políticas criptográficas positivas?

Certamente já vimos isso acontecer antes, então admito que é possível – mas acredito firmemente que, desta vez, a China é real. Vista seus bonés otimistas comigo enquanto descrevo por que acho que permitir a criptografia em Hong Kong resolve um problema existencial crítico para a China que tornará difícil para o país recuar novamente.

Problema do dólar chinês

John Connally, secretário do Tesouro do presidente Nixon, disse sem rodeios a um grupo de ministros das finanças europeus: “ O dólar é nossa moeda, mas é problema seu ”. A declaração de Connally faz parte do que agora é rotulado como "Nixon Shock".





Para ajudar a explicar o problema do dólar na China, vou citar algumas citações de um livro realmente incrível intitulado “Changing Fortunes” de Paul A. Volcker e Toyoo Gyohten. Isso mesmo – o Paul Volcker é um dos autores. Ele e Gyohten-san apresentam uma perspectiva americana e japonesa sobre eventos financeiros dos anos 1950 a 1990.





Como o Japão estava em ascensão após a Segunda Guerra Mundial, Gyohten-san escreve sobre como eles foram tratados pelo ministro das finanças ocidental (página 57).





Mas na reunião do BIS, os banqueiros centrais de todos os países europeus se reuniram; teve coquetéis, almoços e jantares; e falava sem parar sobre ouro, dólar e libra esterlina, alternando entre inglês, francês e alemão. Mas não havia absolutamente nenhum interesse demonstrado nas convulsões que aconteciam naquele exato momento na China. A Guerra do Vietnã estava em um estágio muito crítico, mas aparentemente aqueles banqueiros tinham muito pouco interesse em tais eventos fora de sua esfera. Pensei, inquieto, este é um grupo de pessoas para quem o mundo ainda pára a oeste dos Dardanelos.





Eu ficaria encantado em saber como os funcionários do PBOC sentem que são tratados como a superpotência econômica asiática em ascensão no meio dos americanos e europeus nos vários jamborees de bancos centrais.





Aqui está Gyohten-san novamente (páginas 160-161) discutindo como é difícil corrigir os desequilíbrios do balanço de pagamentos. O Japão teve superávits maciços com os Estados Unidos e a Europa na década de 1980. A China se encontra em uma posição semelhante desde 2001, exceto pelo desequilíbrio ainda mais grotesco.





Uma lição importante do período, especialmente para o Japão, foi que, sob o regime de taxas flutuantes, as autoridades monetárias não podiam manipular a taxa de câmbio simplesmente intervindo contra uma tendência subjacente do mercado. Essa lição nos custou bilhões para aprender. Também aprendemos que uma mudança nas taxas de câmbio por si só não terá um efeito rápido no balanço de pagamentos da maioria dos países. Isso certamente ficou claro no desempenho das economias do Japão e dos Estados Unidos.





O Ministério das Finanças do Japão parece ter esquecido esses aprendizados. Bem, o que são alguns bilhões de dólares entre amigos…





A China tem um problema com o dólar. O problema é que ela ganha bilhões de dólares todos os meses com suas exportações para o mundo menos as importações. A China deve reciclar seus dólares ganhos internacionalmente comprando commodities ou ativos financeiros. Isso os levou a se tornar o segundo maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro, atrás do Japão.

Títulos do Tesouro dos EUA mantidos pela China em bilhões de dólares

Esses dólares não são realmente deles - eles apenas os alugam do sistema financeiro ocidental liderado pelos americanos. O proeminente economista e ex-conselheiro do PBoC, Yu Yongding, na verdade, reconheceu essa preocupação diretamente em uma conversa recente com o Nikkei Asia sobre o recente congelamento dos ativos em dólares de países estrangeiros pelos EUA :





Nunca esperávamos que os EUA congelassem as reservas de moeda estrangeira de um país um dia. E essa ação minou fundamentalmente a credibilidade nacional no sistema monetário internacional.

Agora a questão é, se os EUA pararem de seguir as regras, o que a China pode fazer para garantir a segurança de seus ativos estrangeiros? Ainda não temos uma resposta, mas temos que pensar muito.





A China claramente sabe que detém muita dívida dos EUA – mas o que eles fizeram sobre isso este ano?

