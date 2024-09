Toda carreira começa com um salto de fé: navegando em uma carreira na criação de conteúdo

Toda carreira começa com um salto de fé. Como um sapo pulando de uma doca, rezando para que o primeiro nenúfar esteja ao seu alcance, você define um alvo, prende a respiração e apenas mergulha.

Ao longo do caminho, haverá mais saltos como esse, mas conforme você for avançando, as coisas começarão a ficar um pouco mais fáceis. Você se torna mais calculado e direto e encontra maneiras de evitar a exaustão e o esgotamento.

“No final, você está aposentado do outro lado da lagoa.”

Essa é Gigi Robinson, explicando sua metáfora de lilypad para mim em um recente podcast de história de sucesso.

A magnata da mídia social de 21 anos de idade teve sua fotografia exibida em todo o mundo (o Met? Não é grande coisa para Gigi), foi destaque na Forbes , modelou para a Sports Illustrated, e usou sua plataforma para liderar a discussão sobre a positividade do corpo e a convivência com a doença crônica.

Às vezes é difícil saber como começar no mundo da criação de conteúdo, mas como Gigi lista uma dúzia de contas - Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, Pinterest, Facebook, LinkedIn e muito mais para seu podcast - ela explica como você deve pensar cuidadosamente sobre cada etapa e nunca ficar em um bloco por muito tempo.

Abaixo, vamos destilar minha conversa com Gigi em um roteiro para a próxima onda de artistas que desejam entrar na criação de conteúdo.

Transformando paixão em lucro

Pense na sua adolescência. Você estava planejando seu próximo passo na carreira? Eu também não. Isso é o que diferencia Gigi, que sabia que queria ser uma artista o tempo todo e já estava sondando o sistema em busca de maneiras de ganhar a vida.

Depois de ser diagnosticada com uma doença crônica aos 14 anos, ela trabalhou diligentemente para trazer positividade ao mundo por meio de sua arte, personalidade e conteúdo.

Ela apresenta um podcast do Spotify Live chamado “ Everything You Need Is Within ”, lança o boletim informativo “The Creator Chronicles”, tem um projeto de livro ultrassecreto e trabalhou com grandes marcas em todo o mundo, incluindo TikTok, Tinder, Tommy Hilfiger, Timberland, Ralph Lauren, Amazon, e Kendra Scott.

Conheça o seu porquê, mas conheça dez camadas de profundidade

“Certifique-se de que, nessa jornada, você esteja bem em refinar ou ajustar esse verdadeiro porquê.”

Mesmo em sua tenra idade, Gigi entende que o que você quer um dia pode não ser o que você quer amanhã. Quando ela tinha 16 anos, toda a sua vida era a fotografia. Era tirar fotos de paisagens à noite e inscrevê-las em todos os concursos que podia – regional, nacional, global, não importava.

Agora, alguns anos depois, ela percebeu que não era apenas fotografia. A história dela, assim como a de todo mundo, é mais profunda do que isso.

Ela queria ajudar as pessoas com positividade corporal. Ela queria ser um modelo para quem passa por uma doença crônica (Gigi sofre da Síndrome de Ehlers Danlos). Ela queria empregar pessoas e comandar toda uma equipe de mulheres.

Agora ela faz tudo isso.

Entender por que você faz algo e quais fatores podem ter levado à decisão em primeiro lugar permitirá que você navegue por quaisquer desafios que surjam em seu caminho. Vou citá-la novamente, explicando como começar a descobrir essas respostas:

“Por que você faz o que faz na vida? Responda uma vez e pergunte a si mesmo: por que acho isso importante? Por que isso é importante para mim? Escreva isso e, seja qual for a resposta, continue descendo por esse funil até obter o verdadeiro significado.”

Gigi diz que faz isso uma vez a cada trimestre, reavaliando sua direção e suas paixões regularmente. É uma boa lição para qualquer pessoa - sei que farei isso com mais frequência. As coisas que nos movem podem mudar a qualquer momento, em qualquer idade e por qualquer motivo.

Não fique muito tempo

Quando ela teve que escolher onde cursar a faculdade, havia apenas três destinos que ela considerou: Nova York, onde ela havia crescido, Los Angeles e Miami. Para ela, ficar no mesmo lugar não era uma opção:

“Se você passa a vida inteira em um só lugar, isso pode limitar muito o seu crescimento.”

Esse ponto nem precisa ser focado geograficamente como foi para ela. A ideia de ficar em um lugar seguro e familiar - apenas porque é seguro e familiar - irá prejudicar seu potencial.

Seja uma cidade, um emprego, um relacionamento ou qualquer outra coisa, ficar em um lugar enquanto sua ambição tenta desesperadamente puxá-lo em outra direção só prejudicará seu crescimento a longo prazo.

Seja confiante em seu fracasso

“Supere-se e comece a postar.”

Eu não poderia ter dito melhor. Gigi admite prontamente que lida com o estresse e a ansiedade regularmente, mas está determinada a continuar avançando mesmo com um possível fracasso.

É algo com o qual tantas pessoas lutam, especialmente quando tentam fazer uma carreira de criação de conteúdo. Depois de apontar os estudos que mostraram que curtidas, visualizações e seguidores nas mídias sociais criam um efeito de dopamina em seu cérebro, Gigi explicou no que ela se concentra.

