Visão geral da Gains Network e sua plataforma GTrade: é o futuro ou é muito arriscado?

Gains Network pode ser a próxima história da Cinderela das criptomoedas. Seu produto, a plataforma gTrade, oferece negociação alavancada descentralizada com multiplicadores insanos. Além da criptografia, ele hospeda sinteticamente uma variedade de produtos, incluindo pares de negociação forex e ações americanas de alta demanda, como Tesla, Amazon e Apple. A Gains Network lança o gTrade alegando que é descentralizado, mas isso ainda não é totalmente verdade. No artigo a seguir, analisaremos a plataforma de negociação alavancada para determinar se ela vem com riscos inerentes.

Em qualquer caso, a gTrade simplifica as coisas ao contar com um único pool de liquidez. Oferece um produto imbatível em termos de alavancagem: 50x em ações, 150x para criptomoedas e até 1000x em negociações forex. O produto Gains Network também paga aos provedores de liquidez um rendimento que oscila entre 15% e 50% APY. Esses ganhos vêm de liquidações e taxas de negociação, não da mineração de liquidez ou da Gains Network inflando o token de utilidade $GNS. O que faz toda a diferença.

O principal conceito por trás do gTrade é a certeza de que os traders perderão mais do que ganharão, o que parece certo. O problema é que o sistema depende desse fato, e isso parece representar um risco sistêmico. É uma vulnerabilidade e pode ser explorada e atacada de maneiras ainda inimagináveis. O gTrade da Gains Network depende de um cofre DAI central, que atua como contraparte para negociações na rede. $GNS é seu token nativo - os apostadores atualmente ganham uma porcentagem das taxas de negociação e, no futuro, operarão o protocolo por meio de governança descentralizada. O sistema incentiva os usuários a manter seus fundos no GNS/DAI LP, cofre DAI e pool de apostas GNS por meio de #RealYield compartilhado com eles a partir da receita da plataforma.

O site oficial da Gains Network define o que a empresa faz como fornecer “ecossistema DeFi inovador de produtos no Polygon”, e esse é o outro elemento-chave na equação. A solução Ethereum Layer 2 oferece muitas vantagens, sendo uma delas as baixas taxas de gás. No entanto, o Polygon não é perfeito e o blockchain parou de produzir blocos antes. Por horas. Uma interrupção como essa poderia causar um ataque cardíaco a um operador alavancado. E implica uma força centralizadora no nível da blockchain, o que não é o ideal. Recentemente, a Gains Network anunciou que em breve lançará o Arbitrum, que recebeu atenção considerável de entusiastas de negociação descentralizada.

O que é gTrade e o que posso fazer com ela?

De acordo com a Gains Network , a gTrade é uma “plataforma de negociação alavancada descentralizada” que é “eficiente em termos de liquidez, poderosa e fácil de usar”. A característica que o diferencia é sua “arquitetura sintética”. Isso significa que o usuário nunca se apropria do ativo ou toma dinheiro emprestado para acessar, alavancar e multiplicar os retornos potenciais. Todos os negócios são sobre-colateralizados. Nenhuma das negociações afeta o preço geral do ativo. Os usuários negociam diretamente de suas próprias carteiras e não passam pelos procedimentos de identificação KYC.

De acordo com Gains, “o protocolo gira em torno do token de utilidade ERC20 (GNS) e token de utilidade ERC721 (NFTs) do ecossistema. O GNS e os NFTs foram projetados para serem usados ativamente na plataforma (utilitário) e para permitir a propriedade do protocolo por meio da captura e governança de receita (em breve).” A Gains Network já vendeu 1500 NFTs em diversas categorias . Os NFTs “oferecem níveis crescentes de aumento para as recompensas LP e apostas de um lado.

Sem um NFT, o APY (ou o APR se composto diariamente) que você vê exibido na página de apostas será o APY médio que você recebe com base na semana anterior de recompensas. Com um NFT, você obtém uma parcela maior de recompensas com o mesmo capital.”

No futuro, a Gains Network quer que a gTrade se torne “a plataforma de negociação alavancada descentralizada mais adotada”. Eles planejam que a organização faça a transição para um DAO e que o $GNS se transforme em um token de governança. O objetivo da DAO seria “criar ótimos produtos DeFi que tragam receita que possa ser distribuída em um pool de apostas $ GNS”. Assim, os titulares farão o banco se tudo der certo.

