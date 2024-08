Cualquier opinión expresada a continuación es la opinión personal del autor y no debe constituir la base para tomar decisiones de inversión, ni debe interpretarse como una recomendación o consejo para participar en transacciones de inversión.





La historia de los criptomercados de capital se centra en el norte de Asia, específicamente en la Gran China.





Nota al margen: la Gran China es la combinación de China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao. Si nos remontamos a la China dinástica, la mayor parte del sudeste y norte de Asia rindió tributo al Emperador, y sus escrituras y culturas se vieron directamente afectadas por lo que se originó y popularizó primero en China. (No puedo esperar a ver los comentarios de mis lectores coreanos y japoneses...)





Aquí hay una línea de tiempo rápida del desarrollo de los mercados de capital criptográfico que ilustra su naturaleza centrada en la Gran China:





Para bien o para mal, a principios de la década de 2010, Mt. Gox, un intercambio de criptomonedas japonés, puso los volúmenes de comercio de criptomonedas en el mapa. (Si no está familiarizado con el infame incidente de Mt. Gox, necesita actualizar su conocimiento histórico criptográfico. Puede leer un poco más sobre esa saga aquí .)





Cuando comencé a operar con criptomonedas por primera vez en 2013, Mt. Gox tenía una participación de mercado superior al 80 % de los volúmenes globales de operaciones con criptomonedas. Cuando Mt. Gox implosionó a principios de 2014, la mayor parte del bastón de volumen se entregó a los Tres Grandes en la costa de China: Huobi (con sede en Beijing), OkCoin (con sede en Beijing) y BTC China (con sede en Shanghái). Y para los participantes del mercado fuera del área de la Gran China, Bitstamp de China en el extranjero (con sede en Eslovenia) y Bitfinex (con sede en Hong Kong) procesaron la mayoría de los volúmenes de negociación basados en USD.





La próxima gran revolución en el comercio de criptomonedas fue encabezada por Bitfinex, quien supuestamente (al menos inicialmente) construyó su plataforma usando código de Bitcoinica , un intercambio con sede en Nueva Zelanda iniciado por un fundador chino que pasó sus años de formación en Singapur. Independientemente del origen de su base de código, Bitfinex innovó al popularizar con éxito un mercado de préstamos y préstamos entre pares para fiat y crypto. Por primera vez, esto permitió a los comerciantes pedir prestado a otros comerciantes para efectuar operaciones de margen. Bitfinex también permitió a los usuarios utilizar cualquier forma de garantía para financiar sus operaciones. Por ejemplo, si tuviera Litecoin, podría colocar una operación de margen larga de Bitcoin frente a USD. Antes, cuando solía comerciar con criptomonedas, comprender la cantidad de préstamos pendientes de Bitfinex era una variable crucial para pronosticar los movimientos de precios. Luego de un hackeo de $5 millones de Bitstamp, el principal intercambio sin RMB en ese momento, en 2016, estas innovaciones permitieron a Bitfinex tomar la corona de Bitstamp como el mayor intercambio sin RMB a nivel mundial.





En ese momento, el mercado de derivados criptográficos constituía solo una pequeña porción del pastel comercial criptográfico más amplio. La primera bolsa de derivados real fue ICBIT, fundada por dos rusos que vivían en el Caribe. ICBIT inventó los contratos de futuros inversos de Bitcoin/USD. En 2013, cuando ICBIT gobernó supremamente, el comercio de futuros de efectivo y acarreo produce un rendimiento del 200% anual. ¡Maravillosos!





En 2014, 796 (con sede en GuangZhou), Huobi, OkCoin, BTC China y BitMEX (comenzó en Hong Kong, ¡hurra!) lanzaron su versión de un mercado de futuros utilizando la estructura de contratos de futuros inversos de ICBIT. (Técnicamente, 796 usó un derivado de estilo quanto, pero explotaron porque no entendían las características no lineales de los contratos quanto). La gran innovación de estos intercambios centrados en China fue el sistema de pérdida socializado. Esto protegió al intercambio del riesgo de quiebras de comerciantes individuales. Esta característica fue esencial debido a la naturaleza volátil de Bitcoin y otras criptomonedas.





Bitfinex fue entonces responsable del crecimiento inicial del mercado de monedas estables a través de su afiliación/propiedad de Tether. Los intercambios criptográficos necesitaban una forma de financiar en USD sin tocar el sistema bancario. Y del mismo modo, los chinos necesitaban una forma de enviar dólares alrededor del mundo sin involucrar a los bancos. Bitfinex era el intercambio líder y tenía vínculos profundos con la Gran China, y su apoyo a USDT mejoró aún más la posición de USDT como la moneda estable más grande porque Binance, que, dependiendo de a quién le pregunte, tenía su sede en Tokio, Shanghái o Hong Kong. sus pares fiduciarios vs criptográficos contra USDT.