“Nada disso importa para mim. Eu me importo com a comunidade. Eu me preocupo com as pessoas a quem sirvo.”

Então, a resposta é criar ou encontrar essa comunidade para servir. Em vez de se preocupar com quem vai gostar do seu post, ou se ele vai viralizar, crie conteúdo que seja de valor para as pessoas de quem você mais gosta. As pessoas que você está lá para servir. O resto virá naturalmente e se não vier, “sabe o que existe? Anúncios impulsionados.”

Os quatro pilares de qualquer projeto

Então, quando ela recebe uma inspiração, ela tem um pipeline de produção específico pelo qual passa? Não. Como tantos outros criadores de conteúdo, muito de seu valor vem de sua autenticidade.

Se Gigi estiver em uma consulta médica, ela pode tirar uma foto de sua cama de hospital, para que qualquer outra pessoa que esteja passando por uma doença possa se relacionar.

Em vez de descobrir exatamente como maximizar visualizações, alcance ou engajamento, ela faz algumas perguntas simples:

Como posso superar meu último projeto? Como posso fazer isso melhor do que qualquer um dos meus projetos? Como posso me divertir? Como isso representa a mim, minha marca e as pessoas com quem trabalho?

Se você puder responder a essas perguntas positivamente, isso é algo que você deve buscar. E isso não é apenas para anúncios de marca - é para qualquer coisa. Se você está criando conteúdo, ele precisa ser autêntico para você e pelo menos tentar ser a melhor coisa que você já fez. Competir consigo mesmo é uma ótima maneira de crescer.

Navegando no esgotamento criativo

O esgotamento em qualquer trabalho é um risco sério. Eu mesmo enfrento isso com frequência depois de uma semana particularmente longa. Quando você inicia um novo empreendimento emocionante, pode parecer realista dedicar longas horas porque é uma experiência gratificante. Mas quando as coisas começam a se tornar um pouco mais rotineiras, a rotina pode cobrar seu preço.

O conselho de Gigi é “criar dentro dos parâmetros que lhe são dados a qualquer momento”, explicando que o conteúdo pode ser espontâneo e divertido, não construído em um laboratório dia após dia.

Você pode ver sua mente girando enquanto ela considera constantemente como transformar qualquer situação em um conteúdo - até mesmo sugerindo que seu próximo trabalho (ela também está trabalhando em seu mestrado, se isso não bastasse) poderia ser transformado em um tempo- lapso para mostrar sua vida como estudante.

Não fique preso fazendo as mesmas coisas repetidamente; expanda constantemente suas paredes para absorver mais e mais de sua vida ou tente novas maneiras de deixar seu público atrás da cortina.

Entretanto, espontaneidade não deve ser confundida com falta de estrutura. Uma coisa que todo criador precisa é de um cronograma ou algum conjunto de diretrizes a seguir para garantir que conteúdo suficiente seja lançado. Se for uma postagem por semana, tudo bem, mas você não pode apenas esperar que a inspiração apareça com frequência suficiente para criar seguidores por conta própria.

Sendo pago

Todo mundo que está ouvindo História de Sucesso quer ouvir como alguém chegou onde está, mas também quer saber como isso ganha dinheiro. Gigi foi bastante aberta sobre como ela transformou isso em um negócio de tempo integral, que agora possui oito funcionários.

Quando sugeri que algumas pessoas poderiam tentar fazer isso como uma atividade paralela, enquanto fazem outra coisa em tempo integral, ela não concordou.

“Acho que a desvantagem disso é que você pode não levar a sério.”

Essa resposta mostra exatamente por que ela chegou tão longe em um período tão curto. Não foi apenas uma agitação lateral, ela foi all-in desde o primeiro dia e não pararia até encontrar o sucesso. Enquanto algumas pessoas ainda podem dar de ombros e dizer “mas eu não posso”, esse é o ponto dela. Se você quiser seguir seus passos, não há meias medidas.

Eles estão dispostos a pagar, você tem que saber o que pedir

Ao discutir sua estratégia de negociação, essa determinação veio à tona mais uma vez.

“Jogue um número lá fora. Quando alguém concorda com isso, sobrecarregue. Da próxima vez que concordarem com esse número maior, tudo bem, pague mais caro.

É uma boa lição para qualquer criador iniciante que acredita na qualidade de seu trabalho. Lute pelo preço que você quer, e não desista só porque é uma grande marca. Peça-lhes o orçamento e trabalhe a partir daí. Se eles não chegarem perto de sua taxa regular, diga-lhes para voltar para você no futuro.

“Não há razão para que eu não mereça ser pago pelo trabalho que faço, porque é realmente incrível.” Bem dito, Gigi, e algo que todos nós precisamos lembrar de vez em quando.

Pensamentos finais

Há muito mais com Gigi que não cabe neste e-mail. Conversamos sobre temas como:

Sua história com os desafios de hashtag do TikTok

A mentalidade de escassez

estresse financeiro

cadência de conteúdo

Construir uma hierarquia pessoal

E muitos mais

Se você quiser assistir a entrevista completa, confira aqui:









Lembre-se, encontre o próximo nenúfar e apenas dê o salto. Antes que você perceba, você estará na metade do lago.

Obrigado por se juntar a mim - voltarei com mais histórias de sucesso na próxima semana!