Uma trégua necessária entre motoristas de Uber e táxis

Todos nós ajudamos o crescimento consistente da Uber. Inclusive expandiram seus negócios para o ramo de delivery de comida, que tem se desenvolvido cada vez mais ao longo da pandemia.

No entanto, também sabemos o quão conflituoso era entre motoristas de Uber e motoristas de táxi.

Por isso, foi com muita curiosidade que abordamos a possibilidade de uma trégua entre eles neste fio da meada.

Este tópico de Slogging de Sara Pinto, Jack Boreham e Mónica Freitas ocorreu no canal #random oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Tréguas entre motoristas de uber e táxis?



https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/years-rivalry-uber-puts-nyc-taxi-cabs-app-rcna21428

“O Uber, atingido pela escassez de motoristas e um aumento nos pedidos de entrega de comida durante a pandemia, listará os táxis da cidade de Nova York em seu aplicativo, uma parceria que até recentemente seria impensável com os dois campos lutando ferozmente pelos mesmos clientes”.

“Depois de um período em que as esperas por uma corrida do Uber aumentaram devido à falta de motoristas, a parceria aumentará o número de corridas disponíveis e dará aos motoristas de táxi de Nova York acesso a um enorme grupo de passageiros com um aplicativo Uber em seus telefones. "

“Houve indícios de que as tensões entre o Uber e os serviços de táxi começaram a diminuir à medida que o Uber se expandia agressivamente no lucrativo negócio de entrega de alimentos e precisava de um suprimento crescente de motoristas de entrega”.



"Durante a pandemia, as entregas de comida do Uber ultrapassaram as viagens dadas aos humanos, já que milhões ficaram em casa. As reservas brutas para serviços de entrega na Uber atingiram US$ 13,4 bilhões no último trimestre de 2021. Isso se compara a US$ 11,3 bilhões em reservas brutas para viagens da Uber."

A Uber tem um crescimento imparável. Fazer esse convênio com os taxistas é uma chance de expandir ainda mais e de todos continuarem no negócio. Além disso, acredito que permite que os taxistas ganhem mais oportunidades, já que existe o negócio de entrega de comida.

Jack Boreham Abeer Limarc Ambalina, o que você acha disso? Isso poderia sair pela culatra? Você gostaria de ver isso em seu país/cidade?

Sara Pinto, claro que sim! Espero que o Uber comece a dominar e obter o monopólio. Precisa haver um serviço de táxi padronizado que seja barato e não duvidoso

Jack Boreham, concordo plenamente. Uber obriga motoristas a seguirem condutas que nos tragam segurança e qualidade

Na minha opinião, essa é uma forma de lidar com duas questões ao mesmo tempo: a tensão com os taxistas e a falta de funcionários. Esta é uma otima soluçao

Neste momento, na minha cidade em Portugal, também estou a ver menos motoristas Uber, por isso gostaria que se candidatassem aqui também

Sara Pinto, acho que isso vai significar menos brigas e tensão entre motoristas de Uber e táxis. Eu gosto desta solução. Ajuda a controlar os limites de preços e inclui os taxistas em um mercado que os estava expulsando. Espero que isso se espalhe e obtenhamos mais dados; Eu gostaria de ver a diferença que essa medida fez em números.

Mónica Freitas, exatamente o que penso! Espero que outras empresas intensifiquem seu jogo para que o Uber não controle totalmente o mercado. Ainda precisa existir concorrência, mas com empresas que operam da mesma forma, como a Bolt

Jack Boreham, você deseja um monopólio, mas não acha que isso traria desvantagens para os clientes?

Sara Pinto a minha preocupação é quando se trata de segurança. Como essas plataformas verificarão seus drivers? Como eles podem ter certeza de que é seguro para os clientes?

Mónica Freitas, temos sempre a possibilidade de avaliar e denunciar os motoristas. Acho que esse é um dos métodos deles e, pelo que sei, funciona!

Sara Pinto, pergunto-me se há alguma avaliação prévia... Porque sei que para alguém ser taxista ainda existe um bocado de burocracia, o que é diferente do processo para se tornar motorista de Uber

Sara Pinto este tópico todo é colocar a música "Uber driver" do Mischlawi a tocar sem parar na minha cabeça 😂

Mónica Freitas, acabei de verificar os requisitos de motorista Uber, e é muito fácil ser um. Como os taxistas estão entrando nessa empresa, presumo que eles mantenham esse processo. Eles provavelmente não adicionarão nenhuma outra condição

Sara Pinto uma das coisas de que me lembro que os taxistas reclamavam eram as altas taxas e impostos que tinham que pagar. Talvez colaborando com o Uber isso diminua. Ou talvez não haja mais taxistas e apenas motoristas de Uber