A partir de ahí, los volúmenes de derivados crecieron rápidamente ya que las principales bolsas chinas en tierra dominaron los volúmenes de negociación diarios. Su dominación se basaba en algunos factores. En primer lugar, la mayoría de las empresas que extraían Bitcoin y producían equipos de minería estaban todas en China continental. Estas empresas eran las ballenas OG, ya que tenían grandes reservas de Bitcoin para especular y protegerse. En segundo lugar, la mayor parte de todo el volumen de comercio mundial al contado se centró en China. En tercer lugar, no había una clase inversora institucional a la que atender, ya que los comerciantes minoristas reinaban supremamente. Por lo tanto, los productos se crearon para atraer a las personas que realmente usan criptografía, y no a los administradores de dinero.





En mayo de 2016, BitMEX inventó el intercambio perpetuo (también conocido como "perps" o "el perp" ). El ascenso a la prominencia de BitMEX se debe casi en su totalidad a esta invención financiera y, para 2020, todas las principales bolsas de derivados copiaron el diseño de este producto y lograron un gran éxito. Con billones de dólares en volúmenes comerciales acumulados hasta la fecha, se ha convertido en el instrumento criptográfico más negociado de la historia. ¡Caída del micrófono, perras!





Después de eso, Deribit, originalmente con sede en los Países Bajos y ahora en Panamá, abrió el mercado de comercio de opciones criptográficas. Según mi medida, este es el único intercambio no basado en Asia que contribuyó con una innovación importante a los mercados de capital criptográfico.





Binance (ahora el mayor intercambio por volumen de negociación de la mayoría de los productos), FTX (comenzó en Hong Kong, ahora en las Bahamas) y Bybit (comenzó en Beijing, ahora en Singapur / Dubai) son tres plataformas monstruosas que en los últimos años han tomado la delantera. mejores productos y características de todos sus predecesores, los mejoró y logró el éxito.





Para recapitular, repasemos la lista de desarrollos principales en orden nuevamente y observemos la fuente de su invención.





Contratos de futuros inversos : ICBIT, que procedía de un yate ruso en el Caribe.

: ICBIT, que procedía de un yate ruso en el Caribe. Sistema de margen de derivados de pérdidas socializados : 796, Huobi, OKCoin y BTC China, provenientes de GuangZhou, Beijing, Beijing y Shanghai, respectivamente (todas de la Gran China).

: 796, Huobi, OKCoin y BTC China, provenientes de GuangZhou, Beijing, Beijing y Shanghai, respectivamente (todas de la Gran China). Margin Trading - Bitfinex, que proviene de Hong Kong - (Gran China).

- Bitfinex, que proviene de Hong Kong - (Gran China). Stablecoins (USDT) - Bitfinex, que proviene de Hong Kong (Gran China).

- Bitfinex, que proviene de Hong Kong (Gran China). Intercambio perpetuo : BitMEX, que comenzó en Hong Kong (Gran China).

: BitMEX, que comenzó en Hong Kong (Gran China). Opciones - Deribit, que proviene de los Países Bajos.

- Deribit, que proviene de los Países Bajos. Volumen de intercambio más grande actual : Binance, que comenzó en la Gran China.





Espero sobremanera que Crypto Twitter pueda desafiarme en este siguiente punto, que sé que es picante: sostengo que no ha habido absolutamente ninguna innovación en los mercados de criptocapital por parte de los intercambios centralizados con sede en Estados Unidos. Mientras que los gustos de Coinbase, Gemini, Kraken, et al. son importantes, negocian volúmenes serios y están muy valorados, no han aportado nada “nuevo” a nuestros mercados. Son simplemente lugares donde los inversores minoristas e institucionales estadounidenses pueden comprar criptomonedas y custodiarlas.

algo de perspectiva

Hasta el siglo XVI, China fue la economía más grande del mundo. Una variedad de factores, en los que no entraré porque no son importantes para este ensayo, contribuyeron a su caída en relevancia económica e innovación tecnológica frente a Europa occidental. Pero independientemente del estatus económico de China, Hong Kong (un puerto de aguas profundas en la desembocadura del delta del río Perla) siempre ha sido la ventana de China al mundo. Ya sea que se trate de envíos, capital o narcóticos suministrados por el traficante de drogas más grande de la historia de la humanidad (la Corona británica), Hong Kong ha sido históricamente el punto de encuentro entre China y Occidente.





A medida que Deng XiaoPing permitió que China volviera a relacionarse con el mundo a partir de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, la importancia de Hong Kong creció. Su condición de puerto libre de impuestos donde se podían intercambiar bienes y capitales chinos y occidentales hizo que la riqueza y la importancia mundial de la ciudad se dispararan. Hong Kong era lo más cerca que uno podía estar de un lugar donde se practicaba la ideología del libre mercado.





