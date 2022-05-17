优步司机和出租车之间急需的休战

我们都帮助了优步的持续增长。他们甚至将业务扩展到食品配送部门，该部门在整个大流行期间发展得越来越多。

但是，我们也知道 Uber 司机和出租车司机之间的矛盾。

因此，我们怀着极大的好奇心，在这个艰难的线程中探讨了他们之间休战的可能性。

Sara Pinto、Jack Boreham 和 Mónica Freitas 的这个 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #random 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。

优步司机和出租车之间的休战？



https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/years-rivalry-uber-puts-nyc-taxi-cabs-app-rcna21428

“在大流行期间，受到司机短缺和送餐请求激增的打击，优步将在其应用程序上列出纽约市的出租车，这种伙伴关系直到最近在两个阵营都在为同一客户进行激烈争夺时是不可想象的。”

“由于司机短缺，等待 Uber 乘车的时间延长了一段时间后，这种合作伙伴关系将增加可用的乘车次数，它使纽约市出租车司机可以通过手机上的 Uber 应用程序访问大量通勤者。 "

“有迹象表明，Uber 和出租车服务之间的紧张关系已经开始缓和，因为 Uber 大举进军利润丰厚的外卖业务，并且需要越来越多的外卖司机。”



“在大流行期间，优步的送餐量超过了提供给人类的乘车服务，因为数百万人在家中避难。优步的送货服务总预订量在 2021 年第四季度达到 134 亿美元。相比之下，优步乘车服务的总预订量为 113 亿美元。”

优步的增长势不可挡。与出租车司机达成这项协议是一个扩大业务范围并让每个人都能继续经营的机会。另外，我相信它可以让出租车司机获得更多的机会，因为有外卖业务。

Jack Boreham Abeer Limarc Ambalina，您对此有何看法？这会适得其反吗？你想在你的国家/城市看到这个吗？

萨拉平托，我绝对愿意！我希望优步开始主导并获得垄断。需要有标准化的出租车服务，既便宜又不狡猾

杰克博勒姆，我完全同意。优步要求司机遵守为我们带来安全和质量的行为

在我看来，这是同时处理两个问题的一种方式：与出租车司机的紧张关系和他们的员工短缺。这是一个很好的解决方案

现在，在我在葡萄牙的城市，我看到的 Uber 司机也越来越少，所以在这一点上，我希望他们也能在这里申请

Sara Pinto，我想这意味着优步司机和出租车之间的争吵和紧张会减少。我喜欢这个解决方案。它有助于控制价格限制，并将出租车司机纳入一个将他们赶出市场的市场。希望这能传播开来，我们会得到更多的数据；我想看看这项措施在数字上的不同之处。

莫妮卡弗雷塔斯，正是我的想法！我希望其他公司加强他们的游戏，这样优步就不会完全控制市场。仍然需要存在竞争，但与以相同方式运营的公司，如博尔特

Jack Boreham，你希望垄断，但你不认为这会给客户带来不利吗？

Sara Pinto 我担心的是安全问题。这些平台将如何验证其驱动程序？他们如何确保它对客户是安全的？！

Monica Freitas，我们总是有机会评价和报告司机。我认为这是他们的方法之一，据我所知，它有效！

Sara Pinto，我想知道是否有一些先前的评估......因为我知道，对于一个人来说，成为一名出租车司机仍然涉及一些官僚主义，这与成为优步司机的过程不同

Sara Pinto 整个话题都是在我脑海中不停地播放来自 Mischlawi 的歌曲“Uber driver”😂

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Mónica Freitas，我刚刚检查了 Uber 司机的要求，很容易成为其中的一员。由于出租车司机进入这家公司，我假设他们维持这个过程。他们可能不会添加任何其他条件

Sara Pinto 我记得出租车司机抱怨的一件事是他们必须支付的高额费用和税款。也许通过与优步合作，这些会减少。或者也许不再有出租车司机，只有优步司机

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