Tudo em bilhões de dólares (janeiro a agosto de 2022)

1. Mudança na China UST Holdings -$ 96,90 2. Excedente Total da Balança de Pagamentos $ 560,52 3. Déficit Líquido UST $ 657,42





Vamos percorrer as linhas 1 a 3 desta tabela.

O Departamento do Tesouro dos EUA publica um conjunto de dados mensal que detalha as participações de países estrangeiros. Este campo é o valor que as participações da China caíram no acumulado do ano. O governo chinês publica suas exportações menos importações em dólares todos os meses. Este campo é a quantidade de dólares que a China ganhou no exterior no acumulado do ano. Se a China estivesse seguindo o manual de reciclagem tradicional ao pé da letra, compraria títulos do Tesouro dos EUA na mesma quantia que seus ganhos com o comércio internacional. No entanto, este campo detalha a quantidade de Treasuries que a China deveria ter comprado de acordo com o manual de reciclagem, mas não o fez.





Quando você tem um problema grande e intratável, o primeiro passo é não piorar o problema. A China percebeu claramente que não deveria se afundar em um buraco ainda maior reinvestindo títulos do Tesouro que estão vencendo ou pagamentos de cupons ou reciclando receitas do comércio internacional em títulos do Tesouro. A China deveria ter comprado quase US$ 700 bilhões em títulos do Tesouro extras este ano, e não o fez.

O que comprar?

A China tem uma quantidade substancial de dólares circulando internacionalmente. Com os títulos do Tesouro fora de questão, a questão é: o que eles fazem com todo esse capital?





A única coisa que Pequim parece não querer fazer é corrigir esse desequilíbrio, dando aos lares chineses uma parcela maior do PIB. Em setembro de 2022, o consumo chinês representava apenas 41,3% do PIB da China. Como a segunda maior economia, isso é extremamente, extremamente baixo. Para comparação, o consumo como % do PIB nos Estados Unidos gira em torno de 60% a 70%. Se Pequim expandisse a rede de segurança social e reequilibrasse a renda do setor de exportação para o setor doméstico, poderia “gastar” seu superávit. Mas essa é uma decisão política extremamente difícil de tomar, porque significaria ferir as facções que ganharam riqueza e poder nos últimos 30 anos, quando a China se tornou a oficina do mundo.





Em vez de reequilibrar sua economia, Pequim deve comprar merda com seus dólares. Para esse fim, Bitcoin e cripto podem resolver parte do problema da China. As pessoas equiparam o Bitcoin a fugir dos controles de capital, mas como a China já possui caminhões de dólares que estão fora da China (e, portanto, fora de seus próprios controles de capital), manter cripto fora da China não deve ser muito mais perigoso. Por essa lógica, a China não deve ter problemas em permitir a compra de criptomoedas com dólares mantidos por suas entidades fora da China. Isso traria vários benefícios.

Reduza o Dólar Longo

Bitcoin está fora do controle de qualquer nação, tornando-o um ativo financeiro muito melhor para reciclar dólares excedentes do que títulos do Tesouro dos EUA. Isso obviamente pressupõe que a principal preocupação do comprador é evitar estar sujeito ao confisco arbitrário de seu capital. (Se essa não for a principal preocupação do comprador, os títulos do Tesouro são, na verdade, a escolha superior – o Bitcoin não oferece rendimento e é extremamente volátil em comparação com os títulos do Tesouro dos EUA.)





A China pode manter seus controles de capital em RMB bastante rígidos, de modo que suas compras de Bitcoin não prejudiquem sua estabilidade financeira interna. Para ilustrar isso, vamos percorrer uma transação teórica.





Um apostador chinês viaja para Hong Kong para fazer compras, comer comida cantonesa incrível (que eu diria ser a melhor das oito cozinhas nacionais chinesas) e comprar alguns Bitcoins.





Apostador Chinês:

Vender CNY Comprar USD Vender USD Comprar BTC





Se feito em massa, isso enfraqueceria rapidamente o CNY, já que todos estariam vendendo CNY sem compradores suficientes do outro lado para estabilizar seu valor. Não é isso que Pequim quer. Para esterilizar esses fluxos, o PBOC precisaria assumir a posição oposta – e tem o USD para isso fora da China.





