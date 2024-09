Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser efficacement les jeux Blockchain

Si vous jouez à des jeux et suivez les tendances des jeux, vous avez peut-être rencontré l'expression jeux de blockchain. Si ce n'est pas le cas, vous passez peut-être à côté de la prochaine grande tendance de la culture Internet !





La technologie derrière les jeux blockchain a été considérée comme l'une des technologies habilitantes qui piloteront Web3 avec l'IA, l'apprentissage automatique, le Web sémantique et d'autres.





Cela ressemble à beaucoup de trucs de geek, n'est-ce pas?

Et bien ça l'est!





Ne vous inquiétez pas, j'ai mis cet article ensemble pour faire la lumière sur ce sujet. Certaines personnes considèrent les jeux blockchain comme de simples jeux, mais il y a un peu plus que cela.





Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de pouvoir commencer à jouer à des jeux blockchain, car il se passe beaucoup de choses qui peuvent dérouter ou frustrer les joueurs réguliers.





J'espère qu'après avoir lu cet article, vous aurez une meilleure compréhension des jeux blockchain et de leur fonctionnement. Et j'espère que cela améliore votre expérience de jeu globale.





Jeux de blockchain

Les jeux Blockchain sont essentiellement des jeux qui utilisent la technologie blockchain.





Le terme « blockchain » est étroitement associé au bitcoin , car c'est la même technologie qui est utilisée pour créer un réseau financier décentralisé, immuable et irréversible. Comme règle cardinale dans ce type de réseau, tous les participants au réseau doivent parvenir à un consensus avant que quoi que ce soit ne soit écrit sur le réseau.





Cela implique qu'il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle le réseau et qu'il n'y a pas de point de défaillance unique rendant le réseau robuste, sécurisé et surtout inclusif.





L'immuabilité et l'irréversibilité de ce type de réseau sont ce qui le rend si extraordinaire. Cela signifie que personne ne peut arrêter ou annuler des transactions au sein du réseau. La seule façon d'apporter des modifications au réseau est de déclencher de nouvelles transactions sur lesquelles tout le monde devrait s'entendre.





Considérez cette situation : vous avez perdu dans un jeu de bataille royale et la plupart des gens contre qui vous jouez ont un type spécial d'armure rare et chère. Il n'y a que deux façons d'obtenir cet équipement, soit vous battez un joueur qui a cette armure, soit vous l'achetez dans la boutique du jeu.





Vous avez choisi d'aller avec ce dernier car les efforts pour le piller des autres joueurs sont vains et vous avez hâte de revenir au classement d'élite. Avec cette nouvelle armure, vous avez commencé à gravir les échelons pour atteindre votre place précédente dans les classements - au moins jusqu'à la prochaine mise à jour du jeu.





Toujours dans un état d'euphorie avec votre enchaînement de victoires, vous n'avez pas pris la peine de lire les changements intervenus lors de la mise à jour. Une série de défaites massives vous a fait réaliser ce qui s'était passé. L'armure que vous venez d'acheter quelques heures plus tôt a été NERFED.





Le jeu a subi une mise à jour d'urgence pour corriger un bogue présumé sur l'un de ses éléments en jeu. Selon le développeur du jeu, ce bogue particulier a donné aux joueurs possédant cet objet des avantages injustes par rapport aux autres joueurs.





Cette mise à jour vous a coûté votre classement d'élite. Pour aggraver les choses, vous avez dépensé l'allocation d'épicerie de cette semaine pour une armure très chère qui est inutile en ce moment. Se sentant découragé, désespéré et impuissant, vous vous endormez en pleurant. " Un monde si cruel " fut le dernier mot que tu as marmonné avant de finalement fermer ton œil enflé.





Cela ne se serait pas produit si le jeu auquel vous jouez était un jeu blockchain. Tout changement dans le jeu aurait été accepté par toute la communauté de ce jeu. De plus, une situation comme celle-ci ne se serait pas produite en premier lieu car la communauté aurait rapidement remarqué l'avantage injuste et aurait abordé la question plus tôt.





