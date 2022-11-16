收益网络及其 GTrade 平台概述：是未来还是风险太大？

Gains Network 可能是加密货币的下一个灰姑娘故事。他们的产品 gTrade 平台提供具有疯狂乘数的去中心化杠杆交易。除了加密货币，它还综合托管各种产品，包括外汇交易对和高需求的美国股票，如特斯拉、亚马逊和苹果。 Gains Network 通过声称它是去中心化的来推销 gTrade，但这还不完全正确。在接下来的文章中，我们将对杠杆交易平台进行分析，以确定其是否存在固有风险。

无论如何，gTrade 依靠单一的流动资金池简化了事情。它在杠杆方面提供无与伦比的产品：股票 50 倍，加密货币 150 倍，外汇交易高达 1000 倍。 Gains Network 产品还向流动性提供者支付年收益率在 15% 至 50% 之间波动的收益率。这些收入来自清算和交易费用，而不是来自流动性挖矿或膨胀 $GNS 实用程序代币的收益网络。这让一切变得不同。

gTrade 背后的主要概念是确定交易者亏损多于盈利，这听起来是对的。问题在于系统依赖于这一事实，这似乎会带来系统性风险。这是一个漏洞，可以以仍然无法想象的方式利用和攻击这些漏洞。Gains Network 的 gTrade 依赖于一个中央 DAI 保险库，它充当网络交易的对手方。 $GNS 是他们的原生代币——利益相关者目前赚取一定比例的交易费用，未来将通过去中心化治理来运营协议。该系统通过平台收入中的#RealYield 激励用户将资金保留在 GNS/DAI LP、DAI 保险库和 GNS 质押池中。

Gains Network 官方网站将公司的工作定义为“在 Polygon 上提供创新的 DeFi 产品生态系统”，这是等式中的另一个关键要素。以太坊第 2 层解决方案具有许多优势，低 Gas 费用就是其中之一。但是Polygon并不完美，区块链之前已经停止出块了。用了几个小时。像这样的中断可能会让杠杆交易者心脏病发作。这意味着区块链层面的中心化力量，这是不理想的。最近，Gains Network 宣布他们即将在 Arbitrum 上线，受到了去中心化交易爱好者的极大关注。

gTrade 是什么，我可以用它做什么？

根据Gains Network的说法，gTrade 是一个“去中心化杠杆交易平台”，具有“流动性高效、功能强大且用户友好”的特点。使它与众不同的特点是它的“合成架构”。这意味着，用户永远不会取得资产的所有权或借入资金来获取、利用和倍增潜在回报。所有交易都是超额抵押的。这些交易都不会影响资产的整体价格。用户直接从自己的钱包进行交易，不经过 KYC 身份验证程序。

根据 Gains 的说法，“该协议围绕生态系统的 ERC20 实用代币 (GNS) 和 ERC721 实用代币 (NFT)。 GNS 和 NFT 旨在在平台（实用程序）内积极使用，并允许通过收入获取和治理（很快）拥有协议。” Gains Network 已售出1500 个不同类别的 NFT 。 NFT“为 LP 奖励和 Single Sided Staking 提供了更高水平的提升。

如果没有 NFT，您在质押页面上看到的 APY（或 APR，如果每天复利）将是您根据前一周的奖励收到的平均 APY。使用 NFT，您可以用相同的资本获得更大份额的奖励。”

未来， Gains Network 希望gTrade 成为“采用最多的去中心化杠杆交易平台”。他们计划将组织转变为 DAO，并将 $GNS 转变为治理代币。该 DAO 的目标是“创造伟大的 DeFi 产品，带来可以在 $GNS 质押池中分配的收入。”因此，如果一切顺利，持有人将赚取资金。

这是一个很大的“如果”，但如果是这样，Gains 计划“推出新产品，例如自己的赌场和元宇宙”。用户将能够“创建治理提案以从治理中获得资金并创建尖端产品。”到目前为止，该产品的早期采用者已经得到了很大的补偿，他们似乎是 Gains Network 未来计划的重要组成部分。

最后但同样重要的是，如上所述，Gains 计划很快在 Arbitrum 中部署 gTrade。对于那些记分的人来说，这是另一个以太坊 L2 解决方案，它也在大多数竞争中取得了进展，有几个很酷的 DeFi 项目在上面运行。

$GNS，一个想要更多的实用代币

$GNS 是 Gains Network 装置的核心元素。为了向我们展示，他们提供了历史课。 $GNS“最初是作为以太坊上的 $GFARM2 代币开始的，它公平地分布在一个 ETH 池和一个 GFARM2/ETH LP 池中。开发基金和政府基金占代币分配的 5%（总计 10%）。它后来桥接到 Polygon，并以 1:1000 的比例拆分到 $GNS。”他们真的想让你知道，“在其整个生命周期中，它一直是净通货紧缩。”

gTrade 平台背后的想法类似于命运多舛的 UST 这样的算法稳定币。在 Do Kwon 的装置中，Luna 代币是 $UST 的对应物。该系统通过燃烧 Luna 来创造 $UST 来维持平衡，反之亦然。在Gains Network的杠杆交易版本中，系统使用$GNS和$DAI。它对获胜者的奖品和失败者的惩罚做了类似的平衡。正如他们解释的那样：