Hong Kong es un tipo de lugar en el que "se puede hacer". La energía y el ajetreo de sus residentes es embriagador; es por eso que supe desde mi primera noche de bar en bar en Lan Kwai Fong que sería mi hogar. (Estoy un poco avergonzado por mi completa falta de habilidades en el idioma cantonés, pero nadie es perfecto, ¿verdad?)





Hong Kong es Hong Kong porque está abierto y China está cerrada (al menos en muchos aspectos). Beijing permite que Hong Kong exista de esta manera porque es beneficioso para él tener una apertura controlada. Como todos sabemos ahora, Hong Kong es parte de China. Hong Kong no tiene una economía real aparte de ser un portal a China, con cierta suavidad en los bordes. Y por tanto, se permite que su sistema financiero sea más libre y experimental. Es por eso que, como un territorio pequeño y pobre en recursos naturales, Hong Kong supera su peso en términos de las empresas de criptomercados de capital de importancia mundial que ha fomentado.





China poseía todos los ingredientes necesarios para convertirse en el epicentro de los volúmenes de criptocomercio e innovaciones relacionadas, pero en cierto punto, Beijing decidió que las criptomonedas no formaban parte del plan. Lentamente, durante muchos años, los mercados de capital criptográfico se separaron del lado de China y comenzó un éxodo.





En 2017, las ICO estaban de moda, y en un momento Chandler Guo condujo por China en un autobús firmando proyectos para hacer ICO. Todo eso se detuvo en el otoño de ese año cuando el gobierno chino prohibió el comercio de ICO. Durante los siguientes años, el PBOC prohibió esto y aquello, hasta que finalmente, a ningún chino se le permitió comerciar con criptomonedas de ninguna forma. BTC China se convirtió en BTCC y se vendió a una empresa que cotiza en Hong Kong. Tanto Huobi como OkCoin (que se convirtió en OKEx y desde entonces cambió su nombre a OKX) realizaron adquisiciones inversas y cada una de ellas incluyó una línea de negocios en Hong Kong, y posteriormente cesaron todos los negocios en China continental. Y ese fue el final de los Tres Grandes.





CZ, el fundador y CEO de Binance, es étnicamente chino pero tiene pasaporte canadiense. La hoja de arce que adorna sus papeles, junto con una hábil estrategia para estar en todas partes y en ninguna a la vez, le permitió a él y a Binance sobrevivir a la represión en China y consolidar el negocio de la diáspora china. Cada uno de los Tres Grandes estaba bajo diferentes presiones en ese momento, ya que algunos de sus ejecutivos más importantes pasaron tiempo bajo custodia. Esto le dio a Binance el espacio para hacer crecer su negocio rápidamente.





Junto con la represión en China en tierra, Hong Kong se convirtió en un lugar menos amigable para las criptomonedas. La ambigüedad estratégica del territorio con respecto al estatus legal de las criptomonedas, que inicialmente les había dado a muchas empresas el espacio para innovar, se endureció en un régimen que estaba en el lado más restrictivo de las cosas. Como resultado, las empresas líderes se trasladaron a Singapur, Dubái y Las Bahamas.





La posición de Hong Kong como el centro criptográfico más importante comenzó a desplomarse gradualmente al principio y luego rápidamente con la imposición de sus políticas de cero COVID. Pero ahora, parece que algo curioso está pasando…





Por alguna razón, Hong Kong quiere recuperar las criptomonedas. Cointelegraph informa : No como China: según los informes, Hong Kong quiere legalizar el comercio de criptomonedas .





Su reacción inicial podría ser, "¿y qué?" Hong Kong tiene una población de cerca de 7 millones de personas, lo que podría pensar que es demasiado pequeño para ser relevante. Pero hay que recordar que Hong Kong es el proxy a través del cual China interactúa con el mundo. ¿Es esto un presagio de un reinicio del dominio criptográfico de China? ¿Encontrará el capital chino su camino hacia los criptomercados globales a través de Hong Kong?





El criptomercado bajista nuclear que abarcó 2013-2015 fue vencido cuando China llevó a cabo una devaluación del CNY en agosto de 2015. Desde ese momento hasta noviembre, el precio de Bitcoin se triplicó de $200 a $600. El resto de este ensayo argumentará que la reorientación amistosa de Hong Kong hacia las criptomonedas presagia que China se reafirmará en los mercados de criptocapitales. Cuando a Choyna le encantan las criptomonedas, el mercado alcista volverá. Será un proceso lento, pero los brotes rojos están brotando.

Hong Kong = China

Como criptoinversores, nos preocupamos por la capacidad de Hong Kong para satisfacer las necesidades del capital chino. Ya sea en las ventas minoristas o en los flujos de capital, son los chinos ricos comunes los que impulsan la economía de Hong Kong. Compartiré algunos gráficos en un momento que demuestran el poder del consumidor e inversor chino. Y la razón por la que nos preocupamos por el consumidor chino, en lugar de solo por los inversores chinos, es porque creo que los inversores y los consumidores chinos son lo mismo.