É um grande “se”, mas, se acontecer, a Gains planeja “novos produtos como seu próprio cassino e metaverso”. E os usuários poderão “criar propostas de governança para receber financiamento da governança e criar produtos de ponta”. Os primeiros usuários do produto foram bastante recompensados até agora e parece que eles são uma grande parte dos planos futuros da Gains Network.

Por último, mas não menos importante, como mencionado acima, a Gains planeja implantar o gTrade no Arbitrum em breve. Para aqueles que mantêm a pontuação, essa é outra solução Ethereum L2 que também está ganhando terreno contra a maioria de seus concorrentes, com vários projetos interessantes de DeFi em execução.

$GNS, um token de utilidade que quer ser mais

O $GNS é o elemento central na engenhoca Gains Network. Para nos apresentar, eles oferecem uma aula de história . O $GNS “começou inicialmente como o token $ GFARM2 no Ethereum, que foi distribuído de forma justa em um pool ETH e um pool GFARM2/ETH LP. O fundo de desenvolvimento e o fundo de governo tiveram uma participação de 5% na distribuição de tokens (total de 10%). Mais tarde, foi ligado ao Polygon e teve uma divisão de 1:1000 para $ GNS.” E eles realmente querem que você saiba que “ao longo de sua vida, foi deflacionário líquido”.

A ideia por trás da plataforma gTrade é semelhante à de uma stablecoin algorítmica como a malfadada UST. Na engenhoca de Do Kwon, o token Luna era a contraparte $UST. O sistema manteve o equilíbrio queimando Luna para criar $UST e vice-versa. Na versão de negociação de alavancagem da Gains Network, o sistema usa $GNS e $DAI. E faz um ato de equilíbrio semelhante com os prêmios para os vencedores e as penalidades dos perdedores. Como eles explicam :

“Quando você ganha, é retirado do nosso cofre de negociação DAI. Quando você perde, ele é usado para comprar $ GNS e queimá-lo quando o cofre de negociação estiver sobrecolateralizado (mais de 110% cheio). Um cofre 100% cheio é um cofre que tem o saldo total que os usuários depositaram. Quando as negociações são abertas, o saldo do cofre aumenta.”

A diferença é que $ GNS não é mais cunhado quando o cofre DAI é subcolateralizado - seu sistema foi retrabalhado depois de ver as consequências do UST. O limite de fornecimento teórico para $ GNS é 100.000.000. O número é um mecanismo à prova de falhas e nunca deve ser alcançado. A oferta inicial era de 38.500.000 GNS e esse número vem diminuindo desde o início do protocolo. No entanto, o cronograma de emissão depende exclusivamente do desempenho dos usuários da plataforma gTrade.

Como funciona o gTrade?

Como já estabelecemos, a gTrade usa ativos sintéticos e a única liquidez é um pool de liquidez $GNS e $DAI. Uma negociação típica na plataforma seria assim:

1. Abra uma venda de $ 500 em $ ETH usando alavancagem de 20x.

2. O sistema consulta os oráculos, determina o preço e pede a garantia exigida em $DAI. Os oráculos consultam pelo menos 7 trocas para filtrar a distorção.

3. Já que você é um vencedor, digamos que o $ETH caiu um pouco e você foi sábio o suficiente para fechar a venda a um preço 20% mais baixo.

4. gTrade calcula seus ganhos e paga em $ DAI do cofre.





Ao usar esse sistema, o usuário nunca compra o ativo nem empresta fundos para criar a negociação alavancada. À medida que os comerciantes perdem, e a maioria perderá, o cofre $DAI chega a um ponto em que é necessário colocar o dinheiro para trabalhar e usar o $DAI extra para comprar $GNS e depois queimá-lo. No final, o token $GNS dilui se os usuários ganham muito e esvazia quando os comerciantes perdem. E esse é o principal motivo pelo qual a Gains Network afirma que “ao longo de sua vida útil” seu token “foi deflacionário líquido”.