Pour comprendre comment cela est possible, nous devons savoir comment fonctionne la technologie blockchain. Faisons un petit détour et regardons le développement de la technologie blockchain et comment elle a été utilisée dans les jeux.





Générations Blockchain

Les blockchains de première génération ont été utilisées pour sécuriser les monnaies numériques telles que Bitcoin , Dogecoin , Dashcoin et autres. Cette technologie s'appuie fortement sur cryptographie - d'où le terme crypto-monnaies - qui a été inventé pour décrire la classe d'actifs émergente. Sa technologie était si révolutionnaire que beaucoup pensent qu'elle allait devenir l'avenir de la finance.





Il a tellement réussi dans ce qu'il fait que la communauté crypto a commencé à réfléchir à des moyens d'utiliser la blockchain au-delà de la création de monnaies numériques. dont l'un était Vitalik Buterin , un adolescent canadien d'origine russe qui a proposé d'étendre les capacités du réseau bitcoin.





Viltalik a commencé son voyage dans les crypto-monnaies lorsqu'il a connu les horreurs des organisations centralisées lorsque son personnage dans le World of Warcraft le jeu a été soudainement nerfé par Blizzard. Malheureusement, les développeurs de bitcoins ont ignoré son idée. Vitalik a ensuite dirigé la création d'Ethereum, un nouveau type de réseau blockchain doté des outils nécessaires pour exécuter des applications décentralisées (dApps).





Cela marque le début des blockchains de deuxième génération. Ce sont des blockchains qui peuvent fonctionner contrats intelligents (codes auto-exécutables) sécurisés par blockchain. Comme les transactions bitcoin, les contrats intelligents ne peuvent pas être annulés ou arrêtés une fois déclenchés.





Ethereum a son propre langage de programmation appelé Solidity et VM ( Machine virtuelle Ethereum ) qui lui permet d'exécuter dApps. Ces outils ont permis aux développeurs de chaînes de blocs de créer des jetons fongibles et non fongibles ou connus sous le nom de (NFT).





Les jetons fongibles sont des crypto-monnaies telles que Éther , USDT , et BNB .

, et . NFT d'autre part, il y a des objets numériques comme des objets de collection, des avatars et des personnages numériques.





Ethereum deviendrait la principale plate-forme de contrats intelligents avec une part du lion des dApps pertinentes dans l'industrie. Ceci malgré ses importantes limitations technologiques. Le réseau d'Ethereum est trop lent et les coûts de transaction montent en flèche chaque fois que le réseau est encombré.





Cela a conduit à la création de blockchains de deuxième couche (L2) qui traiterait de la évolutivité problème d'Ethereum tel que Polygon et Optimism.





Ces faiblesses ont également conduit à la création de blockchains de troisième génération qui ont les mêmes capacités qu'Ethereum mais qui sont plus rapides et plus efficaces. Ils utilisent différents types de conceptions de réseaux distribués et d'architectures innovantes pour remédier aux inefficacités d'Ethereum,





Les blockchains de troisième génération incluent Solana , Chaîne intelligente Binance , Polkadot, Cosmos, Avalanche et autres. En raison de la popularité d'Ethereum, bon nombre de ces blockchains de nouvelle génération ont conçu leurs blockchains pour qu'elles soient compatibles avec les dApps Ethereum, ce qui les rend interopérable .





Cela signifie que toutes les applications décentralisées écrites pour le réseau Ethereum fonctionneront également sur leur réseau en utilisant leurs solutions d'évolutivité.





Les jeux Blockchain sont donc de nouveaux types de jeux où les joueurs auront la capacité de « POSSÉDER » des objets en jeu et de « GAGNER » des devises numériques. Cela leur permet d'échanger « LIBREMENT » en dehors de la plate-forme du jeu. En effet, les objets du jeu et les devises numériques ont une « valeur réelle », car les joueurs peuvent les échanger avec de l'argent réel.