“当你获胜时，它会从我们的 DAI 交易库中取出。当您亏损时，它用于购买 $GNS 并在交易金库超额抵押（超过 110% 满）时销毁它。 100% 完整的金库是一个拥有用户存入的全部余额的金库。当交易开始时，金库余额就会增加。”

不同之处在于，当 DAI 金库抵押不足时，不再铸造 $GNS - 他们的系统在看到 UST 的影响后被重新设计。 $GNS 的理论供应上限为 100,000,000。该数字是一种故障保护机制，永远不应达到。初始供应量为 38,500,000 GNS，自协议启动以来，这一数字一直在下降。但是，发行时间表完全取决于 gTrade 平台的用户表现。

gTrade 如何运作？

正如我们已经确定的那样，gTrade 使用合成资产，唯一的流动性是 $GNS 和 $DAI 流动性池。平台上的典型交易是这样的：

1. 使用 20 倍杠杆在 $ETH 上做空 $500。

2. 系统咨询预言机，确定价格，并要求以 $DAI 形式提供所需的抵押品。预言机至少咨询 7 次交换以滤除失真。

3. 由于您是赢家，假设 $ETH 下跌了一点，您足够明智地以低 20% 的价格平仓。

4. gTrade 计算您的收入并从金库中以 $DAI 形式支付给您。





通过使用这样的系统，用户永远不会购买资产，也不会借入资金来创建杠杆交易。随着交易者亏损（大多数人会亏损），$DAI 金库达到了一个点，在这个点上，有必要将钱投入使用，并使用额外的 $DAI 购买 $GNS，然后销毁它。最后，$GNS 代币会在用户赢太多时稀释，而在交易者亏损时缩水。这就是 Gains Network 声称“在其生命周期内”他们的代币“一直处于净通货紧缩状态”的主要原因。

交易费用为流动资金池奖励提供资金，使人们的 $DAI 留在系统中。 NFT 机器人、附属程序和其他人也从协议的收入中获得报酬。事实上，该系统使用 gTrade 平台产生的费用的大约一半来支付各种奖励。

与 Luna 架构的比较

gTrade 的工作方式类似于算法稳定币，但问题是，它是否具有相同的系统风险？在一篇关于 Luna 主题的媒体帖子中，Gains Network 以一种有趣且令人惊讶的方式描述了这种情况：

“对于该领域的大多数人来说，这是非常艰难的一周，在 LUNA 变为 0、$UST 脱钩、$USDT 面临脱钩风险以及市场大屠杀之间。但你可能已经知道了。这创造了前所未有的条件，允许在 gTrade 上的 LUNA/USD 货币对上实现略高于 100 万美元的利润。”

同样，Gains Network 也承认其中心化程度令人担忧。 Luna 的情况和比特币市场的低迷同时造成了“社区中的轻微恐慌，如果我们不立即采取行动，可能会导致负面反馈循环。” Gains Network 的行动是暂停“DAI 保险库铸造 $GNS 代币”。他们还“将 DAI 金库的 APR 提高了两倍多，让每个人都有时间消化发生的事情。”

缓冲时间听起来不错，但它尖叫着集中化。 Gains Network 做出这一决定的原因揭示了系统中一个意想不到的漏洞：“我们提供的一些山寨币对协议来说是无利可图的，因为它们的流动性不够，因此给交易者带来了显着的优势，这比交易量产生的费用。”这种情况会再次大规模发生吗？ Gains Network 下架了多个代币以防止将来出现这种情况：

“我们已经下架了 $LUNA、$AAVE、$EOS、$YFI、$CRV、$DASH、$NEO、$THETA、$TRX、$ZRX、$XMR、$FTM、$APE、$SHIB、$BAT、$ CHZ、$AXS、$COMP、$ZEC 和 $ICP。请注意，如果他们再次遵守我们的上市要求，他们可以在未来重新上市。大多数退市是因为市场低迷显着降低了它们的流动性和市值。”

在同一篇文章中，Gains Network 承认存在更多漏洞、更加中心化以及对产品进行修补：

“现在也很清楚，我们不能依靠铸造 $GNS 来抵押金库，因为它每次都可能引发潜在的死亡螺旋。”

“解决方案不是依赖 $GNS，而是依赖额外的 $DAI，我们已经在这样做了，但由于依赖铸币还不够。这意味着将超额抵押率提高到至少 130%，这样我们就可以轻松承受 30% 的提款。”

“这是真正的抵押，因为 DAI 就在那里，我们可以使用它。这是一个防止提款的保险基金。”

gTrade 架构此时（2022 年 5 月）可与 Luna 模型相媲美，但他们已经进行了更改以解决这些漏洞（如上所示）。不幸的是，这些变化并不是以去中心化的方式进行的，因为他们的 DAO 治理还没有生效。在 UST 形势下，对 gTrade 迅速采取行动的整体情绪是积极的，但对一些人来说，这是一个令人担忧的中心化指标。

买/不买推荐

使用杠杆交易衍生品不会过时。这是一种需求无限的产品，迄今为止，Gains Network 对其早期投资者的待遇非常好。然而，gTrade 平台处于微妙的平衡状态，并伴随着永久的风险。人们愿意承担交易对手风险，因为他们受到了很好的激励，而 gTrade 提供了无与伦比的产品。只要一切顺其自然就好。

这是一个冒险的提议，但现在你知道你在处理什么。如果您的风险偏好很强并且分散杠杆对您有吸引力，请考虑使用 Gains Network 的服务。



