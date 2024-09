Tudo o que você precisa para usar os jogos Blockchain de forma eficaz

Se você joga e segue as tendências de jogos, pode ter encontrado a frase jogos blockchain. Se ainda não o fez, pode estar perdendo a próxima grande tendência na cultura da Internet!





A tecnologia por trás dos jogos blockchain foi considerada uma das tecnologias capacitadoras que conduzirão a Web3 junto com IA, Machine Learning, Web Semântica e outras.





Parece muita coisa nerd, não é?

Bem, é!





Não se preocupe, eu coloquei este artigo junto para lançar mais luz sobre este assunto. Algumas pessoas veem os jogos blockchain apenas como jogos, mas há um pouco mais do que isso.





Há certas coisas que você precisa saber antes de começar a jogar jogos de blockchain, pois há muitas coisas acontecendo que podem confundir ou frustrar os jogadores comuns.





Espero que depois de ler este artigo você tenha uma melhor compreensão dos jogos blockchain e como eles funcionam. E, esperançosamente, melhora sua experiência geral de jogo.





Jogos Blockchain

Os jogos Blockchain são basicamente jogos que utilizam a tecnologia blockchain.





O termo “blockchain” está intimamente associado ao bitcoin , pois é a mesma tecnologia usada para criar uma rede financeira descentralizada, imutável e irreversível. Como regra fundamental neste tipo de rede, todos os participantes da rede devem chegar a um consenso antes que qualquer coisa seja escrita na rede.





Isso implica que não há uma entidade central que controle a rede e não há um único ponto de falha tornando a rede robusta, segura e, acima de tudo, inclusiva.





A imutabilidade e irreversibilidade desse tipo de rede é o que a torna tão extraordinária. Isso significa que ninguém pode parar ou desfazer qualquer transação dentro da rede. A única maneira de fazer alterações na rede é acionar novas transações com as quais todos devem concordar.





Considere esta situação: você está perdendo em um jogo battle royale e a maioria das pessoas contra quem você joga tem um tipo especial de armadura rara e cara. Existem apenas duas maneiras de obter esse equipamento: você derrota um jogador que possui essa armadura ou compra na loja do jogo.





Você optou por ir com o último, pois os esforços para roubá-lo de outros jogadores são inúteis e você está ansioso para voltar ao ranking de elite. Com esta nova armadura, você começou a subir de volta na classificação, alcançando seu lugar anterior nas tabelas de classificação - pelo menos até a próxima atualização do jogo.





Ainda em estado de euforia com sua sequência de vitórias, você não se deu ao trabalho de ler as mudanças que ocorreram durante a atualização. Uma enorme seqüência de derrotas fez você perceber o que havia acontecido. A armadura que você acabou de comprar horas antes foi NERFED.





O jogo passou por uma atualização de emergência para corrigir um suposto bug em um de seus itens do jogo. De acordo com o desenvolvedor do jogo, esse bug específico deu aos jogadores com este item vantagens injustas sobre outros jogadores





Esta atualização custou sua classificação de elite. Para piorar as coisas, você gastou a mesada do supermercado desta semana em uma armadura muito cara que é inútil agora. Sentindo-se abatido, sem esperança e impotente, você chora até dormir. “ Um mundo tão cruel ” foi a última palavra que você murmurou antes de finalmente fechar o olho inchado.





Isso não teria acontecido se o jogo que você está jogando fosse um jogo blockchain. Quaisquer alterações no jogo teriam sido acordadas por toda a comunidade desse jogo. Além disso, uma situação como essa não teria surgido em primeiro lugar, pois a comunidade teria percebido rapidamente a vantagem injusta e teria resolvido o problema mais cedo.





Para entender como isso é possível, precisamos saber como funciona a tecnologia blockchain. Vamos fazer um rápido desvio e ver o desenvolvimento da tecnologia blockchain e como ela passou a ser usada em jogos.





Gerações Blockchain

As blockchains de primeira geração foram usadas para proteger moedas digitais como bitcoin , Dogecoin , Dashcoin e outros. Essa tecnologia depende muito de criptografia - daí o termo criptomoedas - que foi cunhado para descrever a classe de ativos emergentes. Sua tecnologia foi tão revolucionária que muitos acreditam que ela se tornaria o futuro das finanças.