PBOC:

Comprar CNY Vender USD





Por que a China não poderia ter feito isso antes? Porque só funciona se o PBOC estiver satisfeito com sua posição comprada em dólar diminuindo com o tempo. Se o PBOC quisesse permanecer no mesmo nível do dólar por muito tempo, permitindo a saída de capital (ou seja, se permitisse a compra de Bitcoin, mas fosse avesso a se desfazer de seu dólar para comprar CNY e compensar as saídas de capital resultantes), então todo o resto sendo igual, o CNY enfraqueceria em relação ao USD.





Mas, dado que a China ainda detém quase US$ 1 trilhão em títulos do Tesouro e continua exportando volumes recordes de coisas para o mundo, ela tem dólares mais do que suficientes em seu nome e deve se sentir confortável em reduzir gradualmente seu saldo em dólares ao longo do tempo e usar para comprar CNY - o que significa que esse comércio de Bitcoin esterilizado pode continuar por muito tempo sem impactos no sistema financeiro chinês interno.

Revitalizar Hong Kong

Para o bem ou para o mal, a China está onde está hoje porque adota a tecnologia, e o governo chinês sabe disso. A quantidade de controle que Pequim tem internamente só é possível porque eles nutrem, desenvolvem e implementam as mais novas tecnologias.





Como tal, se houver uma crença governamental de que a criptografia e a revolução tecnológica que ela anuncia têm valor, ter um ecossistema criptográfico vibrante em um território adjacente é uma política sólida. Pequim nunca precisa permitir os aspectos da criptografia que podem ser socialmente desestabilizadores em seu modelo político além da fronteira. Hong Kong pode ser usado como um espaço seguro para Pequim experimentar os mercados de capitais criptográficos.





O ecossistema criptográfico é um empregador de empregos com altos salários. Atrai os melhores engenheiros e profissionais de serviços financeiros. Algumas das soluções mais inovadoras para muitos problemas virão de nossa indústria. E se você é um governo que pensa no longo prazo, você quer que o talento e a inovação brotem de suas fronteiras, não de outro lugar. A atual guerra comercial de semicondutores entre a China e os EUA é uma evidência de que o fracasso em cultivar uma versão doméstica de tecnologias-chave deixa você exposto.





Novas tecnologias sempre precisam de mercados de capitais profundos. É por isso que as empresas de tecnologia americanas são tão dominantes. A pesquisa básica financiada pelo governo gerou muitos empreendedores que conseguiram levantar capital de uma rede profunda e sofisticada de capitalistas de risco e investidores de capital.





Hong Kong pode ser o centro das criptomoedas. Foi no passado. Um vibrante ecossistema de trocas, DAOs e fundos de risco forneceria aos melhores engenheiros do mundo um lugar para florescer. E mesmo sendo uma sociedade conectada à internet, queremos fisicamente estar onde a ação está. É isso que faz de uma cidade uma cidade. O Vale do Silício ainda existe como um lugar para morar e trabalhar, embora todo o trabalho possa ser feito remotamente por videoconferência. Certamente seria muito mais barato, mas a realidade é que os humanos querem estar perto de outros humanos em sua indústria.

Apenas faça

Hong Kong está dizendo todas as coisas certas. Agora precisamos vê-los em ação. Qual será a forma final da tentativa de Hong Kong de se auto-coroar o principal centro de cripto capital? Não sei, mas estou esperançoso.





Também sou tendencioso como alguém que chamou Hong Kong de lar durante toda a sua vida adulta pós-universitária. Quero ver a cidade bem. Quero oportunidades para graduados em universidades de Hong Kong. Eu mesmo fui um estudante de intercâmbio na Hong Kong University of Technology. Quero que Hong Kong retorne como uma parada no cripto-haj.





Mais importante, quero o mercado altista de volta. A China não deixou as criptomoedas – apenas ficou inativa. A atual situação geopolítica global obrigará a China a fazer algo com seus dólares. Acredito que a reorientação de Hong Kong como um local pró-cripto é uma ponta na estratégia de Pequim para reduzir sua posição de uma forma que não desestabilize seu sistema financeiro interno. Se esses fluxos realmente se materializarem da maneira que imagino, eles serão um forte pilar de sustentação do próximo mercado em alta. Imagine um mercado em alta apoiado por todos os principais bancos centrais envolvidos no controle da curva de rendimento e no varejo chinês comprando Bitcoin em Hong Kong. OOOOOHHH BEBÊ!