Según la Junta de Turismo de Hong Kong, en 2019 el 78% de todas las llegadas a Hong Kong procedían de China continental. A fines del primer trimestre de 2020, los bloqueos por COVID dieron como resultado el cierre de la frontera entre Hong Kong y China continental. Si bien uno aún podía moverse entre los dos territorios, las largas estadías en cuarentena requeridas en uno o ambos extremos significaban que nadie más que alguien con una necesidad muy seria de estar en Hong Kong viajaría allí desde China continental.





Si queremos formarnos una opinión sobre el impacto de China continental en la economía de Hong Kong, debemos centrarnos en las personas más ricas. Un buen indicador para ellos son las ventas de joyas, relojes y relojes informados por el Departamento de Censos y Estadísticas de Hong Kong. Hay una alta concentración de tiendas de relojes y oro en cualquier lugar que sea un punto de embarque o desembarque de autobuses, trenes y transbordadores a China.









Como puede ver en el gráfico anterior, la cantidad total de joyas, relojes y relojes vendidos entre 2020 y 2021 disminuyó un 54 % en comparación con el total entre 2018 y 2019. mierda (y por lo tanto tener un impacto descomunal en la economía de Hong Kong). Los bloqueos de COVID se llevaron a los turistas chinos y, por lo tanto, las ventas sufrieron.





Pasando a los mercados de capitales, una buena métrica para medir la Chinaficación de Hong Kong es mirar las tablas de clasificación para la suscripción de OPI de acciones.

Año 2022 2012 Cambio Participación total de los 20 principales bancos 82,52% 85,51% -2.99% % de bancos en el Top 20 que son chinos 65,00% 50% 15,00% Bancos chinos entre los 20 principales en participación de mercado 54,43% 37,34% 17,09%





Hasta la fecha en 2022, los cuatro primeros lugares los ocupan los bancos chinos. En 2012, los dos primeros puestos los ocuparon dos bancos europeos. Los mercados de capitales de Hong Kong se han convertido en un reflejo de China, pero con un ligero toque occidental. Los grandes bancos chinos están controlados directa o indirectamente por Beijing, lo que significa que los mercados de capitales de Hong Kong, aunque abiertos a las empresas y el capital occidentales, están administrados por empresas controladas por Beijing.

Política de Hong Kong

Poco antes de COVID, las protestas estallaron en toda la ciudad. Recuerdo que bajé por las escaleras mecánicas hasta Wyndham Street para cenar una noche, solo para ser recibido por un lado por la policía con equipo antidisturbios y por el otro lado por estudiantes con máscaras antigás golpeando tambores. Rápidamente cambié mis planes para la cena a un establecimiento más arriba en la montaña.





Las protestas fueron frustradas por una pandemia, y Beijing decidió que ya era suficiente. Se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, el tema de gran parte de las protestas, y quedó claro en términos inequívocos que Hong Kong era un territorio firmemente dentro de China. Esto se confirmó aún más durante la elección del Jefe Ejecutivo cuando John Lee, el policía principal durante las protestas, se postuló sin oposición para asegurar el primer puesto.

El primer viaje de Xi Jinping fuera de China continental después de la COVID fue a Hong Kong, donde viajó para prestar juramento al CE entrante John Lee. ¿Ves alguna bandera con una bauhinia?





Beijing monitorea Hong Kong a través de la Oficina de Enlace de Hong Kong. A continuación se muestra una imagen de la oficina, que notará que se parece al Ojo de Sauron.

Militarmente, el Ejército Popular de Liberación (EPL) tiene más de diez mil soldados estacionados en todo Hong Kong. Aparte de la diversión, jugué al rugby en su base militar en Stanley, que se muestra a continuación.

El objetivo de esta presentación de diapositivas (además de mi humilde alarde de rugby) es ilustrar que, políticamente, los líderes de Hong Kong hacen lo que Beijing les dice que hagan. Cualquier política sustantiva, y especialmente las que difieren de lo que se ha implementado en el continente, debe ser aprobada previamente por el órgano del partido correspondiente.





Vimos este desarrollo cuando Hong Kong siguió a China diligentemente en su ejecución de la estrategia cero-COVID. Pero ahora, con esta noticia de que Hong Kong está reconsiderando su postura sobre las criptomonedas, parece que Beijing puede permitir que su territorio de prueba siga un poco más a Occidente. Hong Kong está comenzando a abrirse a los negocios con Occidente, y para demostrarlo, permítanme compartir un ejemplo reciente particularmente conmovedor.





Hace unos meses, las autoridades de Hong Kong estaban separando a los niños de sus padres y enviando a las personas a instalaciones de cuarentena en la infame Penny Bay para aplastar un brote de COVID.