Foi tão bem-sucedido no que faz que a comunidade criptográfica começou a pensar em maneiras de utilizar o blockchain além da criação de moedas digitais. Um dos quais foi Vitalik Buterin , um adolescente canadense nascido na Rússia que propôs expandir as capacidades da rede bitcoin.





Viltalik começou sua jornada nas criptomoedas quando experimentou os horrores das organizações centralizadas quando seu personagem no mundo de warcraft jogo foi repentinamente nerfado pela Blizzard. Infelizmente, os desenvolvedores de bitcoin ignoraram sua ideia. Vitalik posteriormente liderou a criação do Ethereum, um novo tipo de rede blockchain com as ferramentas necessárias para executar aplicativos descentralizados (dApps).





Isso marca o início das blockchains de segunda geração. Estes são blockchains que podem ser executados contratos inteligentes (códigos auto-executáveis) que são protegidos por blockchain. Como as transações de bitcoin, os contratos inteligentes não podem ser desfeitos ou interrompidos depois de acionados.





Ethereum tem sua própria linguagem de programação chamada Solidity e VM ( Máquina Virtual Ethereum ) que permite executar dApps. Essas ferramentas permitiram que os desenvolvedores de blockchain criassem tokens fungíveis e não fungíveis ou conhecidos como (NFTs).





Tokens fungíveis são criptomoedas como Éter , USDT , e BNB .

, e . NFTs por outro lado, estão itens digitais como colecionáveis, avatares e personagens digitais.





A Ethereum se tornaria a principal plataforma de contratos inteligentes, com a maior parte dos dApps relevantes do setor. Isso apesar de suas principais limitações tecnológicas. A rede da Ethereum é muito lenta e o custo da transação dispara sempre que a rede está congestionada.





Isso levou à criação de blockchains de segunda camada (L2) que abordaria o escalabilidade problema do Ethereum, como Polygon e Optimism.





Essas fraquezas também levaram à criação de blockchains de terceira geração que têm os mesmos recursos do Ethereum, mas são mais rápidos e eficientes. Eles empregam diferentes tipos de projetos de rede distribuída e arquiteturas inovadoras para lidar com as ineficiências do Ethereum,





Blockchains de terceira geração incluem solana , Cadeia Inteligente da Binance , Polkadot, Cosmos, Avalanche e outros. Devido à popularidade do Ethereum, muitos desses blockchains de última geração projetaram seus blockchains para serem compatíveis com os dApps Ethereum, tornando-os interoperável .





Isso significa que todos os aplicativos descentralizados escritos para a rede Ethereum também serão executados em sua rede utilizando suas soluções de escalabilidade.





Os jogos Blockchain são, portanto, novos tipos de jogos em que os jogadores terão a capacidade de “ TER ” itens do jogo e “ GANHAR ” moedas digitais. Isso permite que eles negociem “ LIVREMENTE ” fora da plataforma do jogo. Com efeito, os itens do jogo e as moedas digitais têm “ valor do mundo real ”, pois os jogadores podem negociá-los com dinheiro real.





Como os jogos tradicionais, os jogos blockchain recompensam seus jogadores com moedas virtuais, saques e distintivos no jogo. Mas, ao contrário das recompensas anteriores nos jogos blockchain, as recompensas podem ter valor fora de sua plataforma. Também abre muitas oportunidades onde a comunidade de jogos pode participar das fases de desenvolvimento dos jogos.





Tipos de tokens em jogos Blockchain

A economia de um jogo blockchain é sustentada por sua “Economia Token” comumente chamada Tokenômica . Refere-se à criação, distribuição e uso de tokens no jogo blockchain. Os jogos Blockchain podem ter muitos tipos de token no jogo.





Os tipos de token mais comuns são tokens de utilidade no jogo. Esses tokens são normalmente usados como moeda do jogo para comprar upgrades, buffs, equipamentos, itens, personagens, etc. Esses tokens geralmente também são tokens de incentivo. Os jogadores os recebem como recompensa por realizar certas tarefas ou atingir um determinado nível.





Outro tipo de token em jogos de blockchain é o token de governança. É um tipo especial de token de utilidade que capacita os detentores a decidir sobre a direção de desenvolvimento do jogo. Este tipo de token permite a criação de um organização autônoma descentralizada (DAO) no jogo.





