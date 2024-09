Chaque carrière commence par un acte de foi : naviguer dans une carrière dans la création de contenu

Chaque carrière commence par un acte de foi. Comme une grenouille sautant d'un quai, priant pour que le premier nénuphar soit à portée de main, vous fixez une cible, retenez votre souffle et plongez.

En cours de route, il y aura plus de sauts comme ça, mais au fur et à mesure que vous avancez, les choses commenceront à devenir un peu plus faciles. Vous devenez plus calculé et plus direct, et trouvez des moyens d'éviter l'épuisement et l'épuisement professionnel.

"A la fin, vous êtes à la retraite de l'autre côté de l'étang."

C'est Gigi Robinson, qui m'explique sa métaphore du nénuphar dans un récent podcast Success Story.

La magnat des médias sociaux autodidacte de 21 ans a exposé ses photographies dans le monde entier (le Met? Pas grave pour Gigi), a été présentée dans Forbes , modélisée pour Sports Illustrated et a utilisé sa plate-forme pour diriger la discussion sur la positivité corporelle et la vie avec une maladie chronique.

Il est parfois difficile de savoir comment démarrer dans le monde de la création de contenu, mais comme Gigi répertorie la douzaine de comptes d'un boulanger - Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, Pinterest, Facebook, LinkedIn et bien d'autres pour son podcast - elle explique comment vous devez bien réfléchir à chaque étape et ne jamais rester sur un pad trop longtemps.

Ci-dessous, nous distillerons ma conversation avec Gigi dans une feuille de route pour la prochaine vague d'artistes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu.

Transformer la passion en profit

Repensez à votre adolescence. Étiez-vous en train de planifier votre prochain changement de carrière? Non, moi non plus. C'est ce qui distingue Gigi, qui savait qu'elle voulait être une artiste depuis le début et sondait déjà le système pour trouver des moyens de gagner sa vie.

Après avoir reçu un diagnostic de maladie chronique à l'âge de 14 ans, elle a travaillé avec diligence pour apporter de la positivité au monde à travers son art, sa personnalité et son contenu.

Elle héberge un podcast Spotify Live intitulé " Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur ", publie la newsletter "The Creator Chronicles", a un projet de livre top secret et a travaillé avec de grandes marques du monde entier, notamment TikTok, Tinder, Tommy Hilfiger, Timberland, Ralph Lauren, Amazon et Kendra Scott.

Connais ton pourquoi, mais sache-le à dix couches de profondeur

"Assurez-vous que pendant ce voyage, vous êtes d'accord pour affiner ou ajuster ce vrai pourquoi."

Même à son jeune âge, Gigi comprend que ce que vous voulez un jour ne sera peut-être pas ce que vous voulez demain. Quand elle avait 16 ans, toute sa vie était la photographie. Il s'agissait de prendre des photos de paysages la nuit et de les soumettre à tous les concours qu'elle pouvait – régionaux, nationaux, mondiaux, peu importait.

Aujourd'hui, quelques années plus tard, elle s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas que de photographie. Son histoire, comme tout le monde, va plus loin que cela.

Elle voulait aider les gens avec la positivité corporelle. Elle voulait être un modèle pour ceux qui traversent une maladie chronique (Gigi souffre du syndrome d'Ehlers Danlos). Elle voulait employer des gens et diriger toute une équipe de femmes.

Maintenant, elle fait tout ça.

Comprendre pourquoi vous faites quelque chose et quels facteurs ont pu influencer la décision en premier lieu vous permettra de surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Je vais la citer à nouveau, expliquant comment commencer à découvrir ces réponses :

« Pourquoi fais-tu ce que tu fais dans la vie ? Répondez-y une fois, puis demandez-vous pourquoi je pense que c'est important ? Pourquoi est-ce important pour moi ? Écrivez cela, et quelle que soit la réponse, vous continuez à descendre cet entonnoir jusqu'à ce que vous obteniez le vrai sens.

Gigi dit qu'elle le fait une fois par trimestre, réévaluant régulièrement sa direction et ses passions. C'est une bonne leçon pour tout le monde - je sais que je vais le faire plus souvent. Les choses qui nous animent peuvent changer à tout moment, à tout âge et pour n'importe quelle raison.

Ne restez pas trop longtemps

Lorsqu'elle a eu le choix de l'endroit où aller à l'université, elle n'a envisagé que trois destinations : New York, où elle avait grandi, Los Angeles et Miami. Pour elle, rester au même endroit n'était pas une option :

"Si vous passez toute votre vie au même endroit, cela peut vous limiter une grande partie de votre croissance."

Ce point n'a même pas besoin d'être ciblé géographiquement comme il l'était pour elle. L'idée de rester dans un endroit sûr et familier - simplement parce que c'est sûr et familier - retardera votre potentiel.

Qu'il s'agisse d'une ville, d'un travail, d'une relation ou de quelque chose d'autre, rester au même endroit alors que votre ambition essaie désespérément de vous tirer dans une autre direction ne fera que nuire à votre croissance à long terme.

Ayez confiance en votre échec

"Reprenez-vous et commencez à publier."

Je n'aurais pas pu mieux dire moi-même. Gigi admet volontiers qu'elle fait régulièrement face au stress et à l'anxiété, mais elle est déterminée à continuer d'aller de l'avant même en cas d'échec potentiel.

C'est quelque chose avec lequel tant de gens luttent, en particulier lorsqu'ils essaient de faire carrière dans la création de contenu. Après avoir souligné que les études qui ont montré que les goûts, les opinions et les suivis sur les réseaux sociaux créent un effet de dopamine dans votre cerveau, Gigi a expliqué sur quoi elle se concentre à la place.

« Rien de tout cela n'a d'importance pour moi. Je me soucie de la communauté. Je me soucie des gens que je sers.