Avance rápido hasta hace aproximadamente un mes, y el gobierno de Hong Kong de repente permitió que el Estadio de Hong Kong empezar a vender entradas al Hong Kong Sevens, el torneo principal de la competencia World Rugby Sevens Series. Puede esperar que las gradas en la próxima competencia se vean así:

Y recién la semana pasada, las autoridades anunciaron que van a permitir que las decenas de miles de asistentes comer y beber (y ser feliz) todos juntos en un estadio de rugby.





Hasta hace poco, la aplicación continua de Hong Kong de las políticas de cero COVID de Beijing nos hizo a mí y a muchos otros expatriados de Hong Kong preguntarnos si Beijing estaba contento con que Hong Kong se desvaneciera como un centro financiero internacional y cediera su corona a Singapur.





Una lección cultural rápida: un "expatriado" es el código para una versión de clase alta de un inmigrante. Los ayudantes, que provienen de lugares como Filipinas e Indonesia y hacen el trabajo duro real necesario para mantener el país en pie, como la limpieza y el cuidado de los niños para las personas de ingresos medios y altos, se conocen con mucho respeto como "trabajadores extranjeros en el extranjero".





La rivalidad entre Hong Kong y Singapur es profunda. Ambas ciudades-estado compiten por ser el centro de las finanzas internacionales en Asia. Shanghái ocuparía fácilmente el primer puesto si Pekín confiara en que podría seguir siendo políticamente puro, pero sospecho que darle ese tipo de relevancia a la camarilla de Shanghái no es algo que le interese a Pekín.





A Singapur le fue muy bien como destino de capital internacional durante el COVID. Fue el único centro financiero importante de Asia que permaneció abierto a los negocios extranjeros. Hong Kong cerró sus fronteras a los viajes internacionales y solo recientemente las reabrió. Tokio se cerró debido a la política japonesa de no permitir la entrada de extranjeros. Singapur tenía una política similar a principios de la era COVID, pero fue más rápido que sus contrapartes asiáticas para aflojar las restricciones de entrada para empresarios extranjeros y luego para turistas.





Muchos bancos que tenían una gran presencia asiática de trabajadores de recepción bien pagados comenzaron a trasladar empleados de Hong Kong a Singapur. (Como resultado, el mercado de alquiler de apartamentos de Singapur está en llamas en este momento. A algunos de mis amigos les están robando el alquiler del 50 al 100 % cuando negocian renovaciones de arrendamiento).





En lo que respecta a las criptomonedas, muchas empresas e individuos, en particular ciudadanos chinos, trasladaron sus empresas y personas a Singapur durante la pandemia. Mis pajaritos me dicen que Token2049 fue LIT AF. La vitalidad de la escena criptográfica estaba en plena exhibición. Singapur también acaba de lanzar un nuevo esquema de visas de empleo dirigido directamente a ingenieros y banqueros con altos ingresos.





Las políticas necesarias para reafirmar la relevancia de Hong Kong en términos de finanzas (y criptografía específicamente) son bastante sencillas. El problema es la voluntad política y si el gobierno chino se siente cómodo permitiendo que Hong Kong se aleje aún más de China continental. Ha dejado a muchos, incluyéndome a mí mismo, preguntándonos si Hong Kong responderá (o incluso puede).





Dicho esto, eventos recientes como la asignación de los Hong Kong Sevens parecen sugerir que el gobierno chino está comenzando a ver a Singapur como una amenaza mayor para su dominio que la continua deriva política de Hong Kong. Del mismo modo, las cuarentenas requeridas en su camino a China y entre provincias siguen siendo la norma, y los brotes de COVID se tratan mediante bloqueos severos, pero en Hong Kong, ya no es necesario permanecer en un hotel de cuarentena a su llegada.





También estamos viendo un cambio similar en el frente de las visas de trabajo. Históricamente, Hong Kong ha tenido un sistema más sencillo para emitir pases de empleo en el extranjero en comparación con China continental (no lo caracterizaría como fácil o difícil), pero ahora está facilitando aún más la emisión y recepción de estos pases al renunciar a muchas de sus estipulaciones habituales. como exigir a las empresas que anuncien todos los puestos en el mercado local y hacer que demuestren que los puestos ofrecidos solo pueden ser ocupados por un extranjero.





Aquí está Fortuna hablando de la agresividad con la que Hong Kong está cortejando ahora al talento extranjero:





Hong Kong está revisando las reglas de visa para atraer talento extranjero mientras lucha con centros financieros rivales como Singapur por el talento después de casi tres años de aislamiento pandémico.





El presidente ejecutivo, John Lee, dijo en su discurso inaugural sobre políticas que la ciudad otorgará una visa de dos años a personas con altos ingresos que ganaron al menos 2,5 millones de dólares de Hong Kong (318 480 dólares) el año pasado, así como a los graduados de las mejores universidades. La ciudad también suspenderá la cuota anual de su programa actual para talento calificado y extenderá el límite de estadía para graduados no locales de uno a dos años.