O último tipo de token são os NFTs (Non-Fungible Tokens). Os NFTs podem ser cartões digitais, itens do jogo, avatares, distintivos, passes, arte digital, identificação digital ou qualquer construção digital exclusiva. Eles podem funcionar como tokens de incentivo que dão privilégios especiais aos proprietários.





Os jogos Blockchain são muitas vezes referidos como GameFi, jogos Crypto, jogos Metaverse, jogos descentralizados e jogos Web3.0. Eles geralmente se referem a qualquer jogo que utiliza a tecnologia blockchain.





Para começar a interagir com jogos blockchain, você precisa ter sua própria carteira blockchain. Ele serve como interface comum quando você acessa os recursos de blockchain de um jogo. Possuir uma carteira blockchain é o primeiro passo em sua jornada no maravilhoso mundo do Blockchain Gaming.





Portanto, é altamente recomendável que você se familiarize com o uso deles antes de começar a explorar os jogos blockchain.





Carteiras de criptografia/Blockchain

A carteira Blockchain contém os tokens digitais que você possui. Eles são comumente identificados com um endereço alfanumérico. Quando os jogos blockchain pedem para você “fazer login” com sua carteira, eles estão se referindo à sua carteira criptográfica ou blockchain.





Não se preocupe se você não tiver um. Estas carteiras estão disponíveis online e são totalmente gratuitas. Apenas certifique-se de que a carteira que você está recebendo é a correta. A maioria dos jogos blockchain fornecerá o link onde essas carteiras são encontradas.





A internet está repleta de carteiras falsas, tenha muito cuidado com isso, você pode acabar recebendo uma carteira falsa e perder todos os seus ativos digitais no processo.





Observe que os desenvolvedores do jogo blockchain não serão responsabilizados se você perder seus ativos digitais devido ao uso indevido de sua carteira blockchain.





A carteira blockchain mais usada é a MetaMask . Todos os jogos escritos no Solidity usam esta carteira. Ele também suporta todos os blockchains compatíveis com EVM (Ethereum dApps), como Avalanche, Binance Smart Chain, Harmony, Astar e outros.





Ao criar sua carteira, certifique-se de fazer backup de sua frase de recuperação secreta ou simplesmente frase secreta (uma frase ordenada de 12 palavras). Esta frase secreta permitirá que você restaure sua carteira para diferentes dispositivos ou outras carteiras.





Não há absolutamente nenhuma maneira de recuperar sua frase secreta depois de perdê-la. Você é o único responsável por sua guarda. É imperativo que você seja o único que conhece a frase secreta.





Como geralmente é entendido que o único que tem acesso à carteira é o proprietário, ela também pode ser usada para verificar a identidade ou assinar transações. É por isso que muitos jogos blockchain permitem que os usuários façam login usando sua carteira blockchain.





Dois tipos gerais de carteiras

Geralmente, existem dois tipos de carteiras: carteiras de custódia e carteiras sem custódia. As primeiras são carteiras que você não criou, portanto, você não conhece a frase de recuperação secreta e chaves privadas para estes tipos de carteiras. Ele foi criado em seu nome por um terceiro confiável.





Esses tipos de carteiras agem como bancos onde você entrega a custódia do seu dinheiro. Você não tem acesso total e absoluto ao seu dinheiro nos bancos, pois eles podem limitar seu acesso por vários motivos. Na verdade, você terá que pedir permissão ao banco para acessar seu próprio dinheiro.





Carteiras sem custódia são carteiras que você mesmo cria como carteiras que você cria usando Metamask. Eles usam algoritmos criptográficos poderosos para proteger sua carteira. Nem mesmo o criador da carteira poderá hackear sua carteira e obter acesso aos seus ativos.





Uma vez criada, o criador é o único que tem acesso à carteira (não a menos que ele ou ela a compartilhe com outra pessoa). A responsabilidade absoluta recai sobre o proprietário/criador da carteira.





Se, por algum motivo, eles perderem o acesso à carteira e perderem a frase de recuperação secreta, poderão perder todos os ativos digitais mantidos nessa carteira.





Aqui estão algumas dicas importantes ao usar uma carteira criptográfica:





Nunca se esqueça de fazer backup de sua frase inicial (não posso enfatizar isso o suficiente).

As senhas da carteira não podem ser recuperadas, basta redefinir a carteira restaurando-a usando a frase de semente.

Sempre recorte e cole o endereço da sua carteira, não tente digitá-los, pois as transações são irreversíveis.

