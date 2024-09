Une trêve bien nécessaire entre les chauffeurs Uber et les taxis

Nous avons tous contribué à la croissance constante d'Uber. Ils ont même étendu leur activité à la branche de la livraison de nourriture, qui s'est développée de plus en plus tout au long de la pandémie.

Cependant, nous savons aussi à quel point c'était conflictuel entre les chauffeurs Uber et les chauffeurs de taxi.

C'est donc avec une grande curiosité que nous avons abordé la possibilité d'une trêve entre eux dans ce fil de discussion.

Ce fil de discussion de Sara Pinto, Jack Boreham et Mónica Freitas s'est produit sur la chaîne officielle #random de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Des trêves entre chauffeurs uber et taxis ?



https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/years-rivalry-uber-puts-nyc-taxi-cabs-app-rcna21428

"Uber, frappé par la pénurie de chauffeurs et une augmentation des demandes de livraison de nourriture pendant la pandémie, répertoriera les taxis de New York sur son application, un partenariat qui, jusqu'à récemment, aurait été impensable, les deux camps se battant férocement pour les mêmes clients."

"Après une période au cours de laquelle les attentes pour un trajet Uber se sont allongées en raison d'une pénurie de chauffeurs, le partenariat augmentera le nombre de trajets disponibles et permettra aux chauffeurs de taxi de New York d'accéder à un vaste bassin de navetteurs avec une application Uber sur leurs téléphones. "

"Il y avait eu des indices que les tensions entre Uber et les services de taxi avaient commencé à se dégeler alors qu'Uber se développait de manière agressive dans le secteur très lucratif de la livraison de nourriture et avait besoin d'un nombre croissant de chauffeurs-livreurs."



"Pendant la pandémie, les livraisons de nourriture d'Uber ont dépassé les trajets offerts aux humains alors que des millions de personnes s'abritaient à la maison. Les réservations brutes pour les services de livraison chez Uber ont atteint 13,4 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021. Cela se compare à 11,3 milliards de dollars de réservations brutes pour les trajets Uber."

Uber a une croissance imparable. Faire cet accord avec les chauffeurs de taxi est une chance de se développer encore plus et pour tout le monde de rester en affaires. De plus, je crois que cela permet aux chauffeurs de taxi d'avoir plus d'opportunités puisqu'il y a le secteur de la livraison de nourriture.

Jack Boreham Abeer Limarc Ambalina, que pensez-vous de cela ? Cela pourrait-il se retourner contre vous ? Aimeriez-vous voir cela dans votre pays/ville ?

Sara Pinto, je le suis définitivement ! J'espère qu'Uber commencera à dominer et à obtenir un monopole. Il doit y avoir un service de taxi standardisé, bon marché et non louche

Jack Boreham, je suis absolument d'accord. Uber oblige les chauffeurs à suivre une conduite qui nous apporte sécurité et qualité

À mon avis, c'est une façon de régler deux problèmes à la fois : la tension avec les chauffeurs de taxi et leur pénurie d'employés. C'est une excellente solution

En ce moment, dans ma ville au Portugal, je vois aussi moins de chauffeurs Uber, donc à ce stade, j'aimerais qu'ils postulent ici aussi

Sara Pinto, je suppose que cela signifiera moins de bagarres et de tensions entre les chauffeurs Uber et les taxis. J'aime cette solution. Il aide à contrôler les limites de prix et inclut les chauffeurs de taxi dans un marché qui les évince. Espérons que cela se propage et que nous obtenions plus de données ; J'aimerais voir la différence que cette mesure a faite en chiffres.

Mónica Freitas, exactement mes pensées ! J'espère que d'autres entreprises intensifient leur jeu afin qu'Uber ne contrôle pas entièrement le marché. Il doit encore exister de la concurrence, mais avec des entreprises qui fonctionnent de la même manière, comme Bolt

Jack Boreham, vous souhaitez un monopole, mais ne pensez-vous pas que cela nuirait aux clients ?

Sara Pinto mon inquiétude est quand il s'agit de sécurité. Comment ces plateformes vont-elles vérifier leurs pilotes ? Comment peuvent-ils s'assurer que c'est sans danger pour les clients ? !

Mónica Freitas, nous avons toujours la possibilité d'évaluer et de signaler les chauffeurs. Je pense que c'est une de leurs méthodes, et pour autant que je sache, ça marche !

Sara Pinto, je me demande s'il y a eu une évaluation précédente... Parce que je sais que pour que quelqu'un soit chauffeur de taxi, il y a encore un peu de bureaucratie impliquée, ce qui diffère du processus pour devenir chauffeur Uber

Sara Pinto tout ce sujet met la chanson "Uber driver" de Mischlawi en train de jouer sans arrêt dans ma tête 😂

😂 1

Mónica Freitas, je viens de vérifier les exigences du conducteur Uber, et c'est assez facile d'en être un. Puisque les chauffeurs de taxi entrent dans cette entreprise, je suppose qu'ils maintiennent ce processus. Ils n'ajouteront probablement aucune autre condition

Sara Pinto, l'une des choses dont je me souviens que les chauffeurs de taxi se plaignaient était les frais et les taxes élevés qu'ils devaient payer. Peut-être qu'en collaborant avec Uber, ceux-ci diminueront. Ou peut-être qu'il n'y aura plus de chauffeurs de taxi et juste des chauffeurs Uber