Alors, la réponse est de créer ou de trouver cette communauté à servir. Au lieu de vous soucier de savoir qui aimera votre message ou s'il deviendra viral, créez un contenu qui a de la valeur pour les personnes qui vous tiennent le plus à cœur. Les gens que vous êtes là pour servir. Le reste viendra naturellement et si ce n'est pas le cas, « vous savez ce qui existe ? Annonces boostées.

Les quatre piliers de tout projet

Alors, quand elle a un accès d'inspiration, a-t-elle un pipeline de production spécifique par lequel elle passe? Non. Comme tant d'autres créateurs de contenu, une grande partie de sa valeur provient de son authenticité.

Si Gigi est à un rendez-vous chez le médecin, elle pourrait prendre une photo de son lit d'hôpital, afin que toute autre personne souffrant d'une maladie puisse s'identifier.

Au lieu de déterminer exactement comment maximiser les vues, la portée ou l'engagement, elle pose quelques questions simples :

Comment puis-je surpasser mon dernier projet ? Comment puis-je rendre cela meilleur que n'importe lequel de mes projets ? Comment puis-je m'amuser? Comment cela me représente-t-il, ma marque et les personnes avec lesquelles je travaille ?

Si vous pouvez répondre positivement à ces questions, alors c'est quelque chose que vous devriez poursuivre. Et ce n'est pas seulement pour les publicités de marque - c'est pour n'importe quoi. Si vous créez du contenu, il doit être authentique pour vous et au moins essayer d'être la meilleure chose que vous ayez jamais faite. La compétition avec soi-même est un excellent moyen de grandir.

Naviguer dans l'épuisement créatif

L'épuisement professionnel, quel que soit son travail, est un risque sérieux. J'y fais souvent face moi-même après une semaine particulièrement longue. Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise passionnante, il peut sembler réaliste d'y consacrer de longues heures, car il s'agit d'une expérience enrichissante. Mais à mesure que les choses commencent à devenir un peu plus routinières, la mouture peut faire des ravages.

Le conseil de Gigi est de "créer dans les paramètres qui vous sont donnés à tout moment", expliquant que le contenu peut être spontané et amusant, et non construit dans un laboratoire jour après jour.

Vous pouvez voir son esprit tourner alors qu'elle réfléchit constamment à la façon de transformer n'importe quelle situation en un élément de contenu - suggérant même que son prochain article (elle travaille également pour sa maîtrise, si cela ne suffisait pas) pourrait être transformé en un temps- lapse pour montrer sa vie d'étudiante.

Ne vous laissez pas piéger en faisant les mêmes choses encore et encore ; élargissez constamment vos murs pour prendre de plus en plus de votre vie, ou essayez de nouvelles façons de laisser votre public derrière le rideau.

Cependant, la spontanéité ne doit pas être confondue avec le manque de structure. Une chose dont chaque créateur a besoin est un calendrier ou un ensemble de directives à suivre pour s'assurer que suffisamment de contenu sort. Si c'est un article par semaine, c'est bien, mais vous ne pouvez pas simplement espérer que l'inspiration frappera assez souvent pour créer cette suite par elle-même.

Se faire payer

Tous ceux qui écoutent Success Story veulent savoir comment quelqu'un est arrivé là où il se trouve, mais ils veulent aussi savoir comment cela rapporte de l'argent. Gigi a été assez ouverte sur la façon dont elle a transformé cela en une entreprise à temps plein, qui compte désormais huit employés.

Quand j'ai suggéré que certaines personnes pourraient essayer de le faire en tant qu'activité secondaire, alors qu'elles font autre chose à plein temps, elle n'a pas été d'accord.

"Je pense que l'inconvénient est que vous ne le prenez peut-être pas au sérieux."

Cette réponse montre exactement pourquoi elle est arrivée si loin en si peu de temps. Ce n'était pas juste une bousculade, elle était all-in dès le premier jour et ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas réussi. Alors que certaines personnes pourraient encore hausser les épaules et dire « mais je ne peux pas », c'est un peu son point de vue. Si vous voulez suivre ses traces, il n'y a pas de demi-mesure.

Ils sont prêts à payer, il faut savoir quoi demander

Lors de la discussion de sa stratégie de négociation, cette détermination est ressortie une fois de plus.

« Lancez un numéro là-bas. Quand quelqu'un est d'accord, rechargez. La prochaine fois qu'ils acceptent ce nombre plus élevé, d'accord, majorez-vous.

C'est une bonne leçon pour tout créateur en herbe qui croit en la qualité de son travail. Battez-vous pour le prix que vous voulez et ne reculez pas simplement parce que c'est une grande marque. Demandez-leur leur budget et travaillez à partir de là. S'ils ne se rapprochent pas de vos frais réguliers, dites-leur de revenir vers vous à l'avenir.

"Il n'y a aucune raison pour que je ne mérite pas d'être payé pour le travail que je fais parce que c'est vraiment incroyable." Bien dit, Gigi, et quelque chose dont nous devons tous nous souvenir de temps en temps.

Dernières pensées

Il y a tellement plus avec Gigi que nous ne pouvons pas tenir dans cet e-mail. Nous avons parlé de sujets tels que :

Son histoire avec les défis du hashtag TikTok

La mentalité de rareté

Stress financier

Cadence du contenu

Construire une hiérarchie personnelle

Et beaucoup plus

Si vous souhaitez regarder l'intégralité de l'interview, rendez-vous ici :









Rappelez-vous, trouvez le prochain nénuphar et faites le saut. Avant de vous en rendre compte, vous serez à mi-chemin de l'autre côté de l'étang.

Merci de m'avoir rejoint - je serai de retour avec d'autres histoires de réussite la semaine prochaine !