Comme les jeux traditionnels, les jeux blockchain récompensent leurs joueurs avec des devises virtuelles, du butin et des badges dans le jeu. Mais, contrairement aux anciennes récompenses des jeux blockchain, les récompenses peuvent avoir de la valeur en dehors de sa plate-forme. Cela ouvre également de nombreuses opportunités où la communauté des joueurs peut participer aux phases de développement des jeux.





Types de jetons dans les jeux Blockchain

L’économie d’un jeu blockchain est sous-tendue par son « Token Economics » communément appelé Tokenomics . Il concerne la création, la distribution et l'utilisation de jetons dans le jeu blockchain. Les jeux Blockchain peuvent avoir de nombreux types de jetons dans le jeu.





Les types de jetons les plus courants sont les jetons utilitaires en jeu. Ces jetons sont généralement utilisés comme monnaie du jeu pour acheter des améliorations, des buffs, de l'équipement, des objets, des personnages, etc. Ces jetons sont généralement également des jetons incitatifs. Les joueurs les reçoivent en récompense pour avoir accompli certaines tâches ou atteint un certain rang.





Un autre type de jeton dans les jeux blockchain est le jeton de gouvernance. Il s'agit d'un type spécial de jeton utilitaire qui permet aux détenteurs de décider de l'orientation du développement du jeu. Ce type de jeton permet la création d'un organisation autonome décentralisée (DAO) dans le jeu.





Le dernier type de jeton est le NFT (Non-Fungible Tokens). Les NFT peuvent être des cartes numériques, des éléments de jeu, des avatars, des badges, des laissez-passer, de l'art numérique, une identification numérique ou toute construction numérique unique. Ils peuvent fonctionner comme des jetons incitatifs qui donnent aux propriétaires des privilèges spéciaux.





Les jeux Blockchain sont souvent appelés jeux GameFi, jeux Crypto, jeux Metaverse, jeux décentralisés et jeux Web3.0. Ils font généralement référence à tout jeu utilisant la technologie blockchain.





Pour commencer à interagir avec les jeux blockchain, vous devez avoir votre propre portefeuille blockchain. Il sert d'interface commune lorsque vous accédez aux fonctionnalités de la blockchain d'un jeu. Posséder un portefeuille blockchain est la toute première étape de votre voyage dans le monde merveilleux de Blockchain Gaming.





Il est donc fortement recommandé de vous familiariser avec leur utilisation avant de commencer à explorer les jeux blockchain.





Portefeuilles Crypto/Blockchain

Le portefeuille Blockchain contient les jetons numériques que vous possédez. Ils sont généralement identifiés par une adresse alphanumérique. Lorsque les jeux blockchain vous demandent de vous "connecter" avec votre portefeuille, ils font référence à votre portefeuille crypto ou blockchain.





Ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas. Ces portefeuilles sont disponibles en ligne et sont totalement gratuits. Assurez-vous simplement que le portefeuille que vous obtenez est le bon. La plupart des jeux blockchain vous fourniront le lien où se trouvent ces portefeuilles.





Internet regorge de faux portefeuilles, soyez très prudent avec cela, vous pourriez finir par obtenir un faux portefeuille et perdre tous vos actifs numériques dans le processus.





Prenez note que les développeurs du jeu blockchain ne seront pas tenus responsables si vous perdez vos actifs numériques en raison d'une mauvaise utilisation de votre portefeuille blockchain.





Le portefeuille blockchain le plus couramment utilisé est MetaMask . Tous les jeux écrits sur Solidity utilisent ce portefeuille. Il prend également en charge toutes les blockchains compatibles EVM (Ethereum dApps) telles que Avalanche, Binance Smart Chain, Harmony, Astar et autres.





Lors de la création de votre portefeuille, assurez-vous de sauvegarder votre phrase de récupération secrète ou simplement votre phrase secrète (une phrase ordonnée de 12 mots). Cette phrase secrète vous permettra de restaurer votre portefeuille sur différents appareils ou d'autres portefeuilles.





Il n'y a absolument aucun moyen de récupérer votre phrase secrète une fois que vous l'avez perdue. Vous êtes seul responsable de sa conservation. Il est impératif que vous soyez le seul à connaître la phrase secrète.