Los movimientos buscan detener una fuga de cerebros tras la lenta reapertura de Hong Kong de sus fronteras internacionales, con muchos extranjeros abandonan la ciudad por lugares alternativos como Singapur, que ha relajado las restricciones de Covid mucho más rápido.





Y luego, más recientemente, tenemos la aparente divergencia próxima en la política criptográfica de Hong Kong. Los comerciantes minoristas no pueden comerciar con criptomonedas en China, pero la cobertura reciente de los medios sugiere que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) está lista para permitir que las empresas minoristas compren y vendan criptomonedas directamente en un futuro cercano.

Hong Kong está haciendo lo que tiene que hacer para recuperar su papel como centro mundial para el comercio de criptomonedas. El capital puede venir de China vía retail. Si la capital china está allí, la capital occidental se encontrará con ella. Por eso los mercados financieros de Hong Kong son tan poderosos. Las personas necesarias para construir los servicios ahora pueden obtener fácilmente visas de trabajo.

Pero el hecho de que se pueda hacer no significa que se vaya a hacer. ¿Qué quiere decir que Beijing no cambiará de opinión mañana y rescindirá todas estas políticas criptográficas positivas?

Ciertamente hemos visto que eso suceda antes, así que admitiré que está dentro del ámbito de la posibilidad, pero creo firmemente que esta vez, China es real. Póngase su gorra optimista conmigo mientras describo por qué creo que permitir la criptografía en Hong Kong resuelve un problema crítico y existencial para China que dificultará que el país retroceda nuevamente.

El problema de los dólares chinos

John Connally, secretario del Tesoro del presidente Nixon, dijo sin rodeos a un grupo de ministros de finanzas europeos: “ El dólar es nuestra moneda, pero es su problema ”. La declaración de Connally es parte de lo que ahora se denomina "Nixon Shock".





Para ayudar a explicar el problema del dólar en China, voy a incluir algunas citas de un libro verdaderamente asombroso titulado “Changing Fortunes” de Paul A. Volcker y Toyoo Gyohten. Así es, Paul Volcker es uno de los autores. Él y Gyohten-san adoptan una perspectiva estadounidense y japonesa sobre los eventos financieros desde la década de 1950 hasta 1990.





Como Japón estaba en ascenso después de la Segunda Guerra Mundial, Gyohten-san escribe sobre cómo fueron tratados por el ministro de finanzas occidental (página 57).





Pero en la reunión del BIS se reunieron los banqueros centrales de todos los países europeos; tenía cócteles, almuerzos y cenas; y hablaba interminablemente sobre el oro, el dólar y la libra esterlina, alternando entre inglés, francés y alemán. Pero no se mostró absolutamente ningún interés en los trastornos que estaban ocurriendo en ese mismo momento en China. La Guerra de Vietnam estaba en una etapa muy crítica, pero aparentemente esos banqueros tenían muy poco interés en tales eventos fuera de su esfera. Pensé con inquietud, este es un grupo de personas para quienes el mundo todavía se detiene al oeste de los Dardanelos.





Me encantaría saber cómo los funcionarios del PBOC sienten que son tratados como la superpotencia económica asiática emergente en medio de los estadounidenses y los europeos en los diversos festivales de bancos centrales.





Aquí está Gyohten-san nuevamente (páginas 160-161) discutiendo lo difícil que es corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. Japón tuvo excedentes masivos con Estados Unidos y Europa en la década de 1980. China se ha encontrado en una posición similar desde 2001, excepto que está aún más grotescamente desequilibrada.





Una lección importante del período, particularmente para Japón, fue que bajo el régimen de tasa flotante, las autoridades monetarias no podían manipular la tasa de cambio simplemente interviniendo contra una tendencia subyacente del mercado. Esa lección nos costó miles de millones aprenderla. También aprendimos que un cambio en los tipos de cambio por sí solo no tendrá un efecto rápido en la balanza de pagos de la mayoría de los países. Eso fue ciertamente obvio por el desempeño de las economías japonesa y estadounidense.





El Ministerio de Finanzas japonés parece haber olvidado estos aprendizajes. Oh, bueno, ¿qué son unos miles de millones de dólares entre amigos?





China tiene un problema con el USD. El problema es que gana miles de millones de dólares cada mes con sus exportaciones al mundo menos las importaciones. China debe reciclar sus dólares ganados internacionalmente mediante la compra de productos básicos o activos financieros. Esto los ha llevado a convertirse en el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro detrás de Japón.