Blockchains compatíveis com EVM têm o mesmo endereço em diferentes blockchains.

Sempre certifique-se de ter tokens suficientes para taxas de gás (taxas de transação).

Você tem a opção de aumentar ou diminuir as taxas de transação, taxas mais altas são processadas mais rapidamente,

Todas as transações, incluindo transações com falha, consomem gás.

Nem todos os tokens estão incluídos na lista de tokens conhecidos na carteira blockchain, você deve incluí-los manualmente usando seu token endereço do contrato .

. Se você enviar um token e ele não aparecer, não entre em pânico. Ou você não incluiu manualmente o token em sua carteira ou está demorando para chegar.

Você pode ver todas as informações sobre transações e tokens (incluindo contratos de token) em exploradores de blocos .

. Certifique-se de estar na rede “mainnet” correta do blockchain que deseja usar (os tokens TestNet não são criptomoedas reais e não possuem valor real).

Uma carteira pode ter vários endereços, isso é útil se você quiser atribuir diferentes endereços de carteira a diferentes jogos.

Cada endereço de carteira pode ser recuperado com sua chave privada.

As carteiras Blockchain podem ser extensões do Chrome, aplicativos de desktop ou aplicativos móveis.

Não há limitações na criação de carteiras. Você sempre pode criar um novo e mover seus ativos para a nova carteira se achar que sua carteira existente foi comprometida.



Observe que as mesmas carteiras de blockchain que você usa em jogos de blockchain são as mesmas carteiras que multibilionários usam para manter seus próprios ativos digitais. Sua responsabilidade em cuidar da segurança de sua carteira não deve ser tomada de ânimo leve, é um negócio sério.



Outro tópico importante que os novos jogadores de blockchain devem aprender são os Blockchain Explorers. Compreender o blockchain explorer é uma habilidade importante a ser aprendida para uma experiência de jogo blockchain mais eficiente e segura.





Exploradores de Blockchain

Blockchain Explorers são ferramentas blockchain onde você pode monitorar os diferentes elementos de uma determinada rede blockchain. Ele permitirá que você explore todas as atividades na rede, incluindo o conteúdo de carteiras específicas. Tudo o que você precisa fazer é indicar o endereço da carteira. Esta é uma ferramenta poderosa para ver o que exatamente está acontecendo na rede.





Digamos que você tenha enviado um token a alguém. Você pode verificar facilmente o blockchain usando um explorador de blockchain se os tokens que você enviou já chegaram ao destino. Isso é importante, especialmente em disputas em que uma das partes pode negar o recebimento ou alegar ter enviado tokens.





Cada blockchain tem seu próprio explorador de blockchain. Para Ethereum, o explorador de blockchain mais popular é o Etherscan . Você pode acessar este explorador de blockchain no Metamask ou ir diretamente ao site deles.





Além de verificar as transações e o conteúdo das carteiras, o etherscan permite que você verifique a identidade de cada um dos tokens anotando o endereço do Contrato. Tokens falsos abundam no espaço blockchain. Você pode comparar o endereço do contrato nas páginas oficiais do projeto para garantir que o que você tem é o correto.





Você também pode verificar os endereços dos contratos em Coingecko , um dos principais agregadores de dados de criptomoedas. Este site também permite que você verifique os preços atuais de mercado dos tokens, bem como links para todas as páginas oficiais dos tokens.





Agora que temos uma ideia de como funcionam as carteiras blockchain e o blockchain explorer, voltamos nossa atenção para aprender sobre Blockchain Exchanges and Markets.





Trocas de criptomoedas e mercados NFT

Crypto Exchange e NFT Markets são locais de negociação para vários ativos digitais. São sites ou aplicativos onde os jogadores de blockchain podem negociar seus ativos digitais fora da plataforma de jogo. Criptomoedas ou moedas digitais são normalmente negociadas em Exchanges, enquanto NFTs são negociadas em mercados.





Os Mercados NFT podem ser mercados internos ou mercados externos. Os mercados internos existem no jogo, enquanto os mercados externos existem fora do ecossistema de jogos blockchain. O maior e mais popular mercado de NFT é o OpenSea . Os mercados externos normalmente têm uma população maior de traders que você pode oferecer ao seu NFT. Ao contrário dos mercados internos, onde o tamanho do mercado é limitado pela população da comunidade do jogo.