Puisqu'il est généralement entendu que le seul qui a accès au portefeuille est le propriétaire, il peut également être utilisé pour vérifier l'identité ou signer des transactions. C'est pourquoi de nombreux jeux blockchain permettent aux utilisateurs de se connecter à l'aide de leur portefeuille blockchain.





Deux types généraux de portefeuilles

Il existe généralement deux types de portefeuilles : les portefeuilles dépositaires et non dépositaires. Les premiers sont des portefeuilles que vous n'avez pas créés, vous ne connaissez donc pas la phrase de récupération secrète et clés privées pour ces types de portefeuilles. Il a été créé en votre nom par un tiers de confiance.





Ces types de portefeuilles agissent comme des banques où vous renoncez à la garde de votre argent. Vous n'avez pas un accès total et absolu à votre argent dans les banques car elles peuvent limiter votre accès pour diverses raisons. En effet, vous devrez demander l'autorisation à la banque pour accéder à votre propre argent.





Portefeuilles non dépositaires sont des portefeuilles que vous créez vous-même comme les portefeuilles que vous créez à l'aide de Metamask. Ceux-ci utilisent de puissants algorithmes cryptographiques pour sécuriser votre portefeuille. Même le créateur du portefeuille ne pourra pas pirater votre portefeuille et accéder à vos actifs.





Une fois créé, le créateur est le seul à avoir accès au portefeuille (à moins qu'il ne le partage avec une autre personne), la responsabilité absolue incombe au propriétaire/créateur du portefeuille.





Si, pour une raison quelconque, ils perdent l'accès à leur portefeuille et perdent la phrase de récupération secrète, ils risquent de perdre tous les actifs numériques détenus dans ce portefeuille.





Voici quelques conseils importants lors de l'utilisation d'un portefeuille crypto :





N'oubliez jamais de sauvegarder votre phrase de départ (je ne saurais trop insister là-dessus).

Les mots de passe de portefeuille ne peuvent pas être récupérés, réinitialisez simplement le portefeuille en le restaurant à l'aide de la phrase Seed.

Copiez et collez toujours l'adresse de votre portefeuille, n'essayez pas de la saisir car les transactions sont irréversibles.

Les blockchains compatibles EVM ont la même adresse sur différentes blockchains.

Assurez-vous toujours que vous disposez de suffisamment de jetons pour les frais de gaz (frais de transaction).

Vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer les frais de transaction, les tees plus élevés sont traités plus rapidement,

Toutes les transactions, y compris les transactions échouées, consomment du gaz.

Tous les jetons ne sont pas inclus dans la liste des jetons connus dans le portefeuille blockchain, vous devez les inclure manuellement à l'aide de son jeton adresse du contrat .

. Si vous envoyez un jeton et qu'il n'apparaît pas, ne paniquez pas. Soit vous n'avez pas inclus manuellement le jeton dans votre portefeuille, soit il met du temps à arriver.

Vous pouvez voir toutes les informations sur les transactions et les jetons (y compris les contrats de jetons) dans explorateurs de blocs .

. Assurez-vous que vous êtes dans le bon réseau "mainnet" de la blockchain que vous souhaitez utiliser (les jetons TestNet ne sont pas de vraies crypto-monnaies et n'ont pas de valeur réelle).

Un portefeuille peut avoir plusieurs adresses, ce qui est utile si vous souhaitez attribuer différentes adresses de portefeuille à différents jeux.

Chaque adresse de portefeuille peut être récupérée avec sa clé privée.

Les portefeuilles Blockchain peuvent être des extensions chrome, des applications de bureau ou des applications mobiles.

Il n'y a aucune limitation dans la création de portefeuilles. Vous pouvez toujours en créer un nouveau et déplacer vos actifs vers le nouveau portefeuille si vous pensez que votre portefeuille existant a été compromis.



Notez que les mêmes portefeuilles blockchain que vous utilisez dans les jeux blockchain sont les mêmes portefeuilles que les multimilliardaires utilisent pour détenir leurs propres actifs numériques. Votre responsabilité de veiller à la sécurité de votre portefeuille ne doit pas être prise à la légère, c'est une affaire sérieuse.