Valores del Tesoro de EE. UU. en poder de China en miles de millones de USD

Sin embargo, esos dólares no son realmente suyos, simplemente los alquilan del sistema financiero occidental liderado por los estadounidenses. El destacado economista y exasesor del PBoC, Yu Yongding, reconoció esta preocupación directamente en una conversación reciente con Nikkei Asia con respecto a la reciente congelación de activos en dólares de países extranjeros por parte de EE. UU .:





Nunca esperábamos que algún día Estados Unidos congelara las reservas de moneda extranjera de un país. Y esta acción ha socavado fundamentalmente la credibilidad nacional en el sistema monetario internacional.

Ahora la pregunta es, si Estados Unidos deja de seguir las reglas, ¿qué puede hacer China para garantizar la seguridad de sus activos extranjeros? Todavía no tenemos una respuesta, pero tenemos que pensar mucho.





China sabe claramente que tiene demasiada deuda estadounidense, pero ¿qué han hecho al respecto este año?

Todo en miles de millones de USD (enero a agosto de 2022)

1. Cambio en las tenencias de UST de China -$96.90 2. Superávit Total de la Balanza de Pagos $560.52 3. Déficit neto de UST $657.42





Recorramos las líneas 1 a 3 de esta tabla.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica un conjunto de datos mensual que detalla las tenencias de países extranjeros. Este campo es la cantidad que las tenencias de China han disminuido en lo que va del año. El gobierno chino publica sus Exportaciones menos Importaciones en términos de USD cada mes. Este campo es la cantidad de dólares que China ha ganado en el extranjero hasta la fecha. Si China siguiera el manual de reciclaje tradicional al pie de la letra, compraría bonos del Tesoro de EE. UU. por la misma cantidad que sus ganancias del comercio internacional. Sin embargo, este campo detalla la cantidad de bonos del Tesoro que China debería haber comprado según el manual de reciclaje, pero no lo hizo.





Cuando tiene un problema grande e intratable, el primer paso es no empeorar el problema. China se ha dado cuenta claramente de que no debe hundirse en un hoyo más profundo reinvirtiendo los bonos del Tesoro que vencen o los pagos de cupones o reciclando los ingresos del comercio internacional en bonos del Tesoro. China debería haber comprado bonos del Tesoro adicionales por valor de casi 700.000 millones de dólares este año, y no lo ha hecho.

¿Qué comprar?

China tiene una cantidad sustancial de dólares circulando internacionalmente. Con los bonos del Tesoro fuera de la mesa, la pregunta es, ¿qué hacen con todo este capital?





Lo único que Beijing parece no estar dispuesto a hacer es corregir este desequilibrio dando a los hogares chinos una mayor proporción del PIB. A septiembre de 2022, el consumo chino representaba solo el 41,3 % del PIB de China. Como la segunda economía más grande, eso es extremadamente, extremadamente bajo. A modo de comparación, el consumo como porcentaje del PIB en Estados Unidos oscila entre el 60 % y el 70 %. Si Beijing expandiera la red de seguridad social y reequilibrara los ingresos del sector exportador hacia el sector doméstico, podría “gastar” su excedente. Pero esa es una decisión política extremadamente difícil de tomar, porque significaría lastimar a las facciones que ganaron riqueza y poder en los últimos 30 años cuando China se convirtió en el taller del mundo.





En lugar de reequilibrar su economía, Beijing debe comprar mierda con sus dólares. Con ese fin, Bitcoin y las criptomonedas pueden resolver parte del problema de China. La gente equipara Bitcoin con evadir los controles de capital, pero dado que China ya tiene montones de dólares que están fuera de China (y, por lo tanto, fuera de sus propios controles de capital), tener criptografía fuera de China no debería ser mucho más peligroso. Según esta lógica, China no debería tener problemas para permitir la compra de criptomonedas con dólares en poder de sus entidades fuera de China. Esto tendría varios beneficios.

Reducir el dólar largo

Bitcoin está fuera del control de cualquier nación, lo que lo convierte en un activo financiero mucho mejor para reciclar el excedente de dólares que los bonos del Tesoro de EE. UU. Por supuesto, esto supone que la principal preocupación del comprador es evitar ser objeto de una confiscación arbitraria de su capital. (Si esa no es la principal preocupación del comprador, los bonos del Tesoro son en realidad la mejor opción: Bitcoin no ofrece un rendimiento y es extremadamente volátil en comparación con los bonos del Tesoro de EE. UU.).





China puede mantener sus controles de capital en RMB bastante estrictos de modo que sus compras de Bitcoin no erosionen su estabilidad financiera interna. Para ilustrar esto, analicemos una transacción teórica.





Un apostador chino viaja a Hong Kong para ir de compras, comer comida cantonesa increíble (que diría que es la mejor de las ocho cocinas nacionales chinas) y comprar Bitcoin.





apostador chino:

Vender CNY Comprar USD Vender USD Comprar BTC





Si se hiciera en masa, esto debilitaría rápidamente al CNY, ya que todos estarían vendiendo CNY sin suficientes compradores en el otro lado para estabilizar su valor. Eso no es lo que quiere Pekín. Para esterilizar estos flujos, el PBOC tendría que tomar la posición opuesta, y tiene al USD para hacerlo fuera de China.