As exchanges negociam tokens fungíveis ou criptomoedas. Existem dois tipos de trocas: trocas centralizadas (CEX) ou trocas descentralizadas (DEX).





O tipo de troca depende de como eles lidam com a custódia dos ativos que estão sendo negociados. Ao usar o CEX, você deve renunciar à custódia de seu ativo. Ao usar uma DEX, você nunca perde a custódia de seus ativos, pois usa sua carteira sem custódia para negociar.





O CEX pode ter uma maior concentração de comerciantes, tornando-o um local ideal para vender seus tokens de recompensa de jogo. Além disso, a listagem de tokens em um CEX também é uma boa indicação da qualidade do jogo blockchain do qual você está participando. Embora isso não seja uma base absoluta, é um bom benchmark. Algumas das trocas mais populares incluem Coinbase, Binance, FTX, OKX , e Kucoin .



A DEX, por outro lado, permitirá que os jogadores de blockchain negociem seus tokens imediatamente, sem ter que esperar que as trocas centralizadas os listem. Eles também não correrão o risco de ter acesso restrito de seus próprios ativos digitais. Alguns dos DEXs mais conceituados são Uniswap, Sushi Swap, Quick Swap , e Pancake Swap.





Antes de começar a jogar jogos blockchain, você também deve saber o custo dos jogos Blockchain. Como regra geral, quanto mais recompensador financeiramente for o jogo, mais caro será para você entrar no jogo . Não existe almoço grátis. Se você conseguiu de graça, outra pessoa deve ter pago a conta.





Custo dos jogos Blockchain

O custo dos jogos blockchain depende inteiramente dos desenvolvedores de jogos blockchain. Alguns jogos de blockchain permitirão que você experimente sua jogabilidade, oferecendo pacotes iniciais gratuitos. No entanto, se você gosta de ter a experiência completa do jogo, pode ser necessário manter certos tokens, personagens NFT, equipamentos ou passes digitais.





O custo desses tokens pode variar de alguns dólares a milhares de dólares, dependendo de sua popularidade e de seu potencial para ganhar as recompensas do jogador.





Um bom exemplo é o jogo Sandbox . Quem possui determinados tipos de NFTs tem acesso a conteúdos exclusivos no jogo. Eles terão recompensas garantidas, bem como qualificados para recompensas mais altas na plataforma, como criptomoeda no jogo ou pilhagem que pode conter colecionáveis digitais que podem ser vendidos em mercados secundários como o OpenSea.





Por outro lado, o Sandbox permite que os jogadores que não possuem ingressos para a temporada tenham a chance de ganhar passes de temporada para se qualificarem para recompensas. Eles podem ganhá-lo jogando o jogo e concluindo certas tarefas. Aqueles que ganharem passes de temporada serão recompensados de acordo com o que realizaram no jogo.





Existem várias maneiras pelas quais os jogadores podem começar a jogar jogos de blockchain sem ter que gastar um centavo. No jogo Sandbox, você pode contribuir com seu talento na criação de objetos 3D usando seus proprietários gratuitos criador de jogos 3d . Você pode vender sua criação em um mercado como o OpenSea e usar seus ganhos para comprar passes NFT da temporada para obter mais ganhos.





Alguns jogos blockchain permitem “ programas de bolsas de estudos ” onde os proprietários de NFT chamados de “ Gerentes ” alugam seus ativos digitais gratuitamente em consideração a uma certa porcentagem das recompensas do jogo que o acadêmico recebe usando o jogo NFT.





Usando jogos Blockchain

Uma das propostas de valor únicas dos jogos blockchain é a capacidade dos jogadores de ganhar algo em troca do tempo que gastam usando jogos blockchain. Observe a palavra “usar” e NÃO apenas “brincar”.





Jogar é apenas uma das muitas maneiras pelas quais os usuários de jogos blockchain ganham. Os jogadores também podem ganhar alugando seus ativos digitais, como terrenos. Os proprietários de terras NFT no jogo Sandbox podem alugar seus ativos digitais.





Os jogadores também podem colocar o chapéu de comerciante e testar suas habilidades na troca de fichas. Eles podem comprar tokens a preços mais baixos e vendê-los a preços mais altos. Os tokens do jogo Blockchain são frequentemente listados em diferentes locais de negociação e mercados secundários para arbitragem .