Un autre sujet important que les nouveaux acteurs de la blockchain devraient connaître est celui des explorateurs de la blockchain. Comprendre l'explorateur blockchain est une compétence importante à apprendre pour une expérience de jeu blockchain plus efficace et plus sûre.





Explorateurs de la blockchain

Les explorateurs de blockchain sont des outils de blockchain où vous pouvez surveiller les différents éléments d'un certain réseau de blockchain. Il vous permettra d'explorer toutes les activités du réseau, y compris le contenu de portefeuilles spécifiques. Il vous suffit d'indiquer l'adresse du portefeuille. C'est un outil puissant pour voir exactement ce qui se passe dans le réseau.





Disons que vous avez envoyé un jeton à quelqu'un. Vous pouvez facilement vérifier la blockchain à l'aide d'un explorateur de blockchain si les jetons que vous avez envoyés sont déjà arrivés à destination. Ceci est important, en particulier dans les litiges où une partie peut nier avoir reçu ou prétendre avoir envoyé des jetons.





Chaque blockchain a son propre explorateur de blockchain. Pour Ethereum, l'explorateur de blockchain le plus populaire est Etherscan . Vous pouvez accéder à cet explorateur de blockchain dans Metamask ou aller directement sur leur site Web.





En plus de vérifier les transactions et le contenu des portefeuilles, etherscan vous permet de vérifier l'identité de chacun des jetons en notant leur adresse de contrat. Les faux jetons abondent dans l'espace blockchain. Vous pouvez comparer l'adresse du contrat à partir des pages officielles du projet pour vous assurer que celle que vous avez est la bonne.





Vous pouvez également vérifier les adresses des contrats chez Coingecko , l'un des principaux agrégateurs de données de crypto-monnaie. Ce site Web vous permet également de vérifier les prix actuels du marché des jetons ainsi que des liens vers toutes les pages officielles des jetons.





Maintenant que nous avons une idée du fonctionnement des portefeuilles blockchain et de l'explorateur blockchain, nous tournons notre attention vers l'apprentissage des échanges et marchés Blockchain.





Échanges cryptographiques et marchés NFT

Crypto Exchange et NFT Markets sont des lieux de négociation pour divers actifs numériques. Ce sont des sites Web ou des applications où les joueurs de blockchain peuvent échanger leurs actifs numériques en dehors de la plate-forme de jeu. Les crypto-monnaies ou les monnaies numériques sont généralement négociées sur les bourses, tandis que les NFT sont négociés sur les marchés.





Les marchés NFT peuvent être des marchés internes ou des marchés externes. Les marchés internes existent dans le jeu tandis que les marchés externes existent en dehors de l'écosystème de jeu blockchain. Le marché NFT le plus important et le plus populaire est OpenSea . Les marchés externes ont généralement une plus grande population de commerçants que vous pouvez proposer à votre NFT. Contrairement aux marchés internes où la taille du marché est limitée par la population de la communauté du jeu.





Les échanges échangent des jetons fongibles ou des crypto-monnaies. Il existe deux types d'échanges : les échanges centralisés (CEX) ou les échanges décentralisés (DEX).





Le type d'échange dépend de la façon dont ils gèrent la garde des actifs échangés. Lorsque vous utilisez CEX, vous devez renoncer à la garde de votre actif. Lorsque vous utilisez un DEX, vous ne perdez jamais la garde de vos actifs, car vous utilisez votre portefeuille non dépositaire pour négocier.





CEX peut avoir une concentration plus élevée de commerçants, ce qui en fait un endroit idéal pour vendre vos jetons de récompense de jeu. De plus, la liste des jetons sur un CEX est également une bonne indication de la qualité du jeu de blockchain auquel vous participez. Bien que ce ne soit pas une base absolue, c'est une assez bonne référence. Certains des échanges les plus populaires incluent Coinbase, Binance, FTX, OKX , et Kucoin .