PBOC:

Comprar CNY Vender USD





¿Por qué China no pudo haber hecho esto antes? Porque solo funciona si el PBOC se contenta con que su posición larga en dólares disminuya con el tiempo. Si el PBOC quisiera permanecer en el mismo nivel de dólar por mucho tiempo mientras permitía la salida de capital (es decir, si permitía la compra de Bitcoin pero se negaba a desprenderse de su dólar para comprar CNY y compensar las salidas de capital resultantes), entonces todo lo demás en igualdad de condiciones, el CNY se debilitaría frente al USD.





Pero, dado que China todavía tiene cerca de $ 1 billón en bonos del Tesoro y continúa exportando volúmenes récord de cosas al mundo, tiene dólares más que suficientes a su nombre y debería sentirse cómodo reduciendo gradualmente su saldo de USD con el tiempo y usando para comprar CNY, lo que significa que este comercio esterilizado de Bitcoin puede continuar durante mucho tiempo sin impactos en el sistema financiero chino interno.

Revitalizar Hong Kong

Para bien o para mal, China está donde está hoy porque adopta la tecnología y el gobierno chino lo sabe. La cantidad de control que Beijing tiene internamente solo es posible porque nutren, desarrollan e implementan las tecnologías más nuevas.





Como tal, si existe la creencia gubernamental de que las criptomonedas y la revolución tecnológica que anuncian tienen valor, entonces tener un ecosistema criptográfico vibrante en un territorio adyacente es una política acertada. Beijing nunca tiene que permitir los aspectos de la criptografía que podrían ser socialmente desestabilizadores para su modelo político al otro lado de la frontera. Hong Kong se puede utilizar como un espacio seguro para que Beijing experimente con los mercados de capital criptográfico.





El ecosistema criptográfico es un empleador de trabajos bien remunerados. Atrae a los mejores ingenieros y profesionales de servicios financieros. Algunas de las soluciones más innovadoras a muchos problemas provendrán de nuestra industria. Y si usted es un gobierno que piensa en el largo plazo, desea que el talento y la innovación surjan de sus fronteras, no de otros lugares. La actual guerra comercial de semiconductores que está ocurriendo entre China y los EE. UU. es una prueba de que el hecho de no fomentar una versión local de tecnologías clave lo deja expuesto.





Las nuevas tecnologías siempre necesitan mercados de capital profundos. Es por eso que las empresas tecnológicas estadounidenses son tan dominantes. La investigación básica financiada por el gobierno generó muchos empresarios que pudieron obtener capital de una red profunda y sofisticada de capitalistas de riesgo e inversores de capital.





Hong Kong puede ser ese centro de criptografía. Fue en el pasado. Un ecosistema vibrante de intercambios, DAO y fondos de riesgo proporcionaría a los mejores ingenieros del mundo un lugar para prosperar. Y aunque somos una sociedad conectada a Internet, queremos estar físicamente donde está la acción. Eso es lo que hace que una ciudad sea una ciudad. Silicon Valley todavía existe como un lugar para vivir y trabajar, aunque todo el trabajo podría hacerse de forma remota a través de videoconferencias. Seguramente sería mucho más barato, pero la realidad es que los humanos quieren estar cerca de otros humanos en su industria.

Solo hazlo

Hong Kong está diciendo todas las cosas correctas. Ahora tenemos que verlos en acción. ¿Cuál será la forma final del intento de Hong Kong de volver a coronarse como el principal centro de criptocapital? No lo sé, pero tengo esperanzas.





También soy parcial como alguien que ha llamado hogar a Hong Kong durante toda su vida adulta posterior a la universidad. Quiero ver que a la ciudad le vaya bien. Quiero oportunidades para graduados de universidades de Hong Kong. Yo mismo fui estudiante de intercambio en la Universidad Tecnológica de Hong Kong. Quiero que Hong Kong regrese como una parada en el crypto-haj.





Lo más importante es que quiero recuperar el mercado alcista. China no ha dejado las criptomonedas, solo ha estado inactiva. La situación geopolítica mundial actual obligará a China a hacer algo con sus dólares. Creo que la reorientación de Hong Kong como una ubicación favorable a las criptomonedas es una punta en la estrategia de Beijing para reducir su posición de una manera que no desestabilice su sistema financiero interno. Si estos flujos realmente se materializan de la manera que imagino, serán un fuerte pilar de apoyo del próximo mercado alcista. Imagine un mercado alcista respaldado por todos los principales bancos centrales que se dedican al control de la curva de rendimiento y al comercio minorista chino que compra Bitcoin en Hong Kong. ¡OOOOOHHH BEBÉ!