As taxas de negociação financiam as recompensas do pool de liquidez que mantêm o $DAI das pessoas no sistema. Bots NFT, programas de afiliados e outros também são pagos com a receita do protocolo. Na verdade, o sistema usa aproximadamente metade das taxas que a plataforma gTrade gera para pagar recompensas de vários tipos.

Comparação com a arquitetura de Luna

A maneira como o gTrade funciona é semelhante a um stablecoin algorítmico, mas a questão é: ele carrega os mesmos riscos sistemáticos? Em um post médio sobre o assunto Luna , a Gains Network enquadrou a situação de forma interessante e surpreendente:

“Tem sido uma semana muito difícil para a maioria das pessoas no espaço, entre LUNA indo para 0, $UST depegging, $USDT arriscando um depeg e o banho de sangue nos mercados. Mas você provavelmente já sabe. Isso criou condições sem precedentes que permitiram que um lucro de pouco mais de US$ 1 milhão fosse obtido no par LUNA/USD na gTrade.”

No mesmo fôlego, a Gains Network admite um nível de centralização preocupante. A situação de Luna e a desaceleração no mercado de bitcoin ao mesmo tempo criaram “um leve pânico na comunidade, o que poderia ter levado a um ciclo de feedback negativo se não tivéssemos agido imediatamente”. As ações da Gains Network foram pausar a “cunhagem do token $GNS pelo cofre DAI”. Eles também “mais do que triplicaram a APR no cofre DAI, dando a todos tempo para digerir o que aconteceu”.

Esse tempo de almofada parece bom, mas grita de centralização. E o raciocínio da Gains Network por trás da decisão revelou uma vulnerabilidade inesperada no sistema: “algumas das altcoins que estávamos oferecendo não eram lucrativas para o protocolo, pois não eram líquidas o suficiente e, portanto, davam uma vantagem significativa aos traders, que era maior do que as taxas geradas a partir do volume.” Isso poderia acontecer novamente em uma escala maior? Gains Network removeu mais do que algumas moedas para evitar isso no futuro:

“Retiramos $ LUNA, $ AAVE, $ EOS, $ YFI, $ CRV, $ DASH, $ NEO, $ THETA, $ TRX, $ ZRX, $ XMR, $ FTM, $ APE, $ SHIB, $ BAT, $ CHZ, $AXS, $COMP, $ZEC e $ICP. Observe que eles podem ser relistados no futuro se respeitarem nossos requisitos de listagem novamente. A maioria foi excluída porque a desaceleração do mercado reduziu significativamente sua liquidez e capitalização de mercado.”

No mesmo post, a Gains Network admite mais vulnerabilidades, ainda mais centralização e ajustes no produto:

“Agora também está claro que não podemos confiar na cunhagem de $ GNS para garantir o cofre, pois isso pode iniciar uma potencial espiral de morte todas as vezes.”

“A solução não é contar com $GNS, mas contar com $DAI adicionais, o que já estávamos fazendo, mas não o suficiente devido à dependência da cunhagem. Isso significa aumentar a taxa de sobrecolateralização para pelo menos 130%, para que possamos tolerar facilmente saques de 30%.”

“Essa é uma garantia real porque o DAI está lá e podemos usá-lo. É um fundo de seguro contra saques.”

A arquitetura gTrade era neste momento (maio de 2022) comparável ao modelo Luna, mas desde então eles fizeram alterações para resolver essas vulnerabilidades (como visto acima). Infelizmente, essas alterações não foram feitas de maneira descentralizada, pois a governança DAO ainda não está ativa. O sentimento geral em relação à ação rápida da gTrade durante a situação da UST foi positivo, mas para alguns foi um indicador preocupante de centralização.

Recomendação de compra/sem compra

A negociação de derivativos com alavancagem não sairá de moda. Este é um produto com demanda infinita e a Gains Network tratou muito bem seus primeiros investidores até agora. No entanto, a plataforma gTrade está em um equilíbrio delicado e apresenta um risco perpétuo. As pessoas estão dispostas a assumir o risco de contraparte porque são bem incentivadas e a gTrade oferece um produto imbatível. Desde que tudo corra como deveria.

É uma proposta arriscada, mas agora você sabe com o que está lidando. Se o seu apetite por risco for forte e a alavancagem descentralizada lhe agradar, considere usar os serviços da Gains Network.