Se a negociação não é sua xícara de chá, então eles podem estaca seu token de recompensa para ganhar "juros" de suas participações. Muitos dos maiores detentores de tokens de jogos blockchain não são realmente jogadores, mas investidores. Eles ganham com seu token usando o referido mecanismo. É uma maneira eficaz de aumentar passivamente as participações.





Apenas por possuir certos tokens, alguns jogadores se qualificam para especiais “ airdrops . ” Como uma forma de comemorar certos marcos no desenvolvimento de seu jogo ou alguma parceria importante, alguns jogos blockchain lançam sua comunidade com tokens gratuitos.





Os desenvolvedores de jogos Blockchain também enviam tokens gratuitos para aqueles que ajudaram a aumentar a comunidade e participaram dos estágios iniciais do desenvolvimento do jogo. Se você estiver interessado em receber essas recompensas, poderá participar dos primeiros testes de jogo ou redes de teste se estiverem disponíveis.





Ser ativo durante a fase de desenvolvimento dos jogos blockchain também pode lhe render algumas recompensas. Tem sido uma prática comum em muitos projetos de jogos blockchain realizar atividades incentivadas para aumentar sua comunidade e tração. Eles assumem a forma de brindes, memes ou concursos de arte ou competições de referência.





Os desenvolvedores de jogos Blockchain continuarão inovando para alavancar a tecnologia blockchain. Isso inclui maneiras de compartilhar a riqueza e o sucesso de um jogo blockchain com os membros de sua comunidade mais ampla.





Riscos de jogos Blockchain

Finalmente, e talvez a coisa mais importante que você precisa saber, os jogos blockchain carregam uma certa quantidade de riscos. No entanto, sua exposição a esses riscos depende inteiramente de você. Alguns desses jogos exigem uma quantia significativa de dinheiro. Alguns são isentos de riscos. Cabe a você decidir se deseja participar deles.





A quantidade de recompensa a ser obtida é diretamente proporcional ao risco que eles carregam. Se você decidir apoiar o desenvolvimento de um jogo blockchain desde o início, participando de sua fase de financiamento inicial, poderá lucrar massivamente quando o jogo for bem-sucedido.





Por outro lado, você pode perder tudo se os desenvolvedores abandonarem o projeto fugindo com o dinheiro dos investidores ou no jargão da comunidade blockchain “ puxadores de tapete .” Você também pode perder dinheiro se o jogo não atingir o sucesso necessário para empatar.





Caso você ganhe muito em jogos blockchain, você também deve verificar se você incorreu obrigações fiscais no país de onde você é. A recente alta do mercado virou a cabeça dos fiscais de governos de todo o mundo e você nunca saberá se eles decidem que você deve dinheiro a eles.





Você pode decidir jogar pelo seguro e nunca participar de jogos de blockchain que exijam que você invista dinheiro. Você pode até tentar se qualificar para airdrops gratuitos e nada mais. Embora esta seja uma boa estratégia, muitos desses Airdrops exigem que você se submeta a KYC . Isso significa que você está pagando com seus DADOS pessoais privados.





Se você tiver o azar de participar de airdrops maliciosos, estará distribuindo informações confidenciais que podem ser usadas para se passar por você para enganar as pessoas ou obter acesso às suas contas bancárias.





Pensamentos finais

Você pode estar pensando que este artigo é muito longo. Você só quer jogar jogos de blockchain. Bem, você pode fazer isso, ninguém está te impedindo. Mas sem entender como funcionam as diferentes partes dos jogos blockchain, você não poderá aproveitá-los totalmente. Você pode até odiá-los. Depois de se acostumar com as diferentes ferramentas usadas nos jogos blockchain, você não se importará em passar pelo processo adicional para iniciar um jogo blockchain corretamente.





Usar jogos blockchain não é apenas jogar. É uma nova forma de capacitar os jogadores a terem uma participação mais ativa nos diferentes aspectos do jogo, como desenvolvimento, financiamento, crescimento da comunidade e compartilhamento de receita. Por outro lado, o blockchain também expõe os jogadores a riscos adicionais que não existem nos jogos convencionais.





Esperançosamente, apresentar aos aspirantes a jogadores de blockchain as diferentes ferramentas em jogos de blockchain e compartilhar com eles os diferentes riscos envolvidos os ajudará a ter uma experiência de jogo em blockchain mais segura, agradável e recompensadora.