DEX, d'autre part, permettra aux joueurs de la blockchain d'échanger leurs jetons immédiatement sans avoir à attendre que les échanges centralisés les répertorient. Ils ne risquent pas non plus de se voir restreindre l'accès à partir de leurs propres actifs numériques. Certains des DEX les plus réputés sont Uniswap, Sushi Swap, Quick Swap , et échange de crêpes.





Avant de commencer à jouer à des jeux blockchain, vous devez également connaître le coût de Blockchain Games. En règle générale, plus le jeu est financièrement gratifiant, plus il vous coûte cher d'entrer dans le jeu . Il n'y a pas de repas gratuit. Si vous l'avez obtenu gratuitement, quelqu'un d'autre doit avoir pris l'onglet.





Coût des jeux Blockchain

Le coût des jeux blockchain dépend entièrement des développeurs de jeux blockchain. Certains jeux blockchain vous permettront de goûter à leur gameplay en vous offrant des packs de démarrage gratuits. Cependant, si vous souhaitez profiter pleinement de l'expérience du jeu, vous devrez peut-être détenir certains jetons, personnages NFT, équipements ou laissez-passer numériques.





Le coût de ces jetons peut aller de quelques dollars à des milliers de dollars en fonction de leur popularité et de leur potentiel à gagner des récompenses pour les joueurs.





Un bon exemple est le jeu Sandbox . Ceux qui ont certains types de NFT ont accès à du contenu exclusif dans le jeu. Ils seront assurés d'avoir des récompenses ainsi que qualifiés pour des récompenses plus élevées sur la plate-forme, telles que la crypto-monnaie dans le jeu ou le butin pouvant contenir des objets de collection numériques qu'ils peuvent vendre sur des marchés secondaires comme OpenSea.





D'autre part, Sandbox permet aux joueurs qui n'ont pas d'abonnement de saison de gagner des abonnements de saison pour être éligibles à des récompenses. Ils peuvent le gagner en jouant au jeu et en accomplissant certaines tâches. Ceux qui gagneront des passes de saison seront récompensés en fonction de ce qu'ils ont accompli dans le jeu.





Les joueurs peuvent commencer à jouer à des jeux blockchain de différentes manières sans avoir à dépenser un centime. Dans le jeu Sandbox, vous pouvez apporter votre talent dans la création d'objets 3D en utilisant leur propriétaire gratuit créateur de jeux 3d . Vous pouvez vendre votre création sur un marché comme OpenSea et utiliser vos gains pour vous acheter des passes de saison NFT pour plus de revenus.





Certains jeux blockchain autorisent des « programmes de bourses » où les propriétaires de NFT appelés « gestionnaires » louent leurs actifs numériques gratuitement en contrepartie d'un certain pourcentage des récompenses de jeu que le chercheur reçoit en utilisant le jeu NFT.





Utiliser les jeux Blockchain

L'une des propositions de valeur uniques des jeux blockchain est la capacité des joueurs à gagner quelque chose en échange du temps qu'ils passent à utiliser les jeux blockchain. Prenez note du mot "utiliser" PAS seulement "jouer".





Jouer n'est qu'une des nombreuses façons dont les utilisateurs de jeux blockchain gagnent. Les joueurs peuvent également gagner en louant leurs actifs numériques tels que des terrains. Les propriétaires fonciers NFT du jeu Sandbox peuvent louer leurs actifs numériques.





Les joueurs peuvent également mettre leur chapeau de commerçant et essayer leurs compétences dans le commerce de jetons. Ils peuvent acheter des jetons à des prix inférieurs et les vendre à des prix plus élevés. Les jetons de jeu Blockchain sont souvent répertoriés sur différents lieux de négociation et marchés secondaires pour l' arbitrage .





Si le commerce n'est pas leur tasse de thé, ils peuvent pieu leur jeton de récompenses pour gagner des «intérêts» sur leurs avoirs. Bon nombre des plus grands détenteurs de jetons de jeu blockchain ne sont pas réellement des joueurs mais des investisseurs. Ils gagnent de leur jeton en utilisant ledit mécanisme. C'est un moyen efficace d'augmenter passivement ses avoirs.





En possédant simplement certains jetons, certains joueurs se qualifient pour des " parachutages . « Afin de célébrer certaines étapes importantes dans le développement de leur jeu ou un partenariat important, certains jeux blockchain larguent leur communauté avec des jetons gratuits.





Les développeurs de jeux Blockchain larguent également des jetons gratuits à ceux qui ont contribué à développer la communauté et ont participé aux toutes premières étapes du développement du jeu. Si vous souhaitez recevoir de telles récompenses, vous pouvez participer à des tests de jeu anticipés ou réseaux de test s'ils sont disponibles.





Être actif tout au long de la phase de développement des jeux blockchain peut également vous rapporter des récompenses. De nombreux projets de jeux blockchain ont pour pratique courante d'organiser des activités incitatives pour développer leur communauté et leur traction. Ils prennent la forme de cadeaux, de mèmes ou de concours d'art, ou de concours de parrainage.





Les développeurs de jeux Blockchain continueront d'innover pour tirer parti de la technologie blockchain. Cela inclut des moyens de partager la richesse et le succès d'un jeu de blockchain avec les membres de sa communauté au sens large.





Risques des jeux Blockchain

Enfin, et peut-être la chose la plus importante que vous devez savoir, les jeux blockchain comportent un certain nombre de risques. Cependant, votre exposition à ces risques dépend entièrement de vous. Certains de ces jeux nécessitent une somme d'argent importante. Certains sont sans risque. C'est à vous de décider si vous souhaitez y participer.





Le montant de la récompense à avoir est directement proportionnel au risque qu'ils portent. Si vous décidez de soutenir le développement d'un jeu blockchain dès le début en participant à sa phase de financement de démarrage, vous en tirerez un profit considérable lorsque le jeu aura du succès.





A l'inverse, vous risquez de tout perdre si les développeurs abandonnent le projet en s'enfuyant avec l'argent des investisseurs ou dans le jargon de la communauté blockchain " tapis tire .” Vous risquez également de perdre de l'argent si le jeu n'atteint pas le succès dont il a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité.





Si vous réussissez gros sur les jeux blockchain, vous devez également vérifier si vous avez engagé dettes fiscales dans le pays d'où vous venez. La récente course haussière du marché a fait tourner la tête des agents fiscaux des gouvernements du monde entier et vous ne saurez jamais s'ils décident que vous leur devez de l'argent.





Vous pouvez décider de jouer la sécurité et de ne jamais participer à des jeux de blockchain qui vous obligent à investir de l'argent. Vous pourriez même essayer de vous qualifier pour des airdrops gratuits et rien d'autre. Bien que ce soit une bonne stratégie, bon nombre de ces Airdrops vous obligent à subir KYC . Cela signifie que vous payez avec vos données personnelles privées.





Si vous avez la malchance de participer à des parachutages malveillants, vous divulguerez des informations sensibles qui pourront être utilisées pour vous faire passer pour escroquer des gens ou accéder à vos comptes bancaires.





Dernières pensées

Vous pensez peut-être que cet article est trop long. Vous voulez juste jouer à des jeux blockchain. Eh bien, vous pouvez faire en sorte que personne ne vous arrête. Mais sans comprendre comment fonctionnent les différentes parties des jeux blockchain, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. Vous pourriez même les détester. Une fois que vous vous serez habitué aux différents outils utilisés dans le jeu blockchain, cela ne vous dérangera pas de suivre le processus supplémentaire pour démarrer correctement un jeu blockchain.





Utiliser des jeux blockchain, ce n'est pas seulement jouer à des jeux. C'est une nouvelle façon de donner aux joueurs les moyens de participer plus activement aux différents aspects du jeu, tels que son développement, son financement, la croissance de la communauté et le partage des revenus. D'autre part, la blockchain expose également les joueurs à des risques supplémentaires qui n'existent pas dans les jeux conventionnels.





Espérons que présenter aux futurs joueurs blockchain les différents outils du jeu blockchain et partager avec eux les différents risques encourus les aidera à vivre une expérience de jeu blockchain plus sûre, plus agréable et plus